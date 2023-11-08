Не догадаетесь! 8 самых необычных версий - почему Алла Пугачева на самом деле приезжала в Россию

Известие о возвращении на родину Аллы Пугачевой всполошило все СМИ и блогосферу. Версий, зачем на самом деле Примадонна приезжала в Россию, масса. Наиболее популярными с вами делится Teleprogramma.pro.

Снова будет петь

Наиболее популярным стал вариант о финансовых неурядицах.

Приверженцы этой версии уверены, что певица всея Руси вернулась, чтобы петь. По информации одного из Телеграм-каналов, у Пугачевой есть запросы на концерты в Москве и за границей. Цены на выступление артистки начинаются с 300 тысяч евро. Но для этого ей необходимо записать свои треки, а также подобрать аккомпанирующий состав.

Этой версией можно объяснить и визит знаменитости в Тверь, где располагается студия звукозаписи «Салам». В ней Алла Борисовна раньше записывала свои песни. Некоторые сразу же предположили, что певица приехала создать новый трек.

Кроме того, в социальных сетях было предположение, что артистка приезжала выступить на частной закрытой вечеринке.

Решить судьбу Галкина* и дома в Грязи

Выдвигалась и теория, что Пугачева вернулась, чтобы вновь попробовать снять со своего мужа статус иноагента. Ряд выступлений Максим Галкина* в странах Европы отменили, да и вообще спрос на артиста не так высок, как прежде, поэтому нужно возвращаться.

Сюда же присоединяется версия о наследстве. Пугачева завещала замок в Грязи своим детям, но дом по-прежнему записан на ее супруга. Нужно было решить вопросы с нотариусом, чтобы продать имущество, или встретиться с потенциальным покупателем замка в подмосковной Грязи, а также снять с дома обременение из-за задолженности по налогам.