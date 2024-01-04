Почему развелись Погребняки и Брежнева с Меладзе

К сожалению, уходящий год разрушил несколько звездных пар. Перестали существовать те ячейки общества, которые когда-то считались образцовыми. Teleprogramma.pro вспоминает самые яркие звездные расколы.
Павел и Мария Погребняк
Одним из самых громких разводов уходящего 2023 года стал разрыв футболиста Павла Погребняка и его жены Марии.
Мария Погребняк подала заявление о расторжении брака 14 июля. А слухи о расколе в этой семье начали проникать в прессу еще весной этого года, когда светская львица принимала участие в шоу «Звезды в Африке». Тогда СМИ писали, что ее супруга видели в окружении разных девушек в московских клубах.
В кулуарах говорили, что Мария просто устала от измен супруга. В одном из своих интервью молодая женщина признавалась, что какое-то время действительно очень ревновала Павла.
«Я не могла себя контролировать, засекала время — во сколько он придет. Рыдала в трубку: мол, если тебя не будет через 30 минут дома, я развожусь. Бесконечные ссоры… Доверие полностью рухнуло», — вспоминала Мария.
И вот 7 сентября развод официально подтвердился.
«Брак расторгнут, установлен размер алиментов, порядок общения с детьми, и определено место жительства детей», — заявила пресс-секретарь суда Алиса Спирина.
Павел и Мария Погребняк в 2018 году. Фото: Global Look Press
Мария и Павел считались образцовой семьей. Они познакомились, когда Мария училась еще в седьмом классе, а ее будущий избранник – в девятом. Официально пара зарегистрировала отношения лишь в 2014 году, уже только после рождения трех сыновей. Сейчас Артему, Павлу и Алексею – 16, 14 и 12 лет.
Недавно Мария все-таки призналась, что они разошлись не из-за измен Павла, а просто пропало чувство любви. Сейчас она встречается с 35-летним бизнесменом Игорем Головинским, кстати, играющим в Любительской хоккейной лиге.
«Он не публичный человек. Мы знакомы много лет. Встретились в компании друзей. Остальное вы узнаете, когда придет время», — отмечала в соцсетях Мария Погребняк.
Как говорится, совет да любовь!
Александра Бортич и Евгений Савельев
Весной уходящего года закончилась красивая сказка актрисы Александры Бортич. Вечером 18 мая в социальных сетях артистки и ее возлюбленного, предпринимателя Евгения Савельева появилась запись:
«Ребята, всем привет! Мы решили вам рассказать, что мы не вместе уже какое-то время.
Но мы навсегда любим и уважаем друг друга и вместе воспитываем нашего сына. У нас все хорошо. Спасибо за внимание».
Александра Бортич и Евгений Савельев. Фото: соцсети
О романе Александры Бортич и Евгения Савельева известно крайне мало, кроме того, что в 2020 году на свет появился их сын. Однако актриса высказывалась о своем избраннике с максимальным восхищением, говоря о том, что он умный, невероятно волевой и целеустремленный.
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Вера Брежнева и Константин Меладзе
Осенью стало известно о разводе певицы Веры Брежневой и композитора и продюсера Константина Меладзе. Об этом намекнула сама певица, когда представила в соцсетях свой новый альбом. «Развод, трансформация, музыка, голос», - написала артистка о содержании диска.
Свадьба этой красивой пары состоялась в Италии, на побережье Тосканы в 2015 году. Как писала иностранная пресса, супругов лично расписал мэр итальянского курортного города Форте-дей-Марми Умберто Буратти. Он рассказал журналистам, что роман звездной пары начался именно в Италии.
В целом их союз называли счастливым. Но время от времени все же появлялись слухи о разводе супругов. Один из них был связан с именем солистки нового коллектива «ВИА Гра» Эрики Герцег. Разумеется, как и когда-то Вера Брежнева, Эрика все отрицала. И вроде бы вопрос был закрыт…
Весной прошлого года жизнь супругов кардинально изменилась, и им стало не до интрижек на стороне. По сообщениям прессы, они уехали из России и обосновались в Италии.
В СМИ писали, что пара владеет роскошной виллой недалеко от озера Гарда у подножья Альпийских гор. Как сообщали в прессе, стоимость такой виллы примерной площадью 300 кв.м может достигать 800 тысяч евро или 55 миллионов рублей.
Вера Брежнева и Константин Меладзе в студии программы «Вечерний Ургант»
А уже летом 2022 года в медийное пространство вновь стали просачиваться сообщения о разводе пары. Тогда появлялись слухи, что Константин Меладзе привез в Италию бывшую жену с детьми, и Веру Брежневу не устраивал такой поворот сюжета. Но сама Яна Сумм опровергала эти слухи, заявив, что на самом деле у них все в порядке.
Однако сплетни о разрыве пары продолжали вспыхивать с новой силой Последнее время Вера Брежнева нередко оставляла в соцсетях грустные посты. Например, такой: «И даже когда телефон напоминает о теплых воспоминаниях, понимаешь, что как раньше уже не будет. Каждый день строим новую жизнь заново». К тому же оба супруга начали публиковать фотографии без обручальных колец. Из соцсетей пропали совместные снимки.
Говорят, причиной разногласий пары могло стать разное отношение к международной повестке…Из последних сплетен – Константин Меладзе снова сблизился с одной из солисток «ВИА Гры» - на этот раз с 22-летней Софьей Тарасовой. Хотя в соцсетях певицы можно было найти немало совместных фотографий с бизнесменом Джеймсом Тречером. Правда, сейчас эти снимки удалены.
Тимур Родригез и Анна Девочкина
В прошлом осталась и история любви шоумена Тимура Родригеза и его жены Анны Девочкиной. Об этом в соцсетях заявил сам Тимур.
«Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей. Во избежание слухов и домыслов сообщаю об этом официально и прошу с пониманием отнестись к тому, что ни сейчас, ни в будущем комментарии на эту тему мы давать не планируем, - написал телеведущий на своей странице.
Спустя несколько дней Тимур еще раз поблагодарил поклонников за поддержку и написал, что «это жизнь. И я надеюсь, что она будет продолжаться у нас обоих».
Тимур Родригез и его жена Анна. Фото: Global Look Press
Тимур и Анна впервые встретились в ночном клубе. Родригез сделал очень романтичное предложение своей возлюбленной – на вершине вулкана Этна. В 2007 году влюбленные поженились, в 2009-м году родился их сын Мигель, в 2012-м – сын Даниэль. Но, к сожалению, наличие детей не остановило супругов от решения разойтись.
Ольга Дибцева и Роман Бочаров
В сентябре о разводе со своим мужем Романом Бочаровым объявила актриса Ольга Дибцева. Всего же их отношения продлились пять лет.
По словам артистки, ее мужу было тяжело смириться с ее постоянным отсутствием дома. Этот фактор и стал одной из причин их разногласий. Свою роль сыграл и пресловутый психологический кризис трех лет. Супруги посещали психолога, ходили на тренинги, но это не помогло им спасти брак.
По словам Ольги, пара долго боролась за свои отношения, но эта борьба не увенчалась успехом. Но актриса не держит на супруга зла.
Ольга Дибцева и Роман Бочаров. Фото: соцсети
«Я очень благодарна Роману за пять лет, которые мы провели вместе, за самую лучшую дочь на свете. За терпение и уважение. Конечно, мы на всю жизнь остаемся родителями нашей дочери и будем делать все для её благополучия.» - написала Ольга Дибцева в соцсетях.
Гуф и Юлия Королева
20 октября канул в лету брак рэпера Гуфа и его жены, Юлии Королевой. Впрочем, разрыв был только делом времени.
В марте вся страна стала свидетелем громкого скандала в звездном семействе, развернувшегося на их вилле в Пхукете. Очевидно, в тот день певец переборщил с алкоголем, супруги сильно поссорились, и музыкант снимал все эмоции жены на видео.
«Отдай паспорт мой и моего ребенка, - в слезах кричала Королева. - Где паспорт?!».
В итоге Юлия все-таки сбежала от дебошира в Москву вместе со своей дочерью, после чего выложила в соцсетях фото, на котором она лежит под капельницей. После инцидента сам рэпер надолго пропал из соцсетей и объявил об отмене мартовского концерта по состоянию здоровья.
Гуф и Юлия Королева. Фото: соцсети
Во время ссоры в Таиланде Юлия также обвиняла музыканта в употреблении запрещенных препаратов. Впрочем, Гуф и сам неоднократно рассказывал в интервью о своем увлечении наркотиками. И видимо, пагубное пристрастие стало одной из причин развода пары.
Напомним, Алексей и Юлия впервые познакомились в октябре 2019 года. 21 декабря 2021 года они поженились. В мае 2022-го у супругов родилась дочь. Для Долматова это уже второй ребенок — с бывшей женой Айзой они воспитывают 13-летнего сына Сэма.