Одна из самых коммерчески успешных исполнительниц всех времен: история успеха Мэрайи Кэри

Кто такая Мэрайя Кэри?
В 18 лет Мэрайя Кэри подписала контракт с Columbia Records, и на ее первом альбоме было четыре сингла № 1, включая Vision of Love и I Don't Wanna Cry. Кэри выпустила еще несколько альбомов (позже с другими студиями) и лучшие синглы, став одной из самых коммерчески успешных исполнительниц всех времен с 19 хитами № 1 и более чем 200 миллионами проданных пластинок.
Ранняя жизнь
Мэрайя Кэри родилась 27 марта 1970 года в Хантингтоне, Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк, в семье венесуэльского авиационного инженера Альфреда Роя Кэри и Патрисии Кэри, преподавателя вокала и оперной певицы. У нее есть двое старших братьев и сестер: брат Морган и сестра Элисон.
Родители Кэри развелись, когда ей было три года. Она ошеломила свою мать, подражая ее оперному пению уже в двухлетнем возрасте, и с четырех лет начала брать уроки пения. В конце концов, у Кэри появился голос, охватывающий пять октав.
После окончания в 1987 году средней школы Харборфилдс в Гринлауне, Нью-Йорк, Кэри переехала на Манхэттен, где работала официанткой и разносчицей верхней одежды, изучала косметологию, одновременно сочиняя песни и активно занимаясь музыкальной карьерой по ночам.
Мэрайя Кэри в юности. Фото: соцсети
Mariah Carey
Когда Кэри было 18 лет, она и ее подруга, певица Бренда К. Старр, отправились на вечеринку, организованную CBS Records. Старр убедила Кэри взять с собой одну из ее демо-кассет. Она намеревалась отдать кассету Джерри Гринбергу из Columbia Records, но Томми Моттола, президент Columbia Records (позже Sony), перехватил ее, прежде чем она смогла передать ее Гринбергу.
Прослушав кассету по дороге домой с вечеринки, Моттола немедленно подписал контракт с Кэри и заставил ее работать над своим первым альбомом Mariah Carey (1990), в который вошли четыре сингла № 1: Vision of Love, Love Takes Time, Some Day и I Don't Wanna Cry.
Ее второй альбом Emotions был выпущен в 1992 году; заглавный трек стал ее пятым синглом № 1 и включал хиты Can't Let Go и Make it Happen.
Music Box
В марте 1992 года Кэри появилась в шоу MTV Unplugged. Это выступление было выпущено в виде альбома и домашнего видео, в результате чего вышел еще один сингл № 1 (кавер-версия песни The Jacksons I'll Be There).
Ее следующий альбом, Music Box (1993), немного отказался от роскошных студийных техник продюсирования, которые можно было услышать на ее предыдущих альбомах, и включил No. 1 сингл Dreamlover и Hero.
Мэрайя Кэри на сцене, 1994 год. Фото: Global Look Press
Ее ноябрьский релиз 1994 года Merry Christmas объединил традиционные христианские гимны с новыми песнями. В 1995 году она выпустила Daydream; ее первый сингл Fantasy дебютировал под номером 1. Он также включал сотрудничество с R & B и хип-хоп-исполнителями, такими как Wu-Tang Clan и Boyz II Men (One Sweet Day).
Ее альбом 1997 года Butterfly включал 11 композиций, написанных Кэри, и продемонстрировал ее неизменный интерес к хип-хопу и R & B, включая песню Honey Шона Puffy Комбса, ее 12-й хит № 1. Альбом Кэри 1998 года включал 13 ее предыдущих синглов, возглавлявших чарты, а также номинированный на премию «Оскар» «Принц Египта» (When You Believe), дуэт с поп-дивой Уитни Хьюстон.
Дуэт Мэрайи Кэри и Уитни Хьюстон. Фото: соцсети
«Блеск»
В июле 2001 Кэри готовилась рекламировать свой предстоящий дебютный полнометражный фильм «Блеск» и сопровождающий его альбом саундтреков, но отменила все публичные выступления из-за госпитализации. Впоследствии выпуск «Блеска» был перенесен с конца августа на конец сентября 2001 года. Кэри выписали из больницы через две недели.
В январе 2002 года Кэри и EMI (корпоративный владелец Virgin Records, с которым Кэри подписала контракт на 80 миллионов долларов в апреле 2001 года) разорвали свои отношения.
Хотя фильм и саундтрек к «Блеску» не собрали желаемых кассовых сборов и общих продаж, Кэри, как сообщается, ушла из Virgin с почти 50 миллионами долларов в рамках своего выходного пособия. В мае 2002 года она подписала контракт с лейблом Universal Music Group Island / Def Jam Records.
Мэрайя Кэри и Макс Бисли в фильме «Блеск» 2001 года. Фото: Global Look Press
От Charmbracelet до Caution
В декабре 2002 года Кэри выпустила свой восьмой альбом Charmbracelet, который дебютировал на третьем месте в чартах. Сопровождающий альбом тур, ее первый за более чем три года, стартовал в июне 2003 года.
Затем она выпустила свой 10-й студийный альбом The Emancipation of Mimi, который стал самым продаваемым альбомом в США в 2005 году.С альбомом 2008 года Touch My Body (из ее 11-го студийного альбома E = MC2) Кэри превзошла Элвиса Пресли и стала второй после the Beatles по количеству синглов № 1 в Соединенных Штатах.
Другие альбомы включают Memoirs of an Imperfect Angel (2009), Merry Christmas II You (2010), ее второй праздничный альбом и «Я Мэрайя. Неуловимая певица» (2014).
Мэрайя Кэри выступает на шоу NBC «Today» в Рокфеллер Плаза в Нью-Йорке 10 февраля 2009 года. Фото: Global Look Press
Певица доказала, что остается одной из лучших исполнителей в своем бизнесе, выпустив свой 15-й студийный альбом «Осторожно» (2018), который дебютировал под номером 5 в США и заслужил упоминание в многочисленных списках как «альбом года».
В декабре 2019 года Кэри достигла еще одной вехи, когда ее непреходящая праздничная песня All I Want for Christmas Is You стала № 1 в Billboard Hot 100, за 25 лет, прошедших с момента ее выхода до попадания на первое место, установив новый рекорд долговечности Billboard.
Кэри продала более 200 миллионов альбомов по всему миру. Она является третьей самой продаваемой артисткой всех времен по версии Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии.
American Idol, резиденция в Вегасе и «Мир Мэрайи»
Мэрайя Кэри, Ники Минаж, Кит Урбан и Рэнди Джексон в телешоу «Американский идол». Фото: Global Look Press
В 2012 году Кэри был выбран новым судьей 12-го сезона популярного телешоу FOX American Idol, заняв место рядом с Рэнди Джексоном, Ники Минаж и Китом Урбаном. В 2013 году она появилась в небольшой роли в «Дворецком», биографическом фильме Ли Дэниелса о дворецком Белого дома Юджине Аллене, и озвучила персонажа в анимационном телесериале «Американский папа»
В январе 2015 года Кэри подписала соглашение о проживании в Лас-Вегасе, начиная с мая 2016 года. Чтобы приурочить свое шоу в Вегасе #1 to Infinity в Caesar's Palace, она выпустила сборник лучших хитов, включающий ее треки № 1. В 2015 году она также снялась в праздничном фильме «Рождественская мелодия» на канале Hallmark и стала режиссером.
Мэрайя Кэри на концерте в Кейптауне, Южная Африка, 26 апреля 2016 года. Фото: Global Look Press
В 2016 году Кэри запустила The Sweet Sweet Fantasy Tour и Mariah's World, телевизионный документальный сериал на E!, который последовал за ее европейским туром. Она взяла на себя еще одну роль в кино, озвучив мэра в анимационном фильме 2017 года Lego Batman Movie.
Личные сложности
Мэрайя Кэри, 30 апреля 2018 года. Фото: Global Look Press
В апрельской статье 2018 года для журнала People Кэри поделилась историей своей давней скрытной борьбы с биполярным расстройством II типа. Впервые диагноз был поставлен в 2001 году, после того как она попала в больницу из-за нервного срыва. Певица сказала, что годами отказывалась признавать это.
«До недавнего времени я жила в отрицании и изоляции и в постоянном страхе, что кто-нибудь разоблачит меня, — сказала она. — Это было слишком тяжелое бремя, чтобы нести его, и я просто больше не могла этого делать».
Мемуары и The Rarities
Кэри выпустила свои мемуары «Значение Мэрайи Кэри» 29 сентября 2020 года.
«Я хочу рассказать историю о моментах — взлетах и падениях, триумфах и травмах, поражениях и мечтах, которые сделали меня тем человеком, которым я являюсь сегодня», — сказала она.
В дополнение к мемуарам 2 октября Кэри выпустила 32-трековый альбом The Rarities.
Мэрайя Кэри на карантине. 26 мая 2020 года. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В июне 1993 года Кэри вышла замуж за Моттолу на впечатляющей церемонии в епископальной церкви Святого Фомы на Манхэттене. Пара развелась в 1998 году. Затем Кэри три года встречалась с латиноамериканским певцом Луисом Мигелем, но, по сообщениям, их отношения закончились летом 2001 года.
Кэри начала отношения с рэпером/актером Ником Кэнноном после того, как он появился в ее клипе на песню Bye Bye. После знакомства менее двух месяцев пара поженилась 30 апреля 2008 года на тайной церемонии на Багамах. В 2011 году у Кэри и Кэннон родились близнецы Марокканка и Монро.
Мэрайя Кэри и Ник Кэннон с детьми. Фото: соцсети
Пара объявила о своем расставании в августе 2014 года, после шести лет брака, и их развод был завершен в 2016 году. В январе 2016 года Кэри обручилась с австралийским бизнесменом Джеймсом Пэкером в Нью-Йорке, но в октябре того же года было объявлено, что пара рассталась. После того, как помолвка Кэри с Пэкером закончилась, у нее начались отношения с бэк-танцором Брайаном Танакой, который также был показан в ее реалити-шоу «Мир Мэрайи».
Помимо своей музыкальной карьеры, Кэри активно занимается сбором средств для Fresh Air Fund, некоммерческого агентства, которое предоставляет бесплатные летние каникулы детям из неблагополучных семей в Нью-Йорке, и является соучредителем Camp Mariah, одной из инициатив организации.
Мэрайя Кэри на гала-концерте фонда Fresh Air. Фото: соцсети