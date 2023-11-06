Если бы Катя встречалась с Гуриным, а Людмила – с Рудиком: другая судьба героинь «Москва слезам не верит»

Представим себе, что на вечеринке, устроенной в профессорской квартире, произошел другой расклад – Людмила начала бы встречаться с шикарным телевизионщиком Рудольфом, а скромная Катя выбрала бы себе тихого и добродушного хоккеиста Гурина. Интересно, чем бы это закончилось?
Бойкая провинциалка и «мамин сын»
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
Для начала – цепкая и жесткая Людмила ни за что не позволила бы напористому Рудольфу соблазнить себя до свадьбы. Она бы сделала все для того, чтобы эта свадьба состоялась как можно скорее. И можно быть уверенными – эта девушка действовала бы в точности с тем раскладом, который она декларировала подруге.
То есть скрывала бы от семьи жениха до последнего, что не студентка, а простая работница-лимитчица. Потом, после свадьбы, постаралась бы по-быстрому забеременеть и родить ребенка. А дальше, по ее словам, «какая разница, где я когда-то работала?» Глядишь – еще и мама Рудика плакала бы горючими слезами от такой «зубастой» невестки.
И даже если бы она поддалась настойчивым ухаживаниям Рудика и забеременела от него до свадьбы, - свадьба все равно состоялась бы! Людмила – не тихоня Катя. Уж она бы себя в обиду не дала, и высокомерная мама Рудольфа получила бы достойный отпор. И прописала бы невестку на своей жилплощади, как миленькая. Людмила нашла бы рычаги давления на столичную «штучку» и ее сына – она прекрасно знает, куда надо жаловаться, чтобы добиться своего. Комсомол, партийная организация, профком…
Ведь в то время за соблазнение незамужней девушки и отказ на ней жениться запросто можно было вылететь с работы, - а Рудик своей работой на телевидении очень дорожит. Так что не спасла бы его и грозная мамаша. А в дальнейшем Людмила полностью подчинила бы себе мягкотелого Рудольфа, и стал бы он классическим подкаблучником, не смеющим и слова возразить хамоватой супруге.
Нежная и понимающая жена для звезды спорта
Фото: кадр из фильма "Москва слезам не верит"
А что же Катерина и Гурин? Скорее всего, из них получилась бы счастливая пара. Ведь Сергей спился, по большей части, из-за того, что Людмила «задавила» его своим характером. Он-то видел в ней нежную романтичную девушку – Людмила всячески старалась выглядеть именно такой, и наивный Сережа, который до нее «только с одной девчонкой и дружил», поверил в ее беспомощность и нежность. А потом оказалось, что он женился на «командире в юбке». Пришлось искать выход в алкоголе.
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Катя вела бы себя совсем иначе. Ведь она не старалась никем казаться – а на самом деле была нежной и романтичной девушкой, доверчивой и доброй. Гурин отогрелся бы возле нее, нашел бы понимание и заботу. Завоевывал бы спортивные награды, а дома его ждала бы ласковая жена, обеспечивающая надежный тыл и уют.
Ведь Катерина вынуждена была стать «железной леди», под давлением обстоятельств. Но это – лишь видимость, маска для окружающих. А в душе она и в сорок лет осталась той же мягкой и доверчивой девочкой, какой была в начале фильма.