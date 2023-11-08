Живая легенда и олицетворение целой эпохи: биография сэра Пола Маккартни

Кто такой Пол Маккартни?

Работа Пола Маккартни в качестве певца и автора песен с группой The Beatles в 1960-х помогла превратить популярную музыку в креативную, высококоммерческую форму искусства, обладающую сверхъестественной способностью сочетать эти два направления.

Он также является одним из самых популярных сольных исполнителей всех времен как с точки зрения продаж его записей, так и посещаемости его концертов.

Ранняя жизнь

Джеймс Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле, Англия, в семье Мэри и Джеймса Маккартни. Его мать была медсестрой, а отец — продавцом хлопка и джазовым пианистом в местном оркестре. Молодой Маккартни вырос в традиционной семье рабочего класса, почти так же, как его будущие коллеги по «Битлз» Ринго Старр и Джордж Харрисон.

К сожалению, когда Маккартни было всего 14 лет, его мать умерла от осложнений после мастэктомии. Его будущий коллега по группе, Джон Леннон, также потерял мать в юном возрасте — что создало тесную связь между двумя музыкантами.