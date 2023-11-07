Эмоции и страсть в каждом выступлении: за что российский зритель любит фигуристку Анну Погорилую

Биография спортсменки
В биографии обаятельной фигуристки есть и яркие достижения, и скандальные провалы. Фактурность — Анна Погорилая от природы красива — делает ее самой узнаваемой из спортсменок, а ее выступления — незабываемыми.
Основное время уделяет тренировкам
Анна Погорилая родилась 10 апреля 1998 года в Москве. Родители Ани не были спортсменами, хотя мать в дни своей молодости все свободное время проводила на катке. Также известно, что старший брат фигуристки профессионально занимается единоборствами.
Однажды родительница предложила дочери на выбор пару спортивных секций, и Аня выбрала фигурное катание. Она стала заниматься в ДЮСШ-6 «Созвездие», а в 2004-м перешла в СДЮСШОР-37 (ныне московская школа «Самбо-70»). В 2015 году спортсменка поступила в Российский университет физкультуры и спорта. В беседе с представителями СМИ девушка честно призналась, что видится с преподавателями редко и основное время уделяет тренировкам.
Аня Погорилая в детстве. Фото: соцсети
Первый спортивный успех и серьезная травма
На протяжении двух лет Аня тренировалась в паре, но в итоге выбрала женское одиночное катание, в котором все зависит не от партнера, а от нее. Первый успех пришел к фигуристке в марте 2009 года. На первенстве России, проходившем во Владимире, Погорилая стала второй в младшей возрастной группе и вошла в сборную команду России.
Однако вслед за успехом последовала трагедия — во время тренировки, осваивая новый прыжок, спортсменка получила серьезную травму. Восстановление заняло год, причем медики предупредили девочку: повторные падения будут приводить к разрыву мышцы. Во время незапланированного отдыха Аня, последовав примеру брата, стала заниматься единоборствами и научилась группироваться при падении.
В следующем сезоне Погорилая вернулась на лед и, благодаря неплохим результатам, вошла в состав российской сборной. Примечательно, что в тот момент людей, веривших в ее звездное будущее, было крайне мало. В 2012 году на чемпионате России фигуристка стала пятой, несмотря на то, что в этом же сезоне она уверенно выступала на этапах юниорского Гран-при, на котором заняла третье место.
Аня Погорилая на льду во время выступления. Фото: соцсети
Признание пришло к Ане после того, как на юниорском чемпионате мира в Милане она завоевала почетную бронзу, разделив пьедестал со своими подругами по команде Еленой Радионовой и Юлией Липницкой. В новом сезоне 2013/2014 спортсменка выступала уже во взрослой категории. Она стала первой в финале Кубка России, успешно выступила в нескольких финалах Гран-при, заняв первое место в Китае и третье — на выступлениях во Франции.
В интервью тренер Погорилой, Анна Царева, отметила, что «переходный возраст прошел мимо». По словам самой спортсменки, ей легко удавалось справляться с набором веса, возникающим при изменениях пропорций тела. Проблемы у фигуристки были с тем, чтобы правильно настроиться и не перечить тренеру, а сотрудничать с ней.
Последствия старых травм помешали Анне принять участие в чемпионате Европы и сказались на ее дальнейших выступлениях. Однако на чемпионате мира, проходившем в Японии, Погорилая по результатам произвольной программы вошла в шестерку, а затем резко вырвалась вперед и вплотную подошла к пьедесталу почета, заняв четвертое место.
Анна Погорилая с наградами. Фото: соцсети
В сентябре 2014 года фигуристка собиралась начать сезон в турнире Оберстдорф в Германии, но пришлось заменять Юлию Липницкую, снявшуюся с соревнования на Japan Open. В Германию вместо нее поехала Елизавета Туктамышева. Команда Европы, где женскую часть представляли Погорилая и Елена Родионова, заняла первое место.
В ноябре 2014 года Анна взяла первое место второго этапа серии Гран-при турнира «Скейт Канада» в Канаде. Фигуристка, ставшая лидером в короткой программе, стала первой и в произвольной, насыщенной и сложной программе «Жар-птица», заработав без малого 192 балла.
Затем последовало серебро на этапе Гран-при, проводившемся в России, и не слишком успешное четвертое место в финале этого соревнования. Анна не сумела завоевать медали и в последовавшем за этими выступлениями чемпионате России. Правда, ввиду возрастных требований, предъявляемых к участницам сборной команды, Погорилая откатала программу на чемпионате Европы 2014–2015 годов и вернулась из Стокгольма с бронзовой наградой.
На чемпионате России она стала третьей, пропустив вперед Евгению Медведеву и Елену Радионову. В таком же порядке российские спортсменки стояли и на пьедестале чемпионата Европы в Братиславе, где Анна снова поразила зрителей своим показательным номером «Танго в сумасшедшем доме».
Анна Погорилая с Евгенией Медведевой. Фото: соцсети
Бронзовую медаль Погорилой удалось завоевать и на чемпионате мира в Бостоне, где она пропустила вперед Евгению Медведеву и американку Эшли Вагнер. Оригинальностью отличились ее произвольная программа на музыку к фильму «Модильяни» и показательный номер «Into You».
В ноябре 2016 года Погорилая вышла в лидеры на московском этапе Гран-при, где заняла первое место, уверенно обойдя свою давнюю соперницу Евгению Медведеву. Выступала фигуристка с короткой программой «Запах женщины», искусное исполнение которой стало решающим для жюри.
Борьба за место в сборной России и спортивные неудачи
В марте 2017 года из-за падения во время демонстрации произвольной программы на мировом первенстве в Хельсинки Аня не попала даже в десятку сильнейших и лишилась места в составе сборной России на командный чемпионат мира.
В списке претендентов на поездку на Олимпиаду в Корее Анна Погорилая значилась в числе первых, хотя пропустила контрольные прокаты в Сочи, вытерпела короткую программу на этапе Кубка России и все же снялась с турнира. Однако спортсменка понимала, что билет в Пхенчхан уплывает из рук, и решила — сейчас или никогда.
Выступление Анны Погорилой в 2022 году. Фото: соцсети
Нервы, как считают специалисты, — слабое место Погорилой, даже в сравнении с предыдущими травмами. Анна излишне волнуется во время прокатов и, как это ни странно, чрезмерно эмоциональна, страстна в образах. Звучало мнение, что фигуристке пора менять тренера, найти того, кто не станет усугублять психологическое состояние подопечной сразу после неудачи, как это делает Анна Царева.
По прошествии времени Погорилая пояснила, что стычки с тренером случаются, но потом они мирятся. И уходить от Царевой Аня не планирует, так как не думает, что в другом месте встретит такое понимание.
Полгода до контрольных прокатов осенью 2018-го Анна Погорилая не выходила на лед, залечивала старые травмы. Уже пошли разговоры, что фигуристка, сверкнув на мгновение, близка к завершению карьеры, подобно Юлии Липницкой. Однако она вернулась с уверениями в том, что выздоровела, только дальнейшая спортивная биография будет складываться под присмотром врачей, чтобы не допустить осложнений.
В сборную России по фигурному катанию на сезон 2018/2019 Анну не взяли, предложили только резерв.
В 2019 году Анна прокомментировала приостановку спортивной карьеры Алины Загитовой, выразив надежду, что «Алина вернется. Главное, она продолжает кататься».
Тренер призеров и победителей мировых чемпионатов и Олимпиад Николай Морозов считает Анну Погорилую образцом спортсменки. Причем со всех сторон — в отношении к фигурному катанию и тренировкам, к тренеру и самой себе.
Анна Погорилая и Андрей Невский. Фото: соцсети
Личная жизнь спортсменки
По заявлениям самой фигуристки, многие годы личной жизни она осознанно предпочитала спорт. В беседе с представителями СМИ Анна признавалась, что в социальных сетях ей часто пишут молодые люди, но на сообщения она не отвечает.
Обворожительная блондинка не видела смысла в отношениях, так как из-за соревнований она не смогла бы проводить с возлюбленным много времени. Свободные дни Погорилая проводила исключительно в кругу семьи и близких.
В 2015 году Аня познакомилась с Андреем Невским, представлявшим Латвию в танцах на льду. Ребята подружились и, как позже рассказала фигуристка в интервью, переводить дружбу в иную плоскость она не хотела, дорожила молодым человеком. Однако Невский оказался настойчивым мужчиной и осенью 2017-го сделал коллеге предложение. Андрей выбрал подходящую обстановку — Париж, своды Эйфелевой башни. И спортсменка сдалась. Анна вышла замуж в 20 лет и не считает, что поторопилась.
С октября 2020 года фигуристка радовала поклонников фото, на которых было видно, что она беременна. В конце декабря фигуристка родила дочь. Мать и ребенок чувствовали себя хорошо.
Это подтвердила агент Анны — Шашина Мария. За два дня до родов Погорилая выложила в соцсети свое фото в зеленом коротком платье на фоне украшенной елки.
Анна Погорилая со своей дочкой. Фото: соцсети
Погорилая сейчас
Официальных заявлений о том, что Анна завершила карьеру, нет. Фигуристка говорит, что еще может вернуться на лед и не хочет заканчивать свой спортивный путь лет до 40.
Образование Анны дает ей право заниматься с детьми в качестве тренера. Она может вернуться в спорт и таким образом.
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