Когда все вокруг уверены, что их жизнь хуже всех, хочется просто рассказать им про Стивена Хокинга: жизнь великого гения

К середине 1970-х семья Хокингов взяла к себе одного из аспирантов Хокинга, чтобы тот помогал ухаживать за ним и работать. Он все еще мог самостоятельно питаться и вставать с постели, но практически все остальное требовало помощи.

Кроме того, его речь становилась все более невнятной, так что понять его могли только те, кто хорошо его знал. В 1985 году он навсегда потерял голос после трахеотомии. Сложившаяся ситуация потребовала круглосуточного ухода за известным физиком.

Это также поставило под угрозу способность Хокинга выполнять свою работу. Это затруднительное положение привлекло внимание калифорнийского компьютерного программиста, который разработал говорящую программу, которой можно было управлять движением головы или глаз. Изобретение позволило Хокингу подбирать слова на экране компьютера, которые затем пропускались через синтезатор речи.

На момент его представления Хокинг, который все еще мог пользоваться пальцами, подбирал слова с помощью ручного кликера. В конце концов, потеряв практически весь контроль над своим телом, Хокинг направил программу через мышцу щеки, прикрепленную к датчику.

Благодаря программе и помощи помощников Хокинг продолжал писать с большой скоростью. Его работа, конечно, включала многочисленные научные статьи, но также и информацию для ненаучного сообщества.

Здоровье Хокинга оставалось постоянной проблемой — беспокойство, которое усилилось в 2009 году, когда он не смог появиться на конференции в Аризоне из-за инфекции грудной клетки. В апреле Хокинг, который уже объявил, что уходит в отставку после 30 лет работы на посту лукасианского профессора математики в Кембридже, был срочно доставлен в больницу из-за того, что университетские чиновники назвали его «серьезно больным», хотя позже он полностью выздоровел.

Исследования Вселенной и черных дыр

В 1974 году исследования Хокинга превратили его в знаменитость в научном мире, когда он показал, что черные дыры — это не информационный вакуум, как думали ученые.

Проще говоря, Хокинг продемонстрировал, что материя в форме излучения может ускользнуть от гравитационной силы коллапсирующей звезды. Другой молодой космолог, Роджер Пенроуз, ранее сделал новаторские открытия о судьбе звезд и создании черных дыр, которые подтвердили собственное увлечение Хокинга тем, как зародилась Вселенная.

Затем пара начала работать вместе, развивая более ранние работы Пенроуза, направляя Хокинга по пути карьеры, отмеченному наградами, известностью и почетными титулами, которые изменили представление мира о черных дырах и Вселенной.

Когда родилась теория излучения Хокинга, это объявление вызвало волну возбуждения в научном мире. Хокинг был назван членом Королевского общества в возрасте 32 лет, а позже получил престижную премию Альберта Эйнштейна среди прочих наград. Он также преподавал в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, Калифорния, где был приглашенным профессором, и в колледже Гонвилл и Кайус в Кембридже.

В августе 2015 года Хокинг выступил на конференции в Швеции, чтобы обсудить новые теории о черных дырах и досадный «информационный парадокс». Обращаясь к вопросу о том, что происходит с объектом, который попадает в черную дыру, Хокинг предложил, чтобы информация о физическом состоянии объекта хранилась в двумерной форме внутри внешней границы, известной как «горизонт событий». Отметив, что черные дыры «не являются вечными тюрьмами, как когда-то считалось», он оставил открытой возможность того, что информация может быть выпущена в другую вселенную.