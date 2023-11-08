Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц всех времен: история успеха Мэрайи Кэри

Кто такая Мэрайя Кэри?

В 18 лет Мэрайя Кэри подписала контракт с Columbia Records, и на ее первом альбоме было четыре сингла № 1, включая Vision of Love и I Don't Wanna Cry. Кэри выпустила еще несколько альбомов (позже с другими студиями) и лучшие синглы, став одной из самых коммерчески успешных исполнительниц всех времен с 19 хитами № 1 и более чем 200 миллионами проданных пластинок.

Ранняя жизнь

Мэрайя Кэри родилась 27 марта 1970 года в Хантингтоне, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, в семье венесуэльского авиационного инженера Альфреда Роя Кэри и Патрисии Кэри, преподавателя вокала и оперной певицы. У нее есть двое старших братьев и сестер: брат Морган и сестра Элисон.

Родители Кэри развелись, когда ей было три года. Она ошеломила свою мать, подражая ее оперному пению уже в двухлетнем возрасте, и с четырех лет начала брать уроки пения. В конце концов, у Кэри появился голос, охватывающий пять октав.

После окончания в 1987 году средней школы Харборфилдс в Гринлауне, Нью-Йорк, Кэри переехала на Манхэттен, где работала официанткой и разносчицей верхней одежды, изучала косметологию, одновременно сочиняя песни и активно занимаясь музыкальной карьерой по ночам.