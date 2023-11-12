Сколько знаменитости тратят на свои автомобили - баснословные суммы

Поэтому знаменитости регулярно обновляют свой автопарк - дескать, если приеду на вечеринку на старенькой (то есть 3 - 5-летней) иномарке, коллеги засмеют. Впрочем, есть и селебрити, которые подобных насмешек не боятся и предпочитают не менять свои дорогие машины.
«Роллс-Ройс» - от 35 млн руб.
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Король шансона Михаил Шуфутинский говорит: «Один умный человек сказал: мой вкус очень простой - я люблю все самое дорогое и самое лучшее». Нынче любимая машина артиста - Rolls-Royce Phantom. Шуфутинский говорит: «Сейчас я редко вожу машину сам. Взять большой Rolls-Royce, где на заднем сиденье ты свободно вытягиваешь ноги, а машина тебя везет - странно было бы сидеть в таком авто за рулем. Пока стою в пробках, я пассажиром могу что-то почитать или послушать».
Кстати, свою спортивную Ferrari 599 GTB Fiorano, которую шансонье купил 13 лет назад, он подарил молодой супруге: «Выезжаем на платные дороги, она меня катает. Получаем штрафы: Светуня может поддать и 180 километров, и 200. Но удовольствие зашкаливает…»
Часть машин из своего автопарка Михаил Захарович распродал. К примеру, супруг Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров несколько лет назад купил Mercedes-Benz G-класса, который раньше принадлежал Шуфутинскому.
«Феррари» - от 25 млн руб.
Фото: соцсети
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева пополнила автопарк новеньким Ferrari F8 Tributo. Эффектный красный спорткар Ивлеевой пару раз уже успели эвакуировать с московских улиц за нарушения правил парковки. Девушка хвастается: «Если пополнение в семье - то только такое!» Под семьей подразумевается, конечно же, автомобильная ячейка общества: у Ивлеевой в гараже уже есть три дорогущие машины - Lamborghini Aventador, BMW i8, «Мерседес» G-класса.
«Майбах» - от 15 млн руб.
Фото: соцсети
Клава Кока купила шикарный черный лимузин Mercedes Maybach, на котором предпочитает ездить с водителем (и это правильно - любого, кто сидит за рулем такого авто, принимают за шофера). Кока, запечатленная на фото в салоне новинки, говорит: «Еще несколько лет назад я на метро и автобусах гоняла, сейчас с теплом и благодарностью вспоминаю это время…» Но ностальгия ностальгией, а новые иномарки по расписанию: чтобы не скучать в буржуазном «Майбахе», певица недавно приобрела красный спортивный китайский седан Omoda S5 GT. На фоне «Майбаха» стоимость модели копеечная - от 2,9 миллиона.
«Кадиллак» - от 15 млн руб.
Фото: соцсети
У Димы Билана и Давида «Давы» Манукяна появились «Кадиллаки». Билан, красующийся рядом с новинкой, объясняет: «У моего продюсера Юрия Айзеншписа была машина этой марки, и я часто на нее заглядывался...» У Давы теперь тоже имеется «Кадиллак» - кроссовер Escalade, такой же, как у Димы. Давид строит планы на большую семью с детьми, а в эту машину как раз все поместятся.
Кстати, бывшая невеста Давы Ольга Бузова недавно сообщила: «Тратить деньги на какие-то атрибуты роскошной жизни мне неинтересно. Я езжу на машине, которой восемь лет, мне уже даже водитель говорит: «Ольга Игоревна, может, заменим?» Я отвечаю: «Пока едет - ездим на ней, мне еще шоу надо делать».
Китайский кроссовер - от 5 млн руб.
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров купил новинку китайского автопрома - белый Exсeed RX. Кроссовером, который производителем позиционируется как машина премиального сегмента (отсюда и внушительная цена), управляет супруга Романа - фигуристка Оксана Домнина, впрочем, Роман уже публиковал ролик в соцсетях, где он на закрытой площадке и сам гоняет на «обновке». Костомаров, из-за тяжелой болезни лишившийся кистей и ступней, учится заново управлять машиной, когда у него на руках и ногах современные протезы.