Марлен Дитрих: биография немки, ставшей легендой американского киноэкрана

Ранняя жизнь

Актриса и певица Марлен Дитрих родилась Мария Магдалина Дитрих 27 декабря 1901 года в Берлине, Германия. Одна из самых гламурных ведущих леди 1930-1940-х годов, Марлен Дитрих запомнилась своей тлеющей сексуальной привлекательностью, характерным голосом и необычным личным стилем.

Ее отец-полицейский умер, когда она была маленькой, а ее мать позже вышла замуж за Эдуарда фон Лоша, офицера кавалерии. В детстве Дитрих изучала французский и английский языки в своей частной школе. Она также брала уроки игры на скрипке в надежде стать профессиональной скрипачкой.

Будучи подростком, Дитрих бросила музыку, чтобы заняться актерским мастерством. Она посещала театральную школу Макса Рейнхардта и вскоре начала получать небольшие роли на сцене и в немецких фильмах. Из-за неодобрения ее семьей выбора профессии Дитрих решила использовать комбинацию своего имени и отчества в профессиональной деятельности.

В 1923 году Дитрих вышла замуж за Рудольфа Зибера, кинопрофессионала, который помог ей получить роль в фильме «Трагедия любви» (1923). В следующем году пара родила своего единственного ребенка, Марию. Позже они расстались, но так и не развелись.