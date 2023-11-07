Тяжелое детство и отказ от прежней жизни: через что прошел Андрей «Бледный» Позднухов — бессменный лидер «25/17»

Андрей «Бледный» Позднухов считается одним из самых успешных российских музыкантов. На протяжении многих лет он возглавляет знаменитую группу «25/17», а также развивает неординарный хип-хоп проект «Лед 9». Несмотря на оглушительный успех, певец остается принципиальным и предельно откровенным человеком.
Карьера Андрея Позднухова началась с самых низов. На пути к успеху ему пришлось пройти через проблемы в семье и болезненное расставание с любимой женой.
Тяжелое детство
Андрей Александрович Позднухов родился 7 ноября 1976 года в Таре – одном из городов в Омской области. Детство музыканта было тяжелым. Первые пять лет мать растила его в одиночку. Воспитание сына женщина совмещала с тяжелой работой на птицефабрике. Отец в тот момент находился в местах лишения свободы.
Мальчик регулярно навещал главу семейства в тюрьме. На «свидания» он ходил вместе с матерью. Родители Андрея стали для него не только образцом искренней преданности, но и примером настоящей любви. Он видел, как мать поддерживает отца и старался делать то же самое. После освобождения мужчина вернулся в семью.
Андрей Позднухов в детстве (справа). Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»
Спустя много лет Бледный не раз будет вспоминать тяжелую судьбу своих родителей. Их трагичную историю он опишет в песне «Звезда».
Юность
Подростковый период Позднухова пришелся на 90-е годы и оказался не менее сложным, чем раннее детство. Родители Андрея много работали и практически не уделяли ему внимания. Главным развлечением юноши стала улица. Там он быстро обрел друзей, многих из которых нельзя было назвать порядочными людьми.
Позже Бледный всерьез задумался о своей жизни и постарался избавиться от пагубных привычек. Во многом исполнителю помогла религия. Позднухов отправился в специальный центр. Там он несколько месяцев трудился в общине и старался забыть о прошлой жизни.
Андрей «Бледный» Позднухов в молодости (справа). Фото: Соцсети Андрея Позднухова
Начало музыкальной карьеры
Музыкой Бледный увлекался с ранних лет. Он регулярно слушал песни популярных исполнителей, а также задумывался о собственной карьере артиста. Особенный интерес у него вызывал рэп.
Первым коллективом Андрея Позднухова была Омская группа под названием «Ртуть», в которую его пригласили в 1998 году. Вместе с коллективом он стал настоящей локальной звездой. На концерты «Ртути» регулярно приходили сотни фанатов. Группа записала несколько альбомов, самым популярным из которых стал «Синяя».
Группа «25/17»
В начале двухтысячных годов Бледный принял решение развиваться самостоятельно. Он покинул группу и основал свой проект «Иезекииль 25/17». Название было выбрано неслучайно. Оно символизировало главу и стих из Ветхого Завета.
После этого Бледный отправился в Москву. Там он познакомился с популярной на тот момент группой «Многоточие». Позднухов быстро нашел общий язык с участниками коллектива и вскоре они помогли ему записать дебютный альбом. Работа содержала в себе 24 композиции, многие из которых были записаны в бане.
Андрей «Бледный» Позднухов (справа) в компании Антона «Ант» Завьялова и рэпера Ромы Жигана. Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»
Знакомство с Гуфом
В тот же период Бледный познакомился с рэпером Гуфом. Последний на тот момент был известным исполнителем и регулярно устраивал вечеринки у себя дома. Совместный отдых артистов закончился плачевно.
Андрей «Бледный» Позднухов и Алексей «Гуф» Долматов. Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»
Однако музыкальная карьера Бледного продолжала развиваться. В 2006 году к группе «Иезекииль 25:17» присоединился Антон «Ант» Завьялов. Обязанности в коллективе разделились. Новичок стал отвечать за аранжировку, а Позднухов взял на себя текстовую составляющую. Вскоре они отправились на гастроли, а спустя три года сократили название коллектива до «25/17».
В 2008 году группа выпустила свой второй студийный альбом под названием «Засада. Крепче стали». Работа не возымела успеха, и многие слушатели упустили ее из виду.
Оглушительный успех
В 2009 году был записан третий альбом группы — «Только для своих». Он включал в себя 17 рэп-треков, посвященных воспоминаниям Бледного. Работа стала настоящим хитом и была номинирована на «Лучший альбом года». Особенную популярность приобрели треки «На городской карте» и «Никто не сможет меня остановить».
Андрей «Бледный» Позднухов и Антон «Ант» Завьялов. Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»
После оглушительного успеха Ант и Бледный продолжили пополнять свою дискографию. В 2010-м свет увидел альбом «Зебра». Спустя несколько лет группа представила слушателям еще одну работу — «Песни о любви и смерти».
В 2015 коллектив выпустил громкий альбом. Он получил название «Русский подорожник». После его презентации коллектив отправился на гастроли. В ходе них музыкантам удалось собрать огромные площадки не только в Москве, но и в ряде регионов.
Позднее группа «25/17» продолжила выпускать альбомы с периодичностью в один или два года. С каждой последующей работой они все больше уходили от тематики рэпа. Ант и Бледный признавались, что их стал привлекать рок.
В составе группы «25/17» Андрей Позднухов выпустил множество студийных работ, в числе которых десять полноценных альбомов, больше 50 синглов и несколько микстейпов. Он также сотрудничал со многими исполнителями, среди которых Константин Кинчев, Елка и Вячеслав Бутусов.
Андрей «Бледный» Позднухов (слева) в составе группы «25/17». Фото: Официальная страница группы «25/17» во «Вконтакте»
Другие проекты
Деятельность Бледного никогда не ограничивалась одной группой. В 2011 году он основал проект под названием «Лед 9». В рамках него музыкант начал выпускать композиции, которые существенно отличались от формата «25/17». Под эгидой сайд-проекта Андрея Позднухова вышли студийные альбомы «Холодная война», «Искушение святого простолюдина» и «Оглушительная тишина».
Помимо музыки Бледный занимался продюсерской деятельностью. С 1998 по 2010 он был владельцем собственного музыкального лейбла «Засада Production». Организация занималась поиском молодых талантов и объединяла рэп-коллективы из Омска.
В 2013 году Бледный решил попробовать свои силы в актерстве. Он снялся в фильмах «Околофутбола» и «Восьмерка». В обеих картинах музыкант предстал в роли самого себя. Позднее фильмография Позднухова пополнилась драмой под названием «В Кейптаунском порту».
В 2020 году Бледный впервые вышел на сцену театра. Он исполнил роль старца Иннокентия в спектакле Эдуарда Боякова «Лавр».
Андрей «Бледный» Позднухов на одном из мероприятий. Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»
Личная жизнь
Андрей Позднухов был женат дважды. Первый брак музыканта распался. Как признавался Бледный в одном из интервью, разрыв с возлюбленный оказал на него огромное влияние.
В 2003 году Бледный женился во второй раз. В браке родились двое детей – сын Ярослав и дочь Станислава. Малышка появилась на свет в тот момент, когда исполнитель готовился к большому концерту в Москве.
Андрей «Бледный» Позднухов с ребенком. Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»
Андрей Позднухов неоднократно заявлял, что безгранично любит обоих детей, хотя и старается быть строгим отцом. Музыкант возлагает большие надежды на своего первенца. Он хочет, чтобы сын «взял лучшее от родителей и приумножил».
Андрей «Бледный» Позднухов сейчас
На данный момент Андрей «Бледный» Позднухов продолжает возглавлять группу «25/17». В 2023 году коллектив выпустил юбилейный, десятый альбом под названием «Радость встреч и расставаний». Работа выдалась драматичной. Большинство треков были посвящены теплым, но грустным воспоминаниям.
Параллельно с музыкальным творчеством Бледный продолжает развивать карьеру актера. В том же 2023 году он снялся в фильме «Отпуск в октябре», где сыграл одну из второстепенных ролей.
Андрей «Бледный» Позднухов сейчас. Фото: Официальная страница Андрея Позднухова во «Вконтакте»
Своими планами и будущими проектами артист делится в соцсетях. Он активно ведет страницу «Вконтакте», на которой рассказывает о предстоящих событиях, связанных с ним и группой «25/17».
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