Гламурный сердцеед, покоривший российскую и мировую поп-сцены: биография музыканта Антона Севидова

Биография артиста
Антон Севидов является создателем и лидером коллектива Tesla Boy, который исполняет композиции преимущественно на английском языке и переносит слушателей в эпоху «беззаботных 80-х». Сегодня группа считается одним из самых популярных отечественных представителей жанра синти-поп и имеет многочисленных поклонников за пределами России.
Детство будущего музыканта
Антон Севидов родился 1 мая 1980 года в столице Беларуси — Минске. Мальчик рос в спортивной семье: его дядя Юрий являлся футболистом, а дедушка Александр Севидов — тренером. В детстве мальчик посещал спортивную школу «Динамо», где брал уроки тенниса.
Когда будущему солисту было восемь лет, он случайным образом оказался на прослушивании в местный хор «Веснянка». Руководители сразу почувствовали в ребенке потенциал и предложили ему стать одним из участников музыкального коллектива.
Чуть позже Севидов стал студентом экспериментального отделения музыкальной школы имени Владимира Стасова, в которой помимо классических предметов изучали такие направления, как рок и джаз. Именно там Антон заинтересовался игрой на синтезаторе и сочинением собственных композиций.
Антон Севидов в детстве. Фото: соцсети
Спустя три года школьник познакомился с советским джазовым музыкантом Михаилом Окунем и стал его учеником. Тогда же состоялись выступления подростка в телевизионной программе «Утренняя звезда», где он исполнял композиции в жанре соул-джаз.
В подростковом возрасте собрал первую группу
В 1994-м Антон успешно сдал вступительные экзамены в Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства на клавишное отделение. В учебном заведении Севидов создал свой первый коллектив под названием Citric Acid, который выступал в московских клубах и на джазовых фестивалях.
Когда парню было 16, его отец трагически погиб. Так как мать не работала, молодой музыкант был вынужден обеспечивать семью, занимаясь изготовлением аранжировок для артистов, диджеингом и исполняя джаз в местных ресторанах.
Севидов забрал Гран-при на конкурсе «Хрустальная нота» в 1997-м, а подаренные $10 тысяч потратил на новое оборудование — семплер и виниловые проигрыватели.
Антон Севидов слушает музыку. Фото: соцсети
Спустя год молодой человек окончил училище с красным дипломом и параллельно выиграл Гран-при еще одного состязания — «Хрустальный камертон» за лучшую джазовую композицию. Далее абитуриент стал студентом Российской академии музыки имени Гнесиных, попав к преподавателю Игорю Брилю. Однако юноша так и не окончил ВУЗ.
Начало музыкальной карьеры
В 2002-м году Антон собрал новый коллектив «Неонавт», куда вошли Борис Лифшиц, Алексей Беляев и Николай Сарабьянов. Севидов с единомышленниками начали давать концерты по всей России и даже выступили на популярном фестивале «Нашествие». Творчество группы являлось не электронным, а акустическим, вдохновленным песнями Muse и Radiohead.
Через год в личной жизни артиста произошла еще одна трагедия — умерла мама. Свои переживания исполнитель выразил в лирической композиции «Моя слеза». Одновременно с этим печальным событием трансформировались звучание и стиль группы в сторону нью-вейва и электроники эпохи 80-х. В 2005-м проект закрыли.
Группа Tesla Boy. Фото: соцсети
Создание группы Tesla Boy
К 2007-му у Севидова собралось большое количество неизданных композиций, которые он принялся поспешно записывать. Своему новому детищу Антон решил дать название Tesla Boy благодаря фантазии одного из своих приятелей, который сравнил музыканта с физиком Николой Теслой. Дебютные треки получили название Fire и Electric Lady.
Спустя два года, объединившись с басистом Дмитрием Губницким и барабанщиком Борисом Лифшицем, вокалист дал дебютный концерт в московском клубе Mio, после которого о Tesla Boy узнали первые слушатели.
В 2010-м к Антону и компании примкнули два новых участника: барабанщик Михаил Студницын и гитарист Константин Похвалин. В обновленном составе ансамбль записал и выпустил пластинку Modern Thrills, презентовав ее в клубе Strelka.
Выступление группы Tesla Boy. Фото: соцсети
Следующие два года ознаменовались выступлениями на разогреве у популярного британского дуэта Hurts на концертах в России, туром по Швеции и Финляндии, выпуском треков Split и Fantasy, а также клипов на них.
Затем Tesla Boy объявили о выходе нового сборника The Universe Made Of Darkness, который музыканты представили на концертах в России, США, Украине и Мексике. У себя на родине Антон Севидов с единомышленниками отправились в тур совместно с австралийской группой Cut Copy.
Позднее артисты почти закончили запись песен для новой пластинки, однако фронтмен решил заморозить процесс ее выхода, так как посчитал правильным радикально поменять звучание композиций. Чуть позже авторы анонсировали сингл Nothing и отправились в тур по США.
В апреле 2020-го прошла премьера новой пластинки Tesla Boy под названием «Андропов». Примечательно, что один из его синглов («Проспект») стал саундтреком к многосерийной драме Константина Богомолова «Содержанки».
Антон Севидов во время записи песни. Фото: соцсети
Личная жизнь музыканта
Некоторое время девушкой композитора была диджей и модель Даша Малыгина. Влюбленные даже съехались в 2012-м, но совместный быт не укрепил отношения, и пара рассталась.
Помимо этого, Антон Севидов встречался с Кариной Истоминой — журналисткой и моделью, но и с ней со временем разошелся. В тот момент Карина занимала должность PR-менеджера коллектива Tesla Boy. Знаменитость рассталась с ухажером из-за измен. Впоследствии звезда впала в депрессию и похудела до 45 кг. После этого бывшая пассия написала статью, в которой поведала о том, как пережить все этапы тяжелого разрыва.
Антон Севидов и Карина Истомина. Фото: соцсети
Начиная с 2016-го фронтмен состоял в отношениях с актрисой Александрой Ревенко. Знакомство вокалиста с красавицей состоялось в стенах театра после спектакля «Митина любовь», в котором она принимала участие. Поклонники были уверены, что творческие люди в конечном итоге сыграют свадьбу, однако до ЗАГСа дело так и не дошло.
Спустя более чем пять лет отношений звезда кинематографа рассталась с Севидовым. О причинах разлада Антон и Александра не стали сообщать ни прессе, ни поклонникам.
Александра Ревенко и Антон Севидов. Фото: соцсети
Севидов сейчас
Сейчас Севидов продолжает радовать фанатов музыкальными новинками. В середине января 2023-го синти-поп-коллектив выпустил трек Hate, первый набросок которого, по словам лидера творческого объединения, зародился у него восемь лет назад. В марте 2023-го на YouTube-канале Tesla Boy TV появился отрывок из нового сингла группы под названием Last Time I See You.
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