Звезда детективных сериалов Екатерина Проскурина: о творчестве и личной жизни актрисы

Детство и юность

Екатерина Михайловна Проскурина появилась на свет в селе Дубовый Умет Куйбышевской области 13 сентября 1982 года. Позже переехала в Санкт-Петербург. Родители актрисы Михаил и Татьяна Проскурины воспитывали также сына Романа.

В 2006 году Екатерина получила диплом о высшем образовании, окончила театральный факультет Самарской государственной академии культуры и искусств.

Будучи студенткой, Проскурина училась на курсах при Санкт-Петербургской театральной академии под руководством профессора Вениамина Михайловича Фильштинского.