Мария Семкина: как сделала карьеру фотомодели, снялась в «Папиных дочках» и куда пропала потом

Мария Рафаиловна Семкина родилась в еврейской семье под фамилией Иофис 26 октября 1976 года в Ростове-на-Дону. Ее отец был преподавателем математики, мать – инженером. Спустя 9 лет у Марии появилась сестра Анна.
Мария Семкина в детстве. Фото: соцсети
В школе Мария хорошо училась и была довольно закомплексованным ребенком, не считала себя красавицей и сетовала на излишнюю худобу. После поступления на экономический факультет Ростовского государственного института народного хозяйства она внезапно стала моделью, хотя это в ее планы не входило.
Модельная карьера
На последнем курсе вуза Мария Семкина заняла первое место в фотоконкурсе от модельного агентства «Имидж-элит», причем участие в нем приняла случайно – с подачи друга-фотографа. Затем поучаствовала в конкурсах красоты «Леди шарм» и «Ростовская красавица», и тоже успешно – стала победительницей. После чего была приглашена на Московскую неделю моды в качестве модели.
Мария Семкина на конкурсе красоты "Ростовская красавица". Фото: соцсети
Признание и успех не заставили себя ждать: Мария последовали предложения от зарубежных агентств. Красавица ростом 173 см и весом 53 кг дефилировала на подиумах Франции, Германии, Японии и Южной Кореи.
От предложений сниматься для мужских журналов Мария не стала отказываться и несколько раз появлялась на страницах русского Playboy и не раз становилась девушкой месяца: в октябре-2000, июле-2001 и апреле-2006, оказалась на обложке в июле 2002 года и была признана лучшей девушкой года-2000.
Мария Семкина сделала карьеру модели. Фото: Global Look Press
В 2006 году Мария подписала контракт с ростовской швейной компанией «Элис» и до 2010 года была моделью и лицом фирмы, а ее изображения и рекламные баннеры украшали не только фирменные магазины, но и были размещены по городу.
Прославившаяся модель стала получать предложения сняться в кино. И отказывать режиссерам не стала.
Кинокарьера
Пригласили на кастинг – согласилась и пришла. Только называть себя актрисой Семкина не спешила, и в 2011 году восполнила пробелы в профессии, окончив Щукинское училище. К тому моменту за ее плечами уже был огромный съемочный опыт, которому позавидуют многие выпускники театральных вузов.
Мария Семкина в фильме "Одиночество крови". Кадр из фильма
Дебютной в кинокарьере Марии Семкиной стала картина «Одиночество крови» в 2002 году. в триллере ей составили компанию Гоша Куценко, Оксана Фандера, Ингеборга Дапкунайте. Следующий проект не заставил себя ждать – в 2003 году Мария исполнила роль секретарши в сериале «Кавалеры морской звезды». Затем были «Личный номер», «Обреченная стать звездой».
Мария Семкина в сериале "Обреченная стать звездой". Кадр из фильма
Первую главную роль Мария получила в 2006 году. Это был сериал «Все включено», в котором ей пришлось играть в постельных сценах и получать настоящие пощечины от партнера – с крупными планами имитации не пройдут.
Мария Семкина в сериале "Папины дочки". Кадр из сериала
В 2007 году Семкина стала сниматься в сериале «Папины дочки», ее утвердили на роль жены олигарха Оксаны Федотовой. Героиня Марии очень полюбилась зрителям своей искренностью и непосредственностью и принесла актрисе небывалую популярность на экране. Разводы и примирения героини Семкиной с мужем продолжались несколько сезонов, в итоге она стала мамой девочки.
Мария Семкина в сериале "Папины дочки". Кадр из сериала
Предложения от режиссеров посыпались с удвоенной силой. Актриса снялась в таких фильмах, как «Личная жизнь доктора Селивановой» (2007), «Мой муж – гений» (2008), «Всегда говори «всегда» 5» (2009), «Крем» (2009).
Мария Семкина в фильме "Мамы 3". Кадр из фильма
В 2011 году Семкина появилась в ремейке комедии «Служебный роман. Наше время», по задумке, рязановская история разворачивается в современных реалиях и с актуальными вводными. В том же году она появилась в комедии «Мамы» с Анастасией Заворотнюк, в третью часть которой вернулась в 2013 году.
Фильм 2012 году «Я буду рядом» с участием Семкиной оказался самым титулованным в карьере актрисы – главный приз «Кинотавра» и Фестиваля русского кино в Тунисе.
Другие проекты
Семкина участвовала в шоу «Танцы со звездами» в 2010 году. Ее партнером был исполнитель бальных танцев Андрей Карпов. Соглашаясь на проект, Мария предполагала, что будет легко, и она сможет быстро научиться. После начала тренировочного процесса звезда призналась, что сильно ошибалась.
Мария Семкина в шоу "Танцы со звездами". Кадр из шоу
Личная жизнь
В личную жизнь зевак Мария не пускает. Известно, что первый раз замуж она вышла в студенчестве. Ей было 20 лет. Брак просуществовал недолго, но она успела стать матерью – родился сын Михаил.
Мария Семкина с сыном Михаилом. Фото: Global Look Press
Второй брак оказался более успешным, Мария официально стала женой, но имени избранника так и не раскрыла.
Карьера сегодня
Сниматься в кино в последние годы Семкина не стремится так активно, как раньше. Модельную карьеру завершила уже давно. Последний фильм с ее участием – это мелодрама «Возраст счастья» на телеканале «Россия 1».