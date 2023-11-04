Первая клоунесса СССР с трагичной судьбой: чем известна советская «Ириска» Ирина Асмус

Биография звезды
Ирина Асмус была разносторонней артисткой. Советская звезда работала как в цирке и театре, так в кино и на телевидении. Озорная и веселая клоунесса была известна советским зрителям всех возрастов как Ириска. Несмотря на то, что в ее биографии было немало трудностей, женщина не прекращала радовать аудиторию до конца своих дней.
Детство будущей советской звезды
Ирина Асмус появилась на свет перед началом Великой Отечественной войны — 28 апреля 1941 года в Ленинграде. Она еще в молодости мечтала о работе, связанной с перевоплощением в разные образы, однако не могла решить, какая площадка ей ближе — съемочная, цирковая или театральная. К тому же из-за постоянных переездов вместе с семьей она не могла ходить в один кружок длительное время.
Ирина Асмус в молодости. Фото: соцсети
Завершив учебу в школе, Ирина сдала вступительные экзамены в хореографическое училище Большого театра, но ее маленький рост и вес стали препятствием в этом начинании.
На дворе стояла середина 50-х годов, советский цирк набирал большую популярность. Исходя из этого, артистичная девушка приняла решение покорить иную приемную комиссию, исполнив песню и танец. Так Асмус и стала студенткой Государственного училища эстрадного и циркового искусства.
Съемки в фильмах и работа в цирке
В 1958 году на советские экраны вышла телевизионная сказка «Новые похождения кота в сапогах», в которой Ирина исполнила эпизодическую роль. Этот проект положил начало фильмографии юной актрисы.
Окончив училище, девушка поступила в цирк. Она не боялась прыгать на скакалке, взбираться под купол, ходить по канату и кататься на мотоцикле. Особенно удачно Ирине удавались выступления в жанре эквилибристика. К сожалению, во время одной из тренировок Асмус получила травму, после которой врачи сообщили ей о необходимости отказаться от выступлений.
Ирина Асмус выступает в цирке. Фото: соцсети
Театрально искусство и амплуа девушек-хулиганок
Девушка расстроилась, но грустила недолго — она решила испытать свои силы в театральном искусстве, поступив в ленинградскую студию Театра юного зрителя. Благодаря внешним данным ее амплуа было понятно сразу — Ирина играла в основном юношей и подростков. Однако вскоре стало ясно, что ученица может справиться не только с травести-жанром, но и с трагическими и комедийными ролями.
Позже Асмус пригласили в театр имени Комиссаржевской, где девушка приняла участие в таких постановках, как «Принц и нищий», «Золушка», «Ромео и Джульетта». Местные печатные издания начали публиковать фото с восходящей звездой и называть ее ведущей актрисой. При этом Ирина никак не могла забыть арену цирка. Она наловчилась совмещать две работы — в театре на время новогодних и детских праздников, а также в цирке на Фонтанке, куда девушка отпрашивалась после окончания основной деятельности.
Клоунесса Ириска во время выступления. Фото: соцсети
На представлениях Асмус перевоплощалась в Незнайку, старуху Шапокляк. Дети из зрительного зала тогда представить не могли, что скоро она станет их любимой телевизионной клоунессой. Игра в театре не могла полностью удовлетворить артистку, она не переставая думала о манеже. Арена так влекла ее, что девушка сделала роковой выбор — оставила театральные подмостки и вернулась к постоянной загруженности в цирке.
Каноничный образ клоунессы Ириски и любовь советских детей
В 1977 году на советские экраны вышла детская передача «АБВГДейка», которая была направлена на то, чтобы обучить детей алфавиту. Каждый выпуск посвящен отдельной букве, которую зрители учили вместе с клоунами. Асмус играла героиню по имени Ириска, которая выглядела как Пеппи Длинныйчулок: две торчащие в разные стороны рыжие косички, озорная кепка, мешковатый комбинезон и задорные веснушки. Любимцами зрителей стали клоуны Клепа и Ириска.
Впоследствии программа завоевала всесоюзную известность, а слава ведущих затмила даже популярность киноартистов.
Ирина Асмус в роли Ириски вместе с клоунами. Фото: соцсети
Вместе с деятельностью в телепередаче клоунесса продолжала работать в цирке. Это продолжалось 8 лет, до тех пор, пока в 1986 году не набрали новый ведущих популярной программы.
Клоун-женщина — действительно редкое явление. Быть смешным и не вызывать к себе жалость — не самая простая работа, но Ирине Асмус это удавалось с легкостью. Она, выступая практически без грима, не разрывая свою одежду и не кувыркаясь, как это делают другие профессионалы, веселила аудиторию, но не унижала себя.
Клоунесса Ириска и ее коллега-клоун Клепа. Фото: соцсети
В образе клоуна Асмус не останавливалась, она мечтала совершать полеты под самый купол цирка. В ее творческом репертуаре появился номер, в который входили элементы эквилибристики. Он получил название «Танец на абажуре» и подразумевал под собой финальный прыжок головой вниз, совершенный с помощью машинки вращения. Впоследствии он и стал причиной смерти талантливой клоунессы.
Личная жизнь актрисы
О личной жизни Асмус известно не так много. Талантливая женщина состояла в официальном браке три раза. Ее первым мужем стал актер кино и театра Александр Хочинский. Вторым избранником был инспектор манежа, который отвечал за судьбоносный трюк, приведший к падению Ирины, а третьим — цирковой артист Михаил Сычев, за которого Асмус вышла замуж в 1967 году.
Ирина Асмус и Нина Шаролапова. Фото: кадр из фильма «Старая крепость» (1973)
У актрисы есть сын по имени Андрей, который занимается операторской деятельностью на различных мероприятиях и живет в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что у него отчество Михайлович, Сычев не является его родным отцом. Когда Андрею было 19 лет, он отправился на службу в город Гомель, в котором и погибла его мать. Возможно, именно из-за желания увидеть ребенка советская артистка выступала в белорусском цирке, где и произошла трагедия.
Михаил Сычев и Ирина Асмус с сыном Андреем. Фото: соцсети
Смерть артистки
Когда на дворе стоял 1986 год, Ириска достигла сумасшедшей популярности благодаря участию в телепередаче и своим репризам. В это время она добилась поездки в Белоруссию, где 15 марта выступала на арене гомельского цирка.
В момент исполнения «Танца на абажуре» машинка вращения сломалась, и 44-летняя Ирина Асмус скончалась на глазах у переполненного зрительного зала. Последнее возвращение в цирк для женщины стало роковым.
Ирина Асмус и ее сын Андрей. Фото: соцсети
Похороны известной артистки прошли в Санкт-Петербурге, ее могила расположена на Большеохтинском кладбище. Впоследствии о жизни, творчестве и гибели Ириски сняли документальный фильм «Смертельный номер».
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