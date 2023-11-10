Артур Конан Дойл: как жил создатель Шерлока Холмса

Ранняя жизнь

22 мая 1859 года Артур Конан Дойл родился в богатой, строгой ирландско-католической семье в Эдинбурге, Шотландия. Хотя семья Дойла пользовалась большим уважением в мире искусства, у его отца Чарльза, который всю жизнь был алкоголиком, было мало достижений, о которых стоило бы говорить.

Мать Дойла, Мэри, была живой и хорошо образованной женщиной, которая любила читать. Особенно ей нравилось рассказывать своему маленькому сыну диковинные истории. Ее огромный энтузиазм и оживление во время рассказывания диких историй разожгли воображение ребенка. Как позже вспоминал Дойл в своей биографии:

«В моем раннем детстве, насколько я вообще могу что-либо вспомнить, яркие истории, которые она мне рассказывала, выделяются настолько отчетливо, что заслоняют реальные факты моей жизни».

В возрасте 9 лет Дойл со слезами на глазах попрощался со своими родителями и был отправлен в Англию, где с 1868 по 1870 год он посещал иезуитскую подготовительную школу Hodder Place в Стонихерсте. Затем Дойл продолжил учиться в колледже Стонихерст в течение следующих пяти лет.

Для Дойла пребывание в школе-интернате было жестоким: многие одноклассники издевались над ним, и школа практиковала безжалостные телесные наказания по отношению к своим ученикам. Со временем Дойл нашел утешение в своем таланте рассказчика историй и приобрел большую аудиторию из младших школьников.