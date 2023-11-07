Неизвестные грани «Реального пацана» Николая Наумова: поэт, интеллигент и примерный семьянин

  Николай Наумов в последнем сезоне сериала «Реальные пацаны». Фото: телеканал ТНТ 

Teleprogramma.pro рассказывает, как сложилась судьба легендарного Коляна.

На днях на ТНТ показали последнюю серию знаменитого сериала «Реальные пацаны». Закончился он на очень пронзительной ноте, да так, что видео финальных кадров растащили по Телеграм-каналам. А в соцсетях зрители пишут: «Спасибо за наше счастливое детство» и признаются, что плачут.

Но жизнь продолжается. И, наверняка, исполнители главных ролей появятся в новых проектах. Или вообще создатели «Реальных пацанов» придумают и новый сезон. В этом мире все возможно!

А пока Teleprogrammma.pro расскажет вам, как складывалась судьба исполнителя главной роли Коляна Николая Наумова в реальной жизни.

Детство

Николай Наумов родился 28 февраля 1982 года в Перми в семье военного. В детстве мальчик увлекался поэзией и изучением иностранных языков. И после школы он поступил в педагогический вуз, на факультет иняза. 

Однажды педагоги университета поручили студенту встретить в Москве и сопроводить до Перми шотландского писателя Майкла Керинса. По дороге они разговорились, и шотландец попросил своего собеседника написать стихотворение на английском языке. И Николай сочинил стих «Я не поэт». 

Писателю настолько понравилось произведение Наумова, что он взял стих с собой в Шотландию, где переводчики-любители перевели его на 46 языков: турецкий, греческий, идиш, арабский и многие другие. 

 Николай Наумов с мамой и братом. Фото: соцсети  

КВН 

В университете яркого парня, чей рост составляет 193 сантиметра, заметили и пригласили играть в КВН, в сборную команду Перми «Парма». Тогда костяк команды составляли Светлана Пермякова, Жанна Кадникова и Олег Верещагин. Пути Николая еще пересекутся с Жанной на долгие годы, на съемках культового сериала «Реальные пацаны», сделавшего Наумова знаменитым.

«Реальные пацаны»

Съемки проекта, рассказывающего о жизни обычных парней из Перми, начались в 2009 году. Всего до осени 2023 года было снято десять сезонов сериала.

Николай сыграл своего тезку Коляна, который постоянно попадает в курьезные ситуации, но каждый раз предпринимает попытки выбраться из них и стать лучше. Также роли «реальных пацанов», ставших в России своими, исполнили Антон Богданов и Владимир Селиванов.

Николай Наумов в составе команды КВН. Фото: соцсети  

Экранную жену Коляна сыграла актриса Зоя Бербер отметившая, что Николай Наумов – практически полная противоположность своему персонажу. По ее словам, актер – скромный, интеллигентный начитанный человек.

На съемках десятого сезона сам Николай также рассказывал журналистам, что зрители настолько отождествляют его с его героем, что нередко зовут выпить или приглашают на собственную свадьбу. А на вопрос,не возникает ли у него искушения подшутить над такими зрителями, Николай ответил так, что стало понятно: Зоя Бербер во многом права…     

«Я, конечно, в силу слабости своей человеческой натуры допускаю по отношению к человеку, не защищенному от этого мира, отпустить какую-то шуточку или как-то поиздеваться над ним, но мне потом будет плохо от этого, - сказал Николай.

Поэтому я принял для себя решение отвечать человеку, что он от меня хочет, разумеется, в пределах разумного. Тем более я бросил пить. И мне сейчас стало гораздо легче общаться».

По сюжету последнего сезона герой Николая Наумова переезжает жить в деревню. Фото: телеканал ТНТ

Как рассказывал тогда журналистам Николай Наумов, его герой прекрасен тем, что практически не меняется, это абсолютная константа. Как Колян косячил в первых сериях, так продолжает делать это и в предудыдущих.

Однако, по словам креативного продюсера сериала «Реальные пацаны» Владимира Морозова, в последнем сезоне герой Наумова все-таки взрослеет. Поэтому каждая серия десятого сезона заканчивается если не победой персонажа, то хотя бы исправлением его ошибок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Другие роли

Конечно, Николай Наумов снимался не только в сериале «Реальные пацаны». В кино он дебютировал, сыграв в сериале «Мангуст».

С 2011 по 2014 годы исполнил эпизодическую роль журналиста в комедии «Беременный», сыграл в комедии «Няньки».

В 2016 году Николай появился в другом проекте режиссера «Реальных пацанов» Жанны Кадниковой под названием «Бедные люди», рассказывающем о питерском писателе-неудачнике, работающем на Ольгу Бузову. А уже спустя год артист снялся в комедии «Гражданский брак».   

Кадр из фильма «Яйцо Фаберже»  

Отдыхая в родной Перми, Николай Наумов не упустил возможность сыграть эпизодическую роль в фильме «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова, съемки которого проходили в его родном крае.

А весной 2022 года Николай Наумов сыграл одну из главных ролей в комедии «Яйцо Фаберже» об ограблении краеведческого музея. Многие фанаты артиста отметили, что эта роль разительно отличается от Коляна из «Реальных пацанов».

Телепроекты

Николай Наумов – частый гость на телевидении. Так, он приходил в юмористические телешоу «Слава Богу, ты пришел!» и «Камеди Вумен». А в «Comedy Баттл. Без границ» и комедийном проекте «Не спать!» вошел в состав жюри.

В 2021 году Николай Наумов наряду с другим «реальным пацаном» Владимиром Селивановым принял участие в съемках приключенческого реалити-шоу «Форт Боярд». Они проходили во Франции.

Николай Наумов и Павел Воля в шоу «Comedy club» в 2012 году. Фото: телеканал ТНТ

«В детстве программа будоражила мое сознание. Я рад, что участвую со своим другом. Остальных узнал только сегодня. Все было новым для меня, ведь раньше я никогда не брал в руки скорпионов, пауков и змей…Но я настроен победить», – признавался тогда Николай Наумов в интервью изданию «Аргументы и факты».    

И ведь действительно победил, а денежный выигрыш отправил на благотворительность – в два благотворительных фонда «Живи, малыш» и «Дедморозим». 

Бизнес

Николай Наумов не только снимается в кино, но и занимается бизнесом. Так, в 2018 году под его руководством было выпущено мобильное приложение «Автокласс», предназначенное специально для молодых неопытных водителей. Также артист создал собственный спортивный бренд одежды.

Николай Наумов. Фото: Global Look Press 

Жена и дети

Со своей будущей женой Альбиной Николай Наумов познакомился еще в 2007 году, когда учился в педагогическом университете. В Перми отмечали день города, а девушка подрабатывала тем, что раздавала листовки с рекламой какого-то кандидата в депутаты. Николай же гулял с друзьями по городу, подошел к красотке и взял листовку.

Потом компания стала думать, что же делать дальше и решили пойти на тусовку, но на отдых не хватало 500 рублей. Придумали занять эту сумму у Альбины, пообещав вернуть обратно. И она согласилась на сделку с условием, что ее возьмут с собой. Так и поступили. И уже при первой встрече Николай и Альбина понравились друг другу.

Вскоре Наумов вернул девушке долг, а заодно и пригласил ее на свидание. Между молодыми людьми начался роман, а спустя короткое время они поженились.

Большим испытанием для Альбины стал выход первого сезона сериала «Реальные пацаны», когда Николая начали узнавать на улице, просили сфотографироваться с ним, у актера появилось множество поклонниц.

И конечно, Альбине как человеку, не имеющему отношение к актерской профессии, было сложно смотреть на экранные объятия и поцелуи с киношной женой Лерой – актрисой Зоей Бербер. Но постепенно она поняла, что это часть профессии мужа, а реальная жизнь – в семье.

Николай Наумов с женой и детьми. Фото: соцсети  

В 2011 году у пары родилась дочь Амина. Перед рождением девочке Альбине приснился необычный сон, по сюжету которого на рассвете она вдруг видит в небе крупную надпись: Амина. Альбина рассказала о странном сновидении Николаю. И оба восприняли этот сон как знак свыше и не стали спорить с судьбой. А вот сыновей уже назвали стандартными русскими именами Саша (2014 год) и Сережа (2016 год).     

Семья любит путешествовать и вообще проводить как можно больше времени вместе. А вот сериал «Реальные пацаны» дети Николая пока не смотрят, поскольку, по его мнению, в нем много алкоголя, скабрезных шуток и откровенных сцен. Хотя, как признался актер, с дочерью они все же осилили одну серию.

«Амина вернулась из летнего лагеря и была удивлена тем, что все ее сверстники знают сериал, - в одном из своих интервью отметил Николай Наумов. - А они были сильно шокированы и удивлены, что она не в курсе происходящего в кадре. Но моя Амина очень взрослый и ответственный человек, она понимает, что происходит, поэтому мы улыбнулись, посмеялись. Ее реакция была такая: «Ммм, прикольно».

Рост и вес 

Рост Николая - 193 сантиметра, вес - 88 килограммов. 

Николай Наумов сейчас

Недавно Николай сыграл роль полицейского Лехи в мистическом детективе «Волшебный участок». Образ Змея Горыныча воплотил Павел Деревянко, Гнома – комик Илья Соболев. Также в картине снялись Татьяна Догилева, Филипп Янковский, Гоша Куценко, Ева Смирнова.

А что касается «Реальных пацанов», то автору этих строк доводилось побывать на съемках прощального сезона 19 июля этого года. Тогда серия снималась в музее «Ленинские горки».

Николай Наумов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер и Максим Тихонов с удовольствием общались с журналистами и рассказывали, что действие последних серий происходит в деревне, что на съемках они научились доить коз и управлять тракторами.

В последнем сезоне «Реальных пацанов» Колян реально повзрослел. Фото: телеканал ТНТ  

Время пролетело быстро. Недавно в интервью Teleprogramma.pro Николай признался, что испытывает светлую грусть. А подобное чувство возникало у артиста, когда он выпускался из школы и расставался с теми, с кем долго общался.

Прощаться с прошлым всегда грустно, а расставание с детством порой вызывает на глазах слезы. А когда смотришь последние кадры «Реальных пацанов» понимаешь, что уж теперь Колян действительно повзрослел…    

Читайте также