«Универсальный» Николай Кудряшов: как чемпион по боям без правил начал сниматься в кино

Бои без правил

В 1991 году Кудряшов с товарищами открыли свой профессиональный бойцовский клуб, где стали проводить состязания под названием «Универсальный боец». В то время еще никто не слышал таких терминов, как «бои без правил» или «смешанная техника». Спустя четыре года, клуб получил статус международного и стал назваться «Красный дьявол».

Опытные тренеры из Москвы и других городов проводили мастер-классы для участников клуба, тем самым формируя состав первой российской команды бойцов.

В 1996 году Кудряшов запатентовал собственный ринг, который назвал «коем»: он состоял из восьми углов, по краям был обрамлен сеткой для состязаний. Его изобретением до сих пор пользуются при проведении турниров.