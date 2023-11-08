«Надо быть страстным, чтобы делать искусство»: биография фронтмена группы Coldplay Криса Мартина

Кто такой Крис Мартин?

Крис Мартин — британский музыкант, солист популярной группы Coldplay. Он учился в Университетском колледже Лондона, где познакомился с Уиллом Чампионом, Гаем Берриманом и Джонни Баклендом, которые впоследствии стали его товарищами по группе.

С Мартином в качестве вокалиста, ритм-гитариста и пианиста дебютный альбом Coldplay Parachutes возглавил чарты Великобритании и получил премию «Грэмми». Мартин также известен своим сотрудничеством с такими артистами, как Jay-Z и Avicii.

Ранняя жизнь

Мартин родился как Кристофер Энтони Джон Мартин 2 марта 1977 года в Эксетере, Девон, Англия, — старший из пяти детей в семье учительницы и бухгалтера. Его интересы к музыке проявились в юном возрасте, и он создал свою первую группу The Rocking Honkies, когда учился в подготовительной школе Эксетерского собора.