Сначала прикинулся стилистом, а потом стал настоящим гуру моды: как Александр Рогов сделал карьеру в фэшн-индустрии и на телевидении

В сельской школе Саша учился хорошо и очень выделялся на фоне сверстников, стремился к яркости и неординарности в одежде, всегда хотел выделяться. Мама мечтала, что сын пойдет по ее стопам и станет врачом, и наследник готовился к поступлению в медицинский. Хотя сам хотел стать художником. В итоге с серебряной медалью в кармане он отдал предпочтение факультету иностранных языков в Тульском педагогическом университете.

Начало карьеры

Будучи студентом, Рогов начал подрабатывать на местном телевидении «СТС-Арсенал». Его передача называлась «Подробный проект», это был лайфстайл-формат, в котором Рогов старался не просто перечислять новости и констатировать факты, а делал это с огоньком, креативил. И вдохновился этим настолько, что решил сделать это увлечение делом своей жизни.