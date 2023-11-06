Четыре жены Стаса Намина и трагедия в семье легендарного рокера

Стаса Намина знают все – его песню «Мы желаем счастья вам» можно услышать и сегодня, а вообще его часто называют «человеком Возрождения»: он музыкант, поэт, художник, продюсер, организатор рок-фестивалей…

Из известной семьи

Будущий музыкант родился 8 ноября 1951 года в Москве в семье Алексея Анастасовича Микояна и Нами Артемьевны Микоян. Его отец был летчиком-испытателем, героем Великой Отечественной войны, мама была музыковедом и писательницей. Сына они назвали Анастасом, позднее, начав свой творческий путь, он выбрал для себя звучный псевдоним – Стас Намин. Стас – сокращенная форма имени Анастас, Намин – в честь маминого имени.

Фамилия Микоян была известной в Советском Союзе – дедушка Стаса по отцу, в честь которого его назвали, был членом Политбюро ЦК КПСС, а его брат, Артем Микоян, авиаконструктор, разработал самолет МиГ.

