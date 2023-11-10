Рэпер из мира моды: биография исполнителя ASAP Rocky

Кто такой ASAP Rocky?
Один из настоящих индивидуалистов хип-хопа, ASAP Rocky известен своим экспериментальным подходом к музыке, чутьем к моде и бурной личной жизнью (среди бывших подружек — Кендалл Дженнер и Игги Азалия).
Самый успешный участник гарлемского коллектива A $ AP Mob, состоящего из ведущих, продюсеров, видеорежиссеров и дизайнеров, Рокки ворвался на сцену в 2011 году, заработав привлекательный контракт на 3 миллиона долларов с Sony/RCA. Он быстро стал знаменитостью хип-хопа Восточного побережья и никогда не оглядывался назад.
Бывший уличный хулиган, чей отец был заключен в тюрьму, а старший брат убит, Рокки все больше проявлял артистичную и эксцентричную сторону своего характера по мере того, как он переезжал из Гарлема в творческую среду центра Манхэттена.
Сейчас он занимает видное место в мире моды, сотрудничал с дизайнерами Рафом Саймонсом и Джонатаном Андерсоном, а в 2016 году стал лицом Dior Homme — первым цветным человеком, представляющим бренд роскошной мужской одежды.
В нем есть нечто большее, чем просто образ распущенной рок-звезды 1970-х, что может объяснить его неожиданное сотрудничество в 2015 году с Родом Стюартом, которого он описал как «как будто видишь себя на 40 лет старше и белым».
«Есть два типа рэперов, — сказал Рокки Billboard в 2015 году. — Знаменитость и артист. Я знаменит, я популярен — я просто не знаменитость. Я артист. В мои шестьдесят я не хочу, чтобы меня помнили просто как того парня из прошлого, у которого было классное дерьмо».
ASAP Rocky — показ мужской одежды Dior осень-зима — 2017/2018 на Неделе моды, 21 января 2017 г. Париж, Франция. Фото: Global Look Press
Что означает ASAP Rocky?
Прозвище A$AP обозначает разные вещи. Например, всегда стремиться и процветать и аббревиатуру, символизирующую любую цель.
Сколько составляет собственный капитал ASAP Rocky?
По состоянию на 2019 год состояние ASAP Rocky оценивалось в 6 миллионов долларов.
Песни и альбомы
В возрасте 19 лет в 2007 году Рокки присоединился к A$ AP Mob, многочисленному коллективу рэперов, продюсеров и видеорежиссеров, соучредителем которого является импресарио A $ AP Yams, гарлемский ответ Малкольму Макларену. Именно тогда Раким Майерс приобрел имя A $ AP Rocky.
Микстейп Live.Love.A$AP
Рокки работал, в частности, с тремя продюсерами A $ AP Mob над созданием звуковых ландшафтов spacey, лежащих в основе его рэпа: Clams Casino, A $ AP Ty Beats и SpaceGhostPurpp. Он самостоятельно выпустил два сингла: Peso (в котором он упомянул имена модельеров, таких как Рик Оуэнс и Раф Саймонс, будущий соавтор) и Purple Swag, в 2011 году, что вызвало войну торгов между крупными лейблами, которая началась еще до того, как он выпустил свой первый микстейп Live.Love.A$ AP.
В том же году он подписал контракт с подразделением Polo Grounds Music от Sony / RCA за 3 миллиона долларов. Это была комбинированная сделка, включавшая его сольные проекты и проекты его коллектива на их лейбле A $ AP Worldwide. Сообщается, что разница составила 1,7 миллиона долларов для Rocky, 1,3 миллиона долларов для A $ AP Worldwide.
Рэпер ASAP Rocky посещает радиостанцию Power 99FM, чтобы дать интервью в прямом эфире, 25 июня 2012 г. Филадельфия, Пенсильвания, США. Фото: Global Look Press
Long.Live. Дебютный альбом A$AP
Дебютный сольный альбом Rocky, Long.Live.A$AP, вышел 13 января 2013 года. Среди многочисленных гостей были Кендрик Ламар, Флоренс Уэлч, 2 Chainz, Джоуи Бада $$, Сантиголд и A$ AP Ferg. Альбом возглавил чарт Billboard 200 и выпустил четыре сингла: Goldie, Wild for the Night, Fashion Killa и F****n’Problems — этот последний трек стал самым большим хитом альбома, в нем приняли участие приглашенные музыканты Drake, 2 Chainz и Кендрик Ламар. Он достиг восьмой строчки в чарте Billboard Hot 100, продав 3 миллиона копий только в США.
Хотя 2013 год был урожайным для Рокки, его успехи были горько-сладкими, потому что его отец скончался в декабре 2012 года. «Увидимся с моим папой на небесах, он настоящий реалист», — написал он в «Твиттере». Рокки рассказал Vice, что его отец оказал на него большое влияние в плане моды:
«Он был аккуратным парнем… Он сказал мне всегда быть самим собой и всегда чувствовать себя комфортно, какое бы решение ты ни принял, потому что ты сам выбрал это. Просто потому, что что-то не подходит, это не значит, что это неправильно».
Концерт ASAP Rocky на фестивале Rock am Ring, 9 июня 2013 г. Нюрбург, Германия. Фото: Global Look Press
Альбом At.Long.Last.A$AP
Второй альбом Rocky сменил направление. At.Long.Last.A $ AP был выпущен 26 мая 2015 года. Спродюсированный эклектичным суперпродюсером, получившим «Грэмми», Дэнджером Маусом, который работал со всеми — от Норы Джонс до the Black Keys. Он включал в себя выступления Канье Уэста, Future, MIA, Марка Ронсона и — неожиданно, с триумфом — ветерана рок-музыки Рода Стюарта на сингле Everyday.
В альбоме также участвовал певец Джо Фокс, который был бездомным, когда подошел к Рокки на улице Лондона и попытался продать ему компакт-диск. Вместо этого Рокки попросил Фокса спеть для него и был настолько впечатлен, что немедленно пригласил его в студию для записи (в итоге Фокс принял участие в записи пяти песен).
В музыкальном плане A $ AP звучит намного увлекательнее, чем предыдущее выступление Рокки. Но, как и в случае с его дебютным альбомом, год Рокки был отмечен потерями. Его творческий партнер, друг и наставник Эй$Ап Ямс (Стивен Родригес) умер в возрасте 26 лет в январе 2015 года. Ямс описал Рокки как Люка Скайуокера своему роде. Его кончина заставила Рокки подвести итоги своей жизни и карьеры, согласно интервью, которое он дал британской газете Guardian в июле 2015 года.
«Всегда было приятно иметь второе мнение, — сказал Рокки. — Чтобы мой лучший друг согласился со мной, дал мне понять, что я не был сумасшедшим».
Через два месяца после смерти Ямса Рокки признался New York Times, что его друг «всегда боролся с запрещенными веществами», но также и в том, что его смерть, возможно, была вызвана апноэ во сне:
«Бывали случаи, когда я ловил Ямса, давящегося собственным языком», — сказал он.
Концерт A$AP Rocky в Париже, 22 октября 2015 года. Фото: Global Look Press
Testing
Спустя три года после выхода своего предыдущего студийного альбома, ASAP Rocky в мае 2018 года выпустил долгожданный альбом Testing. При участии таких коллаборационистов, как Kid Cudi, French Montana, Kodak Black и Frank Ocean, альбом вызвал неоднозначные отзывы, причем некоторые критики поставили под сомнение связность музыки и выдвинутых идей, хотя большинство из них отдавали должное рэперу за его попытки экспериментировать.
A$AP Rocky выступает в маске на концерте в Вашингтоне, в рамках своего тура Injured Generation Tour, 20 января 2019 г. Вашингтон, округ Колумбия, США. Фото: Global Look Press
Когда родился ASAP Rocky?
День рождения ASAP Rocky — 3 октября 1988 года.
Ранняя жизнь
ASAP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) родился в Гарлеме. Его назвали в честь любимого хип-хоп-коллектива его мамы — Eric B & Rakim. Одну из двух его сестер зовут Эрика Б. Он начал читать рэп в восемь лет, но серьезно занялся своим ремеслом только десять лет спустя.
Несмотря на то что Рокки был коренным жителем Нью-Йорка, в детстве он был поклонником южного хип-хопа, что объясняет ярко выраженную протяжность его стиля исполнения рэпа.
Когда Рокки было 12 лет, его отец попал в тюрьму за торговлю запрещенными веществами. Год спустя его 20-летний брат Рики был застрелен конкурирующим дилером. Рокки тогда было 13 лет, и он шел в школу, когда его мама подбежала к нему, чтобы сообщить трагическую новость.
Несмотря на судьбу его брата, соблазн улиц оказался слишком силен для подростка Рокки. После того, как его отец попал в тюрьму, а брат скончался, Рокки, его мама и две сестры некоторое время жили в приютах. Они часто переезжали: Гарлем, Бронкс, Филадельфия и Северная Каролина.
В 2015 году он рассказал Red Bull Academy, что повидал «много сумасшедшего дерьма». Когда ему было 13 и он жил в Восточном Гарлеме, мальчики постарше сбивали проходящих мимо курьеров с их велосипедов, чтобы «испытать их на прочность».
Проекты в области актерского мастерства и моды
К 2015 году Рокки был на гребне своего успеха, имея квартиру в шикарном районе Сохо на Манхэттене и дом в Голливуде. К июню он дебютировал в качестве актера в фильме режиссера Рика Фамуйивы «Наркотик».
Хотя он настаивал на том, что не хочет становиться модельером, он тем не менее,приступил к ряду громких совместных проектов.
«У Rocky очень специфическая эстетика, — сказал журналу Complex дизайнер Джонатан Андерсон, с которым рэпер сотрудничал над капсульной коллекцией мужской одежды в 2016 году. — В конечном счете, его стиль — это нечто большее, чем просто то, что он носит. Все дело в том, как он ведет себя, в его интересах… Все дело в том, как ты вкладываешь в вещи свой личный взгляд».
О страсти Рокки к моде все могли услышать в программе At.Long.Last.A $ AP, в ходе которой он проверил названия более 20 брендов, включая Hermès, Prada и Saint Laurent. Это то, что он делал с самого начала, и это принесло свои плоды. Упомянув имена дизайнеров Рика Оуэнса и Рафа Саймонса в тексте своего прорывного сингла Peso в 2011 году, он подружился с обоими.
В следующем году A $ AP Mob объединились с лейблом Black Scale с Западного побережья для создания капсульной коллекции футболок и свитеров; в то время как Rocky сотрудничал с дизайнером Джереми Скоттом над полностью черными кроссовками Adidas Wings. В 2016 году он был объявлен лицом Dior Homme; в 2017 году он сотрудничал с Guess Jeans.
К 2017 году он регулярно занимал первые ряды на показах мод Calvin Klein (Нью-Йорк), Gucci (Лондон, Милан), Saint Laurent и Dior (Париж).
Рианна и ASAP Rocky присутствуют на Met Gala 2023 в честь Карла Лагерфельда, 2 мая 2023 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Арест в Швеции
ASAP Rocky был арестован в Стокгольме, Швеция, в начале июля 2019 года после того, как появился видеоклип, на котором рэпер и его окружение дерутся с двумя мужчинами на улице. Рокки разместил в соцсети дополнительные кадры, на которых видно, как его команда неоднократно просила двух мужчин перестать следить за ними.
Несмотря на его заявления о самообороне — и попытку вмешательства со стороны президента Дональда Трампа — Рокки был признан опасным для побега и помещен в центр содержания под стражей до тех пор, пока он не предстанет перед судом за нападение.
В августе Рокки признали виновным в нападении и обязали возместить ущерб одной из жертв. Ему также был назначен условный срок, ограничивающий срок его тюремного заключения месяцем, уже проведенным за решеткой.
ASAP Rocky покидает окружной суд, 2 августа 2019 года, Стокгольм, Швеция. Фото: Global Look Press