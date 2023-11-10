Рэпер из мира моды: биография исполнителя ASAP Rocky

Кто такой ASAP Rocky?

Один из настоящих индивидуалистов хип-хопа, ASAP Rocky известен своим экспериментальным подходом к музыке, чутьем к моде и бурной личной жизнью (среди бывших подружек — Кендалл Дженнер и Игги Азалия).

Самый успешный участник гарлемского коллектива A $ AP Mob, состоящего из ведущих, продюсеров, видеорежиссеров и дизайнеров, Рокки ворвался на сцену в 2011 году, заработав привлекательный контракт на 3 миллиона долларов с Sony/RCA. Он быстро стал знаменитостью хип-хопа Восточного побережья и никогда не оглядывался назад.

Бывший уличный хулиган, чей отец был заключен в тюрьму, а старший брат убит, Рокки все больше проявлял артистичную и эксцентричную сторону своего характера по мере того, как он переезжал из Гарлема в творческую среду центра Манхэттена.

Сейчас он занимает видное место в мире моды, сотрудничал с дизайнерами Рафом Саймонсом и Джонатаном Андерсоном, а в 2016 году стал лицом Dior Homme — первым цветным человеком, представляющим бренд роскошной мужской одежды.

В нем есть нечто большее, чем просто образ распущенной рок-звезды 1970-х, что может объяснить его неожиданное сотрудничество в 2015 году с Родом Стюартом, которого он описал как «как будто видишь себя на 40 лет старше и белым».