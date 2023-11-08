Звезда детективных сериалов Екатерина Проскурина: о творчестве и личной жизни актрисы

Детство и юность
Екатерина Михайловна Проскурина появилась на свет в селе Дубовый Умет Куйбышевской области 13 сентября 1982 года. Позже переехала в Санкт-Петербург. Родители актрисы Михаил и Татьяна Проскурины воспитывали также сына Романа.
В 2006 году Екатерина получила диплом о высшем образовании, окончила театральный факультет Самарской государственной академии культуры и искусств.
Будучи студенткой, Проскурина училась на курсах при Санкт-Петербургской театральной академии под руководством профессора Вениамина Михайловича Фильштинского.
Екатерина Проскурина в детстве. Фото: социальные сети
Театральная деятельность
Еще не окончив академию культуры и искусств, артистка уже трудилась в Самарском театре драмы имени М. Горького. За годы своей работы, на протяжении шести лет Екатерина сыграла множество разных ролей.
Она примерила на себя образы Полины из «Доходного места» Островского, Наташи из пьесы «Униженные и оскорбленные» Достоевского, Розауры по пьесе Карло Гольдони «Венецианские близнецы».
Затем актриса успешно сыграла Синьору Монтекки из «Ромео и Джульетты» У. Шекспира, Марию из мюзикла «Звуки музыки», Джейн Перкинс из комедии Р. Куни «Смешные деньги», Сюзанну из пьесы П. Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро», временно перевоплотилась в Мэг из пьесы К. Людвига «Примадонны» и Аксинью из пьесы А. Н. Островского «Лес».
Проскурина выступала в детских спектаклях: стала Мэри из повести А. Грина «Алые паруса» и даже Крысой из музыкальной сказки-феерии Н. Денисова «Стойкий оловянный солдатик».
Актриса театра и кино Екатерина Проскурина. Фото: социальные сети
Карьера в кино
В 2010 году Проскурина начала пополнять свою фильмографию. Первая роль и сразу главная — в многосерийном криминальном детективе Максима Бриуса «Прощай, «Макаров»!». Тогда же актриса снялась в эпизодической роли в 12 серии детективной драмы Михаила Вассербаума и Алексея Богданова «Тайны следствия 9».
2011 год стал очень плодотворным. Екатерина участвовала одновременно в четырех проектах. Исполняла роль Лиды в двух сериях пятого сезона криминального детектива «Литейный» и в двух сериях шестого сезона того же сериала. Также воплотила роль Насти Зиминой в криминальном фильме Игоря Москвитина «Сибиряк» и главную роль Ирины Новиковой в детективном фильме Андрея Коршунова и Максима Бриуса «Чужой район».
Екатерина Проскурина на прогулке. Фото: социальные сети
Так же продуктивно актриса поработала и в следующем 2012 году.
Проскурина сыграла Тамару Рюмину во второй серии многосерийного фильма Валерия Мызникова «Гончие – 5», затем исполнила роль Кати в «Братство десанта» и Ларисы в «Провинциале», во втором сезоне сериала «Чужой район» была в роли Ирины Новиковой.
В 2013 году актриса продолжала сниматься в новых сезонах сериалов, где уже принимала участие ранее. В 2014 году Екатерина попробовала себя в небольшой драматической роли в мелодраме «Любовь говорит», появилась в сериале «Тест на беременность».
Звезда сериалов Екатерина Проскурина. Фото: социальные сети
В 2015 году актриса снова снялась в детективе Сергея Щербина «Восхождение на Олимп» в роли опера Зои. В 2016 году Проскурина сбавила темп и участвовала в съемках лишь одной картины: сыграла роль сестры главной героини Риты в мелодраме Виктора Татарского «Простая история».
Актриса не только покорила сердца киноманов, но и приглянулась рекламщикам. Проскурина играла в рекламных роликах компании «Аэрофлот» и кофе «Жокей».
Личная жизнь
Актриса замужем, счастлива в браке и растит двоих сыновей. На ее личной странице во «Вконтакте», которую Проскурина стала активно вести в последние годы, поклонники могут увидеть многочисленные фото ее семьи.
Екатерина Проскурина с мужем и сыном. Фото: социальные сети
Екатерина Проскурина в настоящее время
На протяжении всего 2017 года Проскурина была занята сразу в трех проектах. 29 мая состоялась премьера многосерийной криминальной драмы, в которой Проскурина сыграла начальника пресс-службы Главного Управления Министерства Внутренних Дел, подполковника Екатерину Федосееву.
В ноябре 2017 года в эфире Первого канала вышла историческая драма Игоря Копылова «Крылья империи», повествующая о революционных временах. Екатерина Проскурина исполнила роль жены последнего царя Российской империи Николая II — Александры Федоровны.
Екатерина Проскурина в роли Александры Федоровны. Фото: кадр из сериала «Крылья империи»
Также Сергей Глазков создал фильм о жизни народного целителя-костоправа Владимира Харитонова под названием «Целитель».
В 2018 году актриса сыграла в 20-й серии картины «Правдивая ложь» и в «Великолепной пятерке» появилась в роли Марии. На протяжении 5 лет Проскурина работала, крайним ее проектом стал фильм «Судьба по книге перемен», где актриса сыграла роль жены Дюши - Полины.