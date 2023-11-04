Яркая ведущая «Студии СОЮЗ» с тремя высшими: история жизни Елены Гущиной

Юные годы

Елена Николаевна Гущина начала свой жизненный путь 24 января 1983 года в Уфе. Все детство Лена провела на севере России. Ее семья жила в Нижневартовске, поэтому артистка считает себя истинной сибирячкой.

В юности Гущина увлекалась музыкой и фанатела от группы Backstreet Boys. Родители Лены были музыкантами, поэтому всячески поддерживали дочь в творческих начинаниях. Будущая артистка освоила фортепиано и бубен.

Телеведущая занималась не только музыкой. Девушка проявила себя и в боевых искусствах. Также Гущина уделяла немало времени образованию. Артистка получила целых три диплома.

Елена окончила Тюменский государственный университет, стала юристом. Позже, когда к девушке пришла известность, ей стал необходим диплом театрального режиссера. Она получила эту специальность в Тюменском государственном институте культуры. Кроме того, Гущина освоила и профессию журналиста, в 2014 году получила степень магистра в Нижневартовском университете.