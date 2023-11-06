Продолжает актерскую династию: как Елизавета Янковская стала актрисой и с кем счастлива в личной жизни

В детстве Лизу брал с собой на репетиции дедушка, а потом и отец, и она с удовольствием меняла будни в детском саду на творческую атмосферу в театре или на съемочной площадке.

Окончив школу, Янковская поступила во ВГИК. Правда, ненадолго задержалась, и перевелась в ГИТИС на режиссерский факультет, в мастерскую Олега Кудряшова.

Театральная карьера

На сцену Елизавета Янковская начала выходить еще студенткой. Она исполнила роль полицейской в спектакле «YouTube / В полиции». А вот карьеру начала в МХТ им.А. Чехова, когда получила диплом вуза. Здесь она сыграла в пьесе «Человек из рыбы».