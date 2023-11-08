От романтических ролей до Капитана Америка: творческий путь Криса Эванса

«Первый мститель» и «Мстители»

В июле 2011 года Эванс присоединился к растущей империи Кинематографической вселенной Marvel с фильмом «Первый мститель». В роли Стива Роджерса, тощего, но исполнительного военнослужащего, который претерпевает масштабную физическую трансформацию, чтобы стать титулованным суперсолдатом, Эванс умело продемонстрировал серьезность, характерную для его персонажа, наряду с сногсшибательным телосложением и боевыми навыками, необходимыми для звезды современного боевика.

«Первый мститель» был только началом съемок в MCU для Эванса, который присоединился к «Железному человеку» Роберта Дауни-младшего, «Тору» Криса Хемсворта и другим известным актерам, как в костюмах, так и без них, для супергеройского блокбастера «Мстители» (2012).

Эванс стал хедлайнером сиквелов своей собственной франшизы «Первый мститель» с «Первый мститель: Другая война» (2014) и «Первый мститель: Противостояние» (2016), а также руководил съемками «Мстителей: Эра Альтрона» (2015) и появлялся в других фильмах Marvel, таких как «Человек-муравей» (2015) и «Человек-паук: Возвращение домой» (2017).

Изначально Эванс не хотел носить щит капитана из-за длительного контракта, но к тому времени, когда его контракт подошел к концу, Эванс был готов двигаться дальше, и «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019) продемонстрировали его последние выступления в качестве американского суперсолдата.