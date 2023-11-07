«Крутые повороты» Александра Самойленко: четыре жены, рестораны и «космические» роли

Биография актера Александра Самойленко напоминает название сериала с его участием – «Крутые повороты». В судьбе Александра действительно много резких поворотов.
Был звездой Щукинского училища, потом неожиданно стал ресторатором, а затем вновь вернулся в актерскую профессию. Четыре раза женился, но в одном из интервью признавался, что так и не смог понять женщин. Подробнее о перипетиях судьбы Александра Самойленко – в материале Teleprogramma.pro.
Детство
Александр Самойленко родился 28 марта 1964 года в Ташкенте в семье интеллигентов. Его отец Валерий Самойленко - профессор, доктор наук, изучал гидробиологию, а мама работала учительницей в местной школе.
А вот бабушка актера занимала довольно высокий пост, в свое время она являлась представителем Верховного Совета Узбекской ССР.
«И я был счастлив возможности приходить на елку в Верховный Совет. Там и само представление, и подарки были потрясающие, но самый большой подарок для меня - премьера детских фильмов Александра Роу, - вспоминал Александр в интервью «Комсомольской правде».
- Я все его сказки обожаю, а тогда еще и мог в школе похвастаться, ведь никто из моих друзей еще этих фильмов не видел. Мне кажется, эти сказки даже круче современных диснеевских, я их всем своим детям обязательно показывал».
Да, юный Саша всегда любил сказки. У него было развито воображение. Поэтому неудивительно, что он записался в кружок актерского мастерства и начал выступать на школьной сцене. А еще мальчику очень нравились советские фильмы.
После школы Александр решил посвятить свою жизнь актерской профессии. Его мама выступала против этого решения, а вот отец согласился с сыном. В итоге Александр Самойленко поступил в знаменитое Щукинское училище.
В одном из своих интервью Александр рассказывал, что после учебы в «Щуке» в его жизни наступило тяжелое время. Если во время студенчества он был чуть ли не звездой курса, то потом его не брал ни один театр. На некоторое время артист устроился в Московский областной театр. По воспоминаниям Самойленко, за три года работы там он объездил практически всю Россию, это было очень веселое время.
Александр Самойленко в молодости. Фото: соцсети
Бизнес
Одно время Александр работал администратором в театре Вахтангова. А спустя два года совместно с актером Максимом Сухановым занялся ресторанным бизнесом.
На месте бывшего ресторана «Прага» они организовали актерский клуб «Маяк», больше выполняющий функции буфета. Также друзья открыли кафе в Центральном детском театре. Чуть позже состоялось открытие арт-ресторана «Лабарданс».
Понемногу друзья становились успешными рестораторами, которые не только зарабатывают деньги, но и по мере своих сил помогают актерской братии: бесплатно кормили малоимущих артистов, оплачивали поминки, помогали студентам Щукинского училища.
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Александр Самойленко в спектакле «Тартюф» в театре на Малой Бронной. Фото: Global Look Press
Театр
Но в жизни Александра Самойленко бизнес был лишь временным явлением. В 1997 году он был приглашен в труппу Московского драматического театра имени Константина Станиславского. На его сцене он сыграл в спектаклях «Двенадцатая ночь», «Укрощение строптивой», «Предательство», «Семь святых из деревни Брюхо», «Хлестаков».
Также на его счету постановки «Опыт освоения пьесы «Чайка» системой Станиславского в театре Наций, «Тартюф» в театре на Малой Бронной и «Про баб» в «Другом театре».
Кино
Но, конечно, свою узнаваемость Александр Самойленко обрел именно благодаря кинематографу.
Свои первые роли в фильмах «Проделки в старинном доме» и «Забытая мелодия для флейты» он сыграл, еще будучи студентом, в 1987 году. Затем был долгий перерыв в карьере, во время которого Самойленко занимался бизнесом.
В кино Александр Самойленко вернулся в 2000 году, сыграв в сериале «Маросейка, 12». Затем последовали роли в фильмах и сериалах «Кобра», «Черная комната», в кинокартине «Олигарх».
В 2004 году Александр снялся в знаменитом фильме Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор», а в 2006 году в его продолжении – картине «Дневной дозор». У Бекмамбетова артист сыграла мага-перевертыша Илью (Медведя). Правда, как признался в одном из своих интервью сам Самойленко, он не хотел сниматься в этой ленте.
Кадр из фильма «Ночной дозор»
«От роли Медведя я сначала отказался, - признавался Александр в интервью изданию «Кубанские новости». - Уговорила кастинг-директор Тамара Одинцова. Заставила прочитать сценарий. Тимур Бекмамбетов тоже, конечно сыграл свою роль. Мы с ним на тот момент были знакомы, талантливейший человек».
А на вопрос журналиста, не страшно ли было играть в мистическом фильме, Александр отвечал, что воплощал на экране добрые силы. Правда, без некоторого вмешательства извне действительно не обошлось.
«Я после этого фильма с женщиной расстался, зато соединился с другой. Видимо, никого не обидел в этом фильме, я же играл добрые силы», - признался Александр Самойленко в том же интервью.
Еще одним проектом, принесшим Александру новую волну популярности, стал сериал «Папины дочки», где он сыграл друга главного героя, стоматолога Андрея Михайловича Антонова. Сериал снимался с 2007 по 2012 года. А в 2023-м году на экраны вышли «Новые папины дочки».
Многие запомнили Александра Самойленко и по роли в сериале «Крутые повороты», где он сыграл таксиста.
Сам Александр отмечает, что особенно гордится работой в фильме «Салют-7», где он исполнил роль руководителя космических полетов Валерия Шубина. Прототип его персонажа – реальный космонавт, дважды герой Советского Союза Валерий Рюмин. По словам Самойленко, на эту роль его выбрали во многом благодаря внешнему сходству с прототипом.
Кадр из фильма «Салют-7»
«Я смотрел записи, изучал все пленки, наблюдал, как Рюмин разговаривает и понимал, что у нас с ним немало общего. И даже чуб непослушный есть и у него, и у меня, - рассказывал Александр Самойленко в одном из своих интервью. - Правда, в фильме у моего героя фамилия Шубин, всем персонажам заменили фамилии на созвучные».
Из киноработ Александра Самойленко также можно отметить роли в фильмах и сериалах «Каникулы президента», «Трудности выживания», «Последствия», «Девять жизней».
В нашумевшем фильме «Холоп», имевшим большой коммерческий успех, Александр Самойленко сыграл миллиардера, который желая перевоспитать избалованного сына, организовывает для него путешествие в прошлое. Для этого богач нанимает подставных актеров, которые убеждают парня, что он находится в 19 веке и реально стал холопом. Все выглядит настолько правдоподобно, что мажор верит в происходящее.
Жены и дети
Сам же Александр воспитал и продолжает воспитывать четверых детей. Впрочем, обо всем по порядку.
С первой женой Инессой Боровиковской Александр познакомился, когда еще учился в институте. Потом студенты женились, у них родился сын Степан, который впоследствии также стал актером.
Чтобы заработать на семью, Александр не только выходил на театральные подмостки, но и занимался спекулированием. А еще в новогодние дни, как и многие актеры, подрабатывал Дедом Морозом.
Но этот брак развалился, потому что Самойленко признался, что влюбился в другую. Об изменах рассказала и сама Инесса.
Степан Самойленко. Фото: соцсети
В 2000 году Александр женился на женщине по имени Елена. В интервью программе «Судьба человека» Борису Корчевникову актер признался, что жена буквально вытащила его с того света. Когда Александр попал в страшную автомобильную аварию, заснув за рулем, терпеливо ухаживала за ним. Он провел в больнице три месяца, перенес несколько сложных операций.
Однако впоследствии сошел на нет и этот брак. В союзе родился сын Александр, который также стал актером. Кстати, отец и сын снялись вместе в сериале «Родители».
Как признавался Самойленко-младший в интервью Teleprogramma.pro, до съемок первого сезона у него не было доверительных отношений с отцом. Именно поэтому артист, по собственному признанию, зажимался и боялся критики папы. Он был уверен, что отец раскритикует его игру в пух и в прах, а он сильно расстроится из-за этого.
Александр Самойленко с сыном (второй справа) и другими актерами сериала «Родители»
«Сейчас понимаю, что сам себе создавал этот психологический барьер и это сыграло со мной злую шутку: не могу без боли смотреть на себя в первом сезоне. На съемках второго сезона я действовал совсем по-другому, постоянно подходил к папе, спрашивал, как сыграл, что нужно исправить, - рассказывал Александр Самойленко-младший в интервью нашему изданию.
- Понял, что нужно пользоваться такой возможностью, раз она у меня есть. Папа отвечал честно, не щадил. Но уж если хвалил, я понимал, что действительно заслужил».
Ольга Ломоносова
Александр Самойленко состоял в отношениях и с артисткой Ольгой Ломоносовой, с которой познакомился на съемочной площадке сериала «Кобра. Антитеррор». К тому моменту актер уже пережил второй развод, а Ольга – тоже болезненный разрыв и боялась наступить на одни и те же грабли снова.
По слухам, актеры встречались на протяжении двух лет. Александр очень красиво ухаживал: дарил возлюбленной дорогие подарки, приглашал в элитные рестораны, преподносил разные романтические сюрпризы.
И как говорили в кулуарах, даже предлагал Ольге выйти за него замуж. Но тогда она якобы все еще боялась вступать в серьезные отношения. И когда актриса наконец преодолела свой страх, сам Александр Самойленко уже перегорел.
Ольга Ломоносова. Фото: соцсети
«Ей было тяжело, страшно, хотя я и предлагал что-то более серьезное. Потом, когда она уже захотела, я передумал. Иногда жизнь так складывается, это судьба», — рассказывал Александр Самойленко в одном из своих интервью.
Сейчас у актеров другие партнеры, и они счастливы. Ольга и Александр сохранили дружеские отношения, на протяжении многих лет они играют в спектакле «Тартюф», снимаются в кино и принимают участие в разных телепроектах.
Евгения, Наталья Громова и дети
В 2006 году Александр Самойленко влюбился в девушку по имени Евгения, которая работала в его ресторане, а впоследствии и женился на ней. А в 2009 году у пары родился сын Прохор.
Этот брак разрушило расстояние. На какое-то время Александр перевез жену и сына в домик у моря, который присмотрел в Испании. Но сам постоянно пропадал на съемках в России. Самая большая по продолжительности разлука продлилась восемь месяцев. Евгения не прошла испытания расстоянием и изменила мужу. В 2015 году они развелись.
Александр Самойленко с Натальей Громовой и дочерью. Фото: Global Look Press
А уже в 2016 году общественность узнала о новой избраннице Александра Самойленко – актрисе Наталье Громовой. В 2019 году у пары родилась дочь Ева. Но, к сожалению, сам Самойленко не смог присутствовать на родах возлюбленной, поскольку в это время находился на съемках фильма «Душа пирата».
Александр Самойленко. Фото: Global Look Press
Рост и вес
Рост Александра Самойленко - 187 сантиметров, вес - 105 килограммов.
Александр Самойленко сейчас
Одна из последних работ Александра Самойленко – роль в фильме «Вызов» Клима Шипенко. Также Александр выступил в качестве продюсера ленты «Счастье не за горами» и одновременно исполнил в ней главную роль.
Александр Самойленко. Фото: Global Look Press
По словам Самойленко, это был первый проект, в котором он отслеживал все этапы создания фильма: от начала монтажа до сведения звука. И надеемся, что не последний.