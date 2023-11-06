Продолжает актерскую династию: как Елизавета Янковская стала актрисой и с кем счастлива в личной жизни

Елизавета Янковская стала вторым ребенком в семье актеров Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Ее старшему брату Ивану было уже 5 лет, когда 1 мая 1995 года на свет появилась она.
Маленькая Елизавета Янковская (слева) с братом Иваном. Фото: соцсети
Лиза пошла по родительским стопам и стала актрисой. Наверное, иначе и быть не могло, ведь не только ее родители и брат выбрали театральную сцену и большой экран. Ее дедушкой был народный артист СССР, актер театра и кино Олег Янковский, бабушка – заслуженная артистка России Людмила Зорина.
Олег Янковский и Галина Зорина. Фото: Global Look Press
В детстве Лизу брал с собой на репетиции дедушка, а потом и отец, и она с удовольствием меняла будни в детском саду на творческую атмосферу в театре или на съемочной площадке.
Окончив школу, Янковская поступила во ВГИК. Правда, ненадолго задержалась, и перевелась в ГИТИС на режиссерский факультет, в мастерскую Олега Кудряшова.
Театральная карьера
На сцену Елизавета Янковская начала выходить еще студенткой. Она исполнила роль полицейской в спектакле «YouTube / В полиции». А вот карьеру начала в МХТ им.А. Чехова, когда получила диплом вуза. Здесь она сыграла в пьесе «Человек из рыбы».
Елизавета Янковская в пьесе "Человек из рыбы". Фото: Global Look Press
В 2018 году она получила приглашение сняться в фильме и с удовольствием его приняла.
Кинокарьера
Это была биографическая драма «История одного назначения», и Янковская дебютировала в кино, исполнив роль Танечки Берс, сестры Софьи Толстой. На экране дебютантка не затерялась среди таких опытных коллег, как Анна Михалкова и Ирина Горбачева.
Елизавета Янковская (слева) в фильме "История одного назначения". Кадр из фильма
Следующая работа на экране тоже прошла в окружении маститых актеров – Сергея Безрукова и Елизаветы Боярской. Это мини-сериал «Оптимисты. Карибский кризис» в 2019 году. Лиза Янковская исполнила роль Евгении Никитиной.
Елизавета Янковская в сериале "Оптимисты. Карибский кризис". Кадр из сериала
А в 2020 году согласилась на работу в триллере «Подельники», ради съемок в котором поехала в деревенскую глушь под Пермь. Примечательно, что до этого момента Лиза ни разу не была в деревне, где нет ни Интернета, ни центрального отопления, а главной в домах остается русская печка. Это произвело на нее большое впечатление.
Елизавета Янковская в сериале "Пропавшая". Кадр из сериала
В 2021 году на экраны вышел первый сезон сериала «Пропавшая», где Лиза исполнила главную роль – дочь Лену, которая таинственным образом исчезла, а потом возвратилась в семью, но уже не той, что была раньше.
В 2022 году с участием Янковской вышли те самые «Подельники», а также сериал «Ника», в котором Лизе также досталась главная роль.
Личная жизнь
Елизавета Янковская обладает модельной внешностью, ее рост 168 см, вес 52 кг. Наследница актерской династии – завидная невеста, сейчас, по слухам, ее сердце несвободно.
Ранее она несколько лет встречалась с актером Александром Палем, но в 2017 году они расстались. Следующим бойфрендом девушки стал тоже коллега Данила Ипполитов, с которым она познакомилась на киносъемках.
Елизавета Янковская и Александр Паль. Фото: соцсети
В 2019 году поползли слухи, что Лиза воссоединилась с Палем. Мама актрисы это подтвердила, когда показала их совместный выход в свет. Через два года они уже не скрываясь вышли на красную дорожку «Кинотавра».
Карьера сегодня
В 2023 году Янковская продолжает карьеру киноактрисы. С ее участием вышло сразу несколько проектов – сериал «Балет», боевик «Крысолов» и комедия «Фрау».
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