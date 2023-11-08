Талантливая оторва Голливуда: Биография актрисы Джульетт Льюис

Краткий обзор
Джульетт Льюис родилась 21 июня 1973 года в Вудленд-Хиллз, Калифорния. Она начала свою актерскую карьеру в очень юном возрасте и приобрела известность в подростковом возрасте благодаря своим четырехлетним отношениям с Брэдом Питтом.
Она наиболее известна по своим ролям в фильмах «Мыс страха» 1991 года и «Прирожденные убийцы» 1993 года. В свои тридцать Льюис посвятила себя музыкальной карьере и провела годы в турне со своей группой Juliette and the Licks. Она привлекла внимание прессы своим буйным выступлением на сцене и откровенную защиту саентологии.
Ранняя жизнь
Джульетт Лейк Льюис родилась в Вудленд-Хиллз, Калифорния, 21 июня 1973 года. Ее отец-актер и мать-графический дизайнер развелись, когда ей было 2 года, но Льюис и ее четверо братьев и сестер периодически жили за пределами Лос-Анджелеса с обоими родителями, которые поощряли художественные наклонности.
Всегда имея склонность к драме, Льюис в возрасте 7 лет решила, что хочет играть. Она получила свою первую работу в возрасте 12 лет, а три года спустя подала на юридическое освобождение от своих родителей, чтобы обойти законы о детском труде и найти больше работы.
Льюис начала курить марихуану в возрасте 13 лет и бросила среднюю школу в 15. В том же году ее арестовали за то, что она была несовершеннолетней в клубе. Позже ее отец взорвал ее фотографию; плакат в рамке, как известно, висит в гостиной Льюис. Она водила машину без прав, пока ее не остановили в возрасте 21 года.
Когда ей было 16, Льюис начала встречаться с Брэдом Питтом. Пара рассталась четыре года спустя, что повергло Льюис в шок.
Джульетт Льюис и Брэд Питт в Лос-Анджелесе, 24 сентября 1992 года. Фото: Global Look Press
Актерская карьера
Первый большой актерский успех Льюис случился благодаря Мартину Скорсезе, когда режиссер снял 18-летнюю Джульетт в фильме «Мыс страха» вместе с Робертом Де Ниро. За свою игру Льюис получила номинации на «Оскар» и «Золотой глобус».
Джессика Лэнг, Джульетт Льюис и Ник Нолти. Фото: кадр из к/ф «Мыс страха» (1991)
В 1992 году Вуди Аллен снял Льюис в своем фильме «Мужья и жены». Далее она сыграла несколько громких ролей, в том числе возлюбленную Джонни Деппа в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа».
Джонни Депп и Джульетт Льюис. Фото: кадр из к/ф «Что гложет Гилберта Грейпа» (1993)
Год спустя она получила еще одну определяющую карьеру роль серийной убийцы в фильме Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы». Она также выступала на сцене и телевидении и получила номинацию на премию «Эмми» за роль в сериале Showtime «Небо над моей Луизианой».
Она хорошо известна по ролям в фильме 2003 года «Старая закалка» и 2009 года в фильме Дрю Бэрримор «Катись!».
Вуди Харрельсон и Джульетт Льюис. Фото: кадр из к/ф «Прирожденные убийцы» (1994)
Льюис бралась за различные роли на телевидении на протяжении многих лет, в том числе в сериале «Истерическая слепота» на канале HBO в 2003 году и в недолговечном сериале 2012 года на канале NBC «Фирма». В 2015 году она сыграла роль детектива Андреа Корнелл в сериале ABC «Тайны и ложь».
Джульетт Льюис. Фото: кадр из сериала «Тайны и ложь» (2015-2016)
Музыкальная карьера
Льюис всегда говорила, что музыка - ее главная страсть. Скучая по кинопроизводству, Льюис считает, что исполнение живой музыки - это наивысший кайф. Когда ей было 30, Льюис посвятила себя музыке на полную ставку, выступив фронтменом группы Juliette and the Licks.
Группа много лет гастролировала по всему миру, прежде чем распасться в 2009 году, после чего Джульетта сформировала другую группу, the New Romantiques.
Джульетт Льюис из Juliette and the Licks выступает на фестивале Lollapalooza 2007 года в Чикаго, штат Иллинойс. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Льюис характеризует себя как политически независимую и христианку, несмотря на свою преданность саентологии. В 1999 году она вышла замуж за профессионального скейтбордиста Стива Берра. Пара развелась четыре года спустя, но осталась друзьями. С 2016 года Льюис встречается с барабанщиком рок-группы Rage Against the Machine Брэдли Уилком.
Брэдли Уилк и Джульетт Льюис на вечеринке Vanity Fair Oscar 2020 после 92-й церемонии вручения премии, 9 февраля 2020 г. – Лос-Анджелес, Калифорния – Фото: Global Look Press