Тяжелое детство и отказ от прежней жизни: через что прошел Андрей «Бледный» Позднухов — бессменный лидер «25/17»

Андрей «Бледный» Позднухов считается одним из самых успешных российских музыкантов. На протяжении многих лет он возглавляет знаменитую группу «25/17», а также развивает неординарный хип-хоп проект «Лед 9». Несмотря на оглушительный успех, певец остается принципиальным и предельно откровенным человеком.

Карьера Андрея Позднухова началась с самых низов. На пути к успеху ему пришлось пройти через проблемы в семье и болезненное расставание с любимой женой.

Тяжелое детство

Андрей Александрович Позднухов родился 7 ноября 1976 года в Таре – одном из городов в Омской области. Детство музыканта было тяжелым. Первые пять лет мать растила его в одиночку. Воспитание сына женщина совмещала с тяжелой работой на птицефабрике. Отец в тот момент находился в местах лишения свободы.

Мальчик регулярно навещал главу семейства в тюрьме. На «свидания» он ходил вместе с матерью. Родители Андрея стали для него не только образцом искренней преданности, но и примером настоящей любви. Он видел, как мать поддерживает отца и старался делать то же самое. После освобождения мужчина вернулся в семью.