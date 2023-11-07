Съемки с Тимати, ангельская внешность и слухи о романе со скандальным рэпером: биография модели Кати Ли

Биография звезды
Если ты попал на телевидение и на полосы газет, то будь готов, что, во-первых, случится так, что у тебя будет такое же имя, как и у коллеги по цеху шоу-бизнеса. Во-вторых, что из-за этого произойдет путаница, и чужие заслуги припишут тезке и однофамилице или, возможно, наоборот.
Поэтому зрителям и читателям новостей стоит внимательно присмотреться к Кате Ли-модели и Кате Ли-бывшей солистке группы «Фабрика». Это два совершенно разных человека.
Детство будущей модели
Екатерина Михайлова (настоящее имя модели) родом из Ставрополя. На свет будущая знаменитость появилась 7 марта 1999 года.
На страницах в социальных сетях размещены и следом продублированы в ее фан-группу длинные и трогательные признания в любви родителям. Из них на немногие факты биографии проливается хоть какой-то свет.
Например, первое слово, произнесенное Катей, было «папа». И он является для нее главным нравственным ориентиром и наставником, научившим искренности и неравнодушному отношению к окружающему миру. А мама — это идеал и «светлый огонек».
Катя Михайлова в детстве с папой. Фото: соцсети
В собственных аккаунтах Ли довольно часто делится с подписчиками фотографиями и других членов семьи. Там же находятся снимки и тети, и младшей двоюродной сестры Миланы (2005). Хотя на своей работе она предпочитает прятаться за псевдонимом. К слову, сейчас девушка учится на журналиста и живет в Лос-Анджелесе, изредка прилетая на родину.
Модельный бизнес и работа на мировые фешн-бренды
Русская красавица с параметрами, близкими к классическим (86-62-89 при росте 180 см) без труда покорила мировые модельные агентства. Крупнейшие агентства System Agency, Two Management Women и Ford Models с радостью приняли ее в свои крепкие объятия и не отпускают до сих пор. В этом списке также числились Elite Model Management, Modellink и The Syndical. Однако над весом пришлось потрудиться: в 2016-м из-за анорексии с булимией килограммы то набирались до цифры 68, то падали до 49.
Обитательницам жестокого мира, где царят красота и высокая мода, порой приписывают завистливое отношение к коллегам. Но в противовес данному мнению, например, именно там Катя нашла одну из близких подруг Алину Бобылеву.
Катя Ли на отдыхе. Фото: соцсети
Длинноногие знойные красотки в клипах у рэперов – этим никого уже не удивишь. Вот и «Blackstar всея Руси» Тимати решил не отступать от этого принципа. В видеоролике к музыкальной композиции «Дорога в аэропорт», где звучит припев из одноименной песни поп-певицы Светы, исполнитель задействовал двух моделей.
По сюжету, Тимур Юнусов, находясь в машине со своей девушкой, в которую перевоплотилась Элина Федорова, случайно врезается в автомобиль стюардессы — персонажа Кати Ли. Влюбляется, теряет голову, поддается страсти, разрывается между обеими. В итоге пишет прощальное письмо первой, выбирая вторую.
Впрочем, пользователей Сети тронуло не столько романтическое повествование о любви и предательстве, сколько наличие орфографических ошибок в тексте.
Модель в клипе рэпера Тимати. Фото: соцсети
Личная жизнь звезды
Если верить ответам в соцсетях, у нее был опыт близких отношений с неким Павлом, но в итоге молодые люди не вместе. На прямой вопрос «Почему?» Ли ответила, что личное на публику не выносит, и делиться подробностями не стала.
В ноябре 2018 года в СМИ просочилась информация, что сердце красавицы склонно к Pharaoh, расставшегося с Алесей Кафельниковой и подробно рассказавшем об их близкой связи в интервью журналистам.
Катя Ли и рэпер Pharaoh. Фото: соцсети
Поводом заявить, что молодые люди встречаются, послужили публикации Екатериной строчек из сочинений парня и якобы собственного подтверждения появившихся слухов.
Чтобы держать себя в форме, предпочтение девушка отдает йоге, пилатесу, посещает спортивные залы. Также обожает плавать. Ненавидит «понты», считает, что внешне похожа на венгерскую топ-манекенщицу Барбару Палвин.
Модель сейчас
Обладательница стройной фигуры не привыкла прятать ее от посторонних глаз: в социальных сетях регулярно публикуются откровенные снимки в купальнике, а также в умопомрачительных нарядах.
Катя Ли с мамой. Фото: соцсети
Чтобы держать себя в форме, предпочтение девушка отдает йоге, пилатесу, посещает спортивные залы. Также обожает плавать. Ненавидит «понты», считает, что внешне похожа на венгерскую топ-манекенщицу Барбару Палвин.
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