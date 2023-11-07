Гламурный сердцеед, покоривший российскую и мировую поп-сцены: биография музыканта Антона Севидова

Биография артиста

Антон Севидов является создателем и лидером коллектива Tesla Boy, который исполняет композиции преимущественно на английском языке и переносит слушателей в эпоху «беззаботных 80-х». Сегодня группа считается одним из самых популярных отечественных представителей жанра синти-поп и имеет многочисленных поклонников за пределами России.

Детство будущего музыканта

Антон Севидов родился 1 мая 1980 года в столице Беларуси — Минске. Мальчик рос в спортивной семье: его дядя Юрий являлся футболистом, а дедушка Александр Севидов — тренером. В детстве мальчик посещал спортивную школу «Динамо», где брал уроки тенниса.

Когда будущему солисту было восемь лет, он случайным образом оказался на прослушивании в местный хор «Веснянка». Руководители сразу почувствовали в ребенке потенциал и предложили ему стать одним из участников музыкального коллектива.

Чуть позже Севидов стал студентом экспериментального отделения музыкальной школы имени Владимира Стасова, в которой помимо классических предметов изучали такие направления, как рок и джаз. Именно там Антон заинтересовался игрой на синтезаторе и сочинением собственных композиций.