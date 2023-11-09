Предательница Надя: как могла героиня «Иронии судьбы» отправить мокрого Ипполита на мороз — разгадка ее бессердечности

Фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» — один из самых любимых в нашей стране. Но это не мешает зрителям задаваться многими вопросами во время его просмотра. Особенно часто вопросы возникают у тех, кто родился уже после распада СССР: они отличаются более критическим мышлением.
Среди таких вопросов есть очень интересный: как могла Надя спокойно отпустить промокшего Ипполита из дома, зная, что на улице — новогодний ленинградский мороз?
Пьяный незнакомец в постели
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Сначала попробуем понять, как так получилось, что нештатная ситуация — полуголый пьяный незнакомец в постели невесты — дико разозлила Ипполита. Да очень просто! Кого бы она не разозлила, интересно? Вовсе не на это рассчитывал приличный солидный мужчина, предвкушая праздничный вечер наедине с любимой женщиной. И объясняется Надя как-то неубедительно:
«В это невозможно поверить, ты умрешь со смеху!»
Да уж, смешно до слез… Более хладнокровный человек, вероятно, все же попробовал бы разобраться. Но вспыльчивый, импульсивный Ипполит закатывает истерику и, ослепленный ревностью и обидой, уходит, бросив напоследок:
«Не делайте из меня дурака!»
Ну да, неправ. Оставил слабую женщину с не вполне адекватным пьянчужкой, не сделав даже попытки его выпроводить. А если бы незнакомец обидел Надю?
«Женя очень славный!»
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Но дальнейшие события показали, насколько Ипполит хорошо знал свою невесту. Вдумайтесь: ей хватило пары часов, чтобы списать со счетов жениха и начать новый роман — с «московским гостем», едва успевшим протрезветь. Так что Наденька, вся такая положительная учительница, оказалась довольно ветреной и легкомысленной девушкой. Вспомните, как она нахваливает Женю по телефону в разговоре с Галей:
«Женя очень славный, Женя очень добрый, он мне очень понравился!»
Стоило ли так стараться ради случайного знакомого-пьяницы? Видимо, она просто не могла сдержать своих чувств, они буквально переполняли ее.
Ничего удивительного, что вернувшийся было Ипполит, услышав милое щебетание Нади, вскипел во второй раз — и он бросился срочно искать выпивку, чтобы хоть немного заглушить свою ярость и боль. А Надя и Женя остались. Пели песни, пили вино. Целовались. Вы все еще считаете Надю порядочной и положительной?
Не любила Ипполита
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Ладно, допустим, она действительно влюбилась в Женю. Допустим, она никогда особенно не любила Ипполита, а сдалась под напором мамы, подруг и общественного мнения: после тридцати лет неприлично оставаться незамужней, а Ипполит — самый подходящий вариант.
Она действительно как-то холодно себя ведет с женихом, не наблюдается в ней огонька, только фальшивая улыбка и стремление понравиться тому, кто ее, наконец-то, выбрал.
Мог замерзнуть насмерть
Фото: кадр из фильма «Иронии судьбы, или С легким паром!»
Пусть так. Но неужели у нее настолько черствое сердце, чтобы отправить промокшего насквозь человека на мороз? Нет, новоиспеченные влюбленные его не выгоняли. После того как несчастный Ипполит под действием сорокаградусной залез прямо в пальто и шапке в ванную и облился из душа, Надя и Женя делали какие-то вялые попытки его остановить.
Но Ипполит гордо отказался — и ушел в морозную ночь. А когда Надина мама спрашивает, почему ей на лестнице встретился мокрый Ипполит, Лукашин роняет некрасивую шуточку:
«Это он мокрый от слез».
Надя, с облегчением закрыв дверь за промокшим женихом, глубокомысленно вздыхает — «Как я устала!» Женя с новыми силами принимается охмурять ленинградскую красавицу. Им даже в голову не приходит, что с Ипполитом может случиться беда.
Пьяный промокший человек на улицах ночного города либо замерзнет в сугробе насмерть, либо станет жертвой хулиганов, либо свалится где-нибудь с моста в реку. Или убьется, сев за руль машины.
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Ничего их не беспокоит — главное, их наконец-то оставили одних и они могут всласть флиртовать. Как-то не по себе становится от такой душевной черствости героев, которые считаются положительными. А Ипполита по-настоящему жаль.