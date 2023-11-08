Создатель бесмертных хитов: биография британского пианиста, автора и исполнителя сэра Элтона Джона

Кто такой Элтон Джон?
Уникальное сочетание стилей поп и рок Элтона Джона превратило его в одну из крупнейших музыкальных икон XX века. Он был музыкально одарен с юных лет и выпустил свой первый одноименный американский альбом в 1970 году, что сделало его огромной международной звездой.
Некоторые из его хитов, возглавляющих чарты, включают Crocodile Rock, Philadelphia Freedom и Candle in the Wind. Он также добился успеха на Бродвее, написав партитуру к фильму «Билли Эллиот» (2008), который впоследствии получил 10 премий «Тони». В 1994 году он был включен в Зал славы рок-н-ролла, а в 1998 году посвящен в рыцари.
Леди Гага и Элтон Джон на церемонии вручения премии «Оскар» Vanity Fair, 28 февраля 2016 г. — Беверли-Хиллз, Калифорния, США — Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера в Англии
Певец, автор песен, композитор и икона Элтон Джон родился под именем Реджинальд Кеннет Дуайт 25 марта 1947 года в Пиннере, Мидлсекс, Англия. Он обнаружил свою страсть к музыке в раннем возрасте и сам научился играть на фортепиано, когда ему было всего четыре года. Проявив большой талант, он выиграл стипендию для участия в молодежной программе Королевской академии музыки в Лондоне.
У Джона были сложные отношения со своим отцом, Стэнли Дуайтом, военнослужащим Королевских военно-воздушных сил. Его родители развелись, когда он был подростком, и они с отцом поссорились из-за его будущего. Джон, очарованный звуками раннего рок-н-ролла, хотел продолжить карьеру в поп-музыке.
И, к большому разочарованию своего отца, Джон бросил школу в 17 лет, чтобы следовать своей мечте. Он начал играть с группой под названием Bluesology и составил свой сценический псевдоним из имен двух участников группы.
В 1967 году Джон откликнулся на объявление о поиске автора песен для Liberty Records. Он получил работу и вскоре объединился с автором текстов Берни Топином. В следующем году дуэт перешел на лейбл DJM, где писал песни для других исполнителей.
Джон добился успеха в качестве певца с альбомом 1969 года Empty Sky, в который вошли песни Джона и Топина. Хотя эта запись не получила популярности, в его одноименном альбоме 1970 года прозвучал первый хит Джона Your Song.
Вскоре последовали другие хиты, в том числе хиты № 1, такие как Crocodile Rock, Bennie and the Jets и Island Girl. За это время Джон записал серию самых продаваемых альбомов, включая Goodbye Yellow Brick Road (1973) и Rock of the Westies (1975).
Элтон Джон, Нью-Йорк, 1978 год — Фото: Global Look Press
Энергичные живые выступления
Один из лучших исполнителей 1970-х, Джон стал не менее известен своими живыми выступлениями. На своих тщательно продуманных концертах он надевал потрясающие костюмы и очки. В интервью журналу W Джон объяснил:
«Я не был секс-символом, как Боуи, Марк Болан или Фредди Меркьюри, поэтому одевался скорее с юмором, потому что, если я собирался застрять за пианино на два часа, я собирался заставить людей смотреть на меня».
Английский певец, автор песен, пианист и композитор сэр Элтон Джон выступает в Кларкстоне, штат Мичиган, 17 августа 1986 года. Фото: Global Look Press
Don't Go Breaking My Heart
В 1976 году Джон снова попал на вершину чартов с песней Don't Go Breaking My Heart, его дуэтом с Кики Ди. Вскоре он решил сделать перерыв в музыке, сосредоточив свою энергию на своей футбольной команде, совладельцем которой он был в Англии, чтобы триумфально вернуться к музыке в 1979 году с альбомом A Single Man.
Председатель Уотфорда Элтон Джон и команда Уотфорда сезон 1982/1983 годов на Викаридж Роуд. Фото: Global Look Press
Little Jeannie и Empty Garden
Хотя в 1980-х годах Джон и не выпускал хитов, он все равно хорошо держался в чартах. Некоторые из самых запоминающихся песен этого периода включают баллады Little Jeannie и Empty Garden (Эй, эй, Джонни), последняя написана как дань уважения его другу Джону Леннону из the Beatles, который был убит в 1980 году.
«Король Лев»
Двигаясь в разных направлениях, Джон объединился с автором текстов Тимом Райсом для нескольких проектов. Они вместе работали над саундтреком к анимационному фильму 1994 года «Король Лев», и одна из песен фильма, Can You Feel the Love Tonight, принесла Джону его первую премию «Оскар» за лучшую оригинальную песню. Позже пара получила премию «Тони» за лучшую оригинальную музыку в 2000 году за свой мюзикл «Аида».
Примерно в это же время Джон получил ряд наград. В 1994 году он был включен в Зал славы рок-н-ролла. Королева Елизавета II в следующем году сделала Джона кавалером ордена Британской империи (несколькими годами позже королева посвятила его в рыцари, официально назвав «сэром Элтоном Джоном»).
Британский артист Элтон Джон во время своего выступления на O2 Arena в Лондоне, 13 декабря 2008 года. Шоу Red Piano — Фото: Global Look Press
Candle in the Wind
Летом 1997 года Джон потерял двух хороших друзей — модельера Джанни Версаче и принцессу Диану. Он переработал одну из своих классических песен, Candle in the Wind, как дань уважения принцессе Диане, а вырученные от песни средства пошли в благотворительный фонд, созданный в ее честь. Candle in the Wind 1997 имел огромный успех, в тот год было продано более 30 миллионов копий.
Более поздние альбомы
Джон продолжал записывать новую музыку и позже в своей обширной карьере. В 2006 году он выпустил «Капитан и малыш», продолжение своей более ранней автобиографической работы «Капитан фантастик и ковбой из коричневой грязи» (1975).
Он также объединился с Леоном Расселом для записи альбома The Union 2010 года, что привело к совместному турне. Позже Джон выпустил The Diving Board (2013), свой 30-й студийный альбом, спродюсированный Ти Боуном Бернеттом.
В феврале 2016 года Джон выпустил свой 33-й студийный альбом Wonderful Crazy Night, получивший в целом положительные отзывы. В записи альбома участвовала группа Элтона Джона, с которой он в последний раз сотрудничал десять лет назад.
Английский пианист, певец, автор песен и композитор Элтон Джон представляет свой новый музыкальный альбом Wonderful Crazy Night в ледовом дворце Санкт-Петербурга. 28 мая 2016 г. Фото: Global Look Press
«Мюзикл Билли Эллиот» и «Рокетмен»
Также востребованный как автор песен, Джон сыграл важную роль в выведении мюзикла Билли Эллиота на сцену. Шоу, адаптированное по мотивам фильма 2000 года, открылось на Бродвее в 2008 году, где быстро приобрело коммерческий успех. Джон также работал над анимационным фильмом 2011 года «Гномео и Джульетта», выступая в качестве продюсера и композитора.
Несмотря на смягченный сценический имидж, Джон оставался очень популярным живым исполнителем. В 2012 году он выступал с Оззи Осборном, Эриком Клэптоном, Стиви Уандером и Полом Маккартни, среди прочих, на праздновании 60-летия пребывания королевы Елизаветы на троне.
Примерно в это же время стало известно, что Джон работает над биографическим фильмом под названием «Рокетмен». Фильм с Тэроном Эджертоном в главной роли, наконец, вышел на финишную прямую с премьерой на Каннском кинофестивале в мае 2019 года. Позже в том же году певец опубликовал свою автобиографию «Я».
В январе 2020 года Джон и Топин претендовали на «Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню за песню Rocketman (I'm Gonna) «Люби меня снова».
Удивительно, но это была их первая совместная награда после более чем полувекового совместного создания нескольких самых популярных музыкальных хитов. Затем дуэт получил свою вторую совместную награду, также за лучшую оригинальную песню, на церемонии вручения премии «Оскар» в следующем месяце.
Тэрон Эджертон в роли Элтона Джона в фильме «Рокетмен» (2019). Фото: Global Look Press
Прощальный тур
24 января 2018 года Джон объявил, что прекращает гастроли после запланированного прощального тура Yellow Brick Road, который должен был начаться в сентябре.
Тот год также положил конец его резиденции в Лас-Вегасе «Пианино за миллион долларов», которая завершилась выступлением 17 мая в Caesar's Palace.
В дополнение к своему собственному фонду Джон поддерживает ряд различных благотворительных и художественных организаций, включая театр «Глобус» и Королевскую академию музыки.
В марте 2020 года Джон организовал концерт iHeart Living Room для Америки, чтобы собрать средства для борьбы с коронавирусом. Алисия Киз, Дэйв Грол и Сэм Смит были среди артистов, которые выступали у себя дома ради бенефиса.
Элтон Джон во время концерта в рамках своего «Прощального тура по дороге из желтого кирпича 2023», 27 апреля 2023 года, Бавария, Мюнхен. Фото: Global Look Press