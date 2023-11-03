Вовсе не красавица: 5 отличий экранной Вари Синичкиной из фильма «Место встречи изменить нельзя» от книжной героини

Далеко не все читали книгу «Эра милосердия». Зато вряд ли найдется в нашей стране человек, который не видел фильм «Место встречи изменить нельзя». Обаятельная девушка-милиционер Варя Синичкина стала «визитной карточкой» актрисы Натальи Даниловой. А ведь в романе Варя совсем другая – просто не узнать!
Первое – неожиданное происхождение
Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
В фильме Станислава Говорухина нет никаких указаний на родителей Вари, непонятно, с кем она живет и в каком именно доме. Эдакая «девушка ниоткуда», «дочь полка» (точнее – МУРа). Вайнеры же довольно точно определяют место жительства Синичкиной – улица Лесная, неподалеку от храма Николы Чудотворца. Кроме того, в романе дается понять, что Варя выросла без родителей, скорее всего – в детдоме. В разговоре с Шараповым о своем будущем девушка говорит, что хочет стать педагогом, но работать будет не в школе, а в детском доме.
«Там интересней… И школа, и семья сразу».
То есть ей известны подробности жизни в детдоме. А еще Варя, вспоминая детство, рассказывает Володе:
«Когда я была маленькая, я перед праздниками старалась пораньше лечь спать, чтобы проснуться - и праздник уже наступил».
При этом она ничего не говорит ни о родителях, ни о братьях и сестрах. Можно предположить, что ее семьей были детдомовские воспитатели и ребята. Кстати, и фамилию «Синичкина» могли ей дать детдомовские воспитатели – если она попала туда совсем маленькой, не помнящей своей настоящей фамилии. Малышей, оставшихся без родителей, частенько нарекали необычными красивыми именами и фамилиями – Счастливцев, Доброва, Удачина…
Второе – разная внешность
Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Безусловно, Варя в исполнении Натальи Даниловой – настоящая красавица: правильное овальное лицо с тонкими чертами, аккуратные высокие брови, большие выразительные глаза, обаятельнейшая улыбка… Вайнеры описали в своем романе девушку попроще: «лицо ее круглое, нежное, почти детское», а брови «совсем немодные - широкие и вразлет», тогда как в то время девушки безжалостно выщипывали брови, оставляя тоненькие дуги. Лицо книжной Вари усыпано веснушками, губы у нее припухлые, а глаза – разного цвета:
«У нее глаза были огромные, морозные, один серый, а другой ярко-зеленый».
Можно сделать вывод, что недаром изначально Говорухин планировал снять в этой роли Ларису Удовиченко – она больше похожа на героиню романа, чем Наталья Данилова. Подошла бы на роль Вари и Ольга Науменко (Галя из «Иронии судьбы»). Но в итоге получилось, пожалуй, даже интереснее.
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Третье – характер
Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Книжная Варвара – более глубокая личность, чем веселая и романтичная оптимистка в фильме. Именно она видит в своих мечтах «эру милосердия» и мечтает о фантастическом «Городе без страха», в котором люди будут жить счастливо и спокойно, в котором никто не будет убивать, воровать, обижать других. И Шарапов под ее влиянием тоже начинает ждать «эру милосердия».
Синичкина из романа Вайнеров тонко чувствует людей и без тени сомнения распознает в Жеглове дамского обольстителя и Дон-Жуана – и мгновенно дает ему «от ворот поворот». А еще героиня Вайнеров не просто сочувствует людям, а бросается на помощь каждому – например, когда все отправляются «на картошку», она, не смущаясь, опускается на корточки и завязывает обувь пожилому мужчине, чтобы тот не упал.
Четвертое – общественная деятельность
В фильме «Место встречи изменить нельзя» Варя Синичкина – простая сотрудница МУРа, девушка в милицейской форме, каких в послевоенной Москве были тысячи (потому что не хватало мужчин для службы в МУРе). Говорухин ничего не рассказывает о ее активной общественной деятельности.
А ведь книжная Варя – очень активная комсомолка. Она организует помощь семьям тех, кто погиб на фронте и в тылу. Обеспечивает их дровами и мылом, продуктами и одеждой. Устраивает утренники и творческие вечера с артистами. Сегодня ее назвали бы волонтером.
Пятое – финал
Фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
Братья Вайнеры написали очень печальный финал: Варя Синичкина погибает во время задержания опасных преступников. Жесткий, но реалистичный – сколько тогда погибло таких девушек и парней, боровшихся с разгулом преступности! У создателей фильма просто не поднялась рука «убить» Варю. Ведь это означало бы «убить» и Шарапова – как он смог бы жить дальше после смерти любимой, ходить на работу, улыбаться, разговаривать с коллегами? Это означало бы убить веру зрителей в счастливое будущее. И Варю оставили в живых.
Финал фильма дает надежду на то, что все будет хорошо: Синичкина не просто дождалась Володю с опасного задания, но и решила усыновить малыша-подкидыша. Финальная сцена вызывает слезы у зрителей: будто библейская Мадонна, девушка прижимает к груди ребенка, глядя на вернувшегося Шарапова. У них все будет хорошо!