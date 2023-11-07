«Человек мира» Андрей Литягин: где живет и чем сейчас занимается создатель легендарной группы «Мираж»

Андрей Литягин, пожалуй, самый интуитивный продюсер 80-х годов. Музыкант, который создал легендарную группу «Мираж», при этом не получив специального образования. Всех солисток выбирал по принципу: нет совковому вокалу! Создатель популярных хитов выступает против цыганского шансона, бывших вокалисток «Миража» называет «содержанками» и уже не один год Андрей Литягин судится с Маргаритой Суханкиной и Натальей Гулькиной.

Спецшкола английского и математический дар

Андрей Литягин родился 20 сентября 1962 года. Родители-интеллектуалы мечтали дать сыну блестящее образование и отдали Андрея в специализированную школу с углубленным изучением иностранного языка. Выучив английский, к пятому классу маленький Литягин уже мог разговаривать на испанском и финском языках.

Более того, все олимпиады по физике и математике Андрею Литягину давались легко. Будущий композитор имел высокий IQ и отличался от своих сверстников. Пока родители предвещали своему гениальному ребенку будущее, связанное с точными науками, судьба распорядилась по-другому. Андрей Литягин летом 1972-го года отправился в пионерский лагерь, где практически за одно лето выучил все принципы игры на шестиструнной гитаре.

Сообразительный мальчишка сразу понял, как привлечь внимание девчонок, и теплыми пионерскими вечерами пел на английском языке иностранные хиты. Послушать Литягина приходили даже старшие педагоги. Это чувство Андрею понравилось.

Он вернулся в Москву и тут же попал в школьный ансамбль. Литягин стал исполнять рок, а ближе к выпускному классу полюбил стиль диско и начал играть на синтезаторе. Родители видели музыкальные таланты сына, однако настояли на своем: после школы Андрей Литягин поступил в Московский авиационный институт и закончил его с красным дипломом инженера- математика.