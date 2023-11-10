Темноволосая красавица с прекрасной фигурой и отличными актерскими данными: биография Меган Фокс

Меган Фокс родилась 16 мая 1986 года в Мемфисе, штат Теннесси. В возрасте пяти лет она начала брать уроки пения и танцев, которые продолжились, когда в возрасте 10 лет она переехала со своей семьей в Санкт-Петербург, штат Флорида. В 13 лет она добавила в свой репертуар занятия моделингом.

В 1999 году Фокс получила множество наград на Американской конференции моделей и талантов. Этот успех убедил ее бросить среднюю школу и переехать в Лос-Анджелес всего несколько лет спустя, в возрасте 16 лет.

«Солнечные каникулы», «Что мне в тебе нравится»

В том же году Фокс добилась своего первого большого успеха, когда получила роль своевольной наследницы в комедии 2001 года с Эшли и Мэри-Кейт Олсен «Солнечные каникулы». Фильм, у которого была большая культовая база поклонников, сразу же попал на DVD.

В течение следующих нескольких лет Фокс продолжала появляться в небольших телевизионных ролях. Ее следующая роль состоялась в 2002 году, когда она появилась в шведской мыльной опере «Оушен авеню». В том же году Фокс получила роль в телесериале WB network «Все лучшее в тебе» с Амандой Байнс в главной роли.