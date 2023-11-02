Как сложилась судьба Александра Дробитько – Саши из фильма «Похороните меня за плинтусом»

После выхода на экраны фильма «Похороните меня за плинтусом» восьмилетний Александр Дробитько проснулся знаменитым. Актерскую работу юного актера отметила даже Светлана Крючкова, сыгравшая в фильме его бабушку Нину Антоновну.
Продолжил ли Александр актерскую карьеру или выбрал другую стезю? Какой подарок ему сделал режиссер картины «Похороните меня за плинтусом» Сергей Снежкин? И свободно ли сердце талантливого парня? Об этом – в материале Teleprogramma.pro.
Детство
Александр Дробитько родился 7 января 2000 года в Санкт-Петербурге. Тяга к творчеству начала проявляться у него довольно рано.
Мальчик учился в музыкальной школе по классу фортепиано, причем и сам сочинял музыку. При этом успевал учиться на «отлично» в общеобразовательной школе и параллельно посещать футбольную секцию.
И конечно, с ранних лет в его жизни присутствовало актерство - и в кино, и в театре.
Так, Александр выходил на подмостки питерского театра «Александровский сад». Подросток сыграл в спектаклях «Изотов» и «Ваш Гоголь».
«Похороните меня за плинтусом»
Но ранняя узнаваемость, конечно, пришла к нему после участия в фильме «Похороните меня за плинтусом», где Светлана Крючкова сыграла бабушку мальчика.
Фильм, в основу которого легла повесть Павла Санаева, приемного сына режиссера Ролана Быкова, рассказывает о сложных взаимоотношениях мальчика Саши Савелева и его бабушки Нины Антоновны. Загвоздка состояла в том, что огромная любовь пожилой женщины к внуку граничит с тиранией.
Кстати, сам Павел остался крайне недоволен образом бабушки, показанным в фильме. Мол, если в его произведении она была прописана как многогранная личность, то в картине Снежкина женщину превратили в настоящего монстра.
На роль Нины Антоновны также пробовались Лидия Федосеева-Шукшина, Елена Санаева и Эра Зиганшина, но режиссер Сергей Снежкин утвердил Светлану Крючкову. На его решение даже не повлиял тот факт, что за неделю до кинопроб актриса свалилась с гриппом. Однако Снежкин согласился подождать ее выздоровления.
«Я болела почти неделю, и это пошло на пользу – я внимательно прочитала книжку, выучила кусок текста, который мне нужно было прочитать перед камерой, - рассказывала в интервью «Комсомольской правде» Светлана Крючкова. - И мне настолько глубоко в душу запал образ этой женщины, что я была готова рассказать всю ее жизнь со всеми мельчайшими событиями.
Как признавалась актриса, съемки дались ей нелегко. В одной из сцен Крючковой восемь раз приходилось ложиться в гроб. Этот эпизод никак не могли снять с первого дубля.
Александр Дробитько и Светлана Крючкова в фильме «Похороните меня за плинтусом»
«Да ни один заграничный артист на такое бы никогда не согласился! И где же я была на следующий день? Правильно, в реанимации. Разве можно доводить артиста до такого состояния?» - негодовала актриса в интервью «Комсомолке».
Тяжело дались съемки и юному Саше Дробитько. С мальчиком особо не церемонились на съемочной площадке и могли повысить на него голос. Это делалось для того, чтобы Саша достиг нужного эмоционального состояния. Этого требовала от него роль.
Однако, как рассказывал в одном из своих интервью Сергей Снежкин, он старался обеспечить юному артисту максимально комфортные условия.
«Кино - вещь невероятно жесткая, и я заботился не только о ребенке, но и обо всей съемочной группе, - объяснял Сергей Снежкин. - У нас был врач, детский психолог, отдельное питание, отдельное помещение для ребенка. Хотя слом психологии, безусловно, был».
Следует отметить, что в конце съемочного периода режиссер подарил Александру компьютер, купленный за свои личные деньги. Кстати, талант мальчика высоко оценила и сама Светлана Крючкова, правда, добавив при этом, что никогда бы не отдала на такие съемки своего сына.
Другие кинороли
Успех фильма «Похороните меня за плинтусом» открыл перед Александром Дробитько все двери. Актера стали приглашать во многие проекты. Например, можно отметить его роль в картине «Блудные дети», где Александр снялся в компании с Викторией Исаковой, Светланой Устиновой и Викторией Толстогановой.
Действие ленты, рассказывающей об истории семьи Морозовых и охватывающей двадцать лет судьбы России, происходит во времена советской эпохи. Картина снималась в Санкт-Петербурге, Керчи и Киеве.
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Владимир Машков и Александр Дробитько. Фото: кадр из сериала «Григорий Р»
В сериале «Григорий Р» Александру посчастливилось сыграть юного цесаревича Алексея Романова. А роль самого Распутина исполнил Владимир Машков. Работа над его гримом заняла несколько месяцев. Артисту не понадобилось отращивать настоящую бороду, ему сделали искусственную.
Кстати, в сцене убийства Григорий Распутина исполнители ролей Феликса Юсупова (Владимир Кошевой) и князя Дмитрия Павловича (Никита Ефремов) били Владимира Машкова по-настоящему. Несмотря на то, что актер был одет в специальную защитную одежду, он все же чувствовал силу наносимых ударов.
Александр Дробитько (на заднем фоне) в сериале «Трава под снегом»
Можно также отметить работу Александра Дробитько в сериале «Трава под снегом» с участием Алексея Горбунова и Татьяны Арнтгольц, семейном фильме «Деревенский романс» с Кириллом Жандаровым и Тимофеем Трибунцевым, мелодраме «Ящик пандоры», байопике «Анна Герман», сериалах «Разведчицы», «Мама в законе» и многих других лентах.
«Мосгаз»
Отдельно стоит упомянуть и об его участии в сериале «Мосгаз», рассказывающем о разных делах майора Черкасова. Александр снялся в нескольких сезонах этого проекта.
Можно сказать, что он вырос на съемочной площадке. Если в первых сериях 2012 года Дробитько сыграл юного свидетеля преступлений Славика Карпухина, то в сезоне под названием «Катран» 2020 года он уже снимался в роли молодого лейтенанта.
В 2021 году артист снова сыграл в новом сезоне «Мосгаза» - «Западня». В интервью волгоградскому киножурналу «Контент. Синема» актера спросили, сроднился ли он со своим героем Славиком Карпухиным.
«Сродниться», наверное, не совсем то слово, для меня оно имеет более крепкий смысл в сравнении с моими отношениями со Славиком. Я его очень люблю, это, считай, герой, который проходит через всю мою скромную карьеру киноартиста, - отметил Александр.
- Я на него немного обижен, я не хочу, чтобы он был таким, каким он становится. Однозначным, что ли... А может быть, он становится таким в моих руках, поэтому через него я обижен на себя. В нем, разумеется, есть частичка меня, то, чем я с ним соединяюсь».
Андрей Смоляков всячески помогал Александру на съемках. Фото: кадр из сериала «Мосгаз»
По словам Александра Дробитько, ему очень повезло с главным партнером – исполнителем роли майора Черкасова Андреем Смоляковым. Это актер и человек с большой буквы, который помогал Александру наполнять свои эпизоды жизнью.
«Однако иногда он может и забрать какую-то реплику или сделать что-то за меня, но не потому что я не могу с этим справиться, а потому что он предлагает режиссеру интересные ходы, которые могут сработать лучше», - отметил актер.
По словам Александра Дробитько, через все сезоны «Мосгаза» проходит тема «шерше ля фам». У Славика Карпухина было много объектов любви, но ни с одной девушкой он так и не сошелся. Все они быстро исчезали из жизни героя.
Личная жизнь
А что же с личной жизнью самого Александра Дробитько? В прошлом году актер окончил Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге. И стал играть в Студии-Театре у своего педагога Сергея Дмитриевича Бызгу.
Александр Дробитько и Варвара Терехова. Фото: соцсети
Как пишут СМИ, еще во время учебы, в 2019 году, Александр начал встречаться со своей однокурсницей Варварой Тереховой. А 25 июня они оба написали в соцсетях, что отмечают четырехлетие своих отношений. Посмотрим, выйдут ли они на новый этап…
Рост и вес
Рост Александра Дробитько - 163 сантиметра, вес - 56 килограммов.
Александр Дробитько сейчас
Недавно артист снялся триллере «Ничья земля». Этот жанр — новый для Дробитько, поэтому ему было интересно принять участие в этом проекте и сняться совместно с актерами Алексеем Бардуковым и Татьяной Чердынцевой. Несомненно, знаковые роли у Александра еще впереди!
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