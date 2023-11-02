Как сложилась судьба Александра Дробитько – Саши из фильма «Похороните меня за плинтусом»

После выхода на экраны фильма «Похороните меня за плинтусом» восьмилетний Александр Дробитько проснулся знаменитым. Актерскую работу юного актера отметила даже Светлана Крючкова, сыгравшая в фильме его бабушку Нину Антоновну.

Продолжил ли Александр актерскую карьеру или выбрал другую стезю? Какой подарок ему сделал режиссер картины «Похороните меня за плинтусом» Сергей Снежкин? И свободно ли сердце талантливого парня? Об этом – в материале Teleprogramma.pro.

Детство

Александр Дробитько родился 7 января 2000 года в Санкт-Петербурге. Тяга к творчеству начала проявляться у него довольно рано.

Мальчик учился в музыкальной школе по классу фортепиано, причем и сам сочинял музыку. При этом успевал учиться на «отлично» в общеобразовательной школе и параллельно посещать футбольную секцию.

И конечно, с ранних лет в его жизни присутствовало актерство - и в кино, и в театре.

Так, Александр выходил на подмостки питерского театра «Александровский сад». Подросток сыграл в спектаклях «Изотов» и «Ваш Гоголь».

«Похороните меня за плинтусом»

Но ранняя узнаваемость, конечно, пришла к нему после участия в фильме «Похороните меня за плинтусом», где Светлана Крючкова сыграла бабушку мальчика.

Фильм, в основу которого легла повесть Павла Санаева, приемного сына режиссера Ролана Быкова, рассказывает о сложных взаимоотношениях мальчика Саши Савелева и его бабушки Нины Антоновны. Загвоздка состояла в том, что огромная любовь пожилой женщины к внуку граничит с тиранией.

Кстати, сам Павел остался крайне недоволен образом бабушки, показанным в фильме. Мол, если в его произведении она была прописана как многогранная личность, то в картине Снежкина женщину превратили в настоящего монстра.

На роль Нины Антоновны также пробовались Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Санаева и Эра Зиганшина, но режиссер Сергей Снежкин утвердил Светлану Крючкову. На его решение даже не повлиял тот факт, что за неделю до кинопроб актриса свалилась с гриппом. Однако Снежкин согласился подождать ее выздоровления.

«Я болела почти неделю, и это пошло на пользу – я внимательно прочитала книжку, выучила кусок текста, который мне нужно было прочитать перед камерой, - рассказывала в интервью «Комсомольской правде» Светлана Крючкова. - И мне настолько глубоко в душу запал образ этой женщины, что я была готова рассказать всю ее жизнь со всеми мельчайшими событиями.

Как признавалась актриса, съемки дались ей нелегко. В одной из сцен Крючковой восемь раз приходилось ложиться в гроб. Этот эпизод никак не могли снять с первого дубля.