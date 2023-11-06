Жизнь в приемной семье, съемки с Ходченковой и участие в проекте «Дом-2»: чем известен актер Максим Колесников

Биография знаменитости

Проект «Дом-2» уже многие годы открыт для самых ярких и талантливых молодых людей страны. Сюда приходят строить любовь представители всевозможных профессий — и футболисты, и хоккеисты, и модели, и певицы, и режиссеры откровенных фильмов. В списке нашлось место и Максиму Колесникову, который в весьма нежном возрасте успел засветиться в нескольких российских кинокартинах.

Детство в детском доме

Будущий участник реалити-шоу на ТНТ появился на свет 9 марта 1999 года. Только оказавшись на лобном месте, он поведал невеселые факты личной биографии.

По словам Колесникова, его отец пропал без вести, а мать прямо при детях совершила убийство соседа. И тогда Максим, которому на тот момент исполнилось всего три года, забрал младшую шестимесячную сестру и ушел. Спустя трое суток скитаний на беспризорников обратила внимание полиция и отправила мальчика в детский дом, а девочку — в дом малютки.

В первой приемной семье он прожил девять лет. Новые родители озаботились кинокарьерой мальчика, он занимался спортом. По словам Максима, причиной его возвращения в детский дом в 14-летнем возрасте стал пропуск нескольких тренировок.