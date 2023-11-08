Талантливая оторва Голливуда: Биография актрисы Джульетт Льюис

Ранняя жизнь

Джульетт Лейк Льюис родилась в Вудленд-Хиллз, Калифорния, 21 июня 1973 года. Ее отец-актер и мать-графический дизайнер развелись, когда ей было 2 года, но Льюис и ее четверо братьев и сестер периодически жили за пределами Лос-Анджелеса с обоими родителями, которые поощряли художественные наклонности.

Всегда имея склонность к драме, Льюис в возрасте 7 лет решила, что хочет играть. Она получила свою первую работу в возрасте 12 лет, а три года спустя подала на юридическое освобождение от своих родителей, чтобы обойти законы о детском труде и найти больше работы.

Льюис начала курить марихуану в возрасте 13 лет и бросила среднюю школу в 15. В том же году ее арестовали за то, что она была несовершеннолетней в клубе. Позже ее отец взорвал ее фотографию; плакат в рамке, как известно, висит в гостиной Льюис. Она водила машину без прав, пока ее не остановили в возрасте 21 года.

Когда ей было 16, Льюис начала встречаться с Брэдом Питтом. Пара рассталась четыре года спустя, что повергло Льюис в шок.