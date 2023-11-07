Эмоции и страсть в каждом выступлении: за что российский зритель любит фигуристку Анну Погорилую

Биография спортсменки

В биографии обаятельной фигуристки есть и яркие достижения, и скандальные провалы. Фактурность — Анна Погорилая от природы красива — делает ее самой узнаваемой из спортсменок, а ее выступления — незабываемыми.

Основное время уделяет тренировкам

Анна Погорилая родилась 10 апреля 1998 года в Москве. Родители Ани не были спортсменами, хотя мать в дни своей молодости все свободное время проводила на катке. Также известно, что старший брат фигуристки профессионально занимается единоборствами.

Однажды родительница предложила дочери на выбор пару спортивных секций, и Аня выбрала фигурное катание. Она стала заниматься в ДЮСШ-6 «Созвездие», а в 2004-м перешла в СДЮСШОР-37 (ныне московская школа «Самбо-70»). В 2015 году спортсменка поступила в Российский университет физкультуры и спорта. В беседе с представителями СМИ девушка честно призналась, что видится с преподавателями редко и основное время уделяет тренировкам.