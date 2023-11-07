«Крутые повороты» Александра Самойленко: четыре жены, рестораны и «космические» роли

Биография актера Александра Самойленко напоминает название сериала с его участием – «Крутые повороты». В судьбе Александра действительно много резких поворотов.

Был звездой Щукинского училища, потом неожиданно стал ресторатором, а затем вновь вернулся в актерскую профессию. Четыре раза женился, но в одном из интервью признавался, что так и не смог понять женщин. Подробнее о перипетиях судьбы Александра Самойленко – в материале Teleprogramma.pro.

Детство

Александр Самойленко родился 28 марта 1964 года в Ташкенте в семье интеллигентов. Его отец Валерий Самойленко - профессор, доктор наук, изучал гидробиологию, а мама работала учительницей в местной школе.

А вот бабушка актера занимала довольно высокий пост, в свое время она являлась представителем Верховного Совета Узбекской ССР.

«И я был счастлив возможности приходить на елку в Верховный Совет. Там и само представление, и подарки были потрясающие, но самый большой подарок для меня - премьера детских фильмов Александра Роу, - вспоминал Александр в интервью «Комсомольской правде». - Я все его сказки обожаю, а тогда еще и мог в школе похвастаться, ведь никто из моих друзей еще этих фильмов не видел. Мне кажется, эти сказки даже круче современных диснеевских, я их всем своим детям обязательно показывал».

Да, юный Саша всегда любил сказки. У него было развито воображение. Поэтому неудивительно, что он записался в кружок актерского мастерства и начал выступать на школьной сцене. А еще мальчику очень нравились советские фильмы.

После школы Александр решил посвятить свою жизнь актерской профессии. Его мама выступала против этого решения, а вот отец согласился с сыном. В итоге Александр Самойленко поступил в знаменитое Щукинское училище.

В одном из своих интервью Александр рассказывал, что после учебы в «Щуке» в его жизни наступило тяжелое время. Если во время студенчества он был чуть ли не звездой курса, то потом его не брал ни один театр. На некоторое время артист устроился в Московский областной театр. По воспоминаниям Самойленко, за три года работы там он объездил практически всю Россию, это было очень веселое время.