Петров женился на первой встречной, а Туриченко – прямо в клипе: самые яркие свадьбы 2023 года

Оказывается, пара расписалась еще осенью 2022 года, но свадьбу сыграла только весной – тем временем года, которое считается порой любви.

«Всю жизнь я мечтал встретить ту единственную. У меня перед глазами был пример родителей, которые так сильно любили друг друга», - в одном из своих интервью рассказывал Игорь Верник.

Будем надеяться, что в этот раз его мечта осуществилась.

Рита Дакота и Федор Белогай

24 мая 2023 года свои отношения официально зарегистрировали певица Рита Дакота и владелец рекламного агентства, блогер, продающий онлайн-марафоны Федор Белогай. В столичный МФЦ они приехали на самокатах, в спортивных костюмах. Правда, к своему образу Рита добавила и фату.

Возле здания МФЦ Дакоту и ее жениха поджидали многочисленные поклонники пары с цветами, плакатами, шариками и хлопушками. Вся эта компания дружно исполнила композицию Риты Дакоты «Дети Рейва».

В августе пара обвенчалась в Грузии. Правда, не обошлось без ряда проблем. Пограничники не хотели пропускать мужа и брата певицы, но узнав цель их приезда, все-таки проявили сочувствие. Также Дакота рассказывала о том, что ей не успели привезти платье с Бали, специально предназначенное для венчания, но, к счастью, артистка смогла вовремя подобрать замену наряду.

Затем влюбленные улетели на Бали, где пышно и красиво отметили свою свадьбу. В своем блоге Федор признался, что даже заплакал, увидев жену в свадебном платье.