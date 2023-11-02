Мог бы стать журналистом, но пишет песни: жизнь и творчество Олега Влади — автора хитов Ани Лорак, Николая Баскова и Сергея Лазарева

На протяжении всего творческого пути Олег мечтал подарить свою песню Сергею Лазареву. До этого композитор не раз передавал свои стихи через других звезд.

Ко времени пришелся трек «Я не боюсь», который был написан Влади несколько лет назад. Лазарев не просто исполнил его, но и сделал главным в новом альбоме. Так началось дружеское сотрудничество двух талантов.

Скандалы

В 2018 года Олег Влади засветился в скандале. Композитор Игорь Саруханов обвинил коллегу в плагиате, сравнив песню «Я летала» с написанной им 15 лет назад «Придуманной любовью».

Мотив композиции и правда был очень похож, но Влади не согласился с обвинениями. Он заявил, что никогда не слышал творения Саруханова.

Дело закончилось тем, что Алла Пугачева извинилась перед обиженным поэтом. Саруханов извинения принял.