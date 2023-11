Гламурный сердцеед, покоривший российскую и мировую поп-сцены: биография музыканта Антона Севидова

Севидов сейчас

Сейчас Севидов продолжает радовать фанатов музыкальными новинками. В середине января 2023-го синти-поп-коллектив выпустил трек Hate, первый набросок которого, по словам лидера творческого объединения, зародился у него восемь лет назад. В марте 2023-го на YouTube-канале Tesla Boy TV появился отрывок из нового сингла группы под названием Last Time I See You.

