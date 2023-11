Создатель бесмертных хитов: биография британского пианиста, автора и исполнителя сэра Элтона Джона

Ранняя жизнь и карьера в Англии

Певец, автор песен, композитор и икона Элтон Джон родился под именем Реджинальд Кеннет Дуайт 25 марта 1947 года в Пиннере, Мидлсекс, Англия. Он обнаружил свою страсть к музыке в раннем возрасте и сам научился играть на фортепиано, когда ему было всего четыре года. Проявив большой талант, он выиграл стипендию для участия в молодежной программе Королевской академии музыки в Лондоне.

У Джона были сложные отношения со своим отцом, Стэнли Дуайтом, военнослужащим Королевских военно-воздушных сил. Его родители развелись, когда он был подростком, и они с отцом поссорились из-за его будущего. Джон, очарованный звуками раннего рок-н-ролла, хотел продолжить карьеру в поп-музыке.

И, к большому разочарованию своего отца, Джон бросил школу в 17 лет, чтобы следовать своей мечте. Он начал играть с группой под названием Bluesology и составил свой сценический псевдоним из имен двух участников группы.

В 1967 году Джон откликнулся на объявление о поиске автора песен для Liberty Records. Он получил работу и вскоре объединился с автором текстов Берни Топином. В следующем году дуэт перешел на лейбл DJM, где писал песни для других исполнителей.

Джон добился успеха в качестве певца с альбомом 1969 года Empty Sky, в который вошли песни Джона и Топина. Хотя эта запись не получила популярности, в его одноименном альбоме 1970 года прозвучал первый хит Джона Your Song.

Вскоре последовали другие хиты, в том числе хиты № 1, такие как Crocodile Rock, Bennie and the Jets и Island Girl. За это время Джон записал серию самых продаваемых альбомов, включая Goodbye Yellow Brick Road (1973) и Rock of the Westies (1975).