Жизнь в приемной семье, съемки с Ходченковой и участие в проекте «Дом-2»: чем известен актер Максим Колесников

Биография знаменитости
Проект «Дом-2» уже многие годы открыт для самых ярких и талантливых молодых людей страны. Сюда приходят строить любовь представители всевозможных профессий — и футболисты, и хоккеисты, и модели, и певицы, и режиссеры откровенных фильмов. В списке нашлось место и Максиму Колесникову, который в весьма нежном возрасте успел засветиться в нескольких российских кинокартинах.
Детство в детском доме
Будущий участник реалити-шоу на ТНТ появился на свет 9 марта 1999 года. Только оказавшись на лобном месте, он поведал невеселые факты личной биографии.
По словам Колесникова, его отец пропал без вести, а мать прямо при детях совершила убийство соседа. И тогда Максим, которому на тот момент исполнилось всего три года, забрал младшую шестимесячную сестру и ушел. Спустя трое суток скитаний на беспризорников обратила внимание полиция и отправила мальчика в детский дом, а девочку — в дом малютки.
В первой приемной семье он прожил девять лет. Новые родители озаботились кинокарьерой мальчика, он занимался спортом. По словам Максима, причиной его возвращения в детский дом в 14-летнем возрасте стал пропуск нескольких тренировок.
Максим Колесников в юном возрасте. Фото: соцсети
Сестра Колесникова Виктория была инвалидом, но в четырехлетнем возрасте попала в любящую приемную семью. В ней же некоторое время жил и Максим.
Вика познакомилась с братом и попросила свою приемную мать забрать Максима из детского дома, но отношения не сложились. Хулиганское поведение, воровство, курение и прочие выходки подростка заставили и эту приемную семью отказаться от парня. С тех пор брат с сестрой не общались.
Однако в столь душещипательную историю верят далеко не все. В середине мая 2020-го интервью «Дому-2 LIFE» дала бывшая избранница Колесникова Александра Головачева, достаточно жестко «проехавшаяся» по экс-возлюбленному и безапелляционно заявившая, что этот печальный рассказ — выдумка чистой воды.
Максим Колесников в детстве. Фото: кадр из сериала «Марш Турецкого» (2004)
«Мы вместе были в лагере в 5-м классе, потом как-то списались. Помню, что у него были богатые родители. Он говорит, что приемные. Наверное, это так, но я не верю в эту его историю про 3 года. Мне кажется, что осознанно 3-годовалый ребенок не может забрать маленькую сестру и пойти на 3 дня бомжевать на улицу», — рассказывала девушка.
Девушка упомянула, что в детстве Максим был противным ребенком, не уважавшим никого — ни сверстников, ни вожатых. Со слов девушки, усыновление произошло примерно в десятилетнем возрасте, когда подросток «уже был на понтах» из-за приемных родителей-бизнесменов.
С ранних лет в круг интересов парня входили спорт (москвич — КМС по биатлону) и кино с театром. Что касается образования, то известно, что с 2015-го по 2019-й студент изучал актерское мастерство в столичном международном киноколледже.
Колесников во время фотосессии. Фото: соцсети
Фильмография парня
Фильмография Колесникова стартовала в 2007-м, когда мальчику доверили перевоплощение в сына бывшего легионера-спецназовца Антона Плетнева в четвертом сезоне сериала «Марш Турецкого».
На следующий год на телеканале «Россия» вышла семейная драма «Ярик» о столкновении шестилетнего малыша с суровой российской реальностью. Актерскую игру юного таланта оценили и телезрители, и критики, выбравшие Максима лауреатом международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный ангел».
В 2011 году подросток засветился в полнометражном психологическом фильме «За тобой», где ему посчастливилось выйти на одну съемочную площадку со Светланой Ходченковой. Тогда же была начата, но не завершена многосерийная кинокартина «Брат и сестра» с участием нынешней звезды ТНТ.
Участие в «Доме-2» и первая любовь
20 апреля 2020 года в «Доме-2» случился очередной кастинг. По его результатам в проекте остались Максим Колесников, пришедший к Виктории Каплий с посланием, что на Никите Уманском свет клином не сошелся, и Надин Зданявичене, положившая глаз на Андрея Григорьева-Аполлонова – младшего.
Максим Колесников. Фото: кадр со съемок «Дома-2»
В итоге парень переключился на Алену Рапунцель (Алена Савкина). Несмотря на то что девушка тоже поначалу отрицала взаимную симпатию, в мае у участников телепроекта произошло «волшебство», они рассказали о своих чувствах и сделали парные татуировки на ногах. Впрочем, последний поступок многие телезрители подняли на смех, посчитав, что это глупо, когда влюбленные так мало находятся вместе.
Максим переживал, как Алена отнесется к нему, когда узнает о его прошлом. В программе «Бородина против Бузовой» он со слезами рассказал, что его мать подвергали насилию у него на глазах.
Отношения молодых людей, полные ссор и примирений, продлились чуть более трех месяцев. Они расстались, по словам Алены, из-за измены Максима, девушка назвала бывшего бойфренда предателем и аферистом.
Максим Колесников и Алена Рапунцель. Фото: соцсети
Колесников вернулся в проект и завязал отношения с Анастасией Стецевят. Разница в возрасте у молодых людей составляет восемь лет, и поначалу она сильно смущала девушку, но не помешала роману развиваться. По словам Анастасии, ее подкупала детская непосредственность молодого человека. В ноябре 2020 года Максим покинул «Дом-2» вслед за своей возлюбленной.
Свадьба со Стецевят
В сентябре 2021 года поклонники «Дома-2» узнали об изменениях в личной жизни знаменитости: Колесников и Стецевят поженились. На скромную свадьбу были приглашены только близкие друзья. Молодая жена взяла фамилию супруга. От медового месяца пара отказалась, поскольку решила купить новый автомобиль.
Максим Колесников и Анастасия Стецевят. Фото: соцсети
Романтичные фото со свадьбы Анастасия выложила в соцсетях. А уже в апреле 2022 года Максим рассказал, что разводится с женой.
Колесников сейчас
В сентябре 2021 года в программе «Пусть говорят» Колесников встретился с родной матерью Еленой. Женщина пришла в студию, чтобы рассказать свою версию событий. По ее словам, органы опеки незаконно отобрали у нее детей и не отдали их даже бабушке, с которой они обивали пороги госучреждений.
Максим Колесников и его настоящая мама. Фото: соцсети
Слова Елены не совпадают с версией бабушки Максима, для которой внуки были обузой. Выяснилось, что сейчас у матери Колесникова есть другая семья: муж Евгений и сыновья Даниил и Александр. Семь лет назад женщина пыталась наладить общение с Колесниковым, но он заблокировал ее в телефоне и соцсетях.
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