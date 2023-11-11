Как сложилась судьба звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри - то еще кино

Если вывести за скобки Дженнифер Энистон (она в данном случае выступает в качестве исключения, подтвержающего правило), то все актеры проекта в «постдружеской» жизни слегка потерялись - Мэтт ЛеБлан, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри могли похвастать лишь локальными успехами. Последний еще и постоянно боролся с зависимостями - от алкоголя, наркотиков, а еще безуспешно пытался наладить личную жизнь. И вот в конце октября Мэттью не стало - и то самое проклятие, к которому многие относились скептически, заиграло новыми и, увы, траурными красками.

Актера нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе, точная причина смерти на момент сдачи номера в печать не обнародована - по предварительной версии, у него остановилось сердце и он утонул в собственном джакузи. Один из самых обаятельных и компанейских «друзей» умер в полном одиночестве: его поклонникам остается лишь вспоминать лучшие роли и наиболее яркие страницы биографии своего кумира.

Бил будущего премьера

Он родился в США, но вырос в Канаде, с матерью, которая развелась с отцом Мэтта, актером Джоном Перри, когда мальчику было около года. Мать будущей звезды вышла замуж за канадского журналиста Кита Мориссона и тоже поработала в сфере СМИ - в частности, была пресс-секретарем канадского премьер-министра Пьера Трюдо. Кстати, с сыном Трюдо Джастином, который занимает кресло премьера сейчас, Мэттью учился в школе и регулярно его поколачивал.

И этим шалости юного Перри не ограничивались - он с десяти лет подворовывал и курил, а с четырнадцати начал пить. Остепениться мальчику помог спорт: Мэттью не на шутку увлекся теннисом и даже дорос до 17-й позиции в канадском юниорском рейтинге в одиночном разряде (в паре он и вовсе был третьим). Перспективы стать профессионалом разрушил переезд к отцу в США - здесь талантливых теннисистов было куда больше, чем в Канаде, и мальчик решил пойти по отцовской линии.

Перри-старший хоть и мелькнул в небольшой роли в блокбастере «День независимости», по большей части снимался в сериалах (в те годы это было менее престижно, чем работать в большом кино). Решил прошмыгнуть в сериальную дверь и Мэттью, не без успеха начав играть в подростковых ситкомах. Вскоре он уже был относительно известен и даже снялся в качестве приглашенной звезды в культовой саге «Беверли Хиллз 90210» (там он, кстати, сыграл теннисиста).

Ну а в 1994-м он получил судьбоносную роль в «Друзьях», причем случилось это благодаря тому, что другой сериал, в котором Мэтт планировал сниматься и из-за которого отказался от проб в «Друзьях», не был запущен в производство. Никто, конечно, не понимал, какой грандиозный успех ждет ситком о шести молодых ньюйоркцах: если в первом сезоне исполнители главных ролей получали по $22 500 за эпизод, то к девятому и десятому сезонам ставки выросли до миллиона за серию. Триумф открыл всем, и Перри в том числе, путь на киноэкран, где его самым серьезным достижением стала комедия «Девять ярдов», в которой он солировал на пару с Брюсом Уиллисом.

Вышла она на пике интереса к «Друзьям», а вот сиквел «Девяти ярдов», премьера которого совпала с завершением сериала, уже была встречена холодно. Напомнить кинозрителям о себе Мэттью удалось спустя пять лет: комедия «Папе снова 17» (2009) при бюджете в $20 миллионов принесла в прокате почти в семь раз больше. На этой мажорной ноте Перри с кино распрощался и больше с широким экраном дела не имел. А вот в более привычном телевизоре появлялся регулярно, пусть и без прежнего оглушительного эффекта - отметить можно сериалы «Мистер Саншайн» (2011), «На старт!» (2012 - 2013) и «Странная парочка» (2015 - 2017).

Достаточно одной таблетки

Мэттью впервые принял таблетку викодина, сильнодействующего болеутоляющего препарата, в 1997 году, и после этого жизнь его перевернулась. Слезть с викодина и прочих популярных в Штатах таблеток от боли (например, оксиконтина) практически невозможно - по сути, это легализованные наркотики. Если прибавить к этому вышеупомянутое увлечение алкоголем, нетрудно догадаться, в какой трясине оказался исполнитель роли Чэндлера Бинга.

Актер признавался, что несколько лет, пришедшихся на период съемок «Друзей», у него полностью выпали из памяти. Оно и понятно, зачем такое помнить? Мэттью пытался бороться, но реабилитационные клиники, в которые он приезжал как к себе домой, не помогали. В какой-то момент из-за пристрастия к таблеткам у Перри начались серьезнейшие проблемы с желудком: в 2018-м ему понадобилась сложная операция, которая чуть не закончилась плачевно - в течение двух недель актер находился в коме. В прошлом году Перри признался, что потратил примерно $9 миллионов на таблетки, алкоголь и реабилитационные клиники.