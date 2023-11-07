Самые стильные героини советских фильмов: как они умудрялись быть модными в годы дефицита

Все советские граждане одевались в те годы примерно одинаково — и чего греха таить, довольно серо и уныло. В кино же показывали модных и ярких героинь. Откуда брались эти удивительные наряды?
«Самая обаятельная и привлекательная»
Фото: кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная»
«Серая мышка» Надя по сюжету превращается в «модную штучку». Но как это сделать? Где найти соответствующие костюмы?
«Для превращения Нади из дурнушки в красавицу нам нужны были модные вещи. Как выкручивались? Пользовались гардеробом актеров, если, конечно, они соглашались.
Ирина Муравьева в конце фильма появлялась в своих собственных платьях и беленькой шубке, а красная шляпа на ее героине принадлежала Татьяне Васильевой», — рассказывал режиссер фильма Геральд Бежанов.
Героиня Ларисы Удовиченко приносит на работу кепи в клетку, украшенное помпоном, но мужчины высмеивают обновку: по их мнению, Клюева в этом кепи похожа на клоуна Олега Попова. Между тем подобные головные уборы в то время действительно были ультрамодными, и Лариса Удовиченко «пожертвовала» собственную вещь для съемок.
«Ирония судьбы, или С легким паром!»
Фото: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Барбара Брыльска была настолько очаровательна в платье горчичного цвета (хотя ей самой оно не нравилось), что после выхода фильма советские женщины массово принялись шить такие же наряды. Тем более что в платье «как у Нади» можно было пойти и в гости, и в театр, и на работу. В отличие от фиолетового вечернего платья Гали — оно было слишком шикарным для повседневного ношения.
И никто из восхищенных зрительниц не знал, что горчичное платье использовалось на киностудии уже не в первый раз: из-за дефицита сложно было найти что-то оригинальное, поэтому решили слегка перешить наряд, в котором была героиня другого фильма — «Опасный поворот», снятого тремя годами раньше.
«Москва слезам не верит»
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
Желтый плащ, в котором Катерина подходит к своему любовнику — герою Олега Табакова — принадлежал самой Вере Алентовой. Строгий твидовый костюм Катерины — директора комбината — создавали из нескольких пар мужских брюк, потому что твид было не достать.
«Современные костюмы для второй серии — это особая тема. Для Людмилы (героини Ирины Муравьевой) изготовили из шелковой ткани нижнюю юбку, по стоимости намного превосходящую костюм. Шелковые юбки, белье обостряют природную женственность, меняется пластика. Кокетливая походка Людмилы, я надеюсь, благодаря этому очаровала всех», — вспоминала художник по костюмам Жанна Мелконян.
Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»
А платье, в котором провинциалка Людмила, стремящаяся покорить всех вокруг, приходит в Ленинскую библиотеку, сшито из ткани, предназначенной для мужских галстуков. Это решение можно назвать новаторским и уникальным — прежде никто подобного не практиковал.
«Любовь и голуби»
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Раиса Захаровна затмевает в этом фильме всех других героинь. Городская жительница выделяется своим внешним видом и на курорте — она меняет наряды в каждой сцене, переодеваясь, судя по всему, несколько раз в день. Надо сказать, на безупречной фигуре Людмилы Гурченко все эти платья и костюмы выглядели потрясающе.
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
Но главный предмет гардероба ее героини — знаменитый красный берет, который стал жертвой в драке Раисы Захаровны с Надюхой. Актриса Нина Дорошина твердо сказала: я просто обязана что-нибудь выдрать у разлучницы! И костюмеры буквально за ночь связали этот берет, привязав к нему помпон. Его и выдрала темпераментная Надя в ходе разборок.
«Три плюс два»
Фото: кадр из фильма «Три плюс два»
Разглядывать наряды героинь этой романтической комедии можно бесконечно. Как только уместились все эти стильные платья, купальники, брюки, очки и прочее в небольших чемоданчиках, которые девушки привезли с собой на отдых?
В первой же сцене появления девчат героиня Натальи Кустинской щеголяет в моднейшем коралловом платье-сафари, а героиня Натальи Фатеевой — в узких брюках и полосатой яркой рубашке. Кстати, женщин в брюках тогда было в СССР совсем немного.
Фото: кадр из фильма «Три плюс два»
Рассказывают, что, когда после съемок Фатеева решила поужинать в ресторане — ее туда не пустили: блестящие брюки-капри с цветочным узором на даме считались чем-то неприличным.
Девушки носят темные очки «кошачий глаз» — как голливудские кинозвезды. Плавают и загорают в потрясающих купальниках. А крупные бусы? А французские духи? Да, эти девушки — не простые советские служащие: одна из них по сюжету — актриса, вторая — дрессировщица.
И все же, зачем создатели фильма так наглядно подчеркнули разницу между этими яркими «бабочками» и их соседями по отдыху — парнями, которые одеты подчеркнуто просто?
Если внимательно посмотреть на их машину, можно найти разгадку этого ребуса: на ней — латышские номера. А Латвия тогда была практически заграницей: жительницы этой советской республики имели доступ к хорошим импортным вещам.
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Кроме того, можно предположить, что девушки намеренно показаны в фильме более успешными, в «статусной» одежде: ведь они, по сути, держат ситуацию в своих руках, без особого труда «дергая за ниточки» парней. А значит, дорогие вещи только подчеркивают: они — не ровня этим «простакам». Во всяком случае, такие предположения высказывают пользователи Сети, обсуждая фильм «Три плюс два».