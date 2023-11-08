Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как бьет Майк Тайсон: история жизни Железного Майка

Кто такой Майк Тайсон?
Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе в 1986 году, в возрасте 20 лет. Он потерял титул в 1990 году и позже отсидел три года в тюрьме. В
последствии он заработал еще большую известность, укусив Эвандера Холифилда за ухо во время матча-реванша в 1997 году. Тайсон снялся в нескольких фильмах и бродвейском шоу о своей жизни, стал автором бестселлеров и запустил успешный бизнес по производству каннабиса.
Ранняя жизнь
Майкл Джерард Тайсон родился 30 июня 1966 года в Бруклине, штат Нью-Йорк, в семье Джимми Киркпатрика и Лорны Тайсон. Когда Майклу было два года, его отец бросил семью, оставив Лорну заботиться о Майкле и двух его братьях и сестрах, Родни и Дениз. Испытывая финансовые трудности, семья Тайсонов переехала в Браунсвилл, Бруклин, район, известный высоким уровнем преступности.
Маленький и застенчивый, Тайсон часто становился объектом издевательств. Чтобы бороться с этим, он начал разрабатывать свой собственный стиль уличных боев, который в конечном счете перерос в преступную деятельность. Его банда, известная как «Веселые топтуны», поручала ему чистить кассовые аппараты, в то время как старшие члены держали жертв под дулом пистолета. В то время ему было всего 11 лет.
Майк Тайсон в детстве. Фото: соцсети
У него часто возникали проблемы с полицией из-за его мелкой преступной деятельности, и к 13 годам его арестовывали более 30 раз. Плохое поведение Тайсона привело его в школу «Трайон» для мальчиков — исправительную школу в северной части штата Нью-Йорк.
В Tryon Тайсон познакомился с консультантом Бобом Стюартом, который был чемпионом по боксу среди любителей. Тайсон хотел, чтобы Стюарт научил его обращаться с кулаками. Стюарт неохотно согласился при условии, что Тайсон будет держаться подальше от неприятностей и усерднее заниматься в школе.
Ранее считавшийся неспособным к обучению, Тайсон сумел развить свои способности к чтению до уровня седьмого класса за считанные месяцы. Он также был полон решимости узнать о боксе все, что только мог, часто вставая с постели после комендантского часа, чтобы попрактиковаться в нанесении ударов в темноте.
Майк Тайсон в юности. Фото: соцсети
Менеджер по проведению совещаний Кас Д'Амато
В 1980 году Стюарт чувствовал, что научил Тайсона всему, что знал сам. Он познакомил начинающего боксера с легендарным боксерским менеджером Константином Кас Д'Амато, у которого был тренажерный зал в Катскилле, штат Нью-Йорк.
Д'Амато был известен тем, что проявлял личный интерес к перспективным бойцам, даже предоставлял им комнату и питание в доме, который он делил с компаньонкой Камиллой Эвальд. Он руководил карьерами нескольких успешных боксеров, включая Паттерсона и Хосе Торреса, и он сразу же оценил перспективность Тайсона как соперника, сказав ему:
«Если ты хочешь остаться здесь и если ты хочешь слушать, ты мог бы когда-нибудь стать чемпионом мира в супертяжелом весе».
Майк Тайсон и Д'Амато. Фото: соцсети
Отношения между Д'Амато и Тайсоном были больше, чем отношения профессионального тренера и боксера, — это были отношения отца и сына. Д'Амато взял Тайсона под свое крыло, и когда 14-летнего подростка условно освободили из «Трайона» в сентябре 1980 года, он перешел под постоянную опеку Д'Амато.
Д'Амато установил строгий график тренировок для молодого спортсмена, отправляя его днем в среднюю школу Катскилла, а каждый вечер тренируясь на ринге. Д'Амато также привлекал Тайсона к любительским боксерским поединкам и «курильщикам» — несанкционированным боям, — чтобы научить подростка справляться со старшими противниками.
Казалось, что жизнь Тайсона налаживается, но в 1982 году он понес несколько личных потерь. В том же году мать Тайсона умерла от рака.
Майк Тайсон с матерью. Фото: соцсети
«Я никогда не видел, чтобы моя мать радовалась мне и гордилась мной за то, что я что-то делаю, — позже сказал он журналистам. — Она знала обо мне только как о необузданном ребенке, бегающем по улицам, приходящем домой в новой одежде, за которую, как она знала, я не платил. У меня никогда не было возможности поговорить с ней или узнать о ней что-нибудь. В профессиональном плане это не оказывает никакого эффекта, но это сокрушает эмоционально и лично».
Примерно в это же время Тайсона исключили из школы Кэтскилл за его непредсказуемое, часто агрессивное поведение. Тайсон продолжил свое обучение у частных репетиторов, пока готовился к олимпийским испытаниям 1984 года.
Выступление Тайсона на испытаниях не сулило большого успеха, так как он проиграл Тиллману, который в итоге стал золотым призером. После неудачи с попаданием в олимпийскую сборную Д'Амато решил, что его бойцу пришло время стать профессионалом. Тренер разработал план игры, который привел бы к тому, что Тайсон прервал чемпионство в супертяжелом весе до того, как молодому человеку исполнится 21 год.
Профессиональный дебют
6 марта 1985 года Тайсон дебютировал на профессиональном ринге в Олбани, штат Нью-Йорк, в поединке против Эктора Мерседеса. 18-летний парень нокаутировал Мерседеса в одном раунде. Сила Тайсона, быстрые кулаки и заметные оборонительные способности запугивали его противников, которые часто боялись ударить бойца. Это дало Тайсону сверхъестественную способность нивелировать своих противников всего за один раунд и принесло ему прозвище Железный Майк.
Бой Майка Тайсона с Экором Мерседесом, 6 марта 1985 года. Фото: соцсети
Год был успешным для Тайсона, но не обошелся и без трагедий: 4 ноября 1985 года его тренер Кас Д'Амато скончался от пневмонии. Кевин Руни сменил Д'Амато, и менее чем через две недели Тайсон продолжил свое восхождение в рейтинге супертяжеловесов.
Он записал свой тринадцатый нокаут в Хьюстоне, штат Техас, и посвятил этот бой человеку, который сделал из него профессионала. Близкие к Тайсону люди говорят, что он так и не смог полностью оправиться от смерти Д'Амато, приписывая будущее поведение боксера потере человека, который ранее защищал его.
Чемпион в супертяжелом весе
К 1986 году Тайсон набрал рекордное количество очков со счетом 22:0 — 21 бой был выигран нокаутом. 22 ноября 1986 года Тайсон наконец достиг своей цели: ему дали его первый титульный бой против Тревора Бербика за титул чемпиона Всемирного боксерского совета в супертяжелом весе.
Тайсон завоевал титул нокаутом во втором раунде. В возрасте 20 лет и четырех месяцев он превзошел рекорд Флойда Паттерсона и стал самым молодым чемпионом в супертяжелом весе в истории.
Успех Тайсона на ринге на этом не закончился. Он защитил свой титул против Джеймса Смита 7 марта 1987 года, добавив титул чемпиона Всемирной боксерской ассоциации к своему списку побед. 1 августа он стал первым тяжеловесом, владеющим всеми тремя основными боксерскими поясами, когда отобрал титул Международной боксерской федерации у Тони Такера.
Майк Тайсон и Джеймс Костолом Смит на ринге, 7 марта 1987 года. Фото: соцсети
Тайсон вернулся на ринг к британскому боксеру Фрэнку Бруно 25 февраля 1989 года в попытке сохранить свой титул чемпиона мира в супертяжелом весе. Тайсон нокаутировал Бруно в пятом раунде. 21 июля 1989 года Тайсон снова защитил свой титул, нокаутировав Карла Истину Уильямса в одном раунде.
Поражение Бастеру Дугласу
Победная серия Тайсона завершилась 11 февраля 1990 года, когда он проиграл свой чемпионский пояс боксеру Бастеру Дугласу в Токио, Япония. Тайсон, явный фаворит, отправил Дугласа на ковер в восьмом раунде, но Дуглас вернулся в десятом, нокаутировав Тайсона впервые в своей карьере.
Обескураженный, но не готовый сдаваться, Тайсон восстановил силы, нокаутировав золотого призера Олимпийских игр — и бывшего противника по любительскому боксу — Генри Тиллмана позже в том же году. В другом поединке он победил Алекса Стюарта нокаутом в первом раунде.
Майк Тайсон и Генри Тиллман на ринге. Фото: соцсети
Тюремное заключение и возвращение в бокс
В июле 1991 года Тайсона обвинили в изнасиловании Дезире Вашингтон, участницы конкурса «Мисс Черная Америка». 26 марта 1992 года, после почти годичного судебного разбирательства, Тайсон был признан виновным. Из-за законов штата Индиана Тайсону было приказано отбыть шесть лет тюремного заключения, вступившего в силу немедленно.
Тайсон изначально плохо переносил свое пребывание в тюрьме; он был признан виновным в угрозах охраннику, что добавило ему 15 суток к сроку. В том же году умер отец Тайсона. Боксер не просил разрешения присутствовать на похоронах. Находясь в заключении, Тайсон принял ислам и принял имя Малик Абдул Азиз.
25 марта 1995 года, после отбытия трехлетнего срока наказания, Тайсон был освобожден из Молодежного центра Индианы близ Плейнфилда, штат Индиана. Уже планируя свое возвращение, Тайсон организовал свой следующий бой с Питером Макнили в Лас-Вегасе, штат Невада.
19 августа 1995 года Тайсон выиграл бой, нокаутировав Макнили всего за 89 секунд. Тайсон также выиграл свой следующий поединок в декабре 1995 года, нокаутировав Бастера Матиса – младшего в третьем раунде.
Бои с Холифилдом
После нескольких успешных боев Тайсон встретился лицом к лицу со своим следующим серьезным соперником — Эвандером Холифилдом. Холифилду был обещан титульный бой против Тайсона в 1990 году, прежде чем Дуглас победил Тайсона. Вместо боя с Тайсоном Холифилд дрался с Дугласом за титул чемпиона в супертяжелом весе. Дуглас проиграл нокаутом 25 октября 1990 года, сделав Холифилда новым непобежденным, бесспорным чемпионом мира в супертяжелом весе.
9 ноября 1996 года Тайсон встретился с Холифилдом за титул чемпиона в супертяжелом весе. Вечер закончился неудачно для Тайсона, который проиграл Холифилду нокаутом в 11-м раунде. Вместо ожидаемой победы Тайсона, Холифилд вошел в историю, став вторым человеком, трижды завоевавшим чемпионский пояс в супертяжелом весе. Тайсон утверждал, что стал жертвой многочисленных незаконных ударов головой со стороны Холифилда, и поклялся отомстить за свою потерю.
Тайсон усиленно тренировался перед матчем-реваншем с Холифилдом, и 28 июня 1997 года два боксера снова встретились. Поединок транслировался по телевидению с оплатой за просмотр и собрал почти 2 миллиона домохозяйств, установив рекорд на тот момент по наибольшему количеству платных телезрителей.
Оба боксера также получили рекордные суммы за этот матч, что сделало их самыми высокооплачиваемыми профессиональными боксерами в истории до 2007 года.
Судья прерывает бой между Майком Тайсоном (слева) и Эвандером Холифилдом. 28 июня 1997 года. Фото: Global Look Press
Первый и второй раунды обеспечили типичное для двух чемпионов зрелище, радующее публику. Но в третьем раунде поединок принял неожиданный оборот. Тайсон шокировал фанатов и официальных лиц бокса, когда схватил Холифилда и откусил ему оба уха, полностью оторвав кусок правого уха Холифилда.
Тайсон утверждал, что это действие было местью за незаконные удары Холифилда головой в их предыдущем матче. Однако судьи не согласились с доводами Тайсона и дисквалифицировали боксера с матча.
9 июля 1997 года Спортивная комиссия штата Невада единогласным решением отозвала боксерскую лицензию Тайсона и оштрафовала боксера на 3 миллиона долларов за укус Холифилда. Не имея больше возможности драться, Тайсон был бесцелен и выбит из колеи.
Несколько месяцев спустя Тайсону был нанесен еще один удар, когда ему приказали выплатить боксеру Митчу Грину 45 000 долларов за инцидент с уличной дракой 1988 года. Вскоре после решения суда Тайсон попал в больницу со сломанным ребром и пробитым легким после того, как его мотоцикл потерял управление во время поездки по Коннектикуту.
Бой с Льюисом и отставка
Его следующий широко разрекламированный бой состоится в 2002 году с чемпионом WBC, IBF и IBO Ленноксом Льюисом. Тайсон снова боролся за титул чемпиона в супертяжелом весе, и матч был очень личным. Тайсон сделал несколько уродливых замечаний в адрес Льюиса перед боем, включая угрозу «съесть его детей».
На январской пресс-конференции два боксера затеяли потасовку, которая угрожала отменить поединок, но в итоге бой был назначен на июнь того же года. Тайсон проиграл бой нокаутом, поражение, которое ознаменовало закат карьеры бывшего чемпиона.
После поражений Дэнни Уильямсу в июле 2004 года и Кевину Макбрайду в июне 2005 года Тайсон объявил о завершении карьеры. Он был включен в Международный зал боксерской славы в июне 2011 года.
Майк Тайсон и его дочь Милана Тайсон принимают участие в церемонии введения в Зал славы бокса. Фото: Global Look Press
Рекорд бокса
За свою профессиональную карьеру Тайсон принял участие в общей сложности в 58 боях. Пятьдесят из них он выиграл, 44 из них нокаутом. Среди боев, которые он не выиграл, он официально проиграл шесть, при этом два попали в категорию «без конкурса».
Женитьба на Робин Гивенс
Превращение Тайсона из хулигана детства в чемпиона по боксу поставило его в центр внимания средств массовой информации. Внезапно обретя славу, Тайсон начал активно тусоваться и встречаться с различными голливудскими звездами. В 80-х годах Тайсон положил глаз на актрису Робин Гивенс. Пара начала встречаться, и 7 февраля 1988 года они с Гивенс поженились в Нью-Йорке.
Майк Тайсон и Робин Гивенс. Фото: соцсети
Но игра Тайсона, казалось, шла на спад, и после нескольких близких боев на ринге стало ясно, что преимущество боксера ускользает. Некогда известный своими сложными атакующими и оборонительными приемами, Тайсон, казалось, постоянно полагался на свой нокаутирующий прием с одного удара, чтобы заканчивать свои поединки. Боксер обвинил своего давнего тренера Руни в своей борьбе на ринге и уволил его в середине 1988 года.
По мере того, как его игра разваливалась, разваливался и брак Тайсона с Гивенс. Обвинения в насилии начали всплывать в средствах массовой информации в июне 1988 года, и Гивенс и ее мать потребовали доступа к деньгам Тайсона для первоначального взноса за дом в Нью-Джерси стоимостью 3 миллиона долларов. В том же году в дом Тайсона была вызвана полиция после того, как он начал выбрасывать мебель из окна и вынудил Гивенс и ее мать покинуть дом.
Тем летом Тайсон также оказался в суде с менеджером Биллом Кейтоном, пытаясь разорвать их контракт. К июлю 1988 года Кейтон урегулировал дело во внесудебном порядке, согласившись уменьшить свою долю с трети до 20 процентов в кошельках Тайсона. Вскоре после этого Тайсон заключил партнерство с боксерским промоутером Доном Кингом. Этот шаг казался боксеру шагом в правильном направлении, но его жизнь выходила из-под контроля как на ринге, так и за его пределами.
Поведение Тайсона в течение этого времени становилось все более жестоким и непредсказуемым. В августе 1988 года он сломал кость в правой руке после уличной драки с Грином в 4 часа утра. В следующем месяце Тайсон потерял сознание после того, как въехал на своем BMW в дерево у дома Д'Амато. Таблоиды позже утверждали, что авария была попыткой самоубийства, вызванной чрезмерным употреблением наркотиков. Он был оштрафован на 200 долларов и приговорен к общественным работам за превышение скорости.
Позже в сентябре того же года Гивенс и Тайсон появились в интервью Барбаре Уолтерс, в котором Гивенс описала свой брак как «сущий ад». Вскоре после этого она объявила, что подает на развод. Тайсон подал встречный иск о разводе и аннулировании брака, начав уродливый многомесячный судебный процесс.
Это было только начало борьбы Тайсона с женщинами. В конце 1988 года на Тайсона подали в суд за его неподобающее внимание к двум посетителям ночного клуба, Сандре Миллер и Лори Дэвис. Женщины подали в суд на Тайсона за то, что он якобы силой хватал их, делал предложения и оскорблял во время танцев.
14 февраля 1989 года разрыв Тайсона с Гивенсом стал официальным.
Судебный процесс Дона Кинга
Майк Тайсон. Фото: Global Look Press
Тайсон снова предстал перед судом, на этот раз в 1998 году в качестве истца. 5 марта 1998 года боксер подал иск на 100 миллионов долларов в окружной суд США в Нью-Йорке против Кинга, обвинив промоутера в обмане на миллионы долларов.
Он также подал иск против своих бывших менеджеров Рори Холлоуэя и Джона Хорна, утверждая, что они сделали Кинга эксклюзивным промоутером боксера без его ведома. Кинг и Тайсон договорились во внесудебном порядке о 14 миллионах долларов. Тайсон, несомненно, потерял миллионы в этом процессе.
После еще нескольких судебных процессов, включая еще одно судебное разбирательство по делу о сексуальных домогательствах и иск на 22 миллиона долларов, поданный Руни за незаконное увольнение, Тайсон изо всех сил пытался восстановить свою боксерскую лицензию.
В июле 1998 года боксер повторно подал заявку на получение боксерской лицензии в Нью-Джерси, но позже отозвал ее до того, как правление смогло собраться для обсуждения его дела. Несколько недель спустя в очередной вспышке гнева Тайсон напал на двух автомобилистов после того, как в автомобильной аварии в Мэриленде был помят его Mercedes.
В октябре 1998 года боксерская лицензия Тайсона была восстановлена. Тайсон вернулся на ринг всего за несколько месяцев до того, как отказался от участия в поединке за нападение на автомобилистов в Мэриленде.
Судья приговорил Тайсона к двум одновременным двухлетним срокам заключения за нападение, но ему дали только один год тюремного заключения, штраф в размере 5000 долларов и 200 часов общественных работ. Он был освобожден, отсидев девять месяцев, и сразу же вернулся на ринг.
Следующие несколько лет были омрачены новыми обвинениями в физических нападениях, сексуальных домогательствах и публичных инцидентах. В 2000 году случайный тест на наркотики показал, что Тайсон курил марихуану. Результаты привели к тому, что боксерские чиновники оштрафовали Тайсона, объявив его победу 20 октября над Эндрю Голотой поражением.
Поздние браки, банкротство
После шести лет брака вторая жена Моника Тернер подала на развод в 2003 году по обвинению в супружеской неверности. В том же году он подал заявление о банкротстве после того, как его настигли непомерные расходы, многочисленные судебные процессы и неудачные инвестиции. В попытке расплатиться со своими долгами Тайсон вернулся на ринг для серии выставочных боев.
Майк Тайсон и Моника Тернер. Фото: соцсети
Чтобы сократить расходы, боксер также продал свой высококлассный особняк в Фармингтоне, штат Коннектикут, рэперу 50 Cent чуть более чем за 4 миллиона долларов.
Он ночевал на диванах друзей и спал в приютах, пока не приземлился в Финиксе, штат Аризона. Там, в 2005 году, он приобрел дом в Парадайз-Вэлли за 2,1 миллиона долларов, которые он финансировал за счет рекламы продукции и создания камео на телевидении и на выставках по боксу.
Но увлечение Тайсона вечеринками снова настигло его в конце 2006 года. Тайсона арестовали в Скоттсдейле, штат Аризона, после того, как он чуть не врезался в полицейский внедорожник. Подозреваемый в вождении в состоянии алкогольного опьянения, полицейский остановил Тайсона и обыскал его машину. Он был приговорен к 24 часам тюремного заключения, 360 часам общественных работ и трем годам условно.
Дети
Известно, что Тайсон является отцом семерых детей — Джины, Рейны, Амира, Д'Амато Килрейна, Майки Лорны, Мигеля Леона и Эксодус — от нескольких женщин, некоторые из которых продолжают оставаться анонимными для СМИ.
Смерть дочери
Майк Тайсон с дочерью Эксодус. Фото: соцсети
В 2009 году Тайсону был нанесен еще один удар, когда его четырехлетняя дочь Эксодус погибла в результате несчастного случая в доме своей матери в Финиксе. Эта трагедия ознаменовала еще один мрачный период в неспокойной жизни Тайсона.
В 2009 году Тайсон женился в третий раз, идя к алтарю с Лакихой Кики Спайсер. У пары двое общих детей — дочь Милан и сын Марокко.
Появления на экранах и книги
В 2009 году Тайсон вернулся в центр внимания благодаря эпизодической роли в популярной комедии «Похмелье» с Брэдли Купером и Эдом Хелмсом. Положительный прием, оказанный его появлению, казалось, открыл двери для большего количества актерских возможностей, включая небольшие роли в таких телесериалах, как «Окружение», «Как я встретил вашу маму» и «Закон и порядок».
В 2012 году Тайсон дебютировал на Бродвее в моноспектакле «Майк Тайсон: неоспоримая правда» режиссера Спайка Ли.
Майк Тайсон в сериале «Как я встретил вашу маму». Фото: кадр из фильма 2005 года
В 2013 году Тайсон выпустил мемуары «Бесспорная истина», которые стали бестселлером New York Times. В 2017 году вышла вторая книга — «Железные амбиции», в которой рассказывалось о днях тренировок с Д'Амато.
Майк Тайсон подписывает экземпляры своей новой книги «Бесспорная истина» в магазине Barnes & Noble на 5-й авеню в Нью-Йорке. 13 ноября 2013 года. Фото: Global Look Press
В октябре 2014 года на телеканале Cartoon Network состоялась премьера анимационного проекта Тайсона «Тайны Майка Тайсона», комичной пародии на борьбу с преступностью.
Всегда открытый для продвижения своего бренда, Тайсон также запустил в 2017 году канал на YouTube, на котором пародируются комедийные скетчи и музыкальные клипы. В январе 2019 года он запустил свой подкаст Hotboxin' with Mike Tyson.
Майк Тайсон, 14 сентября 2023 года. Фото: Global Look Press