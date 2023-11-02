Почему Лена Ленина скрывает свою личную жизнь: таинственные мужья и поклонники светской львицы

Лена Ленина была замужем за французским аристократом, встречалась с юными поклонниками, но кто стал отцом ее единственного сына – это загадка. И таких загадок в жизни скандальной светской львицы немало.
Из семьи ученых
Будущая звезда родилась 25 октября 1979 года, но эти сведения нельзя считать абсолютно достоверными – некоторые источники указывают другие даты. Загадкой остается и настоящее имя светской львицы. Вместе с родителями – учеными-медиками – она жила в новосибирском академгородке и училась в школе с углубленным изучением французского языка. Получив аттестат, девушка поступила в университет, на геолого-геофизический факультет, а после его окончания уехала в столицу.
Карьера модели
Лена Ленина в молодости, с Ксенией Собчак. Фото: соцсети
К тому времени Лена уже попробовала себя в качестве модели. Ее привлекательная внешность (при росте 175 см она весила 56 кг) помогла ей стать лицом французского бренда Charlott: стройная блондинка рекламировала нижнее белье.
Телепроекты
Карьера Лены на телевидении началась в 2003 году, когда французский канал TF1 предложил ей принять участие в аналоге реалити-шоу «За стеклом». Ее узнала вся Франция, называли «русской звездой Парижа», подходили на улице. Позднее Лена прославилась и участием в российских и украинских телепроектах – например, вела авторскую передачу «Прием у Лены Лениной», телешоу «Голые и смешные», «50 блондинок», часто появлялась в качестве эксперта на различных ток-шоу, а еще ведет собственный канал на YouTube.
Фильмы и музыка
Лена Ленина часто эпатирует публику необычными прическами. Фото: соцсети
Благодаря своему таланту и яркой внешности Лена Ленина прославилась и как актриса. Впервые она появилась в этом качестве на экране в 2003 году, в фильме «Жил да был Иоганн Себастьян Бах» французского режиссера Жана-Луи Гийерма. Через два года зрители снова увидели Лену – вместе с Дмитрием Харатьяном, Татьяной Васильевой, Борисом Щербаковым и другими российскими звездами она снялась в фильме «Мальчишник, или Большой секс в маленьком городе». Кроме того, она не раз участвовала в качестве камео в популярных сериалах.
Странные прически
Лена Ленина всегда привлекает к себе внимание броскими образами. Фото: соцсети
Но самую большую известность Лениной принесли ее эпатажные появления на Каннском кинофестивале. Светская львица частенько затмевала мировых звезд, всякий раз придумывая невероятные прически. На одну из премьер, например, она пришла с «кокошником», сооруженным из множества кос, и привлекла к себе всеобщее внимание. Проявила себя Лена и как певица – ее дуэт с Александром Барыкиным (они исполнили песню «Вижу тебя») стал довольно популярным, тепло были приняты и дуэты с Олегом Попковым, Прохором Шаляпиным.
Бизнес Лены Лениной
Лена Ленина с сотрудниками своего маникюрного салона. Фото: соцсети
Еще студенткой в Лениной проснулась предпринимательская жилка: она открыла фирму, которая снимала рекламные ролики. Спустя годы, уже живя в Москве, Лена стала продюсером телевизионных проектов «Парижские откровения» и «Деловая лихорадка». Благодаря рекламным роликам она «сколотила» первоначальный капитал, позволяющий двигаться дальше. Скоро в столице появилась «Сеть студий маникюра Лены Лениной». Сегодня в эту сеть входят больше 200 салонов в разных городах России.
Книги о соблазнении и красивой жизни
В своей книге на французском языке Cours, cours, camarade! Лена Ленина описала жизнь девушки, которую можно назвать современной Золушкой. Затем вышла ее книга на русском языке – под названием «Страсть к совершенству». Следующие литературные труды звезды назывались «Sexual, или Как соблазнить любого мужчину», «Правда. Как стать богатой и знаменитой» - они стали бестселлерами: в них рассказывалось об отношениях между мужчинами и женщинами, читателям давались советы, как найти хорошего мужа и не попасть в сети мошенников.
Доходы Лены Лениной
Лена Ленина и Прохор Шаляпин. Фото: соцсети
Лена Ленина может жить, ни в чем себе не отказывая. Она получает доход не только от сети маникюрных салонов – ей хорошо платят как лицу модных брендов. В числе таких брендов – ювелирный дом «Эстет», компании «Ваше золото», «Мир Кожи и Меха», «Арго». Она сотрудничает с марками модной одежды
Романы и слухи
Лена Ленина с сыном Климентием. Фото: соцсети
Свадьба Лены Лениной и Паскаля Флорана-Эдуарда. Фото: соцсети
О личной жизни эпатажной звезды всегда ходило много слухов. Поговаривали о ее связи с Владимиром Пресняковым-младшим, с Александром Барыкиным… Еще в молодости Лена родила сына, назвала его Климентием, позднее перебралась во Францию и перевезла туда же сына и свою маму. Других детей у нее нет – как признавалась светская львица, она не хотела, чтобы Климентий ревновал и чувствовал себя ущемленным.
Два мужа и два развода
Свадьба Лены Лениной и Антона Игнатова. Фото: соцсети
В 2020 году поклонники известной модели, актрисы, певицы и писательницы узнали о том, что она снова вышла замуж – на этот раз за шеф-повара Антона Игнатова. Впрочем, и этот брак продлился недолго – уже в начале 2021-го супруги расстались, причем о причинах развода ничего не сообщалось.
Молодой поклонник
Лена Ленина и Влад. Фото: соцсети
Очередной поклонник появился у Лены в 2022 году. Молодой человек по имени Влад подошел к звезде на одной из светских вечеринок. Лена благосклонно отнеслась к ухаживаниям красивого юноши. А несколько позднее в своем аккаунте разместила совместное фото с Владом, снабдив его предупреждением для взрослых женщин – не верить словам любви молодых парней и не поддаваться на удочку альфонсов.
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Жизнь Лены Лениной по-прежнему окружена загадками и недомолвками. Неизвестно, где она постоянно живет, - она постоянно появляется в разных городах Европы. В 2021 году на ее YouTube-канале стала выходить новая рубрика – «Голая правда», в которой Лена беседует с приглашенными звездами, обсуждая скандальные истории. У нее в гостях побывали Корнелия Манго, Прохор Шаляпин, Наталья Штурм и другие известные личности. Похоже, светская львица не собирается останавливаться – она продолжает шокировать публику эпатажными прическами и нарядами, то и дело создавая поводы для всеобщих обсуждений.
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