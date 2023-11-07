Самые стильные героини советских фильмов: как они умудрялись быть модными в годы дефицита

«Серая мышка» Надя по сюжету превращается в «модную штучку». Но как это сделать? Где найти соответствующие костюмы?

«Для превращения Нади из дурнушки в красавицу нам нужны были модные вещи. Как выкручивались? Пользовались гардеробом актеров, если, конечно, они соглашались. Ирина Муравьева в конце фильма появлялась в своих собственных платьях и беленькой шубке, а красная шляпа на ее героине принадлежала Татьяне Васильевой», — рассказывал режиссер фильма Геральд Бежанов.

Героиня Ларисы Удовиченко приносит на работу кепи в клетку, украшенное помпоном, но мужчины высмеивают обновку: по их мнению, Клюева в этом кепи похожа на клоуна Олега Попова. Между тем подобные головные уборы в то время действительно были ультрамодными, и Лариса Удовиченко «пожертвовала» собственную вещь для съемок.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

