Артур Конан Дойл: как жил создатель Шерлока Холмса

Кем был Артур Конан Дойл?
В 1890 году в романе Артура Конан Дойла «Этюд в алых тонах» был представлен персонаж детектива Шерлок Холмс. Впоследствии Дойл написал 60 рассказов о Шерлоке Холмсе. Он также стремился распространить свою веру в спиритизм с помощью серии книг, которые были написаны с 1918 по 1926 год. Дойл умер от сердечного приступа в Кроуборо, Англия, 7 июля 1930 года.
Шерлок Холмс иллюстрированный Сидни Пэджетом, другом Артура Конан Дойла, 1892 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
22 мая 1859 года Артур Конан Дойл родился в богатой, строгой ирландско-католической семье в Эдинбурге, Шотландия. Хотя семья Дойла пользовалась большим уважением в мире искусства, у его отца Чарльза, который всю жизнь был алкоголиком, было мало достижений, о которых стоило бы говорить.
Мать Дойла, Мэри, была живой и хорошо образованной женщиной, которая любила читать. Особенно ей нравилось рассказывать своему маленькому сыну диковинные истории. Ее огромный энтузиазм и оживление во время рассказывания диких историй разожгли воображение ребенка. Как позже вспоминал Дойл в своей биографии:
«В моем раннем детстве, насколько я вообще могу что-либо вспомнить, яркие истории, которые она мне рассказывала, выделяются настолько отчетливо, что заслоняют реальные факты моей жизни».
В возрасте 9 лет Дойл со слезами на глазах попрощался со своими родителями и был отправлен в Англию, где с 1868 по 1870 год он посещал иезуитскую подготовительную школу Hodder Place в Стонихерсте. Затем Дойл продолжил учиться в колледже Стонихерст в течение следующих пяти лет.
Для Дойла пребывание в школе-интернате было жестоким: многие одноклассники издевались над ним, и школа практиковала безжалостные телесные наказания по отношению к своим ученикам. Со временем Дойл нашел утешение в своем таланте рассказчика историй и приобрел большую аудиторию из младших школьников.
Вид на Пикарди-плейс, 11, Эдинбург. Место рождения писателя Артура Конан Дойла. Фото: Global Look Press
Медицинское образование и карьера
Когда Дойл окончил колледж Стонихерст в 1876 году, его родители ожидали, что он пойдет по стопам своей семьи и будет изучать искусство, поэтому они были удивлены, когда вместо этого он решил получить медицинскую степень в Эдинбургском университете.
В медицинской школе Дойл познакомился со своим наставником, профессором доктором Джозефом Беллом, чья острая наблюдательность позже вдохновила Дойла на создание своего знаменитого вымышленного персонажа-детектива Шерлока Холмса.
В Эдинбургском университете Дойлу также посчастливилось познакомиться с однокурсниками и будущими коллегами-писателями Джеймсом Барри и Робертом Льюисом Стивенсоном.
Будучи студентом-медиком, Дойл впервые попробовал себя в писательской деятельности, написав короткий рассказ под названием «Тайна долины Сасасса». За этим последовал второй рассказ, «Американская сказка», который был опубликован в Лондонском журнале Society.
На третьем курсе медицинской школы Дойл занял должность корабельного хирурга на китобойном судне, отправляющемся за Полярный круг. Путешествие пробудило в Дойле тягу к приключениям, чувство, которое он включил в рассказ «Капитан полярной звезды».
В 1880 году Дойл вернулся в медицинскую школу. Вернувшись в Эдинбургский университет, Дойл все больше увлекался спиритуализмом, или «религией экстрасенсов», системой убеждений, которую позже он попытается распространить в серии своих письменных работ. К тому времени, когда Дойл получил степень бакалавра медицины в 1881 году, он отрекся от своей римско-католической веры.
Первой высокооплачиваемой работой Дойла в качестве врача стала должность медицинского работника на пароходе «Маюмба», следовавшем из Ливерпуля в Африку. После выступления в «Маюмбе» Дойл на некоторое время обосновался в Плимуте, Англия.
Когда его средства были почти на исходе, он переехал в Портсмут и открыл свою первую практику. Следующие несколько лет он провел, пытаясь сбалансировать свою стремительно развивающуюся медицинскую карьеру с попытками добиться признания как автора. Позже Дойл вообще бросил медицину, чтобы посвятить все свое внимание писательству и своей вере.
Артур Конан Дойл британский врач и писатель, около 1895 г. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В 1885 году, все еще пытаясь пробиться как писатель, Дойл познакомился с Луизой Хокинс и женился на ней. Пара переехала на Аппер-Уимпол-стрит, и у них родилось двое детей, дочь и сын. В 1893 году Луизе поставили диагноз туберкулез.
Пока Луиза болела, у Дойла появилась привязанность к молодой женщине по имени Джин Леки. В конечном счете Луиза умерла от туберкулеза на руках у Дойла в 1906 году. В следующем году Дойл женился на Джин Леки, от которой у него родились двое сыновей и дочь.
Замок Уиндлшем — резиденция британского писателя сэра Артура Конан Дойля в графстве Сассекс, 1911 г. Фото: Global Look Press
Книги: Шерлок Холмс
В 1886 году, недавно женившись и все еще изо всех сил пытаясь пробиться как автор, Дойл начал писать детективный роман «Запутанный клубок». Два года спустя роман был переименован в «Этюд в алых тонах» и опубликован в рождественском ежегоднике Битона.
«Этюд в алых тонах», в котором впервые были представлены невероятно популярные персонажи — детектив Шерлок Холмс и его помощник Ватсон — наконец-то принес Дойлу признание, которого он так желал. Это был первый из 60 рассказов, которые Дойл написал о Шерлоке Холмсе за свою писательскую карьеру. Кроме того, в 1887 году Дойл отправил два письма о своем обращении в спиритизм в еженедельное периодическое издание под названием Light.
Дойл продолжал активно участвовать в спиритуалистическом движении с 1887 по 1916 год, за это время он написал три книги, которые эксперты считают в значительной степени автобиографическими. К ним относятся «За городом» (1893), «Письма Старка Манро» (1895) и «Дуэт с редким припевом» (1899).
Добившись успеха как писатель, Дойл решил уйти из медицины. В течение этого периода он дополнительно выпустил несколько исторических романов, в том числе один об эпохе Наполеона под названием «Великая тень» в 1892 году и свой самый известный исторический роман «Родни Стоун» в 1896 году.
Плодовитый автор также написал четыре из своих самых популярных книг о Шерлоке Холмсе в 1890-х и начале 1900-х годов: «Знак четырех» (1890), «Приключения Шерлока Холмса» (1892), «Мемуары Шерлока Холмса» (1894) и «Собака Баскервилей», опубликованные в 1901 году. В 1893 году, к неудовольствию читателей, Дойл попытался уничтожить своего персонажа Шерлока Холмса, чтобы больше сосредоточиться на написании книг о спиритизме.
Однако в 1901 году Дойл вновь представил Шерлока Холмса в «Собаке Баскервилей», а позже вернул его к жизни в «Приключении в пустом доме», чтобы прибыльный персонаж мог заработать Дойлу деньги для финансирования его миссионерской деятельности. Дойл также стремился распространять свою веру посредством серии письменных работ, состоящих из «Новой революции» (1918), «Жизненного послания» (1919), «Странствий спиритуалиста» (1921) и «Истории спиритуализма» (1926).
В 1928 году последние двенадцать рассказов Дойла о Шерлоке Холмсе были опубликованы в сборнике под названием The Casebook of Sherlock Holmes.
Артур Конан Дойл пишет один из ранних рассказов о Шерлоке Холмсе, около 1892 г. Фото: Global Look Press
Смерть
У Дойла диагностировали стенокардию, и он упрямо игнорировал предупреждения своего врача, и осенью 1929 года отправился в турне по Нидерландам. Он вернулся домой с такими сильными болями в груди, что его пришлось перенести на берег, и после этого он был почти полностью прикован к постели в своем доме в Кроуборо, Англия.
Поднявшись в последний раз 7 июля 1930 года, Дойл потерял сознание в своем саду, одной рукой хватаясь за сердце, а в другой держа цветок.
Артур Конан Дойл, 1928 год. Фото: Global Look Press