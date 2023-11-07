Возможность прожить сразу несколько жизней: почему актер Владимир Тимофеев не стал разведчиком

Юность и дебют на сцене
В подмосковном Красногорске 24 сентября 1961 года появился на свет будущий актер Владимир Васильевич Тимофеев. Здесь же провел свое детство. Уже с юности артист обладал творческими задатками: он настолько интересно пересказывал сюжеты просмотренных фильмов, что послушать его сбегалась вся школа.
Однажды Тимофеев посмотрел сериал «Адъютант его превосходительства», который сильно впечатлил парня. Тот тут же решил, что станет разведчиком. Но прежде необходимо было пройти через армию.
Как ни удивительно, но именно служба в пограничных войсках, которая должна была открыть дорогу к карьере разведчика, стала началом творческого пути.
Актер Владимир Тимофеев. Фото: кадр из сериала «Воронины»
Когда Тимофееву поручили подготовить концертный номер для выступления, Владимир выучил монолог Андрея Миронова «Как снимают кино». Его дебют на сцене стал таким успешным, что после этого артиста стали постоянно задействовать в художественной самодеятельности.
Отслужив, Тимофеев твердо решил, что хочет стать актером. Он с первого раза поступил в Театральное училище имени Михаила Щепкина на курс народного артиста Владимира Сафронова. В 1989 году получил диплом.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Владимир Тимофеев в театральной постановке «В. Ж.». Фото: Global Look Press
Театральная деятельность
В 1991 году Тимофеев стал участником труппы МХТ имени Антона Чехова. Артист сыграл запоминающиеся роли в пьесах Булгакова, Пушкина, Достоевского, а также в спектаклях современных авторов.
Одной из самых ярких стала его роль в пьесе «Максимилиан Столпник» под авторством Ивана Охлобыстина, которую поставил Михаил Ефремов. Там актер сыграл отца, вымаливающего свою дочь.
Владимир Тимофеев в кино. Фото: кадр из сериала «Годунов»
Роли в кино
Сразу после получения диплома актер дебютировал и в кино. Тимофеев сыграл в военной драме Алексея Салтыкова «За все заплачено». После этого исполнил небольшую роль посыльного в фильме «Повесть непогашенной луны».
90-е годы были непростыми для российского кинематографа - фильмы, если и создавались, то в очень ограниченном количестве. Актеров был переизбыток, без работы сидели даже самые знаменитые артисты. Поэтому Владимир Тимофеев в это время в основном был занят в театре. Но все же снялся в нескольких картинах, в том числе в фильме «Гонгофер» режиссера Бахыта Килибаева.
Когда начались нулевые, вырос спрос на сериалы. В 2000 году стартовали съемки ленты «Граница. Таежный роман». Тимофеев получил яркую, хоть и небольшую роль: воплотил образ циркового артиста, который страдал зависимостью от карточных игр.
Актер Владимир Тимофеев. Фото: кадр из фильма «Граница. Таежный роман»
Эта роль сделала актера узнаваемым, с ним стали работать другие режиссеры. Затем Владимир сыграл роль чиновника в картине «Телохранитель» и в 3-м сезоне «Солдат».
Но настоящая популярность пришла к Тимофееву после выхода детективного сериала «Лесник», где актер исполнил роль деревенского алкоголика Василия Большаева. Этот образ частично Тимофеев взял со своего крестного отца, который был ярким и веселым человеком, но загубил свою жизнь алкоголем.
Тимофеев не употреблял спиртное вообще. Кроме того, актер в целом придерживался здорового образа жизни и не курил. Для этого даже придумал отличную альтернативу своему персонажу, который по сценарию должен был много курить: в кадре вместо перекура Васька щелкал семечки.
Владимир Тимофеев в роли Василия Большаева. Фото: кадр из фильма «Лесник»
После выхода «Лесника» зрителям особенно запомнился не только главный герой, которого сыграл Олег Штефанко, но и образ Владимира Тимофеева. После такой душевной роли к актеру начали подходить за автографами на улице.
Сериал из-за высокой популярности у зрителей продлевали несколько раз. Тимофеев помимо этого успел сняться в комедии «Гранд».
Владимир Тимофеев в кино. Фото: кадр из фильма «Лесник»
В 2018 году на канале «Россия-1» вышла лента «Соседи», где полюбившийся зрителям актер сыграл одну из главных ролей - спокойного и доброго деревенского тракториста Виктора Ширшикова.
Снимали картину в хуторе Ростовской области. Актер успел подружиться с жителями, которые проживали рядом со съемочной группой.
Владимир Тимофеев в роли Виктора Ширшикова. Фото: кадр из сериала «Соседи»
Роль Саввы Лодочника Владимир Васильевич исполнил в нашумевшем сериале о личности одного из самых неоднозначных правителей на Руси - Бориса Годунова. В съемках «Годунова» были задействованы именитые артисты: Сергей Безруков, Сергей Маковецкий, Светлана Ходченкова.
Осенью 2020 года стартовали съемки 4-го и 5-го сезонов «Соседей», где также появился любимый персонаж Тимофеева. В проекте продолжили участие и коллеги Владимира: Евгений Сидихин и Юлия Ауг. Показ сериала пришелся на майские праздники.
Владимир Тимофеев. Фото: кадр из сериала «Соседи»
Личная жизнь
Владимир Тимофеев женат, у него есть дети. Актер предпочитает спокойный отдых шумному застолью, любит уединение. А свободное время проводит за книгой. Любимый писатель знаменитости — Николай Васильевич Гоголь.
Тимофеев в настоящее время
Актер продолжает свою карьеру. В 2023 году вышел детектив «Операция «Престол», который стал продолжением драмы «Перевод с немецкого». Владимир Тимофеев принял участие в проекте, где также были задействованы Павел Трубинер, Татьяна Арнтгольц, Елена Папанова, Михаил Горевой.
На театральной сцене Владимир Васильевич сыграл в спектакле «Мастер и Маргарита» в МХТ имени Чехова и в постановке Малого театра «Правда - хорошо, а счастье лучше».
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro