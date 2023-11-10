Темноволосая красавица с прекрасной фигурой и отличными актерскими данными: биография Меган Фокс

Кто такая Меган Фокс?
После получения премии Modeling Awards Меган Фокс бросила среднюю школу и переехала в Лос-Анджелес, где получила свою первую роль на экране в фильме 2001 года «Солнечные каникулы», где сыграла с близняшками Олсен.
Актриса добилась большого успеха вместе с Шайей Лабеф в блокбастере «Трансформеры», а затем получила выдающиеся роли в таких фильмах, как «Тело Дженнифер», «Джона Хекс», «Этому 40» и «Черепашки-ниндзя». У нее трое детей от актера Брайана Остина Грина.
Ранняя жизнь
Меган Фокс в детстве. Фото: Global Look Press
Меган Фокс родилась 16 мая 1986 года в Мемфисе, штат Теннесси. В возрасте пяти лет она начала брать уроки пения и танцев, которые продолжились, когда в возрасте 10 лет она переехала со своей семьей в Санкт-Петербург, штат Флорида. В 13 лет она добавила в свой репертуар занятия моделингом.
В 1999 году Фокс получила множество наград на Американской конференции моделей и талантов. Этот успех убедил ее бросить среднюю школу и переехать в Лос-Анджелес всего несколько лет спустя, в возрасте 16 лет.
«Солнечные каникулы», «Что мне в тебе нравится»
В том же году Фокс добилась своего первого большого успеха, когда получила роль своевольной наследницы в комедии 2001 года с Эшли и Мэри-Кейт Олсен «Солнечные каникулы». Фильм, у которого была большая культовая база поклонников, сразу же попал на DVD.
В течение следующих нескольких лет Фокс продолжала появляться в небольших телевизионных ролях. Ее следующая роль состоялась в 2002 году, когда она появилась в шведской мыльной опере «Оушен авеню». В том же году Фокс получила роль в телесериале WB network «Все лучшее в тебе» с Амандой Байнс в главной роли.
Меган Фокс в фильме «Солнечные каникулы» 2001 года. Фото: кадр из фильма
«Королева экрана», «Звезда сцены»
2004 год был знаменательным для Фокс. Она появилась в популярной комедии CBS «Два с половиной человека» с Чарли Шином и Джоном Крайером в главных ролях, а также была постоянной участницей недолговечного ситкома WB «Прислуга».
Она также начала появляться в ситкоме ABC «Королева экрана», в котором она сыграла дочь персонажа Фейт Форд во втором и третьем сезонах. Ее игра принесла ей номинацию на премию Young Artists Award в 2005 году. Фокс также вернулась к работе в кино в том же году, когда получила роль Карлы Санти, соперницы Линдси Лохан, в фильме «Звезда сцены».
Чарли Шин и Меган Фокс в фильме «Два с половиной человека». Фото: кадр из фильма 2004 года
«Трансформеры» и продолжение
Своего самого большого прорыва Фокс добилась в 2007 году, когда получила роль вместе с Шайей Лабеф в блокбастере Стивена Спилберга «Трансформеры». Фокс сыграла главную романтическую роль Микаэлы Бэйнс в фильме, получив номинацию на MTV Movie Award.
Благодаря своей сногсшибательной внешности Фокс регулярно украшала страницы мужских журналов, таких как Maxim, за что получила звание «самой сексуальной женщины на свете» по версии FHM в 2008 году. Она также привлекла внимание своим талантом и востребованностью, возглавив список Moviefone «25 самых горячих актеров моложе 25 лет» в 2008 году.
Меган Фокс на обложке журнала Cosmopiliatan, 29 февраля 2012 года. Фото: Global Look Press
В том же году Фокс присоединилась к актерскому составу комедии «Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть», которая хорошо зарекомендовала себя в Великобритании, но не добилась большого коммерческого успеха в США.
В 2009 году Фокс повторила свою роль Микаэлы Бэйнс в фильме «Трансформеры: Восстание падших». Сиквел снова имел кассовый успех и держал Фокс в центре внимания средств массовой информации. Она подписала контракт на третью часть франшизы, но позже покинула проект, как сообщается, из-за разногласий с режиссером Майклом Бэем.
Меган Фокс и Шайа Лабеф в фильме «Трансформеры: Восстание падших». Фото: Global Look Press
«Тело Дженнифер», «Джона Хекс», «TMNT»
В 2009 году Фокс появилась в фильме ужасов «Тело Дженнифер», который имел незначительный успех. Позже она сыграла Лейлу, вооруженную любовницу, в фильме о Диком Западе «Джона Хекс» (2010) и получила роль второго плана в фильме Джадда Апатоу «Любовь по-взрослому» (2012).
Затем Фокс исполнила роль Эйприл О'Нил, подруги черепашек-ниндзя в фильмах «Черепашки-ниндзя» (2014) и «Черепашки-ниндзя 2» (2016).
Меган Фокс в фильме «Тело Дженнифер». Фото: Кадр из фильма 2009 года
«Новенькая», «Зеровилль»
На телевидении Фокс получила роль Рейган Лукас в пятом сезоне популярной комедии «Новенькая», которая началась в 2016 году. В конце 2018 года она была ведущей четырехсерийного документального сериала Travel Channel «Легенды затерянных», в котором исследовалась историческая ценность мифологических людей и событий, таких как амазонки и Троянская война.
В следующем году актриса вернулась к работе в полнометражных фильмах «Девушка-невидимка», «Зеровилль» и «Битва за Чансари».
Постер документального сериала «Легенды затерянных» на канале Trevel с Меган Фокс
Личная жизнь
В июне 2010 года Фокс обручилась с актером Брайаном Остином Грином - звезды сериала «Беверли-Хиллз-90210». Пара была помолвлена ранее после двухлетних отношений, но отменила свадьбу в 2009 году.
Вскоре после их второй помолвки Фокс попала в заголовки газет, когда потеряла свое кольцо с бриллиантом в два карата на пляже во время отпуска с Грином на Гавайях. Позже выяснилось, что пара обменялась клятвами, когда была на Гавайях.
У пары трое сыновей: Ной (2012 г.р.), Бодхи (2014 г.р.) и Джорни (2016 г.р.).
Брайан Остин Грин и Меган Фокс с детьми. Фото: соцсети
В августе 2015 года Грин и Фокс объявили о своем расставании после 11 лет совместной жизни, а затем помирились в 2016 году. В мае 2020 года сообщалось, что пара снова рассталась. Вскоре после этого Фокс начала отношения с рэпером Machine Gun Kelly. Пара объявила о помолвке в январе 2021 года.
Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly. Фото: соцсети
В марте 2023 года Machine Gun Kelly и Меган Фокс официально объявили о разрыве.