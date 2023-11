«Надо быть страстным, чтобы делать искусство»: биография фронтмена группы Coldplay Криса Мартина

После продолжения учебы в другой независимой школе, Мартин поступил в Университетский колледж в Лондоне, где получил степень по изучению Древнего мира. Во время первой недели в колледже в 1996 году он познакомился с гитаристом Джонатаном Джонни Баклендом, и они решили создать группу под названием Pectoralz. К 1997 году группа (к тому времени переименованная в Starfish) пригласила Гая Берримана на бас-гитару и Уилла Чемпиона на барабаны.

Parachutes

В 2000 году группа, ныне известная как Coldplay, выпустила свой дебютный альбом Parachutes. Альбом имел коммерческий успех, достигнув пика № 1 в британских чартах и войдя в первую половину американского Billboard 200 с такими хитами, как Yello, Trouble и Don't Panic. В итоге альбом стал семикратно платиновым. Он получил награду «Лучший британский альбом» на Brit Awards 2001 и получил премию «Грэмми» 2001 за лучший альбом альтернативной музыки.

A Rush of Blood to the Head

Группа выпустила свой второй альбом, A Rush of Blood to the Head, в 2002 году. Альбом оказался еще одним успешным благодаря таким песням, как In My Place, Clocks и The Scientist, и группа отправилась в девятимесячное турне по Северной Америке, Европе и Австралии. Тур был снят для концертного DVD 2003 года. Они также получили еще две премии «Грэмми»: Clocks стала пластинкой года, а In My Place была названа лучшим рок-исполнением дуэта или группы с вокалом.

X & Y