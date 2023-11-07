Возможность прожить сразу несколько жизней: почему актер Владимир Тимофеев не стал разведчиком

Юность и дебют на сцене

В подмосковном Красногорске 24 сентября 1961 года появился на свет будущий актер Владимир Васильевич Тимофеев. Здесь же провел свое детство. Уже с юности артист обладал творческими задатками: он настолько интересно пересказывал сюжеты просмотренных фильмов, что послушать его сбегалась вся школа.

Однажды Тимофеев посмотрел сериал «Адъютант его превосходительства», который сильно впечатлил парня. Тот тут же решил, что станет разведчиком. Но прежде необходимо было пройти через армию.

Как ни удивительно, но именно служба в пограничных войсках, которая должна была открыть дорогу к карьере разведчика, стала началом творческого пути.