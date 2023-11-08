Не догадаетесь! 8 самых необычных версий - почему Алла Пугачева на самом деле приезжала в Россию

Известие о возвращении на родину Аллы Пугачевой всполошило все СМИ и блогосферу. Версий, зачем на самом деле Примадонна приезжала в Россию, масса. Наиболее популярными с вами делится Teleprogramma.pro.
Снова будет петь
Наиболее популярным стал вариант о финансовых неурядицах.
Приверженцы этой версии уверены, что певица всея Руси вернулась, чтобы петь. По информации одного из Телеграм-каналов, у Пугачевой есть запросы на концерты в Москве и за границей. Цены на выступление артистки начинаются с 300 тысяч евро. Но для этого ей необходимо записать свои треки, а также подобрать аккомпанирующий состав.
Этой версией можно объяснить и визит знаменитости в Тверь, где располагается студия звукозаписи «Салам». В ней Алла Борисовна раньше записывала свои песни. Некоторые сразу же предположили, что певица приехала создать новый трек.
Кроме того, в социальных сетях было предположение, что артистка приезжала выступить на частной закрытой вечеринке.
Решить судьбу Галкина* и дома в Грязи
Выдвигалась и теория, что Пугачева вернулась, чтобы вновь попробовать снять со своего мужа статус иноагента. Ряд выступлений Максим Галкина* в странах Европы отменили, да и вообще спрос на артиста не так высок, как прежде, поэтому нужно возвращаться.
Сюда же присоединяется версия о наследстве. Пугачева завещала замок в Грязи своим детям, но дом по-прежнему записан на ее супруга. Нужно было решить вопросы с нотариусом, чтобы продать имущество, или встретиться с потенциальным покупателем замка в подмосковной Грязи, а также снять с дома обременение из-за задолженности по налогам.
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Global Look Press
Сохранить статус налогового резидента
Если Алла Борисовна совсем перестанет посещать родину, ее могут лишить налогового резидентства.
Ранее Пугачева приезжала 6 мая 2023 года на похороны своего друга - модельера Валентина Юдашкина. С этого времени минуло 6 месяцев. Согласно российскому законодательству, если человек проводит за пределами своей родной страны свыше 183 дней, может утратить статус налогового резидента.
Устроить детей в московскую школу
Есть версия, что Примадонна решила устроить в местную школу своих детей Лизу и Гарри. Обучение в Москве стоит не дешево, но за рубежом и вовсе влетает в копеечку.
Певица Алла Пугачева с семьей. Фото: социальные сети
Приехала забрать пенсию
Пугачева из-за различных санкций, коснувшихся денежных переводов, почти лишена возможности получать свою пенсию. Имеет место версия, что певица приехала забрать всю накопленную за этот период сумму. В условиях отсутствия заработка это может быть очень актуально.
Готовится к выступлениям
Существует предположение, что Алла Борисовна появится на «Голубом огоньке». Но в то же время, это маловероятно, ведь организаторы мероприятия заявили, что репутация выступающих должна быть безупречна.
В 2024 году Алле Пугачевой исполнится 75 лет. В Сети давно обсуждают, что Примадонна якобы очень хотела снова выйти на сцену в честь юбилея и устроить свой праздник, например, в Кремле.
Рассталась с Галкиным*
Заговорили о разладе в семейной жизни покинувших родину звезд. Пугачева, возможно, решила расстаться с мужем и вернуться в Россию. Кризис в семейной жизни привел ее на родную землю. Эта версия появилась после того, как знаменитость опубликовала в личном блоге запись: «Живем дальше». Кто-то посчитал это за намек на разлад в паре с Галкиным*.
Примадонна Алла Пугачева с артистом Максимом Галкиным*. Фото: Global Look Press
Соскучилась по Родине
Последние недели в обществе обсуждается возможность вернуть тех, кто уехал по разным причинам после февраля 2022 года. Отсюда появилось предположение, что Пугачева решила вернуться окончательно просто из-за тоски по родной стране и приехала, чтобы подготовить себе почву.
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В соцсетях бытуют и совсем уж нелепые предположения: что певица бронировала себе место на Новодевичьем кладбище или посетила концерт кого-то из наших артистов.
Версий много, но что из них правда, а что вымысел, известно только самой Пугачевой и ее приближенным. Время покажет.
* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.