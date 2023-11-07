Драматическая судьба Сергея Кудрявцева: за что актер сидел в СИЗО

Детство и юность
В эстонском городе Силламяэ 21 сентября 1961 года родился будущий актер Сергей Кудрявцев. После получения высшего образования парень отправился в Ленинград поступать в Российский государственный институт сценических искусств.
Сергей успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен на первый курс вуза. С наставником ему повезло, им оказался знаменитый актер Игорь Горбачев. В 1983 году Кудрявцев получил диплом и начал работать в «Александринке» – Государственном академическом театре имени А. С. Пушкина.
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Актер театра и кино Сергей Кудрявцев. Фото: кадр из сериала «Бандитский Петербург»
Преступление и наказание
1991 года молодой артист развивался творчески, но ему было очень непросто в финансовом плане. Кудрявцев за неимением достойного заработка ввязался в авантюру. Он стал предлагать различным компаниям приобрести сахар, а получив деньги, пропадал.
Кода обман раскрылся, Сергей попал в следственный изолятор. Пока он ждал решения суда, мама актера старалась вернуть деньги всем покупателям. На заседании суда Кудрявцев едва не упал в обморок от голода, даже судья сжалилась и дала ему денег на хлеб. Актера освободили в тот же день. Время, которое Сергей провел в СИЗО, засчитали в качестве отбытого наказания.
Актер Сергей Кудрявцев. Фото: кадр из фильма «Клим»
Театр и фильмы
Артист после изолятора снова занялся творчеством. В 1996 году Владимир Малыщицкий пригласил его в свой театр. В репертуаре Кудрявцева были в основном постановки по произведениям А.П. Чехова. В 2000-х годах Сергей играл еще в нескольких театрах: «Причастие», ТЮЗ Гатчины. Чуть позже стал постоянно работать в Театре имени Ленсовета.
Во время учебы в вузе Кудрявцев дебютировал в кино. В 1982 году он появился в картине Владимира Григорьева «С тех пор, как мы вместе». После этого лишь иногда снимался в небольших ролях.
Сергей решил снова заняться пополнением своей фильмографии.
В 2003 году Кудрявцев принял участие в экранизации «Идиота» Федора Достоевского, сыграл роль приятеля Келлера в исполнении Михаила Боярского, также снялся у режиссера Владимира Бортко, который знаменит своими постановками произведений Булгакова.
После этого Кудрявцев начал сниматься в «Улицах разбитых фонарей». Он появился в 6-й части проекта. Главные роли тогда исполнили Леонид Куравлев и Евгений Дятлов. С Юрием Кузнецовым, Анастасией Мельниковой и другими актерами, игравшими в прежних сезонах Сергей снимался в сериале «Опера. Хроники убойного отдела».
2006 год актер посвятил полнометражным фильмам. Филипп Янковский создал экранизацию романа Евгения Даниленко «Меченосец», где появился Кудрявцев. Затем талантливый артист снялся в фильме «Гадкие лебеди» Константина Лопушанского.
Сергей Кудрявцев в фильме «Восхождение на олимп». Фото: кадр из сериала «Восхождение на олимп»
В 2009 году Сергею удалось поработать с Константином Хабенским, Сергеем Безруковым, Елизаветой Боярской в грандиозном сериале «Адмиралъ». В 2012 году он работал на одной площадке с Данилой Козловским, Владимиром Епифанцевым, Анной Чиповской над экранизацией книги Бориса Христенко «Все началось в Харбине».
Актер неоднократно после этого появлялся в эпизодах, где каждый его персонаж становился настолько ярким, что запоминался зрителю. Также ему удавались небольшие, но характерные драматические роли.
Личная жизнь
Личная жизнь была не менее драматична, чем вся судьба артиста. В браке с первой супругой Кудрявцев стал отцом сына Семена. Но отношения с женой не заладились, она забрала ребенка и уехала в Швейцарию.
Второй брачный союз разрушило тюремное заключение актера. Жена Наталья Кадочникова сразу же подала на развод и забрала себе их квартиру.
Из-за семейных проблем Сергей начал пить. Пагубное пристрастие едва не сломало парню жизнь, но помогло знакомство с коллегой Ириной Основиной на съемках «Идиота». После этого пара уже не расставалась.
Актрисе удалось вернуть Кудрявцева к жизни. Она помогала ему находить роли в фильмах и сериалах, способствовала трудоустройству Сергея в Театр им. Ленсовета.
Сергей и Ирина поженились, но детей так и не завели. Жена поддерживала Кудрявцева до конца его дней. Благодаря ей он побывал за границей, посмотрел мир.
Актер Сергей Кудрявцев в фильме «Клим». Фото: кадр из сериала «Клим»
Трагическая смерть
В 2012 году известие о неизлечимой болезни Сергея разрушило счастливую семейную жизнь. Кудрявцев перенес операцию, но сам не прикладывал никаких усилий, чтобы сберечь свое здоровье. После недолгой ремиссии болезнь прогрессировала.
Его жена старалась как можно больше заработать, чтобы вылечить мужа: снималась во всевозможных проектах, фильмах и сериалах, летала из Питера в Москву и обратно.
В больницу Сергея госпитализировать отказались, тогда жене пришлось поместить его в хоспис.
Актер скончался 1 ноября 2017 года. Кудрявцева похоронили в Эстонии, где жили его родители. Причиной смерти Сергея стала пневмония.
После смерти артиста осталось 4 диска с песнями и много сценариев фильмов и сериалов. В 2021 году в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» вдова Сергея Ирина пообещала, что постарается издать эти материалы.
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