Мария Кожевникова скрывает своего мужа от поклонников: что известно о личности предпринимателя Евгения Васильева

Детство и юность

По неточным сведениям, предприниматель Евгений Васильев родился 26 января 1978 года. Год его рождения стал известен после появления в Сети информации от его жены Марии Кожевниковой. Она сообщила, что младше мужа на 6 лет. Дата рождения самой актрисы 14 ноября 1984 года.

С раннего детства Евгений увлекался точными науками. В школе его постоянно отправляли на олимпиады по математике. Отец Жени в 27 лет уже руководил лабораторией, поэтому можно сказать, что способности передались сыну от папы.

После окончания школы Васильев поступил в МГУ на механико-математический факультет. Он знал предмет настолько хорошо, что ему даже не пришлось готовиться к вступительным экзаменам.