Как программисты становятся миллиардерами: история успеха Ларри Пейджа

Кто такой Ларри Пейдж?
Родители Ларри Пейджа, родившегося в Мичигане в 1973 году, оба были компьютерными экспертами. Следуя по их стопам, он изучал компьютерную инженерию в Стэнфордском университете, где познакомился с Сергеем Брином.
Дуэт разработал поисковую систему, которая выдавала результаты в соответствии с популярностью страниц, и с приходом Пейджа на пост генерального директора Google стала самой популярной поисковой системой в мире после запуска в 1998 году. Пейдж и Брин позже возглавили новую материнскую компанию Google Alphabet, пока не ушли со своих повседневных должностей в конце 2019 года.
Ранняя жизнь и образование
Лоуренс Пейдж родился 26 марта 1973 года в Ист-Лансинге, штат Мичиган. Его отец, Карл Пейдж, был пионером в области компьютерных наук и искусственного интеллекта, а мать преподавала компьютерное программирование.
Ларри Пейдж с отцом. Фото: соцсети
Получив степень бакалавра наук в области инженерии в Мичиганском университете, Пейдж решил сконцентрироваться на компьютерной инженерии для поступления в аспирантуру Стэнфордского университета, где он познакомился с Брином.
Создание Google с Сергеем Брином
Сергей Брин и Ларри Пейдж. Фото: соцсети
В рамках исследовательского проекта в Стэнфордском университете Пейдж и Брин создали поисковую систему, которая отображала результаты в соответствии с популярностью страниц, придя к выводу, что наиболее популярный результат часто будет наиболее полезным.
Они назвали поисковую систему Google в честь математического термина googol, который обозначает цифру 1, за которой следует 100 нулей, чтобы отразить свою миссию по систематизации огромного количества информации, доступной в Интернете.
Собрав один миллион долларов от семьи, друзей и других инвесторов, пара основала компанию в 1998 году.
Генеральный директор Google Ларри Пейдж на пресс-конференции в штаб-квартире Google в Нью-Йорке 21 мая 2012 года. Фото: Global Look Press
С тех пор Google стала самой популярной поисковой системой в мире, получая в 2013 году в среднем 5,9 миллиарда запросов в день. Компания Google со штаб-квартирой в самом сердце Силиконовой долины Калифорнии провела первичное публичное размещение акций в августе 2004 года, сделав Пейджа и Брина миллиардерами.
Развивающийся конгломерат
В 2006 году Google приобрела самый популярный веб-сайт для потокового видео, предоставляемого пользователями, YouTube, за акции стоимостью 1,65 миллиарда долларов.
В сентябре 2013 года Пейдж занял 13-е место в списке самых богатых людей Америки по версии Forbes 400. В октябре того года он занял 17-е место в списке «Самых влиятельных людей» журнала Forbes за 2013 год.
Будучи генеральным директором Google, Пейдж разделял ответственность за деятельность компании с Брином, который занимал должность директора по специальным проектам Google, и Эриком Шмидтом, исполнительным председателем компании.
Ларри Пейдж выступает перед участниками конференции разработчиков Google в Сан-Франциско, США, 28 мая 2015 года. Фото: Global Look Press
В 2015 году Пейдж и Брин объявили о создании новой материнской компании Alphabet для надзора за Google и другими дочерними компаниями. Пейдж и Брин стали генеральным директором и президентом Alphabet соответственно, а Сундар Пичаи занял пост высшего исполнительного директора Google.
Логотип Alphabet. На заднем плане — иллюстрация фондового рынка. Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Сокращение присутствия
Реструктуризация дала Пейджу и Брину возможность отойти от повседневной деятельности основанной ими компании, и генеральный директор заметно отсутствовал на совещаниях Alphabet и квартальных отчетах о доходах.
В 2018 году Пейдж отказался предстать перед Комитетом Сената по разведке в рамках слушаний по делу об использовании больших технологий для вмешательства в зарубежные выборы, и он попал под пристальное внимание за то, что передал пакет на 90 миллионов долларов бывшему руководителю высшего звена, обвиняемому в сексуальных домогательствах.
Джефф Безос (слева направо), Ларри Пейдж и Шерил Сэндберг на встрече технологических лидеров в конференц-зале Trump Organization в Trump Tower в Нью-Йорке, США, 14 декабря 2016 года. Фото: Global Look Press
3 декабря 2019 года Пейдж и Брин объявили, что уходят с поста генерального директора и президента Alphabet, передав бразды правления Пичаи. Тем не менее ожидалось, что этот дуэт сохранит свое влияние на руководство компанией в качестве крупнейших индивидуальных акционеров Alphabet.
Беспилотное воздушное такси
В марте 2018 года было объявлено, что компания под названием Kitty Hawk, финансируемая лично Пейджем, достигла соглашения с официальными лицами Новой Зеландии о начале процесса сертификации полностью электрического беспилотного летающего такси.
Беспилотное летающее такси. Фото: Global Look Press
Kitty Hawk проводила испытания своего самолета по прозвищу Кора над Новой Зеландией с октября прошлого года. Поскольку Boeing, Airbus и Uber входят в число компаний, стремящихся завоевать позиции в растущей индустрии воздушного такси, Kitty Hawk стремится создать коммерческую сеть транспортных средств.
Личная жизнь
Пейдж женат на ученом-исследователе Люсинде Саутворт с 2007 года. У пары двое детей.
Ларри Пейдж с женой. Фото: соцсети