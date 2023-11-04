Обаятельная телеведущая и жена известного рэпера: жизнь и творчество Марии Беловой

Биография знаменитости
Марию Белову называют одной из самых красивых и очаровательных ведущих российского телевидения. Помимо притягательной внешности, она обладает незаурядным умом и обаянием. Биография журналистки насыщена не только работой на телеканале, но и различными творческими проектами.
Детство Маши Беловой
Будущая телеведущая родилась в Москве 28 августа 1989 года. Выросла и окончила среднюю школу в столице. Семья Беловых, по признанию Маши, далека от мира телевидения, светской жизни и журналистики. Мама — психолог, а отец работает в строительном бизнесе.
Девушка принимала решение о выборе будущей профессии самостоятельно. Когда она заявила родителям о том, что будет поступать на режиссуру или журналистику, старшие удивились, но поддержали желание дочери. Окончательный выбор предопределила Школа молодого журналиста при журфаке МГУ, которую посещала абитуриентка.
По признанию Марии, ее очаровала атмосфера. Молодые люди все время придумывали, организовывали проекты, жизнь била ключом. Такая кипучая работа полностью соответствовала темпераменту амбициозной и любознательной девушки.
Маша Белова в детстве. Фото: соцсети
Белова поступила на факультет журналистики Московского государственного университета, который с успехом окончила. Уже в студенчестве юная красавица начала строить карьеру на ТВ.
Карьера журналиста и поход на кастинги
Ведущая рассказывала, что во время учебы мечтала о работе в радиоэфире. Попасть на FM-волны удалось только пару раз, однако телекамера девушке полюбилась больше.
Совместно с приятелем-однокурсником Мария готовила серию передач о жизни потока и факультета. Оформив цикл в реалити-блог на Интернет-ресурсах, единомышленники выпускали короткие эфиры.
Вскоре студентка с успехом прошла кастинг на новостной портал. Правда, проект просуществовал только год. Впервые на телеэкране журналистка появилась в шоу Minaev Live. Выпуск посвятили выборам в Химках.
Мария Белова на телеканале. Фото: соцсети
Получив диплом профессионального работника прессы, уроженка Москвы стала ведущей научно-популярного шоу для молодежи, а затем последовало приглашение на канал «Россия 24».
Дебютные репортажи на серьезном телевидении были посвящены культуре, концертам, жизни звезд. Специальные выпуски о контрафактной продукции индустрии моды сделали Белову узнаваемой. Позже эрудированная и образованная журналистка комментировала экономические новости и проблемы страны.
Кроме того, с 2013-го Белова сотрудничала с каналом «О2ТВ», где вела передачу «Диван для Глории». В гости к ведущей для беседы и интервью приходили звезды кино, музыки и культуры.
Белова во время ведения телепрограммы. Фото: соцсети
К слову, Мария — разносторонняя личность с внушительным списком интересов и увлечений. Девушка пробовала способности в качестве диджея, крутя пластинки в клубах столицы. Помимо этого, точеная фигура и очаровательная внешность позволяют ей участвовать в рекламных съемках.
Знакомство с известным рэпером и записи песен
Летом 2019 года совместно с рэпером Александром Тарасовым, известным как T-killah, журналистка исполнила давнюю мечту и дебютировала как певица с псевдонимом MATARA.
Пара записала кавер популярной песни «Люби меня, люби» группы «Отпетые мошенники». 20 июня 2019 года T-killah и MATARA впервые выступили дуэтом на сцене Государственного Кремлевского дворца в рамках IX Всероссийской премии «Выпускник-2019».
Параллельно знаменитость создала Клуб живых коммуникаций KAKDELA. Цель проекта — развитие в России культуры small talk, светской беседы с целью знакомства.
Рэпер T-killah и Мария Белова. Фото: соцсети
Бурная личная жизнь Беловой
Личная жизнь Марии Беловой бурно развивалась. Сердце очаровательной красотки не могло оставаться свободным долгое время. В 2011 году прессе стало известно о свадьбе журналистки и столичного ресторатора Ильи Лихтенфельда.
В то время, когда бизнесмен влюбился в будущую супругу, она состояла в отношениях. Часто ресторатор вспоминал, что телезвезда отказывалась принимать знаки внимания до тех пор, пока не расставит точки над i с нынешним молодым человеком. Предпринимателя подкупило отсутствие в ней меркантильности.
Избранник Марии ездил на метро, в то время как сама журналистка уже обзавелась автомобилем. Частенько она подвозила возлюбленного, ничуть не смущаясь этим. В конце концов сердце телеведущей растаяло, и Лихтенфельд заполучил ее руку и сердце.
Мария Белова и ее первый муж Илья Лихтенфельд. Фото: соцсети
Грандиозная свадьба состоялась в Театре имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко. Ресторатор и столичный гуру вечеринок превзошел себя при организации торжества.
Спустя два года по неизвестным причинам пара рассталась. Пресса и сплетники терялись в догадках о поводе развода, но бывшие возлюбленные оставили это за пределами общественности. Все обошлось без скандалов, обвинений и шумихи.
В 2017-м певица появилась на свадьбе Мота и Марии Мельниковой с новым возлюбленным — рэпером T-killah. Молодые люди не отходили друг от друга, держались за руки и страстно целовались, не скрывая пылких чувств. Дива делилась в интервью, что Александр — чуткий и заботливый. Исполнитель — надежное плечо и поддержка для хрупкой избранницы.
Спустя год в Сети появилась радостная новость о помолвке пары. Предложение хип-хоп-артист сделал во время отпуска на Мальдивских островах. Медиаперсона опубликовала трогательное видео о том, как она со слезами восторга на глазах сообщала по телефону о помолвке маме. Свадьба пары состоялась в июне 2019-го.
Мария Белова и T-killah. Фото: соцсети
В конце ноября 2022-го выяснилось, что Белова беременна. В честь радостного события будущая мать опубликовала соответствующие кадры с фотосессии. Поклонники оставили под постом знаменитости теплые слова с поздравлениями. В марте 2023-го Мария родила сына. Мальчик получил имя Иван-Лионель в честь отца Александра и футболиста Месси.
В октябре 2023-го Мария рассказала, что за полгода избавилась от 23 кг, набранных в период беременности. Для того чтобы добиться такого результата, телеведущая старалась ходить около 15 км в день и ограничивать себя в питании. Также, по словам Беловой, ей повезло с генетикой.
Мария Белова сейчас. Фото: соцсети
Белова сейчас
Сейчас Белова продолжает появляться в медиапространстве. Осенью 2023 года в интервью Ляйсан Утяшевой Белова делилась планами на будущее. Она собиралась снимать новые фильмы, проводить различные мероприятия и чаще посещать матчи с участием супруга. Кроме того, Мария хотела поскорее завести второго ребенка, чтобы у сына не было слишком большой разницы в возрасте со старшим братом.
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