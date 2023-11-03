Вовсе не красавица: 5 отличий экранной Вари Синичкиной из фильма «Место встречи изменить нельзя» от книжной героини

В фильме Станислава Говорухина нет никаких указаний на родителей Вари, непонятно, с кем она живет и в каком именно доме. Эдакая «девушка ниоткуда», «дочь полка» (точнее – МУРа). Вайнеры же довольно точно определяют место жительства Синичкиной – улица Лесная, неподалеку от храма Николы Чудотворца. Кроме того, в романе дается понять, что Варя выросла без родителей, скорее всего – в детдоме. В разговоре с Шараповым о своем будущем девушка говорит, что хочет стать педагогом, но работать будет не в школе, а в детском доме.

«Там интересней… И школа, и семья сразу».

То есть ей известны подробности жизни в детдоме. А еще Варя, вспоминая детство, рассказывает Володе:

«Когда я была маленькая, я перед праздниками старалась пораньше лечь спать, чтобы проснуться - и праздник уже наступил».

При этом она ничего не говорит ни о родителях, ни о братьях и сестрах. Можно предположить, что ее семьей были детдомовские воспитатели и ребята. Кстати, и фамилию «Синичкина» могли ей дать детдомовские воспитатели – если она попала туда совсем маленькой, не помнящей своей настоящей фамилии. Малышей, оставшихся без родителей, частенько нарекали необычными красивыми именами и фамилиями – Счастливцев, Доброва, Удачина…

Второе – разная внешность

