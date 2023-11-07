«Универсальный» Николай Кудряшов: как чемпион по боям без правил начал сниматься в кино

Юность и первые турниры
Николай Кудряшов родился 2 декабря 1977 года в Ленинграде. С раннего детства мальчик все свое время уделял спорту. Особенно Николая привлекали боевые виды искусства: он с легкостью освоил приемы борьбы, бокса и каратэ.
Немного позже стал участником боев без правил. Свои первые турниры проводил в ночных клубах Санкт-Петербурга и на анапских морских пляжах. В то же время спортсмен выработал собственную технику смешанных боевых искусств.
Основатель Федерации боев без правил Николай Кудряшов. Фото: социальные сети
Бои без правил
В 1991 году Кудряшов с товарищами открыли свой профессиональный бойцовский клуб, где стали проводить состязания под названием «Универсальный боец». В то время еще никто не слышал таких терминов, как «бои без правил» или «смешанная техника». Спустя четыре года, клуб получил статус международного и стал назваться «Красный дьявол».
Опытные тренеры из Москвы и других городов проводили мастер-классы для участников клуба, тем самым формируя состав первой российской команды бойцов.
В 1996 году Кудряшов запатентовал собственный ринг, который назвал «коем»: он состоял из восьми углов, по краям был обрамлен сеткой для состязаний. Его изобретением до сих пор пользуются при проведении турниров.
Боец Николай Кудряшов возле ринга. Фото: социальные сети
В 20 лет молодой спортсмен основал Федерацию боев без правил в Санкт-Петербурге. Таким образом, благодаря Кудряшову этот вид спорта получил официальный статус, а соревнования стали легальными. В федерацию I.M.A. вошли представители 14 стран мира. Первый открытый чемпионат Европы прошел во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.
Кроме этого, Николай является автором «Правил соревновательной и спортивно-боевой техники», в которых описал все приемы стиля.
Сам Кудряшов не остановился на достигнутом и уже через два года стал чемпионом России в смешанных единоборствах. Многократно Николай защищал честь страны на международной арене. Особенно поклонникам этого вида спорта запомнились поединки с бразильцем Тони Торусом в проекте «Россия против всего мира» и американцем Майклом Бофетом в 2000 году, где наш боец выбился в чемпионы мира.
Чемпион мира по боям без правил Николай Кудряшов. Фото: социальные сети
В 2002 году был создан «MFC Mix-fight чемпионат - бои без правил» и Лига боев без правил «М-1». А через 10 лет Николай Кудряшов стал руководителем спортивной организации - Профессиональная бойцовская лига.
В 2013 спортсмен разработал свод правил нового вида единоборств под названием SPARTA, который Кудряшов посвятил Фермопильскому сражению, известному современникам по кинофильму «300 спартанцев». Также для проведения боев Николаю пришлось создать новый ринг, напоминающий узкое ущелье, который Кудряшов назвал «Фермопил».
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Николай Кудряшов на ринге. Фото: социальные сети
Карьера в кино
Не только в спорте Николай Кудряшов добился высоких успехов. Боец стал хорошим актером кино. У него в багаже несколько главных ролей, а также работа со звездами Голливуда.
В 2003 году актер Константин Бутаев впервые примерил на себя роль режиссера и снял спортивный мини-сериал «Игра без правил». В качестве актеров начинающий руководитель пригласил настоящих бойцов. В картину входили не только постановочные бои, но и съемки с настоящих соревнований, а также документальные кадры. Николай Кудряшов исполнил здесь главную роль.
В 2009 году Николай сам написал сценарий для боевика «Аттракцион». Кудряшов сыграл роль Славы Акулы - уверенного в себе парня, который легко решает проблемы в спорте и в обычной жизни.
Актер Николай Кудряшов. Фото: социальные сети
Следующей ролью Николая стал образ профессионального спортсмена, который ведет беззаботную жизнь, в юмористической картине «Раздолбай». По сюжету молодого парня нанимает на работу бизнесвумен, которая к тому же нуждается в защите от конкурентов. Женскую главную роль исполнила Юлия Куваева.
В 2012 году Кудряшов снялся в романтической комедии «Остров мечты» вместе с Виолеттой Гетманской. Несколько лет фильм пролежал на полке и увидел свет лишь в 2016 году.
Как раз в тот период актер снимался в боевике «Молот», тут он сыграл рефери. Вместе с ним в картине приняли участие Алексей Чадов, Оксана Акиньшина, Сергей Чирков, Антон Шагин, Игорь Скляр, Никита Панфилов.
Николай Кудряшов в фильме «Раздолбай». Фото: кадр из фильма «Раздолбай»
Николай Кудряшов не только сыграл несколько главных роль, но и стал режиссером в спортивной драме «Спарта», основанной на биографическом сюжете.
Фильм, снятый с участием профессиональных спортсменов, рассказывает историю жизни бойца без правил. В картине сыграли Ян Цапник, Владимир Епифанцев, Наталия Власова и другие звезды шоу-бизнеса.
Николай Кудряшов и Владимир Епифанцев. Фото: кадр из фильма «Спарта»
Личная жизнь
О семейной жизни актера нет никакой информации. Николай Кудряшов не распространяется о своей личной жизни, а в его социальных сетях только публикации, связанные с работой в кино или спорте.
Николай Кудряшов в наши дни
В 2017 году завершилась совместная российско-американская комедия «Картина маслом». Над ней работали на протяжении двух лет. Режиссером и исполнителем главной роли выступил Олег Тактаров. Николай Кудряшов стал одним из ключевых персонажей, сыграл роль Коли.
В фильме жена предпринимателя после развода решает ограбить собственного супруга. В главных ролях появились Томми Листер, Александр Мосин, Юлия Гришина.
Актер Николай Кудряшов на съемках. Фото: социальные сети
В 2020 году вышел в прокат фильм «Безумное путешествие», где Николай исполнил главную роль.
Сейчас Кудряшов периодически участвует в соревнованиях санкт-петербургской Федерации боев без правил и много времени уделяет спорту.
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