«Человек мира» Андрей Литягин: где живет и чем сейчас занимается создатель легендарной группы «Мираж»

Андрей Литягин, пожалуй, самый интуитивный продюсер 80-х годов. Музыкант, который создал легендарную группу «Мираж», при этом не получив специального образования. Всех солисток выбирал по принципу: нет совковому вокалу! Создатель популярных хитов выступает против цыганского шансона, бывших вокалисток «Миража» называет «содержанками» и уже не один год Андрей Литягин судится с Маргаритой Суханкиной и Натальей Гулькиной.
Спецшкола английского и математический дар
Андрей Литягин родился 20 сентября 1962 года. Родители-интеллектуалы мечтали дать сыну блестящее образование и отдали Андрея в специализированную школу с углубленным изучением иностранного языка. Выучив английский, к пятому классу маленький Литягин уже мог разговаривать на испанском и финском языках.
Более того, все олимпиады по физике и математике Андрею Литягину давались легко. Будущий композитор имел высокий IQ и отличался от своих сверстников. Пока родители предвещали своему гениальному ребенку будущее, связанное с точными науками, судьба распорядилась по-другому. Андрей Литягин летом 1972-го года отправился в пионерский лагерь, где практически за одно лето выучил все принципы игры на шестиструнной гитаре.
Сообразительный мальчишка сразу понял, как привлечь внимание девчонок, и теплыми пионерскими вечерами пел на английском языке иностранные хиты. Послушать Литягина приходили даже старшие педагоги. Это чувство Андрею понравилось.
Он вернулся в Москву и тут же попал в школьный ансамбль. Литягин стал исполнять рок, а ближе к выпускному классу полюбил стиль диско и начал играть на синтезаторе. Родители видели музыкальные таланты сына, однако настояли на своем: после школы Андрей Литягин поступил в Московский авиационный институт и закончил его с красным дипломом инженера- математика.
Андрей Литягин в юности. Фото: соцсети
Андрей изучал историю музыкального дуэта Мodern Talking, мечтал повторить их успех в своей стране. Андрей Литягин точно понимал, что ему нужна качественная аппаратура, добротные тексты и своя музыкальная группа. Так появилась первая группа Андрея Литягина «Зона активности».
Надо сказать, что все песни в двух альбомах в жанре new-wave были великолепны. Аналитический ум Андрея Литягина не подвел и здесь: музыкант-самоучка перешел на стиль диско, разбавив его восхитительными гитарными партиями.
Музыка нас связала: Литягин и «Мираж»
Группа «Мираж» появилась в 1986-ом году. Вместе с поэтом Валерием Соколовым Андрей Литягин нашел солисток. С сестрами Базыкиными Андрей записал несколько песен, но певицы внезапно эмигрировали в США. Так началась эпопея поиска новых голосов. Андрей Литягин позвонил своей знакомой Маргарите Суханкиной, которую знал с 15 лет.
Маргарита исполнила три композиции для «Миража» и покинула продюсера ради оперной карьеры. Но Андрей Литягин все-таки нашел новую солистку, буквально выхватив ее из джазовой студии Московского дворца культуры.
Ею оказалось Наталья Гулькина. Именно Наталья записала еще пять хитов, которые вместе с песнями Маргариты вошли в сборник «Звезды нас ждут». Музыканты проснулись знаменитыми, едва альбом вышел в свет.
Если до этого кто-то и не верил в группу «Мираж», то после того, как восемь песен ворвались в мир советских дискотек, многие вокалистки пожалели, что отказали Литягину. Теперь у Андрея Литягина была еще одна задача - гастроли. Продюсер принял в группу вторую солистку - Светлану Разину.
Андрей Литягин с Маргаритой Суханкиной и Натальей Гулькиной. Фото: соцсети
«Мираж» имел неимоверный успех, концерты сменялись новыми выступлениями, певицы выходили к зрителям до ста раз в месяц.
Тем временем, Андрей Литягин решил больше не появляться на сцене, а целиком и полностью посвятить себя продюсированию и написанию песен. Музыкальная интуиция не подвела Андрея - в конце восьмидесятых появилась новая группа «Маленький принц». Группа просуществовала шесть лет и была очень популярной. Но на пике славы группы «Мираж» две ее солистки решили заняться сольными проектами.
Так в группе появилась еще одна солистка - Наталья Ветлицкая, она же и стала главным лицом в первом клипе группы. Но Ветлицкая не выдержала сложного графика гастролей, несколько концертов в день Наталья не осилила. Андрей Литягин не позволил остановиться гастролям и снова позвал для записи новых песен Маргариту Суханкину.
То, что было дальше, можно назвать продюсерским интуитивным выживанием в стиле театральных подмосток: Литягину надоели приходы и уходы солисток, и он выпустил на сцену Татьяну Овсиенко и Ирину Салтыкову. Артистки выступали под плюс-фонограмму, с голосами Гулькиной и Суханкиной.
Игры престолов Литягина и его солисток
«Мираж» был на пике славы, и в 1991-м году вместо Татьяны Овсиенко в группе появилась новая солистка - Екатерина Болдышева. К слову, Екатерина является солисткой группы «Мираж» и по сей день. Певица владеет уникальным голосом и всегда исполняет хиты группы без фонограммы. Екатерина Болдышева записала альбом «Не в первый раз», но песни из сборника удалось выпустить только в 2008-м году.
Солистка группы «Мираж» Екатерина Болдышева (на фото слева). Фото: Global Look Press
Развал Советского Союза повлиял на всю структуру и развитие российского шоу-бизнеса. И пока Андрей Литягин писал новые песни и развивал группу «Мираж», Наталья Гулькина и Маргарита Суханкина решили выступать на совместных концертах. Что интересно, певицы до середины 2000-го года ни разу не встречались.
Зрителям очень нравился этот дуэт, чего нельзя было сказать об Андрее Литягине. Песни его, аранжировки его, а деньги за концерты идут бывшим исполнительницам. И все же, певицы сумели договориться с продюсером, но разругавшись между собой в 2010-м году, обнулили этот договор. Дуэта больше не существовало.
Наталья Гулькина и Маргарита Суханкина выступали дуэтом. Фото: соцсети
Андрей Литягин только через 6 лет после этого оформил исключительное право на исполнение песен «Миража». Юридически все было оформлено правильно, но в это время Маргарита Суханкина создала собственную группу и стала выступать со старыми хитами группы «Мираж».
Андрей Литягин обратился ко всем бывшим солисткам, заявив о правах на свои песни, и запретил нарушать его авторское право. В 2020-м году по делу об авторских правах суд вынес решение в пользу продюсера Андрея Литягина, обозначив сумму ущерба в 20 млн рублей. Но по сути, Андрею Литягину было выплачено только 130 тысяч.
Сам Андрей Литягин признается, что во всем виноват недобросовестный юрист Маргариты Суханкиной. Продюсер готов идти навстречу, мол, вопросов нет, ведь солистки все могут сделать официально, все оплатить, оформить лицензию и спокойно работать дальше.
Андрей Литягин до сих пор является продюсером группы «Мираж». Зимой 2021-го года творческий коллектив получил премию SMG Awards «Группа поколения. В этом же году вышел клип «Не поможет эта ночь» в пародийном стиле с Никитой Джигурдой. «Мираж» имеет свои страницы в соцсетях, их приглашают на концерты, частные вечеринки и гастрольные туры.
Личная жизнь: миражи на миражах
Андрей Литягин был женат на Елене Степановой. Андрей выбрал себе в спутницы жизни творческую, талантливую девушку, которая помогала ему и писала тексты для песен. Елена не стремилась стать знаменитой и всегда находилась в тени своего известного мужа. Их брак продлился всего восемь лет, за это время родились не только хиты, но и дочь Андрея и Елены.
Елена Степанова - первая жена Андрея Литягина и автор стихов к нескольким песням. Фото: соцсети
После развода Андрей Литягин ушел в творчество, продюсирование и гастрольную деятельность. И только в 2010-м году стало известно о романе Литягина и Маргариты Суханкиной. Маргарита не раз говорила, что у них с Андреем гостевой брак. Отношения Летягина и Суханкиной продлились три года.
В какой-то момент певица задумалась о детях и даже советовалась по этому поводу со своим возлюбленным. Обсуждался вопрос ЭКО и суррогатного материнства, но Маргарита Суханкина решила усыновить двух малышей и поставила Андрея Литягина перед фактом. Более того, молодая мама заявила, что на Андрея у нее совсем не останется времени. Литягин воспринял это заявление, как повод для расставания, и осенью 2014-го года пара распалась.
Что сейчас происходит в личной жизни музыканта, не известно. Также Андрей Литягин не любит фотографироваться и продолжает судебные взыскания за нарушение авторских прав.
Сейчас создатель группы «Мираж» Андрей Литягин живет в Европе и откровенно признается, что в том, что таких, как он, там пруд пруди. Но все же от своих амбиций завоевать европейскую публику Андрей Литягин не отказывается. Андрей Литягин планирует создать в Европе новый проект. Он обещает, что «это точно не будет танцевальная музыка, это будет серьезный поп-рок».
Андрей Литягин называет себя «человеком мира» и не планирует возвращаться в Россию. Музыкант в совершенстве знает английский язык, также свободно говорит на испанском, финском и эстонском языках.
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