От романтических ролей до Капитана Америка: творческий путь Криса Эванса

Кто такой Крис Эванс?
Крис Эванс, родившийся и выросший в районе Бостона, получил свою первую главную роль в фильме «Пародия, а не еще один подростковый фильм».
Он сыграл Человека-Факела в двух фильмах «Фантастической четверки», но настала его очередь сыграть другого супергероя, который привел его к славе в чрезвычайно успешных блокбастерах «Первый мститель» и «Мстители». Эванс также заслужил признание за свою игру в антиутопии «Сквозь снег» и дебютировал на Бродвее в 2018 году.
Скарлетт Йоханссон, Крис Хемсворт, Крис Эванс, Джереми Реннер, Марк Руффало и Роберт Дауни мл. Фото: кадр из к/ф «Мстители» (2012)
Ранняя жизнь
Кристофер Роберт Эванс родился 13 июня 1981 года в Бостоне, штат Массачусетс, и вырос в соседнем городе Садбери. В то время как его отец, Роберт, обеспечивал финансовую стабильность как дантист, Эванса и трех его братьев и сестер привлекал мир исполнительского искусства их матери Лизы, танцовщицы, ставшей режиссером молодежного театра.
Будучи прирожденным спортсменом, Эванс занимался борьбой и играл в лакросс в региональной средней школе Линкольн-Садбери, когда не вкладывал деньги в свой школьный или общественный театр.
Лето перед выпускным классом средней школы он провел, стажируясь в кастинговой компании в Нью-Йорке, заводя ценные контакты и оттачивая свои навыки в Институте Ли Страсберга. Стремясь вернуться, начинающий актер ускорил свой выпускной год и закончил его на полсеместра раньше своих одноклассников.
«Первый мститель» и «Мстители»
В июле 2011 года Эванс присоединился к растущей империи Кинематографической вселенной Marvel с фильмом «Первый мститель». В роли Стива Роджерса, тощего, но исполнительного военнослужащего, который претерпевает масштабную физическую трансформацию, чтобы стать титулованным суперсолдатом, Эванс умело продемонстрировал серьезность, характерную для его персонажа, наряду с сногсшибательным телосложением и боевыми навыками, необходимыми для звезды современного боевика.
«Первый мститель» был только началом съемок в MCU для Эванса, который присоединился к «Железному человеку» Роберта Дауни-младшего, «Тору» Криса Хемсворта и другим известным актерам, как в костюмах, так и без них, для супергеройского блокбастера «Мстители» (2012).
Эванс стал хедлайнером сиквелов своей собственной франшизы «Первый мститель» с «Первый мститель: Другая война» (2014) и «Первый мститель: Противостояние» (2016), а также руководил съемками «Мстителей: Эра Альтрона» (2015) и появлялся в других фильмах Marvel, таких как «Человек-муравей» (2015) и «Человек-паук: Возвращение домой» (2017).
Изначально Эванс не хотел носить щит капитана из-за длительного контракта, но к тому времени, когда его контракт подошел к концу, Эванс был готов двигаться дальше, и «Мстители: Война бесконечности» (2018) и «Мстители: Финал» (2019) продемонстрировали его последние выступления в качестве американского суперсолдата.
Крис Эванс и Хейли Этвелл. Фото: кадр их к/ф «Первый мститель» (2011)
Ранние роли на телевидении: «Противоположный пол», «Бостонская школа»
Отправленный в Лос-Анджелес своим агентом в конце 1990-х на прослушивание в шоу под названием Get Real (где он познакомился с Энн Хэтэуэй), Эванс вместо этого получил роль второго плана в сериале «Противоположный пол» вместе с Майло Вентимильей, как один из немногих мальчиков, посещавших бывшую академию для девочек.
Подростковая комедийно-драматическая серия просуществовала всего восемь серий летом 2000 года, но по-прежнему давала о себе знать молодым звездам. Эванс продолжал появляться в фильмах «Беглец: Погоня продолжается», «Кожа» и «Бостонская школа». В 2008 году, когда его успешная карьера в кино была в самом разгаре, он озвучил остановившийся в движении сериал «Робоцып».
Актеры Крис Эванс в роли Кайла, Скарлетт Йоханссон в роли Франчески и другие играют главные роли в комедии «Высший бал» (2004). Фото: Global Look Press
«Недетское кино» и «Сотовый»
Первая крупная роль Эванса в кино появилась в фильме «Недетское кино» (2001), пародии на школьные драмы типа «Она вся такая» (1999) и более ранних предшественников.
Затем он снялся в другой школьной комедии «Высший бал» (2004) в составе группы студентов, которые крадут ответы на экзамен SAT, а затем в остросюжетном триллере «Сотовый» (2004), где он показал свои способности будущего исполнителя главной роли, помогая спасти Ким Бейсингер от ее похитителей.
Крис Эванс. Фото: кадр из к/ф «Сотовый» (2004)
«Фантастическая четверка», «Скотт Пилигрим»
До того, как стать Капитаном Америка, Эванс прошел путь супергероя в «Фантастической четверке» (2005) в роли Джонни Шторма / Человека-Факела. Фильм имел коммерческий успех, но спад кассовых сборов фильма «Фантастическая четверка: Вторжение серебряного серфера» (2007) наряду с очередной серией преимущественно негативных отзывов привел к отмене третьей части.
Возвращаясь к материалам комиксов, Эванс озвучил анимационный фильм «Черепашки-ниндзя» (2007. Позже он снялся в комедийном боевике «Лузеры» (2010), который вызвал неоднозначные отзывы, несмотря на сильный актерский состав, и получил роль второго плана в развлекательном фильме «Скотт Пилигрим против всех» (2010), как превосходная версия героя голливудского боевика, которым он стал.
Между тем, актер воспользовался общеамериканской внешностью и обаянием, которые сделали его естественным персонажем романтических комедий. Он сыграл «Гарвардского красавчика» бывшей и будущей партнерши Скарлетт Йохансон в «Дневниках няни» (2007), прежде чем стать идеальной парой для Анны Фэрис в «Сколько у тебя?» (2011).
Крис Эванс в кадре из фильма «Фантастическая четверка» (2005). Фото: Global Look Press
От «Лондона» до «Пекла»
Снявшись в своих ранних подростковых фильмах, Эванс показал, что может справиться и с более тяжелой участью в фильме «Лондон» (2005).
Позже он сыграл Теннесси Уильямса в фильме «Пропажа алмаза «Слеза» (2008) с Брайс Даллас Ховард и изобразил реального адвоката и наркомана, который преследует фармацевтическую индустрию в фильме «Прокол» (2010).
Что касается научной фантастики, Эванс снялся в малозаметном, но получившем признание критиков фильме Дэнни Бойла «Пекло» (2007) в роли инженера, участвующего в космической миссии по запуску «умирающего солнца».
Его усилия были высоко оценены режиссером, который назвал Эванса «немного Мэри Поппинс — он может вытащить из сумки все, что угодно». Затем он сыграл телекинетика в фильме «Пятое измерение» (2009).
Крис Эванс, Хироюки Санада, Клифф Кертис, Роуз Бирн и Мишель Йео. Фото: кадр из к/ф «Пекло» (2007)
«Ледяной», «Сквозь снег»
Несмотря на то, что обязательства перед Marvel требовали от него много энергии, Эванс находил время для других экранных проектов по своему вкусу. «Ледяной» (2012) дал ему шанс опровергнуть свой безупречно чистый образ супергероя как наемного убийцы, который помогает наемному убийце-садисту Майклу Шеннону.
«Сквозь снег» (2013) вернул его на территорию ведущих людей, хотя и в качестве антигероя в мрачном будущем.
Крис Эванс. Фото: кадр из к/ф «Ледяной» (2012)
«Прежде чем мы расстанемся», «Одаренная»
Актер дебютировал в качестве режиссера в фильме «Прежде чем мы расстанемся», романтической комедии, получившей прохладный прием, премьера которой состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2014 году.
Другая романтическая комедия, «Сердце вдребезги» (2015), также не произвела особого впечатления, но у «Одаренная» (2017) дела обстояли намного лучше, а Эванс сыграл опекуна математического вундеркинда.
Крис Эванс и Маккенна Грейс. Фото: кадр из к/ф «Одаренная» (2017)
«Курорт для ныряльщиков на Красном море», «Достать ножи», «Защищая Джейкоба»
Затем Эванс снялся в роли израильского агента в фильме «Курорт для ныряльщиков на Красном море» (2019), основанном на реальном спасении и транспортировке эфиопских евреев в Израиль в 1981 году.
В конце того же года он снова дистанцировался от образа супергероя, сыграв несносного плейбоя в фильме «Достать ножи». В 2020 году он вернулся на ТВ в минисериале Apple TV + «Защищая Джейкоба» в роли отца подростка, обвиняемого в убийстве.
Крис Эванс. Фото: кадр из к/ф «Достать ножи» (2019)
Собственный капитал
Согласно данным Celebrity Net Worth, состояние Эванса оценивается в крутые 70 миллионов долларов. Большая часть его состояния появилась благодаря его участию в кинематографе Marvel, хотя для этого потребовалось некоторое время, после того как, по сообщениям, он получил относительно скромные 300 000 долларов за свой первый фильм «Первый мститель».
Личная жизнь
У Эванса периодически возникали отношения с актрисой Дженни Слейт после того, как они познакомились поближе на съемках «Одаренная». Пара провела вместе сезон отпусков 2017 года, хотя, по сообщениям, несколько месяцев спустя они расстались навсегда.
Ранее в своей карьере, с 2001 по 2006 год, Эванс состоял в долгосрочных отношениях с Джессикой Бил. Он также был связан с актрисами Минкой Келли и Лили Коллинз.
Тренировки Криса Эванса
Эванс продемонстрировал результаты долгих часов в тренажерном зале, пройдя путь от поджарого спортсмена из фильма «Недетское кино» до более мускулистого Человека-факела из «Фантастической четверки» и мускулистого Капитана Америки.
Набор лишних килограммов был жизненно важен для появления в роли супергероя, что побудило его разработать режим тренировок, который включал повторения приседаний с большим весом, становой тяги и жима лежа с наклоном, а также упражнения с собственным весом, такие как наклоны и подтягивания.
Ко времени «Первый мститель: Другая война» он включил гимнастику и плиометрику в свой распорядок дня для большей скорости и ловкости, помогая своим усилиям в таких сценах, как когда он избивает группу мужчин в переполненном лифте.
Бродвейский дебют
В марте 2018 года, в ожидании выхода «Мстители: Война бесконечности», Эванс дебютировал на Бродвее в возрождении «Героя лобби» Кеннета Лонергана. В составе небольшой актерской группы, в которую входил его бывший коллега по фильму «Скотт Пилигрим» Майкл Сера, Эванс продемонстрировал свое непринужденное обаяние.
Хотя у «Героя лобби» был ограниченный тираж, хорошо оцененное выступление Эванса предполагало, что в конечном итоге он вернется на сцену.
Интересы
Эванс не единственный член семьи, сделавший себе имя: его младший брат Скотт также стал актером, в течение двух лет регулярно играя в мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить», а дядя Майк Капуано — бывший мэр и давний конгрессмен штата Массачусетс.
Голливудская звезда открыто рассказывает о своей борьбе с социальной тревожностью, особенно когда дело касается рекламного аспекта его профессии.
Эванс, который проводит время то в Лос-Анджелесе, то в Бостоне, является серьезным спортивным болельщиком, сохраняющим верность командам родного города. В 2014 году он озвучил программу «Американская игра» сети НФЛ, в которой рассказывалось о победе «Патриотов Новой Англии» в захватывающем чемпионате Суперкубка ранее в том же году.
Скотт Эванс, Карли Эванс и актер Крис Эванс присутствуют на вечеринке Vanity Fair «Оскар» в Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, США, 28 февраля 2016 года. Фото: Global Look Press