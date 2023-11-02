Сначала прикинулся стилистом, а потом стал настоящим гуру моды: как Александр Рогов сделал карьеру в фэшн-индустрии и на телевидении

Александр Рогов родом из Воронежа, но детство будущего стилиста и дизайнера прошло в Тульской области, а точнее - в поселке Рассвет. Он появился на свет 29 марта 1981 года в семье отца-инженера и матери-медика, которые вскоре сменили место жительства и перебрались в глубинку, так как получили хорошую работу.
Маленький Александр Рогов (слева) с сестрой Юлией. Фото: соцсети
В сельской школе Саша учился хорошо и очень выделялся на фоне сверстников, стремился к яркости и неординарности в одежде, всегда хотел выделяться. Мама мечтала, что сын пойдет по ее стопам и станет врачом, и наследник готовился к поступлению в медицинский. Хотя сам хотел стать художником. В итоге с серебряной медалью в кармане он отдал предпочтение факультету иностранных языков в Тульском педагогическом университете.
Начало карьеры
Будучи студентом, Рогов начал подрабатывать на местном телевидении «СТС-Арсенал». Его передача называлась «Подробный проект», это был лайфстайл-формат, в котором Рогов старался не просто перечислять новости и констатировать факты, а делал это с огоньком, креативил. И вдохновился этим настолько, что решил сделать это увлечение делом своей жизни.
Александр Рогов в молодости. Фото: соцсети
На пятом курсе отправил свою передачу в Школу телевизионного мастерства Владимира Познера и смог попасть на обучение к мэтру. Оно длилось полгода, и за это время телеведущий постиг нюансы телекухни и еще больше утвердился в решении связать свою жизнь с журналистикой.
В 2003 году, сразу по окончании вуза, Рогов перебрался в Москву и начал искать работу. Удача никак не хотела улыбаться, и в конце концов Александр случайно попал на столичную Неделю моды. Он не растерялся и выдал себя за стилиста из Берлина, так как прекрасно владел немецким языком.
Александр Рогов приехал в Москву стильным парнем. Фото: соцсети
В подтверждение своих слов Рогов предоставил портфолио. Но это бы блеф: вместе с тульской подругой они нарезали из глянца фотографий и выдали созданные на страницах журналов образы за свои. Самоназванный фэшн-эксперт очень быстро стал в тусовке своим и начал сотрудничать с местными журналами. И вот он уже вклеивает в портфолио собственные работы.
Александр Рогов в молодости. Фото: соцсети
Кстати, это не последний обман Рогова в карьере. Когда на ТНТ запускали шоу «Голод» в 2003 году, на съемки в Берлин требовался в штат видеомонтажер. Александр поспешил на телеканал и представился профессионалом со знанием немецкого. Его взяли, а когда в Германии вскрылся подлог, авантюрный юноша смог упросить режиссера оставить его в штате помощником.
Про свое фэшн-образование Рогов объясняет: его профессия – прикладная, так что всему он учился на практике.
Мода
Несколько лет Рогов занимался подбором стиля для клиентов, стилизовал съемки в журналах, разрабатывал проекты для мировых брендов. В 2013 году он создал собственную марку одежды ALEXANDR ROGOV для мужчин и женщин. Коллекции разрабатывает он сам лично, шоу-румы сегодня открыты в Москве, Петербурге, Туле, Самаре и даже в Бейруте.
Александр Рогов сам создает коллекции одежды. Фото: соцсети
Телевидение
Огромную часть фэшн-карьеры Рогова занимает телевидение. Ему удалось совместить две страсти своей жизни в одно большое дело – создать целый ансамбль мейковер-шоу, где участниками становились люди, стремящиеся преобразиться и поменять стиль. Александра называют одним из первопроходцев в этом жанре.
Как телеэксперт по моде, Рогов начинал на ТНТ. Это был проект «Золушка. Перезагрузка», и путь в него для стилиста оказался очень продолжительным – полтора года проб и кастингов. А когда был отснят пилотный выпуск, разочаровался. Продержавшись год, он ушел с телеканала, хотя его отговаривали, да и рейтинги у шоу были бешеные. Сам стилист винил в этом свою вспыльчивость, и потом два года сидел без телевизионных предложений и сожалел о поступке.
Александр Рогов работает на СТС долгие годы. Фото: соцсети
Но его позвали на СТС. И с того момента стилист стал лицом телеканала, в эфире которого ежегодно выходили новые форматы с Роговым. «Успеть за 24 часа», «Рогов в деле», «Рогов в городе», «Рогов. Студия 24», «Рогов +» и другие мейковер-шоу долгие годы приковывали к экранам миллионы поклонников моды и стиля.
Александр Рогов переодевает россиянок вместе с Идой Галич в шоу "Рогов +". Фото: соцсети
Другие проекты
Параллельно основной деятельности Рогов завел аккаунт в соцсети, а также канал на YouTube. Сегодня на него подписаны миллионы фолловеров, он не только постит фото, но и снимает влоги, а также придумал множество проектов Интерне-формата, связанных с фэшн-сферой.
Александр Рогов снимает шопинг-влог. Фото: соцсети
На YouTube-канале ROGOV LIVE стилист завел несколько авторских рубрик и проектов. «Шопинг влог», «Разбор гардероба», «Распаковка», «Обзор луков подписчиков», «Шоп-контент», «Завтрак с Королевой» (ведет вместе с мамой) – Александр с завидной регулярностью радует поклонников полезным контентом.
Александр Рогов снимает YouTube-шоу вместе с мамой. Фото: соцсети
В 2017 году Рогов издал книгу про моду «Гид по стилю», где по полочкам разбирает особенности построения гардероба и индивидуального имиджа. Также он активно проводит обучающие и просвещающие мастер-классы на различные фэшн-темы, нередко становится приглашенной звездой на мероприятиях, проводимых торговыми центрами страны и бутиками.
А вот на телешоу Александр редко появляется как гость. Но в 2019 году не отказался от приглашения на передачу «Форт Боярд».
Личная жизнь
Рогов является завидным женихом. Его рост 182 см, вес 80 кг, он никогда не был женат, детей тоже нет. Хотя как-то стилист признался, что его непростой характер не подойдет для семейной жизни.
Александр Рогов в Париже. Фото: соцсети
Карьера сегодня
Рогов продолжает демонстрировать завидное трудолюбие и неиссякаемую творческую энергию. Осенью 2023 года он представил новое шоу «Кто круче Рогова?» на СТС, где ему бросают вызов коллеги из самых разных уголков страны. Вместе они выполняют задание по составлению образа, причем в равных условиях – одевают близнецов на заданную тему.
Александр Рогов в шоу "Кто круче Рогова". Кадр из шоу