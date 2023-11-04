Главный красавчик сериала «Ранетки», сын знаменитой актрисы и кикбоксер: биография актера Нила Кропалова

Биография актера
Нил Кропалов — российский актер, который приобщился к миру театрального и киноискусства еще в юном возрасте. Артист находится в творческом поиске, а потому может похвастаться как широким репертуаром в театре, так и разноплановыми ролями в сериалах. Ему удалось добиться и признания критиков, и любви поклонниц всех возрастов.
Необычное имя и жизнь в творческой семье
Нил Кропалов родился 5 марта 1991 года в Москве в творческой семье. Его мать — актриса Оксана Калиберда, отец — композитор Николай Кропалов. Кстати, Нил вовсе не псевдоним, а настоящее имя актера.
Как рассказала его мама в интервью, будучи беременной старшим сыном, она по наивности согласилась на съемки в Египте. По прибытии в Каир Оксана была похищена, и спасло ее только то, что она ждала ребенка. После возвращения на родину вместе с мужем они решили назвать сына в честь африканской реки, в долине которой она долго находилась.
Родители любят необычные имена, так как и младшего сына тоже назвали нестандартно — Влас Кропалов. Брат Нила тоже обладает творческой жилкой и в 12 лет уже выступил режиссером собственного любительского сериала «Оторванцы», который снял вместе с друзьями.
Нил Кропалов в детстве. Фото: соцсети
В раннем детстве Нил начал посещать музыкальную школу и балетную студию на Арбате. Позднее дополнительно занялся вокалом и даже был солистом хора Российской академии музыки имени Гнесиных.
Когда Кропалову исполнилось 11 лет, семья переехала в менее «интеллигентный» район Москвы. Там у него начали возникать сложности со сверстниками, которые косо смотрели на мальчика с нотной папкой в руках.
Занятие спортом и тяга к театру
Регулярные стычки и уличные конфликты привели к тому, что Николай Кропалов записал сына в секцию бокса, где из него практически за одно лето сумели сделать настоящего бойца. Чуть позже в жизни Нила появился кикбоксинг, в котором он смог отлично реализоваться за счет балетной растяжки. Но уроки фортепиано будущий актер так и не бросил.
Помимо музыкальных, спортивных и хореографических кружков, Кропалов с 12 лет начал заниматься в театральной студии у режиссера Игоря Яцко. За короткое время мальчик попробовал себя в разных жанрах и добился возможности играть во «взрослых» спектаклях «Зойкина квартира» и «Город миллионеров».
Нил Кропалов в юности. Фото: соцсети
После школы Нил поступил в Театральный институт имени Бориса Щепкина. Туда юноша пришел уже в звездном статусе, так как благодаря съемкам в сериале «Ранетки» стал популярным в стране актером.
Работа в Театре имени Моссовета и поэтические марафоны
После института основным местом работы Кропалов выбрал Театр имени Моссовета, в котором играл в спектаклях «Иисус Христос — суперзвезда», «Ошибки одной ночи» и «Опасные связи». Режиссером постановок был художественный руководитель театра Павел Хомский.
Также артист сотрудничал с «Ленкомом» и Центральным домом актера им. А. А. Яблочкиной, где играл в спектаклях «Дорогой, многоуважаемый… дом!», «Играем Лермонтова», «В шесть часов вечера после войны» режиссера Павла Тихомирова.
Артист также занимался декламацией, участвовал в поэтических проектах и марафонах.
Нил Кропалов на сцене театра. Фото: соцсети
В 2019-м театральный репертуар артиста пополнился спектаклем «Герой нашего времени» по роману Михаила Лермонтова, где Нилу была предложена главная роль Григория Печорина.
В 2022 году в репертуар артиста вошел спектакль «Общага-на-Крови» режиссера Олеси Невмержицкой по дебютному роману Алексея Иванова. Премьера состоялась в феврале в Театре имени Моссовета.
Съемки в фильмах
Первую работу в кино Кропалов получил в 14 лет, снявшись в многосерийном фильме «Рельсы счастья». Юноша сыграл роль сына главной героини. В школьные годы Нил успел появиться еще в ряде картин.
В первой половине 2000-х годов фильмография артиста пополнилась также участием в сериалах «Женские истории», «Адвокат-4».
Нил Кропалов. Фото: Нил Кропалов в сериале «Мачеха» (2007)
В 2007–2008 годах артист был занят съемками в 150-серийной мелодраме «Мачеха» для канала «Россия-1». Коллегами Кропалова по съемочной площадке стали Екатерина Кабак, Мария Климова, Степан Старчиков. Идея первого российского подросткового сериала принадлежала Юрию Беленькому и Елене Имамовой, владельцам студии «Творческое телевизионное объединение Юрия Беленького».
Тогда же, в 2008 году, состоялась премьера драмы «Кружева», в которой также сыграл Нил.
Но наиболее известным проектом того периода с участием Кропалова стал молодежный сериал «Ранетки», где артист сыграл таинственного старшеклассника Матвея, экранного возлюбленного Анны Рудневой. После выхода ленты на экраны на Нила обрушился поток внимания от поклонниц.
Нил Кропалов в сериале «Ранетки». Фото: кадр из сериала «Ранетки» (2008)
Вышедший в 2010 году остросюжетный детектив «Зарево» показал, что молодой актер способен сыграть практически любую по сложности роль. Фильм стал участником «Кинотавра-2011», а на Ялтинском кинофестивале Нил был удостоен главного приза.
В романтической комедии «Огонь, вода и бриллианты», которую продюсировала мама актера, Кропалов сыграл главного персонажа и выступил в качестве композитора, написав саундтрек для этой картины.
В 2016 году на экраны с участием молодого, но уже опытного актера вышла российская адаптация успешного корейского проекта Stairway to Heaven. Это истории любви «Лестница в небеса», которая представляет собой смесь «Золушки» и «Ромео и Джульетты».
А в 2019 году творческую биографию исполнителя пополнила главная роль в мелодраме «Большой артист». Актерский ансамбль подобрался звездный. В конце 2020-го состоялась премьера фильма Петра Олевского «Молодое вино». Кинолента попала в конкурсную программу международного фестиваля «Дух огня».
Нил Кропалов в фильме «Огонь, вода и бриллианты». Фото: кадр из фильма «Огонь, вода и бриллианты» (2012)
Личная жизнь артиста
О личной жизни Нила Кропалова известно только, что артист не женат. Но вот есть ли у молодого человека девушка та возлюбленная, которой он дарит нежность, общественности он не рассказывает.
Вдобавок к актерским, композиторским, вокальным, хореографическим и спортивным талантам Кропалов еще и рисует. Художественных работ Нила в музеях пока нет, зато сам актер, точнее изображающий его манекен, был представлен в Музее современной истории России.
Нил Кропалов ведет активную жизнь в социальных сетях и делится личными фото на своей странице в соцсетях.
Нил Кропалов в Комиссии по вопросам развития культуры. Фото: соцсети
Кропалов сейчас
Сейчас Кропалов продолжает развивать свою театральную и кинокарьеру. В марте 2023-го на телеканале «Dомашний» состоялся показ сериала «Крестецкая вышивка», где Нил исполнил одну из ключевых ролей, воплотив образ мэра города.
Кроме того, весной этого года канал «Россия-1» подарил зрителям телепремьеру — многосерийный сериал с элементами мелодрамы и детектива «Заполярный вальс». Компаньонами Кропалова, который предстал в образе пилота, на съемочной площадке стали Татьяна Лялина, Алексей Анищенко и Ольга Кабо.
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