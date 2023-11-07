Скандальная мама с проекта «Дом-2» и соперница Ирины Агибаловой: как Татьяна Африкантова стала известной на всю страну

Биография звезды
Татьяна Африкантова часто попадает в заголовки новостей о звездах, и нередко о ней пишут именно в негативном ключе. Это, впрочем, не мешает яркой, жизнерадостной, позитивной, уверенной в себе даме строить свою жизнь так, как она сама того хочет.
Примечательно, что известной Татьяна Владимировна стала благодаря проекту «Дом-2», куда изначально пришла не как непосредственная участница, а просто как мать, чтобы поддержать свою дочь Марину. Однако женщина развила такую бурную деятельность, что привлекла к себе всеобщее внимание.
Родилась в семье профессора
Родилась Татьяна Африкантова в Москве 27 апреля 1955 года и стала вторым ребенком в семье, к тому времени родители уже воспитывали сына Александра. Спустя некоторое время появился на свет младший брат будущей знаменитости, Владимир.
Отец, Владимир Кулифеев, — профессор, доктор технических наук. В свое время он учил студентов, аспирантов Московского института стали и сплавов (МИСиС). У отца и дочери были прекрасные отношения, они неизменно поддерживали друг друга в любых ситуациях. Родители знаменитости прожили вместе вплоть до смерти матери Татьяны в 1992 году. После этого мужчина больше так и не женился.
Татьяна Африкантова в молодости и сейчас. Фото: соцсети
Приехала на телестройку поддержать дочку, а в итоге стала звездой проекта
На телестройке Татьяна Владимировна появилась в конце декабря 2015 года, чтобы поддержать свою дочь Марину Африкантову, у которой в тот момент намечалась свадьба с Андреем Чуевым. Женщина неоднозначно относилась к будущему зятю, считая, что молодой человек принял позицию альфонса и встречался с Мариной ради получения денег.
Мать яркой участницы сразу привлекла внимание телезрителей, некоторые отметили, что у Африкантовой-старшей сложный характер: Татьяна Владимировна зачастую вела себя слишком откровенно, даже скандально, при этом могла давать дельные советы.
Впрочем, советы, как и поведение Африкантовой, далеко не всегда были так безобидны. Как раз наоборот — она часто становилась зачинщицей скандалов.
Андрей Чуев, Марина Африкантова и Татьяна Африкантова. Фото: кадр со съемок проекта «Дом-2»
Из-за неоднозначного поведения женщины участники шоу даже сами предлагали ей уйти: на одном из голосований лобном месте Андрей Черкасов высказывал мнение, что Африкантовой-старшей нужно покинуть «Дом-2» самостоятельно, без голосования. Однако она не раз уходила и возвращалась, а однажды появилась на лобном месте со своим защитником — мужем Александром.
Скандал с Агибаловой
Зрителям телешоу запомнился конфликт Татьяны Владимировны и Ирины Агибаловой (мама Риты Агибаловой, которая также приходила поддержать дочь на проекте).
В то время Африкантова часто общалась с телезрителями проекта в Интернет-сервисе. Однажды во время очередного прямого эфира одна из участниц трансляции посоветовала Татьяне Владимировне брать пример с Ирины Александровны в скромности и сдержанности.
Матери Марины не понравился совет, и она посчитала нужным высказать мнение по поводу семьи Агибаловых. В частности, Африкантова придумала историю о судимости. Обвинив женщину в клевете, Ирина Агибалова потребовала миллион рублей в качестве компенсации.
Татьяна Африкантова и Ирина Агибалова. Фото: соцсети
В результате конфликт двух мам привел их на передачу НТВ «Говорим и показываем», но выяснить, кто прав, а кто виноват, так и не удалось. Точку в деле поставил суд, признав Африкантову виновной в клевете.
На проекте Татьяна Владимировна провела 263 дня, побывала вместе с участниками и на Сейшелах, но в октябре 2016 года решила уйти с телестройки. Надо сказать, что, покинув проект, бывшая его участница продолжала регулярно попадать в скандалы.
В сентябре 2019 года скандальная мать вновь вернулась на «Дом-2» и сразу попала в заголовки скандальных СМИ. Она заявила, что беременна от ведущего телестройки Влада Кадони, и потребовала от него провести тест на ДНК.
Жизнь после проекта
Даже вне участия в шоу «Дом-2» старшая Африкантова регулярно подкидывала пищу для сплетен и скандалов. Один из поводов к этому — ее отношения со знаменитой дочерью. Матери не нравились все ее избранники, и она не упускала попытки их покритиковать.
Татьяна с дочерью Мариной. Фото: соцсети
Так, в разное время женщина выступала против того, чтобы Марина выходила замуж. В первый раз Татьяна во всеуслышание заявила о своем неприятии жениха дочери в 2017 году, когда та собралась выйти замуж за Андрея Чуева.
В 2019 году звезда телестройки вновь выступила против намечавшейся свадьбы Марины уже с другим участником шоу, Романом Капаклы. Старшая Африкантова утверждала, что свадьба нужна Роману только для того, чтобы привлечь внимание к себе на проекте, а заодно зацепиться в Москве. Но перед бракосочетанием Татьяна Владимировна публично принесла свои извинения избраннику дочери сказала, что родня одобряет ее выбор.
В 2019 году в СМИ появилась информация, что именно Татьяна Владимировна стала причиной расставания еще одной матери участницы «Дома-2», Марины Тристановны, с ее кавалером Александром Ковалевским. Ранее Африканова прокомментировала взаимоотношения подруги с бывшим мужчиной и нынешним возлюбленным, назвав ее «попой на два стула».
Свадьба Марины Африкантовой и Романа Капаклы. Фото: соцсети
Слухи о смерти
В апреле 2019 года появилась новость о скоропостижной смерти Татьяны Владимировны. Перепугавшихся поклонников вскоре успокоила сама «умершая». Африкантова сообщила, что жива и здорова, а слухи о ее преждевременной кончине распространяет бывшая помощница по ведению социальных сетей. По словам знаменитости, эта женщина таким образом пытается ей отомстить по своим личным причинам.
В мае 2020 года звездная мать подкинула еще одну горячую новость о дочери, сказав, что та беременна и вскоре объявит об этом публично. Но новость не подтвердилась, более того, Марина заявила, что дети не являются для нее смыслом жизни, она намерена найти свое призвание.
Личная жизнь Африкантовой
Татьяна устроила личную жизнь еще в 1977 году, выйдя замуж. Ее супруг Александр, по информации СМИ, — кандидат наук, занимается историей и археологией.
Журналисты не раз говорили, что возлюбленный Татьяны — добрый и покладистый человек, в отличие от уверенной в себе супруги, поэтому у Африкантовых царит матриархат.
Татьяна Африкантова на отдыхе. Фото: соцсети
До участия в скандальном реалити-шоу женщина жила жизнью обычной домохозяйки, выполняла работу по дому и воспитывала детей — сыновей Дениса и Андрея и дочь Марину. По словам многодетной матери, когда дети учились в школе, их семье было «туговато в материальном плане».
В дальнейшем Марина Африкантова прославилась как участница «Дома-2». По мнению поклонников, она очень похожа на свою мать в молодости. По утверждению Африкантовой-старшей, ее сыновья занимают престижные должности в известных компаниях.
Считалось, что Яна Африкантова, самая младшая в семье, — дочь Татьяны Владимировны. Но в 2016 году выяснилось, что это ее внучка, ребенок Дениса. У Татьяны Африкантовой есть и другие внуки, но они предпочитают оставаться непубличными людьми.
Татьяна и ее домашний питомец. Фото: соцсети
Несмотря на возраст, выглядит Татьяна Владимировна молодо. А все потому, что она много внимания уделяет уходу за собой.
Следит женщина и за фигурой и даже делилась с подписчиками советами по похудению. Тетя Таня, как она себя называет, писала, что они с мужем едят овощи «как зайцы» и кушают часто, чтобы не чувствовать голода.
Татьяна Африкантова с мужем. Фото: соцсети
Африкантова сейчас
Сейчас Татьяна Владимировна продолжает вести активный образ жизни, регулярно появляется в социальных сетях. Африкантова ведет прямые эфиры и открыта для сотрудничества по рекламе в ее аккаунтах.
Женщина известна своими эпатажными выходками, что в очередной раз подтвердила, выйдя в октябре 2022 года в эфир из больницы. Она получила травму, попав в аварию на даче в Туапсе. Вскоре скандалистка сообщила, что она пришла в себя после инцидента и планирует участвовать в новых проектах.
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