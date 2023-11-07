Мария Семкина: как сделала карьеру фотомодели, снялась в «Папиных дочках» и куда пропала потом

В школе Мария хорошо училась и была довольно закомплексованным ребенком, не считала себя красавицей и сетовала на излишнюю худобу. После поступления на экономический факультет Ростовского государственного института народного хозяйства она внезапно стала моделью, хотя это в ее планы не входило.

Модельная карьера

На последнем курсе вуза Мария Семкина заняла первое место в фотоконкурсе от модельного агентства «Имидж-элит», причем участие в нем приняла случайно – с подачи друга-фотографа. Затем поучаствовала в конкурсах красоты «Леди шарм» и «Ростовская красавица», и тоже успешно – стала победительницей. После чего была приглашена на Московскую неделю моды в качестве модели.