Марлен Дитрих: биография немки, ставшей легендой американского киноэкрана

Краткий обзор
Марлен Дитрих родилась 27 декабря 1901 года в Берлине, Германия, и носила настоящее имя Мария Магдалина Дитрих. В подростковом возрасте она бросила музыку, чтобы заняться актерским мастерством.
Она снялась в своем первом фильме «Трагедия любви» в 1923 году. Позже прославилась благодаря ролям в фильмах, таких как «Марокко». Умерла 6 мая 1992 года в Париже, Франция.
Марлен Дитрих в «Марокко», 1930 год. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Актриса и певица Марлен Дитрих родилась Мария Магдалина Дитрих 27 декабря 1901 года в Берлине, Германия. Одна из самых гламурных ведущих леди 1930-1940-х годов, Марлен Дитрих запомнилась своей тлеющей сексуальной привлекательностью, характерным голосом и необычным личным стилем.
Ее отец-полицейский умер, когда она была маленькой, а ее мать позже вышла замуж за Эдуарда фон Лоша, офицера кавалерии. В детстве Дитрих изучала французский и английский языки в своей частной школе. Она также брала уроки игры на скрипке в надежде стать профессиональной скрипачкой.
Будучи подростком, Дитрих бросила музыку, чтобы заняться актерским мастерством. Она посещала театральную школу Макса Рейнхардта и вскоре начала получать небольшие роли на сцене и в немецких фильмах. Из-за неодобрения ее семьей выбора профессии Дитрих решила использовать комбинацию своего имени и отчества в профессиональной деятельности.
В 1923 году Дитрих вышла замуж за Рудольфа Зибера, кинопрофессионала, который помог ей получить роль в фильме «Трагедия любви» (1923). В следующем году пара родила своего единственного ребенка, Марию. Позже они расстались, но так и не развелись.
Марлен Дитрих с дочерью Марией и Рудольфом Зибером, 23.07.1931 г. Фото: Global Look Press
Успех в Голливуде
Карьера Дитрих в Германии начала набирать обороты в конце 1920-х годов. Войдя в историю кинематографа, она сыграла главную роль в первой в Германии говорящей картине «Голубой ангел» (1930) голливудского режиссера Йозефа фон Штернберга. Англоязычная версия «Голубого ангела» также была снята с использованием того же актерского состава.
Благодаря своей знойной внешности и утонченным манерам Дитрих идеально подходила на роль Лолы Лола, танцовщицы ночного клуба. Фильм рассказывает о закате жизни местного профессора, которая отказывается от всего, чтобы наладить отношения со своим персонажем. Фильм имел большой успех, он помог сделать Дитрих звездой в Соединенных Штатах.
Марлен Дитрих в роли Лолы Лолы в фильме «Голубой ангел» (Германия, 1930). Фото: Global Look Press
В апреле 1930 года, вскоре после премьеры «Голубой ангел» в Берлине, Дитрих переехала в Америку. Снова работая с фон Штернбергом, Дитрих снялась в фильме «Марокко» (1930) с Гэри Купером.
Она сыграла Эми Джолли, лаунж-певицу, которая попадает в любовный треугольник с членом Иностранного легиона (Купер) и богатым плейбоем (Адольф Менжу). За свою работу над фильмом Дитрих получила свою единственную номинацию на премию «Оскар».
Продолжая играть роковую женщину, Дитрих бросила вызов общепринятым представлениям о женственности. Она часто носила брюки и более мужскую одежду на экране и за его пределами, что придавало ей неповторимого очарования и создавало новые тенденции. Дитрих сняла с фон Штернбергом еще несколько фильмов, в том числе «Обесчещенная, или Агент Х-27» (1931), «Шанхайский экспресс» (1932) и «Распутная императрица» (1934).
Их последним совместным фильмом был «Дьявол - это женщина» (1935) — по слухам, ее личный любимый фильм. По мнению многих, Дитрих сыграла хладнокровную соблазнительницу, которая очаровала нескольких мужчин во время испанской революции.
Марлен Дитрих в «Шанхайском экспрессе», 1932 год. Фото: Global Look Press
Позже Дитрих несколько смягчила свой образ, став более легкой. В главной роли с Джимми Стюартом она сыграла салунную девчонку в комедийном вестерне «Дестри снова в седле» (1939).
Примерно в это же время Дитрих также сняла несколько фильмов с Джоном Уэйном, включая «Семь грешников» (1940), «Негодяи» (1942) и «Питтсбург» (1942). Говорили, что у этих двоих были романтические отношения, которые позже превратились в крепкую дружбу.
Джон Уэйн и Марлен Дитрих. Фото: кадр из к/ф «Семь грешников» (1940)
Личная жизнь
В своей личной жизни Дитрих была решительным противником нацистского правительства в Германии. В конце 1930-х годов люди, связанные с Адольфом Гитлером, просили ее вернуться в Германию, чтобы снимать там фильмы, но она отказалась. В результате ее фильмы были запрещены на ее родине.
Она сделала свою новую страну своим официальным домом, став гражданкой США в 1939 году. Во время Второй мировой войны Дитрих много путешествовала, чтобы развлекать войска союзников, исполняя такие песни, как «Лили Марлен» и другие, которые позже станут основными в ее выступлениях в кабаре. Она также работала над дисками, посвященными войне, и записывала антинацистские послания на немецком языке для трансляции.
Марлен Дитрих дает автографы своим поклонникам, 21 июня 1939 года. Фото: Global Look Press
После войны Дитрих сняла еще несколько успешных фильмов. Два фильма режиссера Билли Уайлдера «Зарубежный роман» (1948) и «Свидетель обвинения» (1957) с Тайроном Пауэром были одними из наиболее заметных в этот период. Она также сыграла две сильные роли второго плана в фильмах Орсона Уэллса «Печать зла» (1958) и «Нюрнбергский процесс» (1961).
Марлен Дитрих. Фото: кадр из к/ф «Зарубежный роман» (1948)
По мере того, как ее карьера в кино угасала, в середине 1950-х годов Дитрих начала процветающую карьеру певицы. Она выступала по всему миру, от Лас-Вегаса до Парижа, к восторгу своих поклонников.
В 1960 году Дитрих выступила в Германии, это был ее первый визит туда с довоенных времен. Она столкнулась с некоторым противодействием своему возвращению, но в целом получила теплый прием. В том же году была опубликована ее автобиография «Азбука Дитрих».
Актриса Марлен Дитрих в 1957 году. Фото: Global Look Press
Последние годы
К середине 1970-х Дитрих перестала выступать. Она переехала в Париж, где прожила остаток своей жизни практически в уединении. В середине 1980-х годов она предоставила аудиокомментарии к документальному фильму о ней Максимилиана Шелла «Марлен» (1984), но отказалась появляться на камере.
Дитрих умерла 6 мая 1992 года в своем парижском доме. После смерти ее похоронили рядом с матерью в Берлине. У Дитрих остались дочь Мария и четверо внуков. Позже, в середине 1990-х годов, ее дочь написала собственную биографию своей знаменитой матери Марлен Дитрих.
Могила Марлен Дитрих, муниципальное кладбище Шенеберг, Темпельхоф-Шонеберг, Берлин, Германия. Фото: Global Look Press