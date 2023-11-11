Как вдова и дети Александра Градского «распилят» имущество знаменитого музыканта

Старшие против младших

Наследников у Александра Борисовича пять: 42-летняя вдова Марина Градская (Коташенко до замужества), ее с Градским сыновья, 8-летний Саша и 4-летний Иван, а также двое детей Градского от одного из предыдущих (третьего) браков - 42-летний сын Даниил и 36-летняя дочь Мария. Судебный процесс наконец-то завершился, и все наследники смогут получить то, что причитается им по закону.

Напомним, наследники должны были получить свое намного раньше - через полгода после смерти музыканта, - но в суд поступил иск от третьей жены Градского Ольги, которая была в браке со звездой с 1980 по 2001 год и родила ему Даниила и Марию. 61-летняя Ольга Градская через двадцать с лишним лет после развода «вспомнила», что официально не делила с Александром Борисовичем совместно нажитое имущество, поэтому и захотела получить свою долю теперь.

На суды Ольга не приходила - в зале присутствовал ее сын Даниил. Процесс был долгий: много времени ушло на оценку имущества, при этом Даниил не соглашался с выводами оценщиков, которых сам же приглашал. В итоге суд Ольге отказал: та подала апелляцию, но, скорее всего, это ничего уже не изменит.

Пока шел суд, один из пустующих домов музыканта успели обворовать, так как никто из потенциальных наследников не раскошелился на охрану - преступники, словно начитавшись Ильфа и Петрова, утащили антикварные стулья, а также дорогую посуду, часы, проектор и семейные фотографии.

Адвокат вдовы мэтра Лариса Широкова подчеркивает: «Пока речь идет об общем имуществе, режим его сохранности должен быть организован всеми наследниками, а не одной Мариной. У нее и денег таких нет: двое маленьких детей, она не работает, опека выделяет ей некую сумму на детей и контролирует все расходы...»

Что же будет дальше? После рассмотрения апелляции имущество и деньги мэтра поделят на 5 равных частей. Наследство получат вдова и двое ее сыновей, а также Даниил с Марией, которых, кстати, отец еще при жизни обеспечил жильем. Более того, Градский успел и младшим сыновьям купить по квартире (площадь каждой - 47 квадратов) в элитных ЖК Москвы.

Квадраты и миллионы

Градский владел двумя домами площадью 1533 и 1172 квадратных метра. Оба находятся неподалеку друг от друга в закрытых элитных поселках в Наро-Фоминском районе. Говорят, один дом останется у вдовы с детьми, другой отдадут старшим детям, а они уже договорятся между собой, как его делить. Также у Градского в собственности было девять земельных участков общей площадью более 15 000 квадратов - их поделят в равных долях.

Сложнее всего будет «распиливать» недвижимость в Москве. Так как Александр Борисович работал худруком государственного театрально-концертного учреждения, каждый год он публично отчитывался о своей собственности, налоги на которую платит. В списке, помимо уже названного имущества, числились три объекта недвижимости, обозначенных как «часть здания» - общей площадью 600 квадратов. Речь о недвижимости в центре Москвы, в доме, где находился знаменитый Елисеевский магазин, - там артист выкупил этаж, на котором есть квартира и площади, которые сдаются под офисы. А еще в Москве у артиста была квартира площадью более 100 квадратов в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице.

Отметим, что наследники, получившие авторские права на музыку Градского, будут получать регулярные денежные отчисления за использование его произведений - Александр Борисович написал более двухсот песен. А вот сколько денег оставил мэтр, неизвестно. Лишь одну цифру удалось обнародовать - речь о хорошо известной, в том числе и читателям «Телепрограммы», истории с дерзким похищением сумки с деньгами прошлой зимой у вдовы артиста.

Грабители откуда-то узнали, что Марина перевезла из московской квартиры покойного мужа в загородный особняк 104 миллиона рублей. Деньги не нашли, и старшие дети Градского очень переживали, что эта сумма ушла из наследства. Впрочем, их отец был человеком небедным, и, скорее всего, помимо исчезнувших миллионов, остались и другие.