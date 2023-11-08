Самый влиятельный и самый дорогой художник ХХ века: биография Пабло Пикассо

Кем был Пабло Пикассо?
Пабло Пикассо был испанским художником, скульптором, гравером, керамистом и сценографом, считающимся одним из величайших и наиболее влиятельных художников XX века. Пикассо приписывают, наряду с Жоржем Браком, создание кубизма.
Пабло Пикассо. Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Пабло Пикассо родился в Малаге, Испания, 25 октября 1881 года. Матерью Пикассо была Донья Мария Пикассо-и-Лопес. Его отцом был дон Хосе Руис Бласко, художник и преподаватель рисования.
Его грандиозное полное имя, которое носит множество родственников и святых, — Пабло Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Чиприано де ла Санти Сима Тринидад, мученик Патрисио Клито Руис и Пикассо.
Серьезный и преждевременно уставший от мира ребенок, юный Пикассо обладал парой пронзительных, внимательных черных глаз, которые, казалось, говорили о том, что ему суждено достичь величия.
«Когда я был ребенком, моя мать сказала мне: «Если ты станешь солдатом, то станешь генералом. Если ты станешь монахом, то закончишь как папа римский, — вспоминал он позже. — Вместо этого я стал художником и закончил как Пикассо».
Несмотря на то что Пикассо был относительно бедным учеником, он проявил потрясающий талант к рисованию в очень юном возрасте. Согласно легенде, его первыми словами были «пиз, пиз» — его детская попытка произнести «лапис», испанское слово, обозначающее карандаш.
Пабло Пикассо в детстве. Фото: соцсети
Образование
Отец Пикассо начал учить его рисовать, когда он был ребенком, и к тому времени, когда ему исполнилось 13 лет, уровень его мастерства превзошел уровень отца. Вскоре Пикассо потерял всякое желание заниматься какой-либо школьной работой, предпочитая вместо этого проводить школьные дни, рисуя каракули в своей тетради.
«За то, что я был плохим учеником, меня сослали в «калабузу», голую камеру с побеленными стенами и скамейкой, на которой можно было сидеть, — вспоминал он позже. — Мне там понравилось, потому что я взяла с собой альбом для рисования и рисовала не переставая. Я мог бы остаться там навсегда, рисуя без остановки».
В 1895 году, когда Пикассо было 14 лет, его семья переехала в Барселону, Испания, где он быстро подал заявление в престижную городскую школу изящных искусств. Хотя в школу обычно принимали студентов только на несколько лет старше Пикассо, вступительный экзамен был настолько необычным, что для Пикассо было сделано исключение и он был принят.
Тем не менее Пикассо раздражали строгие правила и формальности Школы изящных искусств, и он начал прогуливать занятия, чтобы побродить по улицам Барселоны, зарисовывая городские сцены, которые он наблюдал.
В 1897 году 16-летний Пикассо переехал в Мадрид, чтобы поступить в Королевскую академию Сан-Фернандо. Однако он снова разочаровался в исключительном внимании своей школы к классическим предметам и техникам.
В это время он писал другу: «Они просто продолжают говорить об одном и том же: Веласкес — о живописи, Микеланджело — о скульптуре».
Пикассо снова начал прогуливать занятия, чтобы побродить по городу и нарисовать то, что он наблюдал, цыган, нищих и проституток.
В 1899 году Пикассо вернулся в Барселону и примкнул к толпе художников и интеллектуалов, которые устроили свою штаб-квартиру в кафе под названием El Quatre Gats («Четыре кота»).
Вдохновленный анархистами и радикалами, которых он встретил там, Пикассо решительно порвал с классическими методами, которым его обучали, и начал то, что впоследствии станет пожизненным процессом экспериментов и инноваций.
Пабло Пикассо в молодости. Фото: соцсети
Картины
Пикассо по-прежнему известен тем, что бесконечно изобретает себя заново, переключаясь между стилями, настолько радикально отличающимися друг от друга, что кажется, что работа всей его жизни — результат работы пяти или шести великих художников, а не только одного.
Говоря о своей склонности к стилевому разнообразию, Пикассо настаивал на том, что его разнообразные работы свидетельствуют не о радикальных сдвигах на протяжении всей его карьеры, а, скорее, о его стремлении объективно оценивать для каждого произведения форму и технику, наиболее подходящие для достижения желаемого эффекта.
«Всякий раз, когда я хотел что-то сказать, я говорил это так, как считал нужным, — объяснил он. — Разные темы неизбежно требуют разных методов выражения. Это не подразумевает ни эволюции, ни прогресса; это вопрос следования идее, которую человек хочет выразить, и способу, которым он хочет ее выразить».
Голубой период
Искусствоведы и историки обычно разделяют взрослую карьеру Пикассо на отдельные периоды, первый из которых длился с 1901 по 1904 год и называется его «голубым периодом», в честь цвета, который доминировал почти во всех его картинах в эти годы.
Пабло Пикассо, «Визит двух сестер», 1902, холст, масло, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, Россия. Фото: Global Look Press
На рубеже XX века Пикассо переехал в Париж — центр европейского искусства, — чтобы открыть собственную студию. Одинокий и глубоко подавленный смертью своего близкого друга Карлоса Касагемаса, он рисовал сцены бедности, изоляции и тоски, почти исключительно в синих и зеленых тонах.
«Голубая обнаженная» и «Старый гитарист»
Самые известные картины Пикассо голубого периода включают «Голубую обнаженную», «Жизнь» и «Старый гитарист», все три из которых были завершены в 1903 году.
Пабло Пикассо «Старый гитарист», холст, масло. Чикагский институт искусств. Фото: соцсети
Размышляя о Пикассо и его голубом периоде, писатель и критик Шарль Морис однажды спросил:
«Разве этому пугающе не по годам развитому ребенку не суждено посвятить создание шедевра негативному чувству жизни, болезни, от которой он, кажется, страдает больше, чем кто-либо другой?»
Период розы: «Гертруда Стайн» и «Две обнаженные натуры»
К 1905 году Пикассо в значительной степени преодолел депрессию, которая ранее ослабляла его, и художественным проявлением улучшения настроения Пикассо стало использование более теплых цветов, включая бежевые, розовые и красные, в период, известный как его «Период розы» (1904–1906).
Он не только был безумно влюблен в прекрасную модель Фернанду Оливье, но и вновь преуспел благодаря щедрому покровительству арт-дилера Амбруаза Воллара. Его самые известные картины этих лет включают «Семью в Сальтимбанке» (1905), «Гертруду Стайн» (1905–1906) и «Две обнаженные натуры» (1906).
Пабло Пикассо «Портрет Гертруды Стайн», масло, холст. Метрополитен-музей. Фото: соцсети
Кубизм
Кубизм был художественным стилем, пионерами которого были Пикассо и его друг и коллега-художник Жорж Брак.
В картинах кубистов объекты разбираются на части и собираются заново в абстрактной форме, выделяя их составные геометрические формы и изображая их с нескольких, одновременных точек зрения, чтобы создать бросающие вызов физике эффекты, похожие на коллаж. Одновременно разрушительный и созидательный, кубизм потряс, ужаснул и очаровал мир искусства.
Les Desmoiselles d’Avignon
В 1907 году Пикассо создал картину, которая сегодня считается предшественницей и источником вдохновения кубизма, — «Авиньонские красавицы».
Пабло Пикассо «Авиньонские красавицы», хост, масло. Частная коллекция Жака Дусе. Фото: соцсети
Леденящее душу изображение пяти обнаженных женщин, абстрактное и искаженное, с резкими геометрическими чертами и резкими вкраплениями синего, зеленого и серого, эта работа была непохожа ни на что, что он или кто-либо другой когда-либо рисовал раньше, и окажет глубокое влияние на направление искусства в XX веке.
Французский писатель и критик Макс Жакоб, хороший друг Пикассо и художника Хуана Гриса, назвал кубизм «кометой-предвестницей» нового века», заявив: «Кубизм — это... картина ради нее самой. Литературный кубизм делает то же самое в литературе, используя реальность просто как средство, а не как цель».
Ранние кубистические картины Пикассо, известные как его «Аналитические кубистические» работы, включают «Трех женщин» (1907), «Блюдо с хлебом и фруктами на столе» (1909) и «Девушку с мандолиной» (1910).
Его более поздние кубистические работы известны как «Синтетический кубизм» за то, что он еще дальше отошел от художественных типичностей того времени, создавая огромные коллажи из огромного количества крошечных отдельных фрагментов. Среди этих картин — «Натюрморт со стулом, бьющим палками» (1912), «Игрок в карты» (1913–1914) и «Три музыканта» (1921).
Пабло Пикассо «Три музыканта», холст, масло. Нью-Йоркский музей современного искусства. Фото: соцсети
Классический период: «Три женщины у источника»
Работы Пикассо между 1918 и 1927 годами классифицируются как часть его «классического периода», краткого возвращения к реализму в карьере, в которой в остальном преобладали эксперименты. Начало Первой мировой войны ознаменовало очередную великую перемену в искусстве Пикассо.
Он становился все более мрачным и в очередной раз поглощенным описанием реальности. Его наиболее интересные и важные работы этого периода включают «Три женщины у источника» (1921), «Две женщины, бегущие по пляжу» (1922) и «Трубы Пана» (1923).
«Герника»
Начиная с 1927 года Пикассо увлекся новым философским и культурным течением, известным как сюрреализм, художественным проявлением которого был продукт его собственного кубизма.
Самая известная сюрреалистическая картина Пикассо, считающаяся одной из величайших картин всех времен, была завершена в 1937 году, во время гражданской войны в Испании, — «Герника».
Пабло Пикассо «Герника». Музей королевы Софии в Мадриде. Фото: соцсети
После того как 26 апреля 1937 года нацистские немецкие бомбардировщики, поддерживавшие националистические силы Франсиско Франко, совершили разрушительную воздушную атаку на баскский город Герника, Пикассо, возмущенный бомбардировками, написал это произведение искусства.
Выполненная в черно-белых и серых тонах картина является сюрреалистическим свидетельством ужасов войны и изображает Минотавра и несколько человекоподобных фигур в различных состояниях тоски и ужаса. «Герника» остается одной из самых трогательных и мощных антивоенных картин в истории.
Более поздние работы: «Автопортрет перед лицом смерти»
В отличие от ослепительной сложности синтетического кубизма, более поздние картины Пикассо демонстрируют простые, детские образы и грубую технику. Касаясь художественной ценности этих поздних работ, Пикассо однажды заметил, проходя мимо группы школьников в его преклонном возрасте:
«Когда мне было столько же лет, сколько этим детям, я мог рисовать как Рафаэль, но мне потребовалась целая жизнь, чтобы научиться рисовать, как они».
После Второй мировой войны Пикассо стал более открыто заниматься политикой, вступив в Коммунистическую партию. Он дважды был удостоен Международной Ленинской премии мира — сначала в 1950-м, а затем в 1961 году.
К этому моменту своей жизни он также был международной знаменитостью, самым известным художником в мире из ныне живущих. Однако, хотя папарацци фиксировали каждое его движение, мало кто обращал внимание на его искусство в то время. Пикассо продолжал создавать произведения искусства и придерживаться амбициозного графика в последние годы своей жизни, суеверно веря, что работа сохранит ему жизнь.
За год до своей смерти Пикассо создал воплощение своей более поздней работы «Автопортрет перед лицом к смерти», используя карандаш. Автобиографический субъект, нарисованный с использованием грубой техники, предстает чем-то средним между человеком и обезьяной, с зеленым лицом и розовыми волосами. И все же выражение его глаз, отражающее всю жизнь, полную мудрости, страха и неуверенности, — безошибочная работа мастера на пике своих возможностей.
Пабло Пикассо «Автопортрет перед лицом к смерти», бумага, цветные мелки. Частная коллекция. Фото: соцсети
Женщины
Пикассо был дважды женат. Он женился на балерине Ольге Хохловой в 1918 году, и они оставались вместе девять лет, расставшись в 1927 году. У них родился общий сын Пауло.
Пабло Пикассо и Ольга Хохлова. Фото: соцсети
В 1961 году, в возрасте 79 лет, он женился на Жаклин Рок.
Будучи женатым на Хохловой, он завязал долгосрочные отношения с Мари-Терезой Уолтер. У них родилась общая дочь Майя. Уолтер покончила с собой после смерти Пикассо.
В период между браками, в 1935 году, Пикассо познакомился с Дорой Маар, коллегой-художницей, на съемках фильма Жана Ренуара «Преступление месье Ланжа» (вышел в прокат в 1936 году). Вскоре между ними завязалось партнерство, которое было одновременно романтическим, и профессиональным.
Их отношения длились более десяти лет, во время и после которых Маар боролся с депрессией; их пути разошлись в 1946 году, через три года после того, как у Пикассо начался роман с женщиной по имени Франсуаза Жило, от которой у него родилось двое детей — сын Клод и дочь Палома. Их пути разошлись в 1953 году. (Позже Джило вышла замуж за ученого Джонаса Солка, изобретателя вакцины против полиомиелита.)
Дети
Пабло Пикассо и его дети. Фото: соцсети
Пикассо был отцом четверых детей: Пауло (Paul), Майи, Клода и Паломы Пикассо. Его дочь Палома, изображенная на нескольких картинах своего отца, стала известным дизайнером, создавая ювелирные украшения и другие изделия для Tiffany & Co.
Смерть
Пикассо скончался 8 апреля 1973 года в возрасте 91 года в Мужене, Франция. Он умер от сердечной недостаточности, как сообщается, когда он и его жена Жаклин приглашали друзей на ужин.
Наследие
Музей Пабло Пикассо в Барселоне. Фото: соцсети
Пикассо, считающийся радикальным в своем творчестве, продолжает вызывать уважение своим техническим мастерством, дальновидным творчеством и глубоким сочувствием. Вместе эти качества отличали «беспокойного» испанца с «пронзительным» взглядом как художника-революционера.
Почти 80 из 91 года жизни Пикассо посвятил себя художественному творчеству, которое, как он суеверно верил, сохранит ему жизнь, внося значительный вклад в развитие современного искусства XX века — и параллельно всему развитию — современного искусства в XX веке.