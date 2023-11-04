Главный красавчик сериала «Ранетки», сын знаменитой актрисы и кикбоксер: биография актера Нила Кропалова

Биография актера

Нил Кропалов — российский актер, который приобщился к миру театрального и киноискусства еще в юном возрасте. Артист находится в творческом поиске, а потому может похвастаться как широким репертуаром в театре, так и разноплановыми ролями в сериалах. Ему удалось добиться и признания критиков, и любви поклонниц всех возрастов.

Необычное имя и жизнь в творческой семье

Нил Кропалов родился 5 марта 1991 года в Москве в творческой семье. Его мать — актриса Оксана Калиберда, отец — композитор Николай Кропалов. Кстати, Нил вовсе не псевдоним, а настоящее имя актера.

Как рассказала его мама в интервью, будучи беременной старшим сыном, она по наивности согласилась на съемки в Египте. По прибытии в Каир Оксана была похищена, и спасло ее только то, что она ждала ребенка. После возвращения на родину вместе с мужем они решили назвать сына в честь африканской реки, в долине которой она долго находилась.

Родители любят необычные имена, так как и младшего сына тоже назвали нестандартно — Влас Кропалов. Брат Нила тоже обладает творческой жилкой и в 12 лет уже выступил режиссером собственного любительского сериала «Оторванцы», который снял вместе с друзьями.