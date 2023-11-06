Если бы Катя встречалась с Гуриным, а Людмила – с Рудиком: другая судьба героинь «Москва слезам не верит»

Для начала – цепкая и жесткая Людмила ни за что не позволила бы напористому Рудольфу соблазнить себя до свадьбы. Она бы сделала все для того, чтобы эта свадьба состоялась как можно скорее. И можно быть уверенными – эта девушка действовала бы в точности с тем раскладом, который она декларировала подруге.

То есть скрывала бы от семьи жениха до последнего, что не студентка, а простая работница-лимитчица. Потом, после свадьбы, постаралась бы по-быстрому забеременеть и родить ребенка. А дальше, по ее словам, «какая разница, где я когда-то работала?» Глядишь – еще и мама Рудика плакала бы горючими слезами от такой «зубастой» невестки.

И даже если бы она поддалась настойчивым ухаживаниям Рудика и забеременела от него до свадьбы, - свадьба все равно состоялась бы! Людмила – не тихоня Катя. Уж она бы себя в обиду не дала, и высокомерная мама Рудольфа получила бы достойный отпор. И прописала бы невестку на своей жилплощади, как миленькая. Людмила нашла бы рычаги давления на столичную «штучку» и ее сына – она прекрасно знает, куда надо жаловаться, чтобы добиться своего. Комсомол, партийная организация, профком…

Ведь в то время за соблазнение незамужней девушки и отказ на ней жениться запросто можно было вылететь с работы, - а Рудик своей работой на телевидении очень дорожит. Так что не спасла бы его и грозная мамаша. А в дальнейшем Людмила полностью подчинила бы себе мягкотелого Рудольфа, и стал бы он классическим подкаблучником, не смеющим и слова возразить хамоватой супруге.

Нежная и понимающая жена для звезды спорта

