Как программисты становятся миллиардерами: история успеха Ларри Пейджа

Кто такой Ларри Пейдж?

Родители Ларри Пейджа, родившегося в Мичигане в 1973 году, оба были компьютерными экспертами. Следуя по их стопам, он изучал компьютерную инженерию в Стэнфордском университете, где познакомился с Сергеем Брином.

Дуэт разработал поисковую систему, которая выдавала результаты в соответствии с популярностью страниц, и с приходом Пейджа на пост генерального директора Google стала самой популярной поисковой системой в мире после запуска в 1998 году. Пейдж и Брин позже возглавили новую материнскую компанию Google Alphabet, пока не ушли со своих повседневных должностей в конце 2019 года.

Ранняя жизнь и образование

Лоуренс Пейдж родился 26 марта 1973 года в Ист-Лансинге, штат Мичиган. Его отец, Карл Пейдж, был пионером в области компьютерных наук и искусственного интеллекта, а мать преподавала компьютерное программирование.