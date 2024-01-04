Почему развелись Погребняки и Брежнева с Меладзе

О романе Александры Бортич и Евгения Савельева известно крайне мало, кроме того, что в 2020 году на свет появился их сын. Однако актриса высказывалась о своем избраннике с максимальным восхищением, говоря о том, что он умный, невероятно волевой и целеустремленный.

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Вера Брежнева и Константин Меладзе

Осенью стало известно о разводе певицы Веры Брежневой и композитора и продюсера Константина Меладзе. Об этом намекнула сама певица, когда представила в соцсетях свой новый альбом. «Развод, трансформация, музыка, голос», - написала артистка о содержании диска.

Свадьба этой красивой пары состоялась в Италии, на побережье Тосканы в 2015 году. Как писала иностранная пресса, супругов лично расписал мэр итальянского курортного города Форте-дей-Марми Умберто Буратти. Он рассказал журналистам, что роман звездной пары начался именно в Италии.

В целом их союз называли счастливым. Но время от времени все же появлялись слухи о разводе супругов. Один из них был связан с именем солистки нового коллектива «ВИА Гра» Эрики Герцег. Разумеется, как и когда-то Вера Брежнева, Эрика все отрицала. И вроде бы вопрос был закрыт…

Весной прошлого года жизнь супругов кардинально изменилась, и им стало не до интрижек на стороне. По сообщениям прессы, они уехали из России и обосновались в Италии.

В СМИ писали, что пара владеет роскошной виллой недалеко от озера Гарда у подножья Альпийских гор. Как сообщали в прессе, стоимость такой виллы примерной площадью 300 кв.м может достигать 800 тысяч евро или 55 миллионов рублей.