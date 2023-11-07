Съемки с Тимати, ангельская внешность и слухи о романе со скандальным рэпером: биография модели Кати Ли

Биография звезды

Если ты попал на телевидение и на полосы газет, то будь готов, что, во-первых, случится так, что у тебя будет такое же имя, как и у коллеги по цеху шоу-бизнеса. Во-вторых, что из-за этого произойдет путаница, и чужие заслуги припишут тезке и однофамилице или, возможно, наоборот.

Поэтому зрителям и читателям новостей стоит внимательно присмотреться к Кате Ли-модели и Кате Ли-бывшей солистке группы «Фабрика». Это два совершенно разных человека.

Детство будущей модели

Екатерина Михайлова (настоящее имя модели) родом из Ставрополя. На свет будущая знаменитость появилась 7 марта 1999 года.

На страницах в социальных сетях размещены и следом продублированы в ее фан-группу длинные и трогательные признания в любви родителям. Из них на немногие факты биографии проливается хоть какой-то свет.

Например, первое слово, произнесенное Катей, было «папа». И он является для нее главным нравственным ориентиром и наставником, научившим искренности и неравнодушному отношению к окружающему миру. А мама — это идеал и «светлый огонек».