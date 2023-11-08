«Надо быть страстным, чтобы делать искусство»: биография фронтмена группы Coldplay Криса Мартина

Кто такой Крис Мартин?
Крис Мартин — британский музыкант, солист популярной группы Coldplay. Он учился в Университетском колледже Лондона, где познакомился с Уиллом Чампионом, Гаем Берриманом и Джонни Баклендом, которые впоследствии стали его товарищами по группе.
С Мартином в качестве вокалиста, ритм-гитариста и пианиста дебютный альбом Coldplay Parachutes возглавил чарты Великобритании и получил премию «Грэмми». Мартин также известен своим сотрудничеством с такими артистами, как Jay-Z и Avicii.
Ранняя жизнь
Мартин родился как Кристофер Энтони Джон Мартин 2 марта 1977 года в Эксетере, Девон, Англия, — старший из пяти детей в семье учительницы и бухгалтера. Его интересы к музыке проявились в юном возрасте, и он создал свою первую группу The Rocking Honkies, когда учился в подготовительной школе Эксетерского собора.
Крис Мартин в детстве. Фото: соцсети
После продолжения учебы в другой независимой школе, Мартин поступил в Университетский колледж в Лондоне, где получил степень по изучению Древнего мира. Во время первой недели в колледже в 1996 году он познакомился с гитаристом Джонатаном Джонни Баклендом, и они решили создать группу под названием Pectoralz. К 1997 году группа (к тому времени переименованная в Starfish) пригласила Гая Берримана на бас-гитару и Уилла Чемпиона на барабаны.
Parachutes
В 2000 году группа, ныне известная как Coldplay, выпустила свой дебютный альбом Parachutes. Альбом имел коммерческий успех, достигнув пика № 1 в британских чартах и войдя в первую половину американского Billboard 200 с такими хитами, как Yello, Trouble и Don't Panic. В итоге альбом стал семикратно платиновым. Он получил награду «Лучший британский альбом» на Brit Awards 2001 и получил премию «Грэмми» 2001 за лучший альбом альтернативной музыки.
A Rush of Blood to the Head
Группа выпустила свой второй альбом, A Rush of Blood to the Head, в 2002 году. Альбом оказался еще одним успешным благодаря таким песням, как In My Place, Clocks и The Scientist, и группа отправилась в девятимесячное турне по Северной Америке, Европе и Австралии. Тур был снят для концертного DVD 2003 года. Они также получили еще две премии «Грэмми»: Clocks стала пластинкой года, а In My Place была названа лучшим рок-исполнением дуэта или группы с вокалом.
X & Y
Крис Мартин на MTV Europe Music Awards 2005. 2 ноября 2005 года, Лиссабон, Португалия. Фото: Global Look Press
Coldplay продолжали процветать, поскольку их последующие альбомы, X & Y (2005) и Viva La Vida (2008), с заглавным треком, занявшим первое место в США и Великобритании, оба стали самыми продаваемыми альбомами года, в котором они были выпущены. Mylo Xyloto стал третьим альбомом группы, занявшим первое место в Billboard 200 после своего дебюта в октябре 2011 года.
Джон Бакленд и Крис Мартин выступают в Лейквудском амфитеатре. 17 мая 2009 года, Атланта, Джорджия. Фото: Global Look Press
Ghost Stories
В 2014 году Coldplay выпустили Ghost Stories, в которых были такие песни, как Magic и «Небо, полное звезд». В следующем году Coldplay выпустили альбом «Голова, полная грез». Вскоре группа дала один из самых громких концертов в музыкальной индустрии, выступив в рамках шоу в перерыве между выступлениями на Super Bowl 50 в феврале 2016 года.
Крис Мартин и группа Coldplay выступают в программе NBC Today на Рокфеллер Плаза 14 марта 2016 года в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press
Вскоре после этого группа отправилась в тур A Head Full of Dreams. Чрезвычайно успешный тур пересек пять континентов, собрав 114 аншлаговых выступлений на 83 площадках, прежде чем завершиться в ноябре 2017 года. Мероприятие собрало колоссальные 523 миллиона долларов, что сделало его третьим по кассовым сборам туром Billboard с тех пор, как издание впервые начало вести учет в 1990 году.
В одном из интервью Крис Мартин сказал:
«Я не думаю, что тебе нужно изо всех сил, чтобы делать хорошее искусство. Я думаю, что ты должен быть страстным, чтобы делать искусство. Ты должен верить в то, что ты делаешь. Это приходит только тогда, когда ты не спишь ночью».
Everyday Life
Через четыре года после их последней студийной работы Coldplay выпустили двойной альбом Everyday Life в ноябре 2019 года. На этот раз, в разительном контрасте с их предыдущим гастрольным графиком, Мартин сказал, что группа даст всего несколько концертов из-за опасений по поводу воздействия крупного тура на окружающую среду.
Сольные работы и сотрудничество
Помимо Coldplay, Мартин написал множество песен для сольных выступлений, включая британскую поп-группу Embrace и певицу Джамелию. В 2006 году он сотрудничал с Нелли Фуртадо над треком All Good Things (Come to an End) с ее альбома Loose и работал с Jay-Z над Beach Chair с его альбома Kingdom Come. Мартин также сотрудничал с рэпером Канье Уэстом, поп-певицами Кайли Миноуг и Дуа Липой и диджеем электронной музыки Avicii.
Крис Мартин и Кайли Миноуг на сцене. Фото: соцсети
Личная жизнь
Помимо музыки, Мартин занимается также социальными вопросами. Он выступал за справедливую торговлю на Гаити и в Доминиканской Республике и внес вклад в организацию Band Aid 20, направленную на помощь суданским беженцам в Дарфуре.
За кулисами концерта в 2002 году Мартин познакомился с актрисой Гвинет Пэлтроу. Пара поженилась год спустя, в декабре 2003 года, и у них родилось двое детей: дочь Эппл Блайт Элисон Мартин и сын Мозес Брюс Энтони Мартин, родившиеся в 2004 и 2006 годах соответственно. В марте 2014 года супруги расстались.
Крис Мартин, Гвинет Пэлтроу и их дети. Фото: Global Look Press
«С сердцами, полными печали, мы решили расстаться, — написала Пэлтроу в сообщении на своем сайте после объявления. — Мы усердно работали уже больше года, часть вместе, часть по отдельности, чтобы увидеть, что могло бы быть возможно между нами, и мы пришли к выводу, что, хотя мы очень любим друг друга, мы будем жить отдельно».
В настоящее время Мартин встречается с актрисой Дакотой Джонсон.
Крис Мартин и Дакота Джонсон. Фото: соцсети