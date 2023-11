Живая легенда и олицетворение целой эпохи: биография сэра Пола Маккартни

Дальнейшая карьера и сотрудничество

В 2012 году Маккартни выпустил альбом Kisses on the Bottom, в котором были исполнены некоторые из его любимых песен детства, включая такие классические, как It's Only a Paper Moon и My Valentine. Маккартни попал в заголовки газет позже в том же году после выступления с коллегой-рокером Брюсом Спрингстином в лондонском Гайд-парке.

Два легендарных рок-музыканта даже исполнили вместе два хита Beatles: I Saw Her Standing There и Twist and Shout. К сожалению, этот впечатляющий концертный джем был прерван властями: когда время окончания концерта превысило запланированное, организаторы мероприятия отключили микрофоны Спрингстина и Маккартни.

Маккартни был хедлайнером фестиваля музыки и искусств Bonnaroo 2013 — четырехдневного мероприятия, ежегодно проводимого в Манчестере, штат Теннесси. Среди других исполнителей в составе мероприятия были Том Петти, Билли Айдол, Джон Оутс из Hall & Oates, Джефф Твиди и Бьорк.

В том же году он выпустил свой альбом New, исполнительным продюсером которого выступил Джайлс Мартин, сын давнего продюсера Beatles сэра Джорджа Мартина. В следующем году Маккартни сотрудничал с Канье Уэстом над синглом Only One. В 2015 году они снова работали вместе с певицей Рианной над хитом FourFiveSeconds.