Неизвестные грани «Реального пацана» Николая Наумова: поэт, интеллигент и примерный семьянин

На днях на ТНТ показали последнюю серию знаменитого сериала «Реальные пацаны». Закончился он на очень пронзительной ноте, да так, что видео финальных кадров растащили по Телеграм-каналам. А в соцсетях зрители пишут: «Спасибо за наше счастливое детство» и признаются, что плачут.

Но жизнь продолжается. И, наверняка, исполнители главных ролей появятся в новых проектах. Или вообще создатели «Реальных пацанов» придумают и новый сезон. В этом мире все возможно!

А пока Teleprogrammma.pro расскажет вам, как складывалась судьба исполнителя главной роли Коляна Николая Наумова в реальной жизни.

Детство

Николай Наумов родился 28 февраля 1982 года в Перми в семье военного. В детстве мальчик увлекался поэзией и изучением иностранных языков. И после школы он поступил в педагогический вуз, на факультет иняза.

Однажды педагоги университета поручили студенту встретить в Москве и сопроводить до Перми шотландского писателя Майкла Керинса. По дороге они разговорились, и шотландец попросил своего собеседника написать стихотворение на английском языке. И Николай сочинил стих «Я не поэт».

Писателю настолько понравилось произведение Наумова, что он взял стих с собой в Шотландию, где переводчики-любители перевели его на 46 языков: турецкий, греческий, идиш, арабский и многие другие.