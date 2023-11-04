Обаятельная телеведущая и жена известного рэпера: жизнь и творчество Марии Беловой

Биография знаменитости

Марию Белову называют одной из самых красивых и очаровательных ведущих российского телевидения. Помимо притягательной внешности, она обладает незаурядным умом и обаянием. Биография журналистки насыщена не только работой на телеканале, но и различными творческими проектами.

Детство Маши Беловой

Будущая телеведущая родилась в Москве 28 августа 1989 года. Выросла и окончила среднюю школу в столице. Семья Беловых, по признанию Маши, далека от мира телевидения, светской жизни и журналистики. Мама — психолог, а отец работает в строительном бизнесе.

Девушка принимала решение о выборе будущей профессии самостоятельно. Когда она заявила родителям о том, что будет поступать на режиссуру или журналистику, старшие удивились, но поддержали желание дочери. Окончательный выбор предопределила Школа молодого журналиста при журфаке МГУ, которую посещала абитуриентка.

По признанию Марии, ее очаровала атмосфера. Молодые люди все время придумывали, организовывали проекты, жизнь била ключом. Такая кипучая работа полностью соответствовала темпераменту амбициозной и любознательной девушки.