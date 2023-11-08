Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и как бьет Майк Тайсон: история жизни Железного Майка

Кто такой Майк Тайсон?

Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе в 1986 году, в возрасте 20 лет. Он потерял титул в 1990 году и позже отсидел три года в тюрьме. В

последствии он заработал еще большую известность, укусив Эвандера Холифилда за ухо во время матча-реванша в 1997 году. Тайсон снялся в нескольких фильмах и бродвейском шоу о своей жизни, стал автором бестселлеров и запустил успешный бизнес по производству каннабиса.

Ранняя жизнь

Майкл Джерард Тайсон родился 30 июня 1966 года в Бруклине, штат Нью-Йорк, в семье Джимми Киркпатрика и Лорны Тайсон. Когда Майклу было два года, его отец бросил семью, оставив Лорну заботиться о Майкле и двух его братьях и сестрах, Родни и Дениз. Испытывая финансовые трудности, семья Тайсонов переехала в Браунсвилл, Бруклин, район, известный высоким уровнем преступности.

Маленький и застенчивый, Тайсон часто становился объектом издевательств. Чтобы бороться с этим, он начал разрабатывать свой собственный стиль уличных боев, который в конечном счете перерос в преступную деятельность. Его банда, известная как «Веселые топтуны», поручала ему чистить кассовые аппараты, в то время как старшие члены держали жертв под дулом пистолета. В то время ему было всего 11 лет.