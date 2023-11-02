Мария Кожевникова скрывает своего мужа от поклонников: что известно о личности предпринимателя Евгения Васильева

Детство и юность
По неточным сведениям, предприниматель Евгений Васильев родился 26 января 1978 года. Год его рождения стал известен после появления в Сети информации от его жены Марии Кожевниковой. Она сообщила, что младше мужа на 6 лет. Дата рождения самой актрисы 14 ноября 1984 года.
С раннего детства Евгений увлекался точными науками. В школе его постоянно отправляли на олимпиады по математике. Отец Жени в 27 лет уже руководил лабораторией, поэтому можно сказать, что способности передались сыну от папы.
После окончания школы Васильев поступил в МГУ на механико-математический факультет. Он знал предмет настолько хорошо, что ему даже не пришлось готовиться к вступительным экзаменам.
Бизнесмен Евгений Васильев с сыном. Фото: социальные сети
Бизнес
Известно, что Евгений Васильев некоторое время занимался IT-технологиями. Потом начал свой бизнес в сфере недвижимости.
Мария Кожевникова как-то поделилась с журналистами, что ее муж дома бывает редко, много работает. Даже в начале отношений из-за плотного графика Жени приходилось выбирать время для свиданий.
Бизнесмен Евгений Васильев с сыновьями. Фото: социальные сети
Семья
С женой Марией бизнесмен познакомился в компании друзей. Сначала они просто дружили. Но через несколько месяцев общения, которое происходило в основном по телефону, между молодыми людьми возникло притяжение, а затем зародилась настоящая любовь.
Евгений красиво ухаживал, устраивал своей возлюбленной романтические сюрпризы. Как-то неожиданно приехал к Марии, когда она была на гастролях. Кожевникова всегда понимала, что работа ее избранника занимает практически все время, поэтому была приятно удивлена поступком своего парня.
Лишь в 2013 году во время 35-го Московского кинофестиваля актриса публично появилась в сопровождении своего любимого. Тогда уже их отношения длились около двух лет.
Немного позже Евгений и Мария обвенчались в Ницце, в Свято-Николаевском соборе. На церемонии присутствовали всего 12 гостей, самые близкие для пары люди. Официальный брак так и не был зарегистрирован.
19 января 2014 года у четы Васильева и Кожевниковой родился первенец — сын Иван. А через 3 месяца Мария вновь забеременела. 26 января 2015 года появился на свет второй сын — Максим. В 2017 году пара стала многодетной — семья пополнилась третьим наследником, которого назвали Василий.
Евгений Васильев со своей семьей. Фото: социальные сети
Папа из Евгения, по словам его жены, получился добрым: он прощает детям все шалости и редко ругает своих сыновей.
Актриса Мария Кожевникова практически не публикует совместные фото с мужем в социальных сетях. Есть ли блог у ее мужа, неизвестно. Но однажды пара все-таки приняла участие в совместной фотосессии для журнала Hello!
В 2022 году Мария провела отпуск вдали от мужа. После чемпионата мира по футболу в Катаре она решила задержаться за границей.
В конце лета 2023 года Мария сообщила поклонникам радостное известие — они с мужем ждут четвертого ребенка. В сентябре актриса родила еще одного сына, судя по голубой бирке на фото.
Евгений Васильев с супругой — актрисой Марией Кожевниковой — и их сыном. Фото: социальные сети
Евгений Васильев в настоящее время
Сейчас муж Марии Кожевниковой продолжает заниматься бизнесом. Они с супругой воспитывают четверых детей.
Бизнесмен по-прежнему редко появляется на публике.
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