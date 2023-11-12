Эротика, политика, музыка: как сложились судьбы актеров аргентинской мелодрамы «Дикий ангел»

Смешная и в то же время гордая Милагрос (Мили) сразу же влюбила в себя россиян. Понятно, почему привлекательный богач Иво влюбился в нее! Как и все мы. Орейро быстро взлетела на творческие вершины: сериал «Богатые и знаменитые», комедия «Аргентинец в Нью-Йорке» (в прокате страны имела равные с «Титаником» сборы) и дебютный музыкальный альбом - все это вкупе с успехом «Дикого ангела», проданного в 80 стран, сделало девушку одной из популярнейших актрис. Но не счастливейших. Ей разбил сердце коллега Пабло Эччари, свадьбы с которым после шести лет страстной любви так и не случилось.

- После расставания с Пабло я находилась в затяжной депрессии, - признавалась Наталия в программе Юлии Меньшовой «Наедине со всеми». - Будущему мужу удалось вытащить меня из этого состояния, и я поняла, что лишь он - любовь всей моей жизни.

Да, Бог услышал плач Орейро. И в 2001 году она вышла замуж за рок-музыканта Рикардо Мольо, который старше ее на 20 лет. В браке они счастливы до сих пор, а в 2012 году актриса родила мужу сына.

В мае Наталии исполнилось 46. Она не стесняется публиковать откровенные фото, потому что потрясающе выглядит. Может, потому что у нее имеется российский паспорт, полученный в 2021 году за бесконечную взаимную любовь к нашей стране?

Факундо Арана (51 год)