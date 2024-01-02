Петров женился на первой встречной, а Туриченко – прямо в клипе: самые яркие свадьбы 2023 года

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся…Так было во все времена. Уходящий 2023 год тоже был богат на свадьбы. Teleprogramma.pro вспоминает самые яркие из них.
Игорь Верник и Наталья Шнейдерова
В апреле женился известный актер и телеведущий Игорь Верник. Его избранницей стала продюсер, обладательница телевизионной премии ТЭФИ Наталья Шнейдерова, известная по таким фильмам, как «Бедная Настя», «Дорогая Маша Березина», «Не родись красивой», «Закрытая школа» и многим другим проектам. Секрет молодоженов в своих соцсетях раскрыл брат артиста Вадим Верник.
«Мой любимый брат женился! Наташа, ты знаешь, как я тебя обожаю! Счастлив за вас!» - отметил он.
Для росписи в ЗАГСе Игорь Верник облачился в черный костюм с галстуком, а Наталья выбрала белое мини-платье. 43-летняя женщина, которая, к слову, младше избранника на 16 лет, обошлась без фаты, а в руках сжимала скромный букет из ромашек.
Игорь Верник и Наталья Шнейдерова. Фото: соцсети
Оказывается, пара расписалась еще осенью 2022 года, но свадьбу сыграла только весной – тем временем года, которое считается порой любви.
«Всю жизнь я мечтал встретить ту единственную. У меня перед глазами был пример родителей, которые так сильно любили друг друга», - в одном из своих интервью рассказывал Игорь Верник.
Будем надеяться, что в этот раз его мечта осуществилась.
Рита Дакота и Федор Белогай
24 мая 2023 года свои отношения официально зарегистрировали певица Рита Дакота и владелец рекламного агентства, блогер, продающий онлайн-марафоны Федор Белогай. В столичный МФЦ они приехали на самокатах, в спортивных костюмах. Правда, к своему образу Рита добавила и фату.
Возле здания МФЦ Дакоту и ее жениха поджидали многочисленные поклонники пары с цветами, плакатами, шариками и хлопушками. Вся эта компания дружно исполнила композицию Риты Дакоты «Дети Рейва».
В августе пара обвенчалась в Грузии. Правда, не обошлось без ряда проблем. Пограничники не хотели пропускать мужа и брата певицы, но узнав цель их приезда, все-таки проявили сочувствие. Также Дакота рассказывала о том, что ей не успели привезти платье с Бали, специально предназначенное для венчания, но, к счастью, артистка смогла вовремя подобрать замену наряду.
Затем влюбленные улетели на Бали, где пышно и красиво отметили свою свадьбу. В своем блоге Федор признался, что даже заплакал, увидев жену в свадебном платье.
Рита Дакота и Федор Белогай. Фото: Global Look Press
«Никогда не думал, что я из тех мужчин, что плачут на свадьбе. Но вы только посмотрите на эту богиню», — отметил новоиспеченный муж Дакоты.
Кстати, супруг Риты не так-то прост и сентиментален, как кажется подписчикам на первый взгляд. Но артистка знает, кого выбирать.
На своих онлайн-марафонах Федор учит подписчиков, как правильно пользоваться кипятком, чтобы излечиться от всех болезней сразу. И его курсы, сопровождаемые медитациями, параллельно продвигает и жена.
«Вчера была подготовка и прилюдия (орфография артистки сохранена – прим. ред) для тех, кто вообще не знал, что такое медитация и первый раз услышал это слово. А таких было более 70%», - написала артистка в соцсетях.
К слову, с предприимчивым блогером артистка познакомилась еще в ноябре 2018 года. Как вспоминал сам Федор Белогай, сначала они общались на расстоянии, но после съемок клипа на песню «Электричество», в котором принял участие и Федор, все изменилось.
В том же году Рита рассталась и со своим бывшим мужем – певцом Владом Соколовским, с которым воспитывает дочь Мию.
Татьяна Буланова и Валерий Руднев
Летом в Санкт-Петербурге состоялась свадьба певицы Татьяны Булановой и ее возлюбленного – бизнесмена и бывшего теннисиста Валерия Руднева. Бракосочетание проходило в одном из самых красивых ЗАГСов города на Неве – на Английской набережной.
Татьяна надела пышное белое платье, правда, без фаты, которую заменила диадема. А вот жених был облачен в костюм синего цвета.
Кстати, накануне свадьбы Валерий преподнес возлюбленной роскошный подарок – она стала владелицей собственного ресторана в центре Санкт-Петербурга. Как писали СМИ, такой подарок обошелся жениху в 50 миллионов рублей. Также Валерий преподнес любимой женщине кольцо за 600 тысяч рублей.
Известно, что до свадьбы пара встречалась на протяжении двух лет. Влюбленных познакомила подруга. По словам Татьяны, Валерий не произвел на нее впечатление при первой встрече. Но потом о Валерии больше говорили его поступки. По словам Татьяны, когда старший сын попал в больницу с коронавирусом, ее возлюбленный каждый день звонил в клинику и узнавал о его самочувствии.
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Татьяна Буланова и Валерий Руднев во время свадьбы. Фото: соцсети
К слову, Валерий лишь на пять лет старше Александра. Однако 19-летняя разница в возрасте с мужем ничуть не смущает Татьяну. Артистке важнее другие факторы.
«Конечно, у нас большая разница в возрасте. Это не секрет, я уже об этом говорила. Но я этого абсолютно не ощущаю, не замечаю, потому что он ведет себя, как настоящий мужчина», - рассказывала Татьяна в интервью нашему изданию.
Кстати, недавно стало известно, что супруги живут отдельно. Валерий Руднев проводит немало времени в Москве, где у него много работы, а Татьяна – в родном Санкт-Петербурге.
Мария Ильюхина и Алексей Шаров
В этом году вышла замуж 19-летняя актриса Мария Ильюхина, известная по сериалу «Воронины». Многие помнят ее как маленькую девочку, дочь главных героев. Избранником артистки стал студент одного из московских вузов Алексей Шаров, парень учится на факультете госуправления и параллельно работает.
Мария Ильюхина и Алексей Шаров. Фото: соцсети
Правда, пара расписалась еще в ноябре прошлого года. Влюбленные знакомы уже полтора года.
В марте этого года Мария родила первенца, а Алексей присутствовал при родах. Пока актриса поставила на паузу творческую карьеру, но собирается вернуться к ней, как только представится такая возможность.
Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова
Самой оригинальной свадьбой года, прошедшей в сентябре, несомненно, можно назвать свадьбу Кирилла Туриченко и его возлюбленной – ювелира Дарьи Тарасовой. Дело в том, что это торжество совместилось со съемками клипа солиста группы «Иванушки».
Видео на песню «Я хочу любви» заканчивается церемонией бракосочетания Кирилла и Дарьи. Девушка была искренне уверена в том, что просто снялась в клипе. Однако вечером в эфире канала Ru.TV Кирилл Туриченко признался, что женился по-настоящему.
«Мы решили, что это видео пропитано любовью, там присутствует очень много счастливых людей, поэтому мы решили все это наконец-то сделать!» — отметил Кирилл.
Кирилл Туриченко и Дарья Тарасова. Фото: соцсети
По словам музыканта, для этого он пригласил выездную регистацию брака. Сама Дарья призналась, что происходящее тоже стало для нее большой неожиданностью.
«Хотя, конечно, мы это давно уже планируем, но все как-то никак не происходит», - резюмировала Дарья.
Дарья Тарасова и Кирилл Туриченко познакомились еще в 2016 году, когда Дарья была замужем за бизнесменом Ильей Тяглым. В этом браке родился сын Платон. Однако впоследствии супруги развелись.
А вот встречаться Кирилл и Дарья стали в 2020 году. Туриченко наладил хорошие взаимоотношения с сыном возлюбленной. И вот теперь пришла пора действительно узаконить отношения!
Евгений Чебатков и Вера Дровенникова
16 июля состоялась свадьба комика, участника шоу Stand up на канале ТНТ Евгения Чебаткова и актрисы Веры Дровенниковой. Свадьба прошла в Подмосковье.
На церемонии бракосочетания присутствовали только близкие и друзья пары. Вера надела традиционное белое платье с фатой, а Евгений – классический черный костюм.
Евгений Чебатков с невестой. Фото: соцсети
Влюбленные встречаются с 2021 года. Для самого юмориста примером отношений является история его семьи. Дело в том, что отец Евгения 17 лет провел в тюрьме, и все это время его мама – учительница музыки – ждала его оттуда.
По словам комика, даже за время коротких свиданий, отец смог донести до него многие вещи – о том, как важно заниматься любимым делом и не вестись на обещания блатной романтики. Ведь в той жизни можно найти лишь страдания и боль.
Олеся Малибу и Артемий
7 сентября под венец отправилась и бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Олеся Малибу. Ранее девушка признавалась, что оказывала эскорт-услуги. Однако, видимо, теперь с прошлой жизнью покончено. Избранником экстравагантной Олеси стал бизнесмен Артемий, который на 19 лет старше своей избранницы.
Для церемонии бракосочетания Малибу выбрала довольно нескромное платье с большим декольте, едва прикрывавшее ее бюст.
Влюбленные расписалась в Грибоедовском ЗАГСе Москвы. А гостями на свадьбе стали только самые близкие и друзья пары.
Олеся Малибу и Артем. Фото: соцсети
«Как только мы начали встречаться, я ему поставила условия. Сказала, чтобы он мне не изменял, не снимал себе женщин. Я этого терпеть не буду. Он клянется и божится, что такого не будет», — заявила Олеся Малибу.
Поживем – увидим!
Александр Петров и Виктория Антонова
Как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что женился Александр Петров. И не на актрисе Стасе Милославской, как предполагали многие поклонники пары, а на случайной прохожей.
Если верить самому артисту, то с москвичкой Викторией Антоновой Александр познакомился на улице. Хотя по другой версии, реальное знакомство произошло в дорогом ресторане «13» неподалеку от Патриарших прудов.
Если со Стасей Петров встречался три года, но так и не женился на ней, то 22-летнюю Викторию отвел в ЗАГС буквально спустя пару встреч.
Александр Петров и Виктория Антонова. Фото: соцсети
«Когда ОНА — понимаешь в секунду. Я — публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и тд — поэтому и делаю пост — это моя жена Вика. Викуля. Она — лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить», - писал артист в своих соцсетях и посвящал возлюбленной стихи.
А 25 ноября пара закатила пышную свадьбу в банкетном зале Лапино холл. На торжество было приглашено более сотни гостей. Организатором мероприятия стал режиссер Андрей Фомин, который проводил свадьбы самых богатых и знаменитых. Это торжество определенно можно назвать свадьбой года.