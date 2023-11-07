Драматическая судьба Сергея Кудрявцева: за что актер сидел в СИЗО

Театр и фильмы

Артист после изолятора снова занялся творчеством. В 1996 году Владимир Малыщицкий пригласил его в свой театр. В репертуаре Кудрявцева были в основном постановки по произведениям А.П. Чехова. В 2000-х годах Сергей играл еще в нескольких театрах: «Причастие», ТЮЗ Гатчины. Чуть позже стал постоянно работать в Театре имени Ленсовета.

Во время учебы в вузе Кудрявцев дебютировал в кино. В 1982 году он появился в картине Владимира Григорьева «С тех пор, как мы вместе». После этого лишь иногда снимался в небольших ролях.

Сергей решил снова заняться пополнением своей фильмографии.

В 2003 году Кудрявцев принял участие в экранизации «Идиота» Федора Достоевского, сыграл роль приятеля Келлера в исполнении Михаила Боярского, также снялся у режиссера Владимира Бортко, который знаменит своими постановками произведений Булгакова.

После этого Кудрявцев начал сниматься в «Улицах разбитых фонарей». Он появился в 6-й части проекта. Главные роли тогда исполнили Леонид Куравлев и Евгений Дятлов. С Юрием Кузнецовым, Анастасией Мельниковой и другими актерами, игравшими в прежних сезонах Сергей снимался в сериале «Опера. Хроники убойного отдела».

2006 год актер посвятил полнометражным фильмам. Филипп Янковский создал экранизацию романа Евгения Даниленко «Меченосец», где появился Кудрявцев. Затем талантливый артист снялся в фильме «Гадкие лебеди» Константина Лопушанского.