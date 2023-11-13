Когда все вокруг уверены, что их жизнь хуже всех, хочется просто рассказать им про Стивена Хокинга: жизнь великого гения

Кем был Стивен Хокинг?
Стивен Хокинг был британским ученым, профессором и автором, который выполнил новаторскую работу в области физики и космологии и чьи книги помогли сделать науку доступной для всех.
В возрасте 21 года, во время изучения космологии в Кембриджском университете, ему поставили диагноз: боковой амиотрофический склероз (ALS). Часть истории его жизни была показана в фильме 2014 года «Теория всего».
Ранняя жизнь
Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде, Англия. В его день рождения также исполнилось 300 лет со дня смерти Галилея, что долгое время было предметом гордости знаменитого физика.
Хокинг, старший из четырех детей Фрэнка и Изобель Хокинг, родился в семье мыслителей.
Стивен Хокинг в детстве со своими сестрами — Филиппой и Мэри. Фото: соцсети
Его мать-шотландка поступила в Оксфордский университет в 1930-х годах — в то время, когда мало кто из женщин мог поступить в колледж. Его отец, еще один выпускник Оксфорда, был уважаемым медицинским исследователем, специализировавшимся на тропических болезнях.
Рождение Хокинга произошло в неподходящее время для его родителей, у которых в тот период было не так много денег. Политический климат также был напряженным, поскольку Англия переживала Вторую мировую войну и немецкие бомбы обрушились на Лондон, где жила пара, пока Фрэнк Хокинг занимался исследованиями в области медицины.
В попытке найти более безопасное место Изобель вернулась в Оксфорд, чтобы родить ребенка. У Хокингов родилось еще двое детей, Мэри и Филиппа. А их второй сын, Эдвард, был усыновлен в 1956 году.
Хокинги, как описал их один близкий друг семьи, были «эксцентричной» компанией. Ужин часто проходил в тишине, каждый из Хокингов сосредоточенно читал книгу. Семейным автомобилем было старое лондонское такси, а их дом в Сент-Олбансе представлял собой трехэтажную пристройку, которую так до конца и не починили. Хокинги также держали пчел в подвале и устраивали фейерверки в теплице.
В 1950 году отец Хокинга устроился руководить отделом паразитологии в Национальном институте медицинских исследований и провел зимние месяцы в Африке, занимаясь исследованиями. Он хотел, чтобы его старший ребенок занялся медициной, но в раннем возрасте Хокинг проявил страсть к науке и небу.
Это было очевидно его матери, которая летними вечерами вместе со своими детьми часто лежала на заднем дворе и смотрела на звезды. «У Стивена всегда было сильное чувство чуда, — вспоминала она. — И я могла видеть, что звезды привлекут его».
Хокинг также часто бывал в разъездах. Вместе со своей сестрой Мэри Хокинг, которая любила лазать, разработал различные маршруты проникновения в семейный дом. Он любил танцевать, а также увлекся греблей, став рулевым команды в колледже.
Стивен Хокинг в молодости до болезни. Фото: соцсети
Образование
В начале своей академической жизни Хокинг, хотя и считался способным, не был выдающимся студентом. Во время своего первого года в школе Олбанс он был третьим в своем классе.
Но Хокинг сосредоточился на занятиях вне школы; он любил настольные игры, он и несколько его близких друзей создали свои собственные игры. В подростковом возрасте Хокинг вместе с несколькими друзьями сконструировал компьютер из переработанных деталей для решения элементарных математических уравнений.
Хокинг поступил в Университетский колледж Оксфордского университета в возрасте 17 лет. Хотя Хокинг выразил желание изучать математику, Оксфорд не предлагал степень по этой специальности, поэтому Хокинг тяготел к физике и, более конкретно, к космологии.
По его собственному признанию, Хокинг уделял учебе не так уж много времени. Позже он подсчитал, что в среднем уделял школе около одного часа в день. И все же на самом деле ему не нужно было делать ничего большего. В 1962 году он с отличием окончил факультет естественных наук и поступил в Тринити-холл Кембриджского университета для получения степени доктора философии по космологии.
Стивен Хокинг в молодые годы. Фото: соцсети
В 1968 году Хокинг стал сотрудником Института астрономии в Кембридже. Следующие несколько лет были плодотворным временем для Хокинга и его исследований. В 1973 году он опубликовал свою первую, высокотехничную книгу «Крупномасштабная структура пространства-времени» совместно с Г.Ф.Р. Эллисом.
В 1979 году Хокинг вернулся в Кембриджский университет, где его назначили на одну из самых известных преподавательских должностей, датируемую 1663 годом, — лукасианского профессора математики.
Жена и дети
На новогодней вечеринке 1963 года Хокинг познакомился с молодой студенткой факультета иностранных языков по имени Джейн Уайлд. Они поженились в 1965 году. В 1967 году у пары родился сын Роберт, а в 1970 году — дочь Люси. Третий ребенок, Тимоти, появился на свет в 1979 году.
Стивен Хокинг с женой Джейн и детьми. Фото: соцсети
В 1990 году Хокинг ушел от своей жены Джейн к одной из своих медсестер, Элейн Мейсон. Они поженились в 1995 году. Этот брак осложнил отношения Хокинга с его собственными детьми, которые утверждали, что Элейн закрыла от них их отца.
Стивен Хокинг и Элейн Мэйсон. Фото: соцсети
В 2003 году медсестры, ухаживавшие за Хокингом, сообщили в полицию о своих подозрениях в том, что Элейн издевалась над своим мужем. Хокинг опроверг обвинения, и полицейское расследование было прекращено. В 2006 году Хокинг и Элейн подали на развод.
В последующие годы физик, как сообщается, сблизился со своей семьей. Он помирился с Джейн, которая вторично вышла за него замуж. И он опубликовал пять романов на научную тематику для детей вместе со своей дочерью Люси.
Стивен Хокинг: книги
За эти годы Хокинг написал в общей сложности 15 книг или в соавторстве с ними. Вот несколько наиболее примечательных из них:
Книги Стивена Хокинга. Фото: соцсети
«Краткая история времени»
В 1988 году Хокинг получил международную известность благодаря публикации «Краткой истории времени». Короткая, информативная книга стала рассказом о космологии для широких масс и предложила обзор пространства и времени, существования Бога и будущего.
Произведение имело мгновенный успех и более четырех лет возглавляло список бестселлеров лондонской Sunday Times. С момента публикации она разошлась миллионным тиражом по всему миру и была переведена более чем на 40 языков.
«Вселенная в двух словах»
«Краткая история времени» также оказалась не так проста для понимания, как некоторые надеялись. Поэтому в 2001 году Хокинг продолжил свою книгу «Вселенная в двух словах», в которой предлагалось более иллюстрированное руководство по большим космологическим теориям.
«Кратчайшая история времени»
Книга Стивена Хокинга «Кратчайшая история времени»
В 2005 году Хокинг написал еще более доступную «Кратчайшую историю времени», которая еще больше упростила основные концепции оригинальной работы и затронула новейшие разработки в такой области, как теория струн.
Вместе эти три книги, наряду с собственными исследованиями и статьями Хокинга, сформулировали личный поиск физиком Святого Грааля науки: единой объединяющей теории, которая может объединить космологию (изучение большого) с квантовой механикой (изучение малого), чтобы объяснить, как возникла Вселенная.
Такого рода амбициозное мышление позволило Хокингу, который утверждал, что может мыслить в 11 измерениях, открыть перед человечеством несколько больших возможностей. Он был убежден, что путешествия во времени возможны и что люди действительно могут колонизировать другие планеты в будущем.
«Великий замысел»
Книга Стивена Хокинга «Великий замысел»
В сентябре 2010 года Хокинг выступил против идеи о том, что Бог мог создать Вселенную, в своей книге «Великий замысел». Хокинг ранее утверждал, что вера в Создателя может быть совместима с современными научными теориями.
Однако в этой работе он пришел к выводу, что Большой взрыв был неизбежным следствием законов физики и не более того.
«Поскольку существует такой закон, как гравитация, Вселенная может и будет создавать себя из ничего, — сказал Хокинг. — Спонтанное творение — это причина, по которой существует нечто, а не ничто, почему существует Вселенная, почему существуем мы».
Стивен Хокинг в саду. Фото: Global Look Press
«Великий замысел» стал первой крупной публикацией Хокинга почти за десятилетие. В своей новой работе Хокинг намеревался оспорить убеждение Исаака Ньютона в том, что Вселенная, должно быть, была задумана Богом просто потому, что она не могла возникнуть из хаоса.
«Нет необходимости призывать Бога, чтобы зажечь синюю сенсорную бумагу и запустить Вселенную», — сказал Хокинг.
Болезнь
В возрасте 21 года Хокингу был поставлен диагноз: боковой амиотрофический склероз (ALS, или болезнь Лу Герига). В очень простом смысле, нервы, которые контролировали его мышцы, отключались. В то время врачи давали ему два с половиной года жизни.
Хокинг впервые начал замечать проблемы со здоровьем, когда учился в Оксфорде — иногда он спотыкался и падал или невнятно произносил речь, — но он не обращал внимания на проблему до 1963 года, во время своего первого курса в Кембридже. По большей части Хокинг держал эти симптомы при себе.
Но когда его отец заметил это состояние, он отвел Хокинга к врачу. В течение следующих двух недель 21-летний студент колледжа находился в медицинской клинике, где прошел серию анализов.
В конце концов, однако, врачи все же диагностировали у Хокинга раннюю стадию БАС. Это была ужасная новость для него и его семьи, но несколько событий помешали ему окончательно впасть в уныние.
Первое из них произошло, когда Хокинг все еще находился в больнице. Там он делил палату с мальчиком, страдающим лейкемией. Позже Хокинг размышлял, что по сравнению с тем, через что проходил его сосед по комнате, его положение казалось более сносным.
Вскоре после того, как Хокинга выписали из больницы, ему приснился сон, что его собираются казнить. Он сказал, что этот сон помог ему осознать, что в его жизни еще есть чем заняться.
В некотором смысле болезнь Хокинга помогла превратить его в известного ученого, которым он стал. До постановки диагноза Хокинг не всегда сосредотачивался на своих исследованиях.
«До того, как мое состояние было диагностировано, мне было очень скучно от жизни, — сказал он. — Казалось, не было ничего, что стоило бы делать».
Внезапно осознав, что, возможно, он даже не проживет достаточно долго, чтобы получить степень доктора философии, Хокинг с головой ушел в свою работу и исследования.
По мере того, как физический контроль над его телом ослабевал (к 1969 году он был вынужден передвигаться в инвалидном кресле), последствия его болезни начали ослабевать. Однако со временем постоянно расширяющаяся карьера Хокинга сопровождалась постоянно ухудшающимся физическим состоянием.
Как говорил Стивен Хокинг?
Стивен Хокинг. Фото: Global Look Press
К середине 1970-х семья Хокингов взяла к себе одного из аспирантов Хокинга, чтобы тот помогал ухаживать за ним и работать. Он все еще мог самостоятельно питаться и вставать с постели, но практически все остальное требовало помощи.
Кроме того, его речь становилась все более невнятной, так что понять его могли только те, кто хорошо его знал. В 1985 году он навсегда потерял голос после трахеотомии. Сложившаяся ситуация потребовала круглосуточного ухода за известным физиком.
Это также поставило под угрозу способность Хокинга выполнять свою работу. Это затруднительное положение привлекло внимание калифорнийского компьютерного программиста, который разработал говорящую программу, которой можно было управлять движением головы или глаз. Изобретение позволило Хокингу подбирать слова на экране компьютера, которые затем пропускались через синтезатор речи.
На момент его представления Хокинг, который все еще мог пользоваться пальцами, подбирал слова с помощью ручного кликера. В конце концов, потеряв практически весь контроль над своим телом, Хокинг направил программу через мышцу щеки, прикрепленную к датчику.
Благодаря программе и помощи помощников Хокинг продолжал писать с большой скоростью. Его работа, конечно, включала многочисленные научные статьи, но также и информацию для ненаучного сообщества.
Здоровье Хокинга оставалось постоянной проблемой — беспокойство, которое усилилось в 2009 году, когда он не смог появиться на конференции в Аризоне из-за инфекции грудной клетки. В апреле Хокинг, который уже объявил, что уходит в отставку после 30 лет работы на посту лукасианского профессора математики в Кембридже, был срочно доставлен в больницу из-за того, что университетские чиновники назвали его «серьезно больным», хотя позже он полностью выздоровел.
Исследования Вселенной и черных дыр
В 1974 году исследования Хокинга превратили его в знаменитость в научном мире, когда он показал, что черные дыры — это не информационный вакуум, как думали ученые.
Проще говоря, Хокинг продемонстрировал, что материя в форме излучения может ускользнуть от гравитационной силы коллапсирующей звезды. Другой молодой космолог, Роджер Пенроуз, ранее сделал новаторские открытия о судьбе звезд и создании черных дыр, которые подтвердили собственное увлечение Хокинга тем, как зародилась Вселенная.
Затем пара начала работать вместе, развивая более ранние работы Пенроуза, направляя Хокинга по пути карьеры, отмеченному наградами, известностью и почетными титулами, которые изменили представление мира о черных дырах и Вселенной.
Когда родилась теория излучения Хокинга, это объявление вызвало волну возбуждения в научном мире. Хокинг был назван членом Королевского общества в возрасте 32 лет, а позже получил престижную премию Альберта Эйнштейна среди прочих наград. Он также преподавал в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене, Калифорния, где был приглашенным профессором, и в колледже Гонвилл и Кайус в Кембридже.
В августе 2015 года Хокинг выступил на конференции в Швеции, чтобы обсудить новые теории о черных дырах и досадный «информационный парадокс». Обращаясь к вопросу о том, что происходит с объектом, который попадает в черную дыру, Хокинг предложил, чтобы информация о физическом состоянии объекта хранилась в двумерной форме внутри внешней границы, известной как «горизонт событий». Отметив, что черные дыры «не являются вечными тюрьмами, как когда-то считалось», он оставил открытой возможность того, что информация может быть выпущена в другую вселенную.
Стивен Хокинг — лауреат кинопремии Британской киноакадемии (BAFTA), Королевский оперный театр Ковент-Гарден, Лондон, 8 февраля 2015 г. Фото: Global Look Press
Начало Вселенной
В интервью Нилу деГрассу Тайсону Star Talk в марте 2018 года Хокинг обратился к теме «что было до Большого взрыва», заявив, что вокруг ничего не было. Он сказал, что, применяя евклидов подход к квантовой гравитации, который заменяет реальное время мнимым, история Вселенной становится подобна четырехмерной искривленной поверхности без границ.
Он предложил представить эту реальность, представив, что мнимое и реальное время начинаются на Южном полюсе Земли, в точке пространства-времени, где действуют обычные законы физики. Поскольку «южнее» Южного полюса ничего нет, то и до Большого взрыва тоже ничего не было.
Хокинг и космические путешествия
В 2007 году, в возрасте 65 лет, Хокинг сделал важный шаг на пути к космическим путешествиям. Во время посещения Космического центра Кеннеди во Флориде ему была предоставлена возможность окунуться в среду без гравитации.
В течение двух часов полета над Атлантикой Хокинг, пассажир модифицированного Boeing 727, был освобожден от инвалидного кресла, чтобы испытать состояние невесомости. Фотографии свободно парящего физика разлетелись по газетам по всему миру.
Стивен Хокинг в невесомости. Фото: соцсети
«Часть с нулевой гравитацией была замечательной, а часть с высокой — без проблем. Я мог бы продолжать и продолжать. Космос, я иду!» — сказал он.
Хокинг должен был отправиться на край космоса в качестве одного из первых космических туристов сэра Ричарда Брэнсона.
В заявлении 2007 года он сказал: «Жизнь на Земле подвергается все возрастающему риску быть уничтоженной катастрофой, такой как внезапное глобальное потепление, ядерная война, генетически модифицированный вирус или другие опасности. Я думаю, что у человеческой расы нет будущего, если она не отправится в космос. Поэтому я хочу поощрять общественный интерес к космосу».
Выступления Стивена Хокинга в кино и на телевидении
Если и существует такая вещь, как ученый-рок-звезда, то Хокинг воплотил ее в себе. Его набеги на популярную культуру включали появления в качестве гостя в сериалах «Симпсоны», «Звездный путь: следующее поколение», комедийную пародию с комиком Джимом Керри в сериале «Поздно ночью с Конаном О'Брайеном» и даже запись голоса за кадром в песне Pink Floyd — Keep Talking.
Стивен Хокинг в мультсериале «Симпсоны». Фото: кадр из фильма
В 1992 году оскароносный режиссер Эррол Моррис выпустил документальный фильм о жизни Хокинга под метким названием «Краткая история времени». Другие выступления на телевидении и в кино включали:
«Теория Большого взрыва»
В 2012 году Хокинг продемонстрировал свою юмористическую сторону на американском телевидении, появившись в качестве гостя в сериале «Теория Большого взрыва». Играя самого себя в этой популярной комедии о группе молодых ученых-чудаков, Хокинг возвращает физика-теоретика Шелдона Купера (Джим Парсонс) на Землю после того, как обнаружил ошибку в его работе. Хокинг заслужил признание за свои беззаботные усилия.
«Теория всего»
В ноябре 2014 года вышел фильм о жизни Хокинга и Джейн Уайлд. «Теория всего» (Эдди Редмэйна в роли Хокинга) и охватывает его раннюю жизнь и школьные годы, его ухаживания и брак с Уайльдом, прогрессирование его тяжелой болезни и его научные триумфы.
Стивен Хокинг и Эдди Редмэйн на премьере фильма «Теория всего», Лондон. 9 декабря 2014 г. Фото: Global Look Press
«Гений»
В мае 2016 года Хокинг был ведущим и комментатором телесериала «Гений», состоящего из шести частей, в котором привлекаются добровольцы для решения научных вопросов, которые задавались на протяжении всей истории. В заявлении, касающемся его сериала, Хокинг сказал, что Genius — это «проект, который продвигает цель моей жизни — донести науку до общественности. Это забавное шоу, которое пытается выяснить, достаточно ли умны обычные люди, чтобы мыслить как величайшие умы, которые когда-либо жили. Будучи оптимистом, я думаю, что так и будет».
Хокинг на ИИ
В 2014 году Хокинг, среди других ведущих ученых, высказался о возможных опасностях искусственного интеллекта, или ИИ, призвав провести дополнительные исследования всех возможных последствий ИИ. Их комментарии были вдохновлены фильмом Джонни Деппа «Трансцендентность», в котором рассказывается о столкновении человечества и технологий.
«Успех в создании искусственного интеллекта стал бы крупнейшим событием в истории человечества, — написали ученые. — К сожалению, это также может оказаться последним, если мы не научимся избегать рисков».
Группа предупредила о времени, когда эта технология «перехитрит финансовые рынки, превзойдет изобретения исследователей-людей, превзойдет манипулирование лидерами-людьми и разработает оружие, которое мы даже не сможем понять».
Хокинг подтвердил эту позицию, выступая на технологической конференции в Лиссабоне, Португалия, в ноябре 2017 года. Отметив, что ИИ потенциально может принести пользу в искоренении бедности и болезней, но также может привести к таким теоретически разрушительным действиям, как разработка автономного оружия, он сказал: «Мы не можем знать, будет ли ИИ бесконечно помогать нам, или он будет игнорировать нас и отодвинут на второй план, или, предположительно, уничтожен им».
Хокинг и инопланетяне
В июле 2015 года Хокинг провел пресс-конференцию в Лондоне, чтобы объявить о запуске проекта под названием Breakthrough Listen. Проект Breakthrough Listen, финансируемый российским предпринимателем Юрием Мильнером, был создан для того, чтобы выделять больше ресурсов на открытие внеземной жизни.
Стивен Хокинг выступает на пресс-конференции проекта StarShot в обсерватории One World в Нью-Йорке, 12 апреля 2016 г. Фото: Global Look Press
Взлом Интернета
В октябре 2017 года Кембриджский университет разместил на своем веб-сайте докторскую диссертацию Хокинга 1965 года «Свойства расширяющихся вселенных». Огромный спрос на доступ быстро привел к сбою университетского сервера, хотя документ все равно набрал ошеломляющие 60 000 просмотров до конца первого дня его выхода в Интернет.
Когда умер Стивен Хокинг?
14 марта 2018 года Хокинг умер от БАС — болезни, которая должна была убить его еще более 50 лет назад. Представитель семьи подтвердил, что знаменитый ученый умер в своем доме в Кембридже, Англия.
Стивен Хокинг во дворе Кембриджского университета, 1960-е годы. Фото: соцсети
Эта новость тронула многих в его области и за ее пределами. Коллега-физик-теоретик и писатель Лоуренс Краусс написал:
«В космосе только что погасла звезда. Мы потеряли удивительного человека. Хокинг храбро сражался и укрощал космос в течение 76 лет и научил нас всех чему-то важному о том, что на самом деле значит праздновать, о том, чтобы быть человеком».
Дети Хокинга выступили с заявлением:
«Мы глубоко опечалены тем, что сегодня скончался наш любимый отец. Он был великим ученым и выдающимся человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы. Его смелость и настойчивость, а также его блеск и юмор вдохновляли людей по всему миру. Однажды он сказал: «Вселенная не была бы такой уж большой, если бы в ней не жили люди, которых вы любите». Мы будем скучать по нему навсегда».
Позже в том же месяце было объявлено, что прах Хокинга будет захоронен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне вместе с другими выдающимися учеными, такими как Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин.
Могила Стивена Хокинга в Вестминтерскои аббатстве. Фото: соцсети
2 мая 2018 года его последняя статья под названием «Плавный выход из вечной инфляции?» была опубликована в «Журнале физики высоких энергий». Новый отчет, представленный за 10 дней до его смерти, в соавторстве с бельгийским физиком Томасом Хертогом, оспаривает идею о том, что Вселенная будет продолжать расширяться.