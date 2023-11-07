Тяжелое детство и отказ от прежней жизни: через что прошел Андрей «Бледный» Позднухов — бессменный лидер «25/17»

Андрей «Бледный» Позднухов. Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»

Карьерный путь музыканта был на редкость трудным.

Андрей «Бледный» Позднухов считается одним из самых успешных российских музыкантов. На протяжении многих лет он возглавляет знаменитую группу «25/17», а также развивает неординарный хип-хоп проект «Лед 9». Несмотря на оглушительный успех, певец остается принципиальным и предельно откровенным человеком.

Карьера Андрея Позднухова началась с самых низов. На пути к успеху ему пришлось пройти через проблемы в семье и болезненное расставание с любимой женой.

Тяжелое детство

Андрей Александрович Позднухов родился 7 ноября 1976 года в Таре – одном из городов в Омской области. Детство музыканта было тяжелым. Первые пять лет мать растила его в одиночку. Воспитание сына женщина совмещала с тяжелой работой на птицефабрике. Отец в тот момент находился в местах лишения свободы.

Мальчик регулярно навещал главу семейства в тюрьме. На «свидания» он ходил вместе с матерью. Родители Андрея стали для него не только образцом искренней преданности, но и примером настоящей любви. Он видел, как мать поддерживает отца и старался делать то же самое. После освобождения мужчина вернулся в семью.

Андрей Позднухов в детстве (справа). Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»

Спустя много лет Бледный не раз будет вспоминать тяжелую судьбу своих родителей. Их трагичную историю он опишет в песне «Звезда».

Юность

Подростковый период Позднухова пришелся на 90-е годы и оказался не менее сложным, чем раннее детство. Родители Андрея много работали и практически не уделяли ему внимания. Главным развлечением юноши стала улица. Там он быстро обрел друзей, многих из которых нельзя было назвать порядочными людьми.

Позже Бледный всерьез задумался о своей жизни и постарался избавиться от пагубных привычек. Во многом исполнителю помогла религия. Позднухов отправился в специальный центр. Там он несколько месяцев трудился в общине и старался забыть о прошлой жизни.

Андрей «Бледный» Позднухов в молодости (справа). Фото: Соцсети Андрея Позднухова

Начало музыкальной карьеры

Музыкой Бледный увлекался с ранних лет. Он регулярно слушал песни популярных исполнителей, а также задумывался о собственной карьере артиста. Особенный интерес у него вызывал рэп.

Первым коллективом Андрея Позднухова была Омская группа под названием «Ртуть», в которую его пригласили в 1998 году. Вместе с коллективом он стал настоящей локальной звездой. На концерты «Ртути» регулярно приходили сотни фанатов. Группа записала несколько альбомов, самым популярным из которых стал «Синяя».

Группа «25/17»

В начале двухтысячных годов Бледный принял решение развиваться самостоятельно. Он покинул группу и основал свой проект «Иезекииль 25/17». Название было выбрано неслучайно. Оно символизировало главу и стих из Ветхого Завета.

После этого Бледный отправился в Москву. Там он познакомился с популярной на тот момент группой «Многоточие». Позднухов быстро нашел общий язык с участниками коллектива и вскоре они помогли ему записать дебютный альбом. Работа содержала в себе 24 композиции, многие из которых были записаны в бане.

Андрей «Бледный» Позднухов (справа) в компании Антона «Ант» Завьялова и рэпера Ромы Жигана. Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»

Знакомство с Гуфом

В тот же период Бледный познакомился с рэпером Гуфом. Последний на тот момент был известным исполнителем и регулярно устраивал вечеринки у себя дома. Совместный отдых артистов закончился плачевно.

Андрей «Бледный» Позднухов и Алексей «Гуф» Долматов. Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»

Однако музыкальная карьера Бледного продолжала развиваться. В 2006 году к группе «Иезекииль 25:17» присоединился Антон «Ант» Завьялов. Обязанности в коллективе разделились. Новичок стал отвечать за аранжировку, а Позднухов взял на себя текстовую составляющую. Вскоре они отправились на гастроли, а спустя три года сократили название коллектива до «25/17».

В 2008 году группа выпустила свой второй студийный альбом под названием «Засада. Крепче стали». Работа не возымела успеха, и многие слушатели упустили ее из виду.

Оглушительный успех

В 2009 году был записан третий альбом группы — «Только для своих». Он включал в себя 17 рэп-треков, посвященных воспоминаниям Бледного. Работа стала настоящим хитом и была номинирована на «Лучший альбом года». Особенную популярность приобрели треки «На городской карте» и «Никто не сможет меня остановить».

Андрей «Бледный» Позднухов и Антон «Ант» Завьялов. Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»

После оглушительного успеха Ант и Бледный продолжили пополнять свою дискографию. В 2010-м свет увидел альбом «Зебра». Спустя несколько лет группа представила слушателям еще одну работу — «Песни о любви и смерти».

В 2015 коллектив выпустил громкий альбом. Он получил название «Русский подорожник». После его презентации коллектив отправился на гастроли. В ходе них музыкантам удалось собрать огромные площадки не только в Москве, но и в ряде регионов.

Позднее группа «25/17» продолжила выпускать альбомы с периодичностью в один или два года. С каждой последующей работой они все больше уходили от тематики рэпа. Ант и Бледный признавались, что их стал привлекать рок.

В составе группы «25/17» Андрей Позднухов выпустил множество студийных работ, в числе которых десять полноценных альбомов, больше 50 синглов и несколько микстейпов. Он также сотрудничал со многими исполнителями, среди которых Константин Кинчев, Елка и Вячеслав Бутусов.

Андрей «Бледный» Позднухов (слева) в составе группы «25/17». Фото: Официальная страница группы «25/17» во «Вконтакте»

Другие проекты

Деятельность Бледного никогда не ограничивалась одной группой. В 2011 году он основал проект под названием «Лед 9». В рамках него музыкант начал выпускать композиции, которые существенно отличались от формата «25/17». Под эгидой сайд-проекта Андрея Позднухова вышли студийные альбомы «Холодная война», «Искушение святого простолюдина» и «Оглушительная тишина».

Помимо музыки Бледный занимался продюсерской деятельностью. С 1998 по 2010 он был владельцем собственного музыкального лейбла «Засада Production». Организация занималась поиском молодых талантов и объединяла рэп-коллективы из Омска.

В 2013 году Бледный решил попробовать свои силы в актерстве. Он снялся в фильмах «Околофутбола» и «Восьмерка». В обеих картинах музыкант предстал в роли самого себя. Позднее фильмография Позднухова пополнилась драмой под названием «В Кейптаунском порту».

В 2020 году Бледный впервые вышел на сцену театра. Он исполнил роль старца Иннокентия в спектакле Эдуарда Боякова «Лавр».

Андрей «Бледный» Позднухов на одном из мероприятий. Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»

Личная жизнь

Андрей Позднухов был женат дважды. Первый брак музыканта распался. Как признавался Бледный в одном из интервью, разрыв с возлюбленный оказал на него огромное влияние.

В 2003 году Бледный женился во второй раз. В браке родились двое детей – сын Ярослав и дочь Станислава. Малышка появилась на свет в тот момент, когда исполнитель готовился к большому концерту в Москве.

Андрей «Бледный» Позднухов с ребенком. Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»

Андрей Позднухов неоднократно заявлял, что безгранично любит обоих детей, хотя и старается быть строгим отцом. Музыкант возлагает большие надежды на своего первенца. Он хочет, чтобы сын «взял лучшее от родителей и приумножил».

Андрей «Бледный» Позднухов сейчас

На данный момент Андрей «Бледный» Позднухов продолжает возглавлять группу «25/17». В 2023 году коллектив выпустил юбилейный, десятый альбом под названием «Радость встреч и расставаний». Работа выдалась драматичной. Большинство треков были посвящены теплым, но грустным воспоминаниям.

Параллельно с музыкальным творчеством Бледный продолжает развивать карьеру актера. В том же 2023 году он снялся в фильме «Отпуск в октябре», где сыграл одну из второстепенных ролей.

Андрей «Бледный» Позднухов сейчас. Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»

Своими планами и будущими проектами артист делится в соцсетях. Он активно ведет страницу «Вконтакте», на которой рассказывает о предстоящих событиях, связанных с ним и группой «25/17».

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