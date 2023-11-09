Предательница Надя: как могла героиня «Иронии судьбы» отправить мокрого Ипполита на мороз — разгадка ее бессердечности

Сначала попробуем понять, как так получилось, что нештатная ситуация — полуголый пьяный незнакомец в постели невесты — дико разозлила Ипполита. Да очень просто! Кого бы она не разозлила, интересно? Вовсе не на это рассчитывал приличный солидный мужчина, предвкушая праздничный вечер наедине с любимой женщиной. И объясняется Надя как-то неубедительно:

«В это невозможно поверить, ты умрешь со смеху!»

Да уж, смешно до слез… Более хладнокровный человек, вероятно, все же попробовал бы разобраться. Но вспыльчивый, импульсивный Ипполит закатывает истерику и, ослепленный ревностью и обидой, уходит, бросив напоследок:

«Не делайте из меня дурака!»

Ну да, неправ. Оставил слабую женщину с не вполне адекватным пьянчужкой, не сделав даже попытки его выпроводить. А если бы незнакомец обидел Надю?

«Женя очень славный!»

