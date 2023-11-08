Живая легенда и олицетворение целой эпохи: биография сэра Пола Маккартни

Кто такой Пол Маккартни?
Работа Пола Маккартни в качестве певца и автора песен с группой The Beatles в 1960-х помогла превратить популярную музыку в креативную, высококоммерческую форму искусства, обладающую сверхъестественной способностью сочетать эти два направления.
Он также является одним из самых популярных сольных исполнителей всех времен как с точки зрения продаж его записей, так и посещаемости его концертов.
Ранняя жизнь
Джеймс Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле, Англия, в семье Мэри и Джеймса Маккартни. Его мать была медсестрой, а отец — продавцом хлопка и джазовым пианистом в местном оркестре. Молодой Маккартни вырос в традиционной семье рабочего класса, почти так же, как его будущие коллеги по «Битлз» Ринго Старр и Джордж Харрисон.
К сожалению, когда Маккартни было всего 14 лет, его мать умерла от осложнений после мастэктомии. Его будущий коллега по группе, Джон Леннон, также потерял мать в юном возрасте — что создало тесную связь между двумя музыкантами.
Пол Маккартни в детстве. Фото: соцсети
Вдохновленный игрой отца на музыкальных инструментах, Маккартни проявил любовь к музыке в раннем возрасте. Хотя в детстве он брал официальные уроки музыки, будущая звезда предпочитал учиться на слух, самостоятельно обучаясь игре на испанской гитаре, трубе и фортепиано. К 16 годам он уже написал «Когда мне будет шестьдесят четыре» в надежде в конечном итоге продать ее Фрэнку Синатре.
В 1957 году он познакомился с Ленноном на церковном фестивале, где выступала группа Леннона the Quarrymen, и вскоре был приглашен стать ее участником. Эти двое быстро стали авторами песен группы, проведя ее через множество изменений названия, а также несколько кадровых перестановок. С самого начала они договорились, что все их песни будут записаны Ленноном-Маккартни, независимо от того, кто взял на себя ведущую роль или, как иногда случалось, написали песни полностью самостоятельно.
Пол Маккартни и Джон Леннон в начале карьеры. Фото: Global Look Press
The Beatles
К 1960 году группа сменила название на The Beatles, а Харрисон, Стюарт Сатклифф и Пит Бест пополнили состав. Они стали регулярными гостями ливерпульского клуба Cavern Club, часто собирая более 500 человек, чтобы посмотреть на них в клубе вместимостью 200 человек.
Местная известность принесла им предложение выступить в Гамбурге, и они отправились в путь, проведя следующие три года за оттачиванием своих гастрольных навыков, выпивкой, кутежами и время от времени попадая в неприятности с законом. Находясь там, Сатклифф влюбился в местную художницу и фотографа Астрид Кирххерр, которая помогла создать образ The Beatles, повлияв на их гардероб, стрижку и укладку волос.
Сатклифф покинул группу, перешел к Астрид, и Маккартни, наконец, смог занять место бас-гитариста, должность, которую он лоббировал.
The Beatles репетируют перед выступлением Royal Variety в театре Принца Уэльского, Лондон, 4 ноября 1963 года. Фото: Global Look Press
Находясь в Гамбурге, The Beatles записали свои первые треки, привлекшие внимание Брайана Эпштейна, музыкального обозревателя, который управлял музыкальным магазином своей семьи. Он пошел посмотреть на их выступление, узнал силу звезд, когда увидел это, и предложил управлять ими. Маккартни пропустил их первую встречу с ним, так как решил вместо этого принять ванну, но в конце концов все они соединились, и зародилось партнерство.
Эпстайн усовершенствовал их внешний вид и выступление на сцене, а также из кожи вон лез, пытаясь заключить с ними контракт на запись. Когда продюсер Джордж Мартин подписал их с EMI, им пришлось сделать одну вещь: заменить барабанщика. В конце концов они остановились на Старре, уже популярном благодаря его работе с Рори Стормом и the Hurricanes. Поклонники Best протестовали, клянясь, что больше никогда не будут слушать The Beatles, но фурор вскоре сошел на нет, поскольку группа становилась все более популярной.
Влияние, которое The Beatles в конечном итоге окажут на популярную культуру 60-х, трудно переоценить. Битломания вскоре охватила весь мир. И когда группа дебютировала в Америке, СМИ окрестили период музыкального кроссовера между двумя нациями «британским вторжением». Эта эпоха окажет длительное влияние на рок-н-ролл.
The Beatles: Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон, 1964 год. Фото: Global Look Press
В течение десятилетия, полного политической и социальной борьбы, The Beatles выражали более широкие надежды своих современников на мир, любовь и рок-н-ролл, добавив немного бунтарства в виде британской песни Cheek.
Маккартни написал для группы больше хитов, чем любой другой участник. Такие песни, как Yesterday, Hey Jude, Let It Be, Hello и Goodbye, послужат саундтреком для целого поколения, а Yesterday по-прежнему остается самой популярной песней Beatles всех времен.
С 1962 по 1970 год The Beatles выпустили 12 студийных альбомов. Они постоянно гастролировали до 1966 года, отыграв свое последнее шоу в Candlestick Park в Сан-Франциско 29 августа. Они не могли слышать самих себя из-за рева истеричных фанатов, и их музыка становилась все более сложной, из-за чего воспроизводить звук без помощи студии становилось все труднее и труднее.
Wings и сольный успех
Пол Маккартни и группа «Крылья». Фото: соцсети
The Beatles распались в 1970 году, разбив сердца поклонников по всему миру. Однако Маккартни не собирался исчезать из поля зрения общественности. Он был первым из the Beatles, выпустившим сольный альбом (Маккартни, 1970), и хотя реакция критиков была неоднозначной, альбом стал хитом у публики. Воодушевленный, Маккартни создал Wings («Крылья») — группу, которая оставалась популярной на протяжении 70-х, выиграв две премии «Грэмми» и выпустив множество хитовых синглов.
В 1969 году Маккартни женился на Линде Истман, американском фотографе, которая будет музой ее мужа в течение следующих 30 лет. В семье было четверо детей: Хизер (дочь Истмена от предыдущего брака), Мэри, Стелла и Джеймс.
Все они переехали на ферму Маккартни в Шотландии, причем Маккартни часто сам проводил некоторые ремонтные работы. Только что они общались с суперзвездами и политиками — а на следующий день вернулись на свою деревенскую ферму.
Пол и Линда Маккартни в турне с «Крыльями», юг Франции, 1979 год. Фото: Global Look Press
1980-е оказались для Маккартни тяжелым временем. Арест за хранение марихуаны в Японии в январе отправил его в тюрьму на девять дней. Позже в том же году его давний партнер и друг Джон Леннон, с которым он недавно помирился после долгих лет вражды, был убит возле своей нью-йоркской квартиры.
После смерти Леннона Маккартни прекратил гастролировать и не возобновлял их почти десять лет. Однако он продолжал играть и записывать новую музыку, сотрудничая с такими музыкантами, как Стиви Уандер и Майкл Джексон, и по-прежнему добиваясь огромного коммерческого успеха.
К 1989 году он был готов снова выступать вживую и начал мировое турне, в ходе которого должен был появиться материал для тройного концертного альбома. Турне также поставило ему мировой рекорд, когда он выступил перед самой высокооплачиваемой аудиторией стадиона в истории: концерт собрал 184 000 зрителей в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Он также начал сотрудничество с Элвисом Костелло, и каждый из них выпустил альбомы с разными треками, которые они написали вместе.
В начале 90-х Королевское филармоническое общество Ливерпуля заказало Маккартни сочинение оркестровой пьесы. Результатом стала Liverpool Oratorio, которая заняла первое место в британском классическом чарте. В 1994 году он на четыре года прервал свою сольную карьеру, чтобы поработать с бывшими коллегами по группе Харрисоном и Старром над проектом The Beatles Anthology, затем в 1997 году выпустил рок-альбом, а также классический альбом. В следующем году Линда умерла от рака после продолжительной болезни.
В сентябре 2001 года он наблюдал за нападением на Нью-Йорк с летного поля аэропорта имени Джона Кеннеди, затем стал одним из организаторов «Концерта для Нью-Йорка». Он продолжал записываться и выступать вживую по всему миру, а его тур 2002 года был назван журналом Billboard лучшим туром года.
Пол Маккартни на сцене. 2008 год. Фото: Global Look Press
Дальнейшая карьера и сотрудничество
В 2012 году Маккартни выпустил альбом Kisses on the Bottom, в котором были исполнены некоторые из его любимых песен детства, включая такие классические, как It's Only a Paper Moon и My Valentine. Маккартни попал в заголовки газет позже в том же году после выступления с коллегой-рокером Брюсом Спрингстином в лондонском Гайд-парке.
Два легендарных рок-музыканта даже исполнили вместе два хита Beatles: I Saw Her Standing There и Twist and Shout. К сожалению, этот впечатляющий концертный джем был прерван властями: когда время окончания концерта превысило запланированное, организаторы мероприятия отключили микрофоны Спрингстина и Маккартни.
Маккартни был хедлайнером фестиваля музыки и искусств Bonnaroo 2013 — четырехдневного мероприятия, ежегодно проводимого в Манчестере, штат Теннесси. Среди других исполнителей в составе мероприятия были Том Петти, Билли Айдол, Джон Оутс из Hall & Oates, Джефф Твиди и Бьорк.
В том же году он выпустил свой альбом New, исполнительным продюсером которого выступил Джайлс Мартин, сын давнего продюсера Beatles сэра Джорджа Мартина. В следующем году Маккартни сотрудничал с Канье Уэстом над синглом Only One. В 2015 году они снова работали вместе с певицей Рианной над хитом FourFiveSeconds.
11 июня 2015 г., Париж, Франция. Сэр Пол Маккартни на концерте на Стад де Франс. Фото: Global Look Press
В марте 2016 года Маккартни объявил, что в июне выпустит сольный альбом Pure McCartney, посвященный его легендарной карьере. Плодовитая суперзвезда начала свой тур «Один в один» в апреле 2016 года, а позже выступила на фестивале Desert Trip осенью с составом, в который вошли Боб Дилан, Нил Янг, Роджер Уотерс, The Rolling Stones и The Who.
В июне 2018 года, через два дня после своего 76-летия, Маккартни выпустил балладу I Don't Know и более оптимистичную Come On To Me с готовящегося альбома Egypt Station.
Две недели спустя Маккартни объявил первые даты своего тура Freshen Up с остановками в четырех городах Канады до конца сентября. После этого группа отправилась в Техас, чтобы выступить на фестивале Austin City Limits в октябре.
Маккартни — член королевской семьи поп-музыки. За свой вклад в мировую культуру рок-н-ролла он был посвящен в рыцари, назван стипендиатом Королевского музыкального колледжа, удостоен почетных званий Центра Кеннеди и включен в Зал славы рок-н-ролла среди множества других наград. В 2010 году президент Барак Обама наградил его премией Гершвина — высшей наградой, которую музыкант может получить в Америке. Маккартни был первым неамериканцем, удостоенным этой чести. Два года спустя он был назван музыкальной персоной года в честь своих творческих достижений и преданности филантропии.
Личная жизнь
Трагедия произошла в 1998 году, когда 29-летняя жена Маккартни, Линда, умерла после долгой борьбы с раком. Четыре года спустя музыкант женился на Хизер Миллс, бывшей модели и активистке. В 2003 году у них родилась дочь Беатрис.
На фоне пристального внимания таблоидов Маккартни и Миллс расстались в 2006 году. Он женился в третий раз на нью-йоркской бизнесвумен Нэнси Шевелл в октябре 2011 года в Лондоне.
Пол Маккартни и Нэнси Шевелл. Фото: соцсети
Интересы Маккартни выходят далеко за рамки музыки. Бывший «битлз» занимался кинопроизводством, писательством, живописью, медитацией и активизмом. Будучи давним вегетарианцем, он объединился с дочерьми Мэри и Стеллой в 2009 году, чтобы запустить некоммерческую организацию «Понедельник без мяса». В ноябре 2017 года в рамках кампании был выпущен новый короткий видеоролик One Day A Week, в который вошла ранее не издававшаяся песня легенды музыки Botswana.
В том же году Маккартни нашел время для эпизодической роли на большом экране в полнометражном фильме «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» с Джонни Деппом и Хавьером Бардемом в главных ролях. В 2019 году он опубликовал детскую книгу Hey Grandude! с иллюстратором Кэтрин Дерст.
Пол Маккартни и Джонни Депп. Фото: кадр из фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»
Несмотря на свои многочисленные деловые начинания и творческие поиски, самый плодовитый «битлз», которому сейчас за 70, продолжает гастролировать и распродавать огромные арены и не показывает никаких признаков замедления. Когда его спросили о его пенсионных планах, Маккартни ответил в типичной манере:
«Зачем мне выходить на пенсию? Сидеть дома и смотреть телевизор? Нет, спасибо. Я лучше поиграю».
Пол Маккартни. 18 декабря 2020 года. Фото: Global Look Press