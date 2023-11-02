Мог бы стать журналистом, но пишет песни: жизнь и творчество Олега Влади — автора хитов Ани Лорак, Николая Баскова и Сергея Лазарева

Детство и юность
5 сентября 1983 года в семье Малышкиных в Новосибирске появился на свет будущий композитор. В будущем Олег Малышкин взял псевдоним, обрезав свое отчество Владимирович.
В детстве Олег проявлял творческие способности. Учился в музыкальной школе и успешно ее окончил. Но высшее образование получил по специальности журналиста в Новосибирском государственном педагогическом университете.
Олег Влади в начале карьерного пути. Фото: социальные сети
Влади нравилось и театральное искусство. Так, в 2001 году он стал частью труппы экспериментального театра «Вампитер». Здесь будущий композитор ставил спектакли в качестве режиссера, а затем начал сочинять песни и музыку для театральных постановок. Его спектакли «Черное на черном», «Плацента» и «Слезы полумесяца» несколько раз заслуживали Гран-при различных фестивалей.
Олег Влади всей душой полюбил музыку. Даже в то время, когда следовало писать диплом, композитор изучал новую музыкальную программу и писал инструментальный альбом «Контактная импровизация» для танцевального курса «Вампитера». Конечно, дипломная работа все-таки была закончена. В 2005 году Олег получил образование журналиста.
Автор песен Олег Влади. Фото: социальные сети
Творческая карьера
Олег Влади переехал в Москву, чтобы работать журналистом. Но, встретив Аниту Цой, кардинально поменял свои планы. Певице понравились творения композитора, и она исполнила несколько его песен. Особенно слушатели оценили трек «Небо».
Затем Олег стал сотрудничать с Митей Фоминым, помог записать артисту диск.
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Олег Влади на своем 30-летии. Фото: социальные сети
Слава о новом композиторе просочилась в шоу-бизнес. Его песни стали звучать по радио.
В 2012 году на «Рождественских встречах» композицию Олега «Вот и все» исполнила Примадонна. Немного позже с помощью Влади Лолита Милявская выпустила трек «Я живая осталась», а певец Эмин Агаларов выступил с песней «Забыть тебя», которую также написал Олег.
Композитор познакомился с Николаем Басковым. Они вместе работали над синглом «Бессонница». После этого песни Влади исполнили еще несколько звезд.
В телефестивале «Песня года – 2015» Олег получил свою первую награду — диплом лауреата.
Олег Влади на «Песне года – 2015». Фото: социальные сети
Знаменитый хит Светланы Лободы «К черту любовь», написанный новосибирским композитором, подарил певице «Золотой граммофон» и во всех чартах выбился на первое место. Кристине Орбакайте исполнила трек «Раз и навсегда», а в 2017 году Полина Гриффис спела «Шаг навстречу».
Вскоре молодой человек сам выступил в качестве исполнителя, выпустил клип с треком «Пусть будет так».
После всего этого автор песен стал сотрудничать с украинской певицей Ани Лорак. Ее трек «Новый бывший» заслужил популярность у слушателей.
Николай Басков с родителями Олега Влади. Фото: социальные сети
На протяжении всего творческого пути Олег мечтал подарить свою песню Сергею Лазареву. До этого композитор не раз передавал свои стихи через других звезд.
Ко времени пришелся трек «Я не боюсь», который был написан Влади несколько лет назад. Лазарев не просто исполнил его, но и сделал главным в новом альбоме. Так началось дружеское сотрудничество двух талантов.
Скандалы
В 2018 года Олег Влади засветился в скандале. Композитор Игорь Саруханов обвинил коллегу в плагиате, сравнив песню «Я летала» с написанной им 15 лет назад «Придуманной любовью».
Мотив композиции и правда был очень похож, но Влади не согласился с обвинениями. Он заявил, что никогда не слышал творения Саруханова.
Дело закончилось тем, что Алла Пугачева извинилась перед обиженным поэтом. Саруханов извинения принял.
Композитор Олег Влади и певец Сергей Лазарев. Фото: социальные сети
25 октября 2022 года в сети заговорили о том, что композитор собрался судиться с Первым каналом. Автора песен забыли упомянуть в титрах передач «Золотой граммофон», «Сегодня вечером» и «Пусть говорят», где звучала написанная им песня Светланы Лободы «К черту любовь».
Влади подал иск в суд с требованием компенсации за моральный ущерб, который композитор оценил в 1,5 млн рублей.
В случае выигрыша артист собирался отправить эти деньги на благотворительность.
Однако суд признал неправомерность использования Первым каналом песни Лободы и обязал выплатить автору 10 тысяч рублей.
Олег Влади и Филипп Киркоров. Фото: социальные сети
Личная жизнь
Композитор не женат, у него нет детей.
Главной женщиной в своей жизни артист называет свою маму Нину Мартемьяновну, которая активно ведет социальные сети, где часто публикует фото со своим сыном и его знаменитыми друзьями, такими как Николай Басков, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Вячеслав Манучаров.
Сам Влади в социальных сетях нередко посвящает посты певице Ани Лорак. Олег восторженно отзывается о девушке, признается ей в любви и не забывает поздравлять с днем рождения.
Автор песен Олег Влади в спортзале. Фото: социальные сети
Олег Влади в настоящее время
5 сентября 2023 года автор отметил свое 40-летие. Сейчас композитор планирует начать сотрудничество с новыми артистами и переработать горы черновиков в хиты.
Влади является экспертом шоу «Ну-ка, все вместе!». Он создал хит «В осенних городах» для победителя суперсезона Сергея Павловского, который прозвучал в шоу в сентябре.
Сейчас Олег работает не только со знаменитыми звездами, но и помогает начинающим артистам совершать восхождение на звездный олимп. Для вокалистки Лиды Барс автор написал трек «Я без тебя не могу».
Конечно, не забывает композитор пополнять трек-лист своей обожаемой Ани Лорак. Сразу 3 песни Олега появятся в новой концертной программе певицы в 2023 году.
Олег Влади с Ани Лорак. Фото: социальные сети
Влади больше всего заработал во время сотрудничестве с Басковым. Так, певец порекомендовал автору отправить песню «Предатель мой» Любови Успенской, после чего та пополнила этой композицией свой репертуар.
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