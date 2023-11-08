Самый влиятельный и самый дорогой художник ХХ века: биография Пабло Пикассо

Образование

Отец Пикассо начал учить его рисовать, когда он был ребенком, и к тому времени, когда ему исполнилось 13 лет, уровень его мастерства превзошел уровень отца. Вскоре Пикассо потерял всякое желание заниматься какой-либо школьной работой, предпочитая вместо этого проводить школьные дни, рисуя каракули в своей тетради.

«За то, что я был плохим учеником, меня сослали в «калабузу», голую камеру с побеленными стенами и скамейкой, на которой можно было сидеть, — вспоминал он позже. — Мне там понравилось, потому что я взяла с собой альбом для рисования и рисовала не переставая. Я мог бы остаться там навсегда, рисуя без остановки».

В 1895 году, когда Пикассо было 14 лет, его семья переехала в Барселону, Испания, где он быстро подал заявление в престижную городскую школу изящных искусств. Хотя в школу обычно принимали студентов только на несколько лет старше Пикассо, вступительный экзамен был настолько необычным, что для Пикассо было сделано исключение и он был принят.

Тем не менее Пикассо раздражали строгие правила и формальности Школы изящных искусств, и он начал прогуливать занятия, чтобы побродить по улицам Барселоны, зарисовывая городские сцены, которые он наблюдал.

В 1897 году 16-летний Пикассо переехал в Мадрид, чтобы поступить в Королевскую академию Сан-Фернандо. Однако он снова разочаровался в исключительном внимании своей школы к классическим предметам и техникам.

В это время он писал другу: «Они просто продолжают говорить об одном и том же: Веласкес — о живописи, Микеланджело — о скульптуре».

Пикассо снова начал прогуливать занятия, чтобы побродить по городу и нарисовать то, что он наблюдал, цыган, нищих и проституток.

В 1899 году Пикассо вернулся в Барселону и примкнул к толпе художников и интеллектуалов, которые устроили свою штаб-квартиру в кафе под названием El Quatre Gats («Четыре кота»).

Вдохновленный анархистами и радикалами, которых он встретил там, Пикассо решительно порвал с классическими методами, которым его обучали, и начал то, что впоследствии станет пожизненным процессом экспериментов и инноваций.