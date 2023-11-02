Почему Лена Ленина скрывает свою личную жизнь: таинственные мужья и поклонники светской львицы

Лена Ленина была замужем за французским аристократом, встречалась с юными поклонниками, но кто стал отцом ее единственного сына – это загадка. И таких загадок в жизни скандальной светской львицы немало.

Из семьи ученых

Будущая звезда родилась 25 октября 1979 года, но эти сведения нельзя считать абсолютно достоверными – некоторые источники указывают другие даты. Загадкой остается и настоящее имя светской львицы. Вместе с родителями – учеными-медиками – она жила в новосибирском академгородке и училась в школе с углубленным изучением французского языка. Получив аттестат, девушка поступила в университет, на геолого-геофизический факультет, а после его окончания уехала в столицу.

Карьера модели

