Эротика, политика, музыка: как сложились судьбы актеров аргентинской мелодрамы «Дикий ангел»

16 ноября 1998 года зрители в Аргентине познакомились с обаятельными героями сериала «Дикий ангел» с Наталией Орейро в главной роли. Могла ли знать молодая уругвайская актриса, сыгравшая роль взбалмошной сиротки, что после показа в России она станет для нас родной и даже получит российский паспорт? Вряд ли. Жизнь - лучший сценарист. Наверное, поэтому судьбы у звезд «Дикого ангела» такие яркие и непредсказуемые.
Наталия Орейро (46 лет)
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Смешная и в то же время гордая Милагрос (Мили) сразу же влюбила в себя россиян. Понятно, почему привлекательный богач Иво влюбился в нее! Как и все мы. Орейро быстро взлетела на творческие вершины: сериал «Богатые и знаменитые», комедия «Аргентинец в Нью-Йорке» (в прокате страны имела равные с «Титаником» сборы) и дебютный музыкальный альбом - все это вкупе с успехом «Дикого ангела», проданного в 80 стран, сделало девушку одной из популярнейших актрис. Но не счастливейших. Ей разбил сердце коллега Пабло Эччари, свадьбы с которым после шести лет страстной любви так и не случилось.
- После расставания с Пабло я находилась в затяжной депрессии, - признавалась Наталия в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». - Будущему мужу удалось вытащить меня из этого состояния, и я поняла, что лишь он - любовь всей моей жизни.
Да, Бог услышал плач Орейро. И в 2001 году она вышла замуж за рок-музыканта Рикардо Мольо, который старше ее на 20 лет. В браке они счастливы до сих пор, а в 2012 году актриса родила мужу сына.
В мае Наталии исполнилось 46. Она не стесняется публиковать откровенные фото, потому что потрясающе выглядит. Может, потому что у нее имеется российский паспорт, полученный в 2021 году за бесконечную взаимную любовь к нашей стране?
Факундо Арана (51 год)
Фото: соцсети
Белокурый похититель сердец Иво (или Чучи, как игриво звала любимого Милагрос) был сыгран аргентинским артистом Факундо Арана, который к моменту съемок «Дикого ангела» уже многого достиг - в частности, победил рак, пройдя болезненную терапию. Возможно, поэтому в глазах Чучи отражалось столько боли. После успеха сериала Арана продолжил сниматься, сыграл множество главных ролей в латиноамериканских проектах («Яго - темная страсть», «Ты - моя жизнь» и др.). В 2007 году он познакомился с аргентинской телеведущей и моделью Марией Сусини, которая стала его женой и родила мужу троих детей.
Факундо обожает жену и детей, а еще любит музыку и играет на саксофоне с группой The Blue Light Orquestra.
Вероника Виейра (55 лет)
Фото: соцсети
Вероника исполняла роль сестры Иво - капризной Виктории, которая презирала Милагрос. После успеха в «Диком ангеле» она сыграла в сериалах «Телохранитель», «Провинциалка», вела шоу «Идеальная пара», похожее на «Давай поженимся», и затем посвятила себя материнству. Еще в детстве Вероника мечтала о певце Френсисе Чейни - успех «Дикого ангела» позволил рассчитывать на знакомство с кумиром, который старше ее на 16 лет. Чейни и Виейра поженились, актриса родила музыканту двух дочерей и воспитывала четырех детей от первого брака Френсиса. Увы, брак распался: Вероника свободна, уже стала бабушкой, но выглядит почти так же молодо, как та самая Вики.
Виктория Онетто (50 лет)
Фото: соцсети
Сыгравшая Лину - служанку и подругу Мили - аргентинская актриса родилась в семье художников. Однако ее искусством стало выражение себя через тело. Устав от мыльных опер, Вика после успеха «Дикого ангела» начала сниматься в эротике: «Когда актриса раздевается, то вызывает в зрителе особые эмоции. Если это происходит, моя миссия выполнена».
Однако пыл Виктории пошел на убыль, когда после многолетнего романа она вышла замуж за аргентинского композитора Хуана Бласа Кабальеро и в 2006-м родила ему дочь. Со временем знаменитость остепенилась и нашла себя в работе чиновницы. Ее деятельность напрямую связана с творчеством: она служит заместителем министра по культуре в провинции Буэнос-Айрес. На телевидении Онетто время от времени появляется, но уже в качестве эксперта в различных телешоу. И, естественно, одетой.
Сегундо Сернадас (51 год)
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Актер сыграл в сериале художника Пабло, безнадежно влюбленного в Милагрос. К слову, с Орейро он работал прежде в менее успешных проектах. «Дикий ангел» обеспечил Сегундо армию поклонниц по всему миру. На съемках сериала «Поцелуй меня, дурачок» (2002) он встретился с будущей женой, актрисой Джанеллой Нейрой.
В 2009 году она родила мужу сына Сальвадора, но через два года пара развелась. Сейчас Сернадас женат на Софии Браво, дочери экс-посла Аргентины в России. У пары две дочки. В 2017 году Сегундо стал мэром города Тигре, расположенного неподалеку от столицы Аргентины. Сейчас Сернадас по-прежнему занимает высокие должности в муниципалитете Тигре.