Неизвестные грани «Реального пацана» Николая Наумова: поэт, интеллигент и примерный семьянин

На днях на ТНТ показали последнюю серию знаменитого сериала «Реальные пацаны». Закончился он на очень пронзительной ноте, да так, что видео финальных кадров растащили по Телеграм-каналам. А в соцсетях зрители пишут: «Спасибо за наше счастливое детство» и признаются, что плачут.
Но жизнь продолжается. И, наверняка, исполнители главных ролей появятся в новых проектах. Или вообще создатели «Реальных пацанов» придумают и новый сезон. В этом мире все возможно!
А пока Teleprogrammma.pro расскажет вам, как складывалась судьба исполнителя главной роли Коляна Николая Наумова в реальной жизни.
Детство
Николай Наумов родился 28 февраля 1982 года в Перми в семье военного. В детстве мальчик увлекался поэзией и изучением иностранных языков. И после школы он поступил в педагогический вуз, на факультет иняза.
Однажды педагоги университета поручили студенту встретить в Москве и сопроводить до Перми шотландского писателя Майкла Керинса. По дороге они разговорились, и шотландец попросил своего собеседника написать стихотворение на английском языке. И Николай сочинил стих «Я не поэт».
Писателю настолько понравилось произведение Наумова, что он взял стих с собой в Шотландию, где переводчики-любители перевели его на 46 языков: турецкий, греческий, идиш, арабский и многие другие.
Николай Наумов с мамой и братом. Фото: соцсети
КВН
В университете яркого парня, чей рост составляет 193 сантиметра, заметили и пригласили играть в КВН, в сборную команду Перми «Парма». Тогда костяк команды составляли Светлана Пермякова, Жанна Кадникова и Олег Верещагин. Пути Николая еще пересекутся с Жанной на долгие годы, на съемках культового сериала «Реальные пацаны», сделавшего Наумова знаменитым.
«Реальные пацаны»
Съемки проекта, рассказывающего о жизни обычных парней из Перми, начались в 2009 году. Всего до осени 2023 года было снято десять сезонов сериала.
Николай сыграл своего тезку Коляна, который постоянно попадает в курьезные ситуации, но каждый раз предпринимает попытки выбраться из них и стать лучше. Также роли «реальных пацанов», ставших в России своими, исполнили Антон Богданов и Владимир Селиванов.
Николай Наумов в составе команды КВН. Фото: соцсети
Экранную жену Коляна сыграла актриса Зоя Бербер отметившая, что Николай Наумов – практически полная противоположность своему персонажу. По ее словам, актер – скромный, интеллигентный начитанный человек.
На съемках десятого сезона сам Николай также рассказывал журналистам, что зрители настолько отождествляют его с его героем, что нередко зовут выпить или приглашают на собственную свадьбу. А на вопрос,не возникает ли у него искушения подшутить над такими зрителями, Николай ответил так, что стало понятно: Зоя Бербер во многом права…
«Я, конечно, в силу слабости своей человеческой натуры допускаю по отношению к человеку, не защищенному от этого мира, отпустить какую-то шуточку или как-то поиздеваться над ним, но мне потом будет плохо от этого, - сказал Николай.
Поэтому я принял для себя решение отвечать человеку, что он от меня хочет, разумеется, в пределах разумного. Тем более я бросил пить. И мне сейчас стало гораздо легче общаться».
По сюжету последнего сезона герой Николая Наумова переезжает жить в деревню. Фото: телеканал ТНТ
Как рассказывал тогда журналистам Николай Наумов, его герой прекрасен тем, что практически не меняется, это абсолютная константа. Как Колян косячил в первых сериях, так продолжает делать это и в предудыдущих.
Однако, по словам креативного продюсера сериала «Реальные пацаны» Владимира Морозова, в последнем сезоне герой Наумова все-таки взрослеет. Поэтому каждая серия десятого сезона заканчивается если не победой персонажа, то хотя бы исправлением его ошибок.
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Другие роли
Конечно, Николай Наумов снимался не только в сериале «Реальные пацаны». В кино он дебютировал, сыграв в сериале «Мангуст».
С 2011 по 2014 годы исполнил эпизодическую роль журналиста в комедии «Беременный», сыграл в комедии «Няньки».
В 2016 году Николай появился в другом проекте режиссера «Реальных пацанов» Жанны Кадниковой под названием «Бедные люди», рассказывающем о питерском писателе-неудачнике, работающем на Ольгу Бузову. А уже спустя год артист снялся в комедии «Гражданский брак».
Кадр из фильма «Яйцо Фаберже»
Отдыхая в родной Перми, Николай Наумов не упустил возможность сыграть эпизодическую роль в фильме «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова, съемки которого проходили в его родном крае.
А весной 2022 года Николай Наумов сыграл одну из главных ролей в комедии «Яйцо Фаберже» об ограблении краеведческого музея. Многие фанаты артиста отметили, что эта роль разительно отличается от Коляна из «Реальных пацанов».
Телепроекты
Николай Наумов – частый гость на телевидении. Так, он приходил в юмористические телешоу «Слава Богу, ты пришел!» и «Камеди Вумен». А в «Comedy Баттл. Без границ» и комедийном проекте «Не спать!» вошел в состав жюри.
В 2021 году Николай Наумов наряду с другим «реальным пацаном» Владимиром Селивановым принял участие в съемках приключенческого реалити-шоу «Форт Боярд». Они проходили во Франции.
Николай Наумов и Павел Воля в шоу «Comedy club» в 2012 году. Фото: телеканал ТНТ
«В детстве программа будоражила мое сознание. Я рад, что участвую со своим другом. Остальных узнал только сегодня. Все было новым для меня, ведь раньше я никогда не брал в руки скорпионов, пауков и змей…Но я настроен победить», – признавался тогда Николай Наумов в интервью изданию «Аргументы и факты».
И ведь действительно победил, а денежный выигрыш отправил на благотворительность – в два благотворительных фонда «Живи, малыш» и «Дедморозим».
Бизнес
Николай Наумов не только снимается в кино, но и занимается бизнесом. Так, в 2018 году под его руководством было выпущено мобильное приложение «Автокласс», предназначенное специально для молодых неопытных водителей. Также артист создал собственный спортивный бренд одежды.
Николай Наумов. Фото: Global Look Press
Жена и дети
Со своей будущей женой Альбиной Николай Наумов познакомился еще в 2007 году, когда учился в педагогическом университете. В Перми отмечали день города, а девушка подрабатывала тем, что раздавала листовки с рекламой какого-то кандидата в депутаты. Николай же гулял с друзьями по городу, подошел к красотке и взял листовку.
Потом компания стала думать, что же делать дальше и решили пойти на тусовку, но на отдых не хватало 500 рублей. Придумали занять эту сумму у Альбины, пообещав вернуть обратно. И она согласилась на сделку с условием, что ее возьмут с собой. Так и поступили. И уже при первой встрече Николай и Альбина понравились друг другу.
Вскоре Наумов вернул девушке долг, а заодно и пригласил ее на свидание. Между молодыми людьми начался роман, а спустя короткое время они поженились.
Большим испытанием для Альбины стал выход первого сезона сериала «Реальные пацаны», когда Николая начали узнавать на улице, просили сфотографироваться с ним, у актера появилось множество поклонниц.
И конечно, Альбине как человеку, не имеющему отношение к актерской профессии, было сложно смотреть на экранные объятия и поцелуи с киношной женой Лерой – актрисой Зоей Бербер. Но постепенно она поняла, что это часть профессии мужа, а реальная жизнь – в семье.
Николай Наумов с женой и детьми. Фото: соцсети
В 2011 году у пары родилась дочь Амина. Перед рождением девочке Альбине приснился необычный сон, по сюжету которого на рассвете она вдруг видит в небе крупную надпись: Амина. Альбина рассказала о странном сновидении Николаю. И оба восприняли этот сон как знак свыше и не стали спорить с судьбой. А вот сыновей уже назвали стандартными русскими именами Саша (2014 год) и Сережа (2016 год).
Семья любит путешествовать и вообще проводить как можно больше времени вместе. А вот сериал «Реальные пацаны» дети Николая пока не смотрят, поскольку, по его мнению, в нем много алкоголя, скабрезных шуток и откровенных сцен. Хотя, как признался актер, с дочерью они все же осилили одну серию.
«Амина вернулась из летнего лагеря и была удивлена тем, что все ее сверстники знают сериал, - в одном из своих интервью отметил Николай Наумов. - А они были сильно шокированы и удивлены, что она не в курсе происходящего в кадре. Но моя Амина очень взрослый и ответственный человек, она понимает, что происходит, поэтому мы улыбнулись, посмеялись. Ее реакция была такая: «Ммм, прикольно».
Рост и вес
Рост Николая - 193 сантиметра, вес - 88 килограммов.
Николай Наумов сейчас
Недавно Николай сыграл роль полицейского Лехи в мистическом детективе «Волшебный участок». Образ Змея Горыныча воплотил Павел Деревянко, Гнома – комик Илья Соболев. Также в картине снялись Татьяна Догилева, Филипп Янковский, Гоша Куценко, Ева Смирнова.
А что касается «Реальных пацанов», то автору этих строк доводилось побывать на съемках прощального сезона 19 июля этого года. Тогда серия снималась в музее «Ленинские горки».
Николай Наумов, Владимир Селиванов, Зоя Бербер и Максим Тихонов с удовольствием общались с журналистами и рассказывали, что действие последних серий происходит в деревне, что на съемках они научились доить коз и управлять тракторами.
В последнем сезоне «Реальных пацанов» Колян реально повзрослел. Фото: телеканал ТНТ
Время пролетело быстро. Недавно в интервью Teleprogramma.pro Николай признался, что испытывает светлую грусть. А подобное чувство возникало у артиста, когда он выпускался из школы и расставался с теми, с кем долго общался.
Прощаться с прошлым всегда грустно, а расставание с детством порой вызывает на глазах слезы. А когда смотришь последние кадры «Реальных пацанов» понимаешь, что уж теперь Колян действительно повзрослел…