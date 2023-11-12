Сколько знаменитости тратят на свои автомобили - баснословные суммы

Король шансона Михаил Шуфутинский говорит: «Один умный человек сказал: мой вкус очень простой - я люблю все самое дорогое и самое лучшее». Нынче любимая машина артиста - Rolls-Royce Phantom. Шуфутинский говорит: «Сейчас я редко вожу машину сам. Взять большой Rolls-Royce, где на заднем сиденье ты свободно вытягиваешь ноги, а машина тебя везет - странно было бы сидеть в таком авто за рулем. Пока стою в пробках, я пассажиром могу что-то почитать или послушать».

Кстати, свою спортивную Ferrari 599 GTB Fiorano, которую шансонье купил 13 лет назад, он подарил молодой супруге: «Выезжаем на платные дороги, она меня катает. Получаем штрафы: Светуня может поддать и 180 километров, и 200. Но удовольствие зашкаливает…»

Часть машин из своего автопарка Михаил Захарович распродал. К примеру, супруг Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров несколько лет назад купил Mercedes-Benz G-класса, который раньше принадлежал Шуфутинскому.

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