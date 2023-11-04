Первая клоунесса СССР с трагичной судьбой: чем известна советская «Ириска» Ирина Асмус

Биография звезды

Ирина Асмус была разносторонней артисткой. Советская звезда работала как в цирке и театре, так в кино и на телевидении. Озорная и веселая клоунесса была известна советским зрителям всех возрастов как Ириска. Несмотря на то, что в ее биографии было немало трудностей, женщина не прекращала радовать аудиторию до конца своих дней.

Детство будущей советской звезды

Ирина Асмус появилась на свет перед началом Великой Отечественной войны — 28 апреля 1941 года в Ленинграде. Она еще в молодости мечтала о работе, связанной с перевоплощением в разные образы, однако не могла решить, какая площадка ей ближе — съемочная, цирковая или театральная. К тому же из-за постоянных переездов вместе с семьей она не могла ходить в один кружок длительное время.