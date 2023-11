Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц всех времен: история успеха Мэрайи Кэри

Mariah Carey

Когда Кэри было 18 лет, она и ее подруга, певица Бренда К. Старр, отправились на вечеринку, организованную CBS Records. Старр убедила Кэри взять с собой одну из ее демо-кассет. Она намеревалась отдать кассету Джерри Гринбергу из Columbia Records, но Томми Моттола, президент Columbia Records (позже Sony), перехватил ее, прежде чем она смогла передать ее Гринбергу.

Прослушав кассету по дороге домой с вечеринки, Моттола немедленно подписал контракт с Кэри и заставил ее работать над своим первым альбомом Mariah Carey (1990), в который вошли четыре сингла № 1: Vision of Love, Love Takes Time, Some Day и I Don't Wanna Cry.

Ее второй альбом Emotions был выпущен в 1992 году; заглавный трек стал ее пятым синглом № 1 и включал хиты Can't Let Go и Make it Happen.

Music Box

В марте 1992 года Кэри появилась в шоу MTV Unplugged. Это выступление было выпущено в виде альбома и домашнего видео, в результате чего вышел еще один сингл № 1 (кавер-версия песни The Jacksons I'll Be There).

Ее следующий альбом, Music Box (1993), немного отказался от роскошных студийных техник продюсирования, которые можно было услышать на ее предыдущих альбомах, и включил No. 1 сингл Dreamlover и Hero.