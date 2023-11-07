Скандальная мама с проекта «Дом-2» и соперница Ирины Агибаловой: как Татьяна Африкантова стала известной на всю страну

Биография звезды

Татьяна Африкантова часто попадает в заголовки новостей о звездах, и нередко о ней пишут именно в негативном ключе. Это, впрочем, не мешает яркой, жизнерадостной, позитивной, уверенной в себе даме строить свою жизнь так, как она сама того хочет.

Примечательно, что известной Татьяна Владимировна стала благодаря проекту «Дом-2», куда изначально пришла не как непосредственная участница, а просто как мать, чтобы поддержать свою дочь Марину. Однако женщина развила такую бурную деятельность, что привлекла к себе всеобщее внимание.

Родилась в семье профессора

Родилась Татьяна Африкантова в Москве 27 апреля 1955 года и стала вторым ребенком в семье, к тому времени родители уже воспитывали сына Александра. Спустя некоторое время появился на свет младший брат будущей знаменитости, Владимир.

Отец, Владимир Кулифеев, — профессор, доктор технических наук. В свое время он учил студентов, аспирантов Московского института стали и сплавов (МИСиС). У отца и дочери были прекрасные отношения, они неизменно поддерживали друг друга в любых ситуациях. Родители знаменитости прожили вместе вплоть до смерти матери Татьяны в 1992 году. После этого мужчина больше так и не женился.