Яркая ведущая «Студии СОЮЗ» с тремя высшими: история жизни Елены Гущиной

Юные годы
Елена Николаевна Гущина начала свой жизненный путь 24 января 1983 года в Уфе. Все детство Лена провела на севере России. Ее семья жила в Нижневартовске, поэтому артистка считает себя истинной сибирячкой.
В юности Гущина увлекалась музыкой и фанатела от группы Backstreet Boys. Родители Лены были музыкантами, поэтому всячески поддерживали дочь в творческих начинаниях. Будущая артистка освоила фортепиано и бубен.
Телеведущая занималась не только музыкой. Девушка проявила себя и в боевых искусствах. Также Гущина уделяла немало времени образованию. Артистка получила целых три диплома.
Елена окончила Тюменский государственный университет, стала юристом. Позже, когда к девушке пришла известность, ей стал необходим диплом театрального режиссера. Она получила эту специальность в Тюменском государственном институте культуры. Кроме того, Гущина освоила и профессию журналиста, в 2014 году получила степень магистра в Нижневартовском университете.
Елена Гущина в команде КВН в Нижневартовске.Фото: социальные сети
Клуб веселых и находчивых
Получая первое высшее образование, Гущина стала участником команды КВН «Сборная ХМАО — Югра».
Уже на первом курсе Леля (так прозвали ее однокурсники) с группой веселых ребят, представляющих Тюменский вуз участвовали в Евролиге и Северной лиге.
Чуть позже Лену, как обладательницу хороших вокальных данных, пригласили выступать за команду «Союз». Всего несколько сезонов понадобилось, чтобы студенческая команда стала профессиональной в юмористической среде. При этом Гущина, благодаря своей яркой внешности стала визитной карточкой коллектива.
В составе трио, кроме артистки, также были Айдар Гараев и Артем Муратов. Ребята своими смешными номерами и смелыми шутками быстро завоевали сердца зрителей и стали одной из самых любимых КВН-команд для многих поклонников юмора.
Артистка Елена Гущина на выступлении в КВН. Фото: социальные сети
Телевидение
Кавээнщица понимала, что нужно идти дальше и хотела связать дальнейшую жизнь с телевидением.
В 2014 году Елена попробовали свои силы в проекте «Большая перемена» на НТВ. Гущина выступила в образе Жанны Фриске с песней «Ла-ла-ла». Но дебют был неудачным. Жюри раскритиковали певицу, отметив, что ее голос хоть и шикарный, не подходит для выбранной композиции.
Тогда в 2017 году Гущиной пришла идея нового проекта. Так, она вместе с друзьями из КВН стала вести шоу «Студия СОЮЗ» на ТНТ, где участникам задают каверзные вопросы, а также исполняют композиции в новом, необычном стиле.
Елена Гущина на встрече с президентом Владимиром Путиным. Фото: социальные сети
Лозунгом проекта стала фраза - «Чем хуже русская попса, тем интересней!». Список артистов российской эстрады, которые попадают под разбор «Студии СОЮЗ» неисчерпаем.
Одной из самых стрессоустойчивых звезд стала Ольга Бузова. Также в проекте участвовали Мигель, Егор Крид, Екатерина Варнава, Юлия Ахмедова, Тимати, Елка и другие звезды шоу-бизнеса.
Личная жизнь
Личная жизнь ярчайшей артистки складывается удачно. Мужа Сергея Петинова Елена встретила еще в молодости на городской лиге КВН в Нижневартовске.
В начале их отношения были преимущественно дружескими. Но после совместной поездки в болгарский студенческий лагерь Helios между ними завязался роман. Через две недели после возвращения пара стала жить вместе.
Елена Гущина с мужем на отдыхе. Фото: социальные сети
8 марта на одном из совместных мероприятий Сергей сделал Елене предложение. Свадьба тоже была не менее романтичной.
Жить новоиспеченная семья решила в Москве, потому что там больше возможностей для развития, есть куда двигаться.
В 2013 году у четы родился сын, которого назвали Мирон. После родов Елена быстро вернулась в свою форму. От природы у Гущиной стройная фигура при небольшом росте - 163 см.
Певица следила за весом, соблюдала рацион питания для кормящих мам. Контролировать процесс похудения ей помогало красное платье, в котором Елена предстает перед зрителями «Союза», через 3 месяца после рождения малыша наряд сел идеально.
Позже теледива перешла на кето-диету.
Телеведущая Елена Гущина с сыном Мироном. Фото: социальные сети
Елена Гущина в настоящее время
Осенью 2021 года вместе с подругами Екатериной Моргуновой и Ксенией Корневой Гущина запустила новый проект о женской логике «Я же говорила шоу». Первым героем программы стал Андрей Бебуришвили. Шоу выпускается на YouTube и онлайн-площадке PREMIER.
В этот же период Гущина и Моргунова участвовали в масштабном проекте ТНТ «Игра», который объединил в рамках одного шоу новых и старых российских комиков. Главным призом стали 30 млн рублей.
У артистки есть сольный музыкальный проект Lelya Band, где Гущина исполняет каверы.
Одним из талантов Елены является рисование. Художница даже проводила свою персональную выставку, где представила женские портреты в стиле экспрессионизма и символизма.
Ведущая «Студии СОЮЗ» Елена Гущина в горах. Фото: социальные сети
Отдыхать звездная телеведущая любит активно. Семья часто отправляется в поход в горы. Леля освоила вейксерфинг и обожает просто плавать в море.
Гущина не любит называть свой возраст и в интервью отшучивается, что родилась в XX веке.
Сейчас у артистки плотный график. Она ведет мероприятия и ездит на гастроли по 3-4 раза в месяц. Если у ее супруга выдается возможность, он с удовольствием путешествует с женой.
Ведущая Елена Гущина на морском берегу. Фото: социальные сети