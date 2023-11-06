Четыре жены Стаса Намина и трагедия в семье легендарного рокера

Стаса Намина знают все – его песню «Мы желаем счастья вам» можно услышать и сегодня, а вообще его часто называют «человеком Возрождения»: он музыкант, поэт, художник, продюсер, организатор рок-фестивалей…
Из известной семьи
Будущий музыкант родился 8 ноября 1951 года в Москве в семье Алексея Анастасовича Микояна и Нами Артемьевны Микоян. Его отец был летчиком-испытателем, героем Великой Отечественной войны, мама была музыковедом и писательницей. Сына они назвали Анастасом, позднее, начав свой творческий путь, он выбрал для себя звучный псевдоним – Стас Намин. Стас – сокращенная форма имени Анастас, Намин – в честь маминого имени.
Фамилия Микоян была известной в Советском Союзе – дедушка Стаса по отцу, в честь которого его назвали, был членом Политбюро ЦК КПСС, а его брат, Артем Микоян, авиаконструктор, разработал самолет МиГ.
Стас Намин в молодости. Фото: соцсети
Семья много переезжала – как и другие семьи военных. Довелось пожить не только в СССР, но и в Германии. Родители, впрочем, развелись, когда Анастас был еще маленьким. В школу он пошел шестилетним, а музыке его учил сам Арно Бабаджанян. Потом мальчика определили в Суворовское училище, после окончания которого он продолжил образование – сначала в Московском институте иностранных языков, а потом на филологическом факультете МГУ. На этом Анастас не остановился – он окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров.
Группа «Цветы» и самые популярные песни
Стас Намин и группа "Цветы". Фото: соцсети
С детства Стас увлекался музыкой, вместе с друзьями, наслушавшись песен «Битлз» и «Роллинг Стоунз», создавал самодеятельные ансамбли. В группе «Цветы» он играл на гитаре и был солистом. Это был успешный период – в 1972 году «Цветы» стали обладателями первой премии музыкального фестиваля, вышла их пластинка с песнями «Звездочка моя ясная», «Не надо», «Есть глаза у цветов».
Спустя 5 лет на просторах Советского Союза гремел уже другой коллектив – «Группа Стаса Намина». Самыми известными песнями группы стали «Гимн солнцу», «Летний вечер», «Юрмала», «После дождя», и, конечно же, «Мы желаем счастья вам!»
Стас Намин снимал клипы, писал музыку для фильмов, а кроме того – организовывал международные музыкальные фестивали. Его можно назвать одним из первых советских продюсеров. Помимо эстрадных композиций, в его активе есть симфонические произведения – например, сюита «Осень в Петербурге».
В 2009 году он выпустил ретро-альбом под названием «Назад в СССР» и вместе с друзьями дал концерт, посвященный 40-летнему юбилею группы «Цветы». Масштабный концерт в Кремлевском дворце состоялся и 10 лет спустя – на этот раз уже в честь 50-летия «Цветов». В 2021 году Стас Намин представил сольный альбом «Летать», песни для которого написал во время самоизоляции.
Телевидение и кино
Стас Намин с дочерью Марией. Фото: соцсети
Стас Намин становился героем программы «Пока все дома», участвовал в передаче Владимира Познера, бал одним из наставников музыкального шоу «Голос 60+». Зрители могли видеть документальные фильмы о путешествиях, созданные при участии Намина – например, «Разговор с Эрнстом Неизвестным» и «Реальная Куба». В 2020 году вышла документальная лента Стаса Намина «Древние храмы Армении»
Театр Стаса Намина
В 1999 году музыкант создал «Театр музыки и драмы Стаса Намина», в котором исполнялись, главным образом, мюзиклы, а также работала детская студия – в ней обучали актерскому мастерству. Среди самых известных спектаклей театра - «Волосы», «Дом Бернарды Альбы», мюзиклы «Бременские музыканты», «Три мушкетера», «Алиса в Стране чудес», рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда», спектакль «Снежная королева». И сегодня Стас Намин продолжает ставить драматические мюзиклы – зрителям запомнился, например, спектакль «Космос» по рассказам Василия Шукшина. Кроме того, он – преподаватель МГГУ им. Михаила Шолохова и ГИТИСа.
Центр Стаса Намина
Стас Намин и Людмила Сенчина. Фото: кадр из передачи "Сегодня вечером"
Еще на заре перестройки музыкант создал продюсерский «Центр Стаса Намина», целью которого стала помощь молодым музыкантам, художникам и поэтам. Благодаря ему появились такие проекты, как «Парк Горького», «Бригада С», «Моральный кодекс», «Калинов мост», «Мегаполис», «Сплин».
На базе «Центра» проводились многочисленные музыкальные фестивали, Намин организовывал гастроли зарубежных звезд. Работа «Центра» была поставлена масштабно – работали студия звукозаписи, модельное и концертное агентства, студия дизайна, театр моды, телекомпания, фирма грамзаписи, выпускался журнал «Стас».
Доходы Стаса Намина
Как признается Стас Намин, всеми финансовыми вопросами занимается его бывшая жена Галина: «Моя первая жена сейчас работает генеральным директором нашего продюсерского центра. Вернее, это я у нее работаю, потому что всеми финансовыми вопросами здесь руководит она». По словам рокера, сегодня он уже может себе позволить 95% времени тратить на свои увлечения и творчество, и лишь 5% посвящать заработкам.
Первая жена и дочь Мария
Стас Намин с третьей женой - Галиной Микоян. Фото: соцсети
Армянин по национальности, Стас Намин очень любит приезжать на родину своих предков. Еще во времена Советского Союза он создал благотворительный фонд «Дети Армении» - для помощи пострадавшим во время землетрясения в Спитаке. Благодаря армянским корням артист получил яркую внешность, которая всегда привлекала к нему внимание женщин.
Высокий, статный музыкант (при росте 174 см он весит 65 кг) впервые женился в 1977 году – на Анне Исаевой, которая родила ему дочь Машу. Правда, вскоре этот брак распался, но бывшие супруги остались друзьями, Анна – коммерческий директор Центра Стаса Намина. Мария, повзрослев, получила специальность журналиста, а потом – психолога.
Людмила Сенчина
Через некоторое время после развода рокер женился на известной певице Людмиле Сенчиной. Они пытались создать дружную семью, но этому мешало расстояние – Сенчина жила и работала в Ленинграде (Санкт-Петербурге), для нее переезд к мужу в Москву оказался невозможным.
Третья жена и двое сыновей – родной и приемный
Стас Намин с сыном Артемом. Фото: соцсети
Третьей женой Анастаса стала женщина по имени Галина. Он заменил отца ее маленькому сыну Роману, а в 1993 году у них родился общий ребенок – сын Артем. Позднее Стас Намин помог Артему получить образование в Нью-Йорке: Артем окончил кинематографический факультет, кроме того, он стал художником, его выставки проходили в разных городах и пользовались успехом.
Трагедия в октябре 2023-го
Осенью 2023 года в семье Стаса Намина произошла страшная трагедия: был убит его сын Артем, а также теща, Прасковья (Полина) Ткаченко. Медики констатировали смерть от полученных ножевых ранений.
Роман - приемный сын Стаса Намина. Фото: соцсети
По подозрению в убийстве был задержан Роман Микоян – приемный сын музыканта. Он признался в совершенных убийствах. Известно, что Роман принимал запрещенные препараты, под их воздействием и было совершено преступление. По словам убитого горем Стаса Намина, он знал о пагубном пристрастии Романа, а отношения между ними разладились уже давно – они прекратили общаться несколько лет назад.
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Четвертая жена и сын Анастас
В 2015 году распался и третий брак Стаса Намина. Вскоре он женился в четвертый раз. Жена Нина родила ему сына, которому дали имя Анастас. Сейчас самому Стасу – 70 лет, его сыну Анастасу – восемь. Мальчик стал для музыканта смыслом жизни, он дает ему силы продолжать заниматься любимым делом – музыкой. Кроме того, отдушиной для Стаса служит его увлечение – он расписывает фарфор, создает наборы и сервизы, устраивает авторские художественные выставки.
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